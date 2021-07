Iskremmaskinene som lager all slags is uten forberedelser

Vi har testet fire iskremmaskiner fra 2.000 kroner til «toppklassen».

Anders Brattensborg Smedsrud 29 Juni 2021 16:24 Først publisert 12 Juli 2020 06:00

Oppdatert 29. juni 2021: Vi har lagt til Delonghi Gelataio i testen.

For mange blir det heller ikke i år noe av den turen til Italia for å spise gelato, eller til Danmark for å spise fløteis med «guf» på. Da kan det være fristende å hente isen «hjem» med en egen iskremmaskin.

Med en slik på lur under kjøkkenbenken kan du gjenskape is fra alle kontinenter, eller bare gå helt berserk og skape din egen smak som du savner fra butikkens frysedisk.

I tillegg får du selvsagt full kontroll over hva du putter i deg av ingredienser. Det kan være nyttig enten du har ulike allergier, matintoleranse, eller bare vil passe på at ikke de kunstige tilsetningene eller kaloriene tar overhånd.

Her samler vi våre erfaringer fra bruken av fire iskremmaskiner. To til en relativt billig penge, en litt dyrere og en mer funksjonsrik modell fra Sage helt i toppen.

For å finne ut om du bør bla opp for premiummodellen, eller kommer like godt ut med en billigere og enklere maskin, har vi laget to typer is på maskinene.

En fløteiskrem med salte peanøtter og karamell, samt en sorbé med jordbærsmak.

Maskinene kan imidlertid brukes for å lage all type is, inkludert yoghurtis. Bare for moro slang vi sammen en softisbase på en av maskinene for å teste, og jo da, om vi ikke akkurat fikk til konsistensen og presentasjonen man får fra Diplomis-maskinene på landets veikroer og kiosker, så var definitivt smaken der.

Slik kan en jordbærsorbé fra Wilfa «Vanilje» se ut. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det er tre måter å lage is på:

Den «manuelle» måten: ved å helle en ferdig mikset isblanding i en form som du legger i fryseren til den har fått rett konsistens. Her må du selv passe på å røre rundt i basen med jevne mellomrom under innfrysingen for å få et jevnt resultat uten iskrystaller.

Den halvautomatiserte måten: ved å kjøpe en ismaskin uten kompressor. Disse er ofte rimeligere og mindre enn helautomatiserte ismaskiner, men krever at du forhåndsfryser en isbolle i dypfryseren din et halvt døgn i forveien når du vil lage is. Her bør du altså ha en stor fryser, og ikke være av den spontane typen som plutselig får lyst på iskrem.

Den helautomatiserte måten: maskiner med kompressor. Disse er større og bråker mer, men kjøler altså ned isblandingen din mens den rører i den for å unngå iskrystaller og for å skape luftigere iskrem og sorbé. I teorien er dette maskinen du fisker frem om du får overraskende middagsbesøk eller plutselig lyst på is og ikke vil vente mange timer.

Maskinene vi har testet har kompressor, og kan dermed lage spiseklar is uten forberedelser.

Sage Smart Scoop lager fast og knallgod fløteiskrem. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Product Sage Smart Scoop DeLonghi Gelataio ICK 6000 Sandstrøm S15ICE14E Wilfa ICM-C15 6295 NOK 2871 NOK 1995 NOK 1899 NOK Pris ved test 4700 kr 3300 kr 2000 kr 1800 kr Lager Iskrem, sorbet, yoghurtis, gelato Iskrem, sorbet, yoghurtis, gelato Iskrem, sorbet, yoghurtis, softis Iskrem, sorbet, yoghurtis, softis Motorkraft 200 Watt 230 Watt 150 Watt 150 Watt Kapasitet/maks ingrediensnivå 1 liter/ikke oppgitt 1,2 liter/0,6 liter 1,5 liter/0,9 liter 1,5 liter/0,6 liter Kjøle ned-funksjon Ja Nei Nei Nei Holde kald-funksjon 3 timer automatisk Nei 20 minutter automatisk, manuelt i 60 min-sykluser 60 minutter automatisk, manuelt i 60 min-sykluser Krever frys av isbøtte Nei Nei Nei Nei Deler som må vaskes 3. Isbøtte for hånd, mikseblad og lokk i maskin 3. Isbøtte, mikseblad og lokk i maskin 3. Isbøtte for hånd, mikseblad og lokk i maskin 3. Isbøtte for hånd, mikseblad og lokk i maskin Tilbehør Børste og isspade Børste og isspade Isskje Målekopp, slikkepott Utførelse Børstet stål Plast Børstet stål Børstet stål Mål (BxHxD) 40,5 x 25,5 x 28,5 cm 32,5 x 42,5 x 24,5 cm 28,5 x 26 x 42,5 cm 40 x 25 x 28 cm Oppgitt vekt 13,6 kg 14,5 kg 11,8 kg 13,3 kg

Som vi ser fra spesifikasjonene er det enkelte forskjeller mellom maskinene, som kapasitet og hva som skjer etter at isen er «ferdig». Det viktigste er imidlertid hvor god isen de lager blir, og hvordan de er å bruke. I tabellen like under får du den oppsummerte vurderingen vår for de viktigste egenskapene.

Det er verdt å merke seg at vår hjemmelagde iskrem ble veldig tynn da den smeltet. Dette kommer selvsagt av at den ikke inneholdt noen fortykningsmidler slik som er vanlig i kjøpeiskrem. Et tips er å servere isen på tallerkener som har stått noen minutter i fryseren først.

Product Hastighet Resultat iskrem Resultat sorbet Støy Kapasitet Størrelse/vekt Design Brukervennlighet Sage Smart Scoop Bra. Iskrem på ca. 60 minutter. Sorbet på 60 - 70 minutter. Svært bra. Lager testens beste og desidert fasteste fløteiskrem. Denne kan serveres rett fra maskinen og fryses ganske hard i den. Bra. Sorbeten kan imidlertid bli smuldrete og for luftig om du ikke følger med selv. Kan ikke settes i fryser. Middels. Tålelig maks støynivå på 72 dBA, men mot store deler av slutten kan maskinen høres ut som en bil med startvansker, eller som sliter seg opp en bratt bakke på isføre. Bra. Lager nok is til fire personer, med god plass til ekstra ingredienser også. Bra. Maskinen er stor og tung, men har en jevn vektfordeling og nyttige integrerte bærehåndtak. Svært bra. Stilig og moderne design i børstet stål. Som de andre - en magnet for fingermerker. Bra. Selvforklarende betjening. Tidsbesparende "Cool Down"-funksjon. Sier fra når tilsetninger kan legges i. Stort påfyllingshull og solid lokk. Betjeningslyder kan slås av. Display som viser fremgang er ikke til å stole på. DeLonghi Gelataio ICK 6000 Middels. Iskrem på 75 minutter. Sorbet på 55 minutter. Bra. Iskremen ble veldig god, fløyelsmyk, kremete og helt uten iskrystaller. Den kunne vært fastere, men kan serveres om den spises straks. Noe den også må, for maskinen mangler holde kald-funksjon. Svært bra. Veldig jevn og myk, uten krystallisering. Kan ikke settes i fryser. Dårlig. 74 decibel like ved, og 67 decibel fra 2 meter avstand. Høyfrekvent slitsom lyd. Bør stå i eget rom under arbeid. Middels. Lager nok is til tre til fire personer som ikke er for sultne. Middels. Maskinen er stor og tung, uten håndtak. Bygger mest innover benken, som er positivt. Middels. Ikke særlig elegant eller moderne design. Plastmateriale. Får ikke fingermerker. Middels. Enkel betjening med skyvebryter, men lett å slå av når man bare vil stoppe bladene. Ingen holde kald-funksjon. Ingen luke for tilsetting av ingredienser. Alle deler tas i oppvaskmaskin. Solid lokk. Ingen pipelyder. Mikseblad vil ikke opp når isen er ferdig. Sandstrøm S15ICE14E Svært bra. Iskrem på 45 minutter. Sorbet på 35 minutter. Bra. Iskremen ble veldig god og uten iskrystaller. Kunne vært noe fastere, men kan serveres direkte om dere spiser den straks. Holde-kald-funksjonen burde vart lenger på automatikk. Svært bra. Super sorbet uten krystallisering. Kan ikke settes i fryser. Bra. Maks 71 dBA. Høres godt, men lager en jevn lavfrekvent dur og trenger ikke arbeide så lenge. Svært bra. Lager nok is til fire sultne personer og har plass til ekstra ingredienser som bær og nøtter. Middels. Maskinen er tung og stor, med ujevn vektfordeling. Tar mye plass i bredden. Middels. Ikke særlig elegant design. Overflaten er en magnet for fingermerker, men fint med sort plast ved betjeningspanel. Bra. Forklarende menyelementer og knapper. Få deler som er lette å vaske. Stort påfyllingshull og lett å ta lokk av og på. Piper høyt for alle valg og ved oppstart. Wilfa ICM-C15 Middels. Iskrem på 75 minutter. Sorbet på 50 minutter. Bra. Iskremen ble veldig god og uten iskrystaller., men må fryses videre i fryser for konsistens som holder seg til servering. God holde-kald-funksjon. Svært bra. Veldig jevn og myk, uten krystallisering. Kan ikke settes i fryser. Middels. 66 til 75 dBA. Støyen varierer mer i styrke og maskinen må arbeide lenge. Middels. Lager nok is til tre til fire personer. Begrenset med plass for ekstra bær og lignende. Middels. Maskinen er tung og stor. Strømledningen stikker av ukjent grunn ut i forkant. Bygger mest i dybden, noe som kan være en fordel hos enkelte. Middels. Ikke særlig elegant eller moderne design. Ventilasjonsrillene er skarpe - pass på mot kutt i fingrene. Piper høyt for alle valg og ved oppstart. Bra. Umulig å gjøre feil, med kun nødvendige knapper og valg. Få deler som er lette å vaske. Lite påfyllingshull. Litt kronglete lokk.

Sandstrøm S15ICE14E

Sandstrøm, som er merkenavnet for Elkjøps «egne» produkter, er det neppe mange som assosierer med iskrem. Modellen deres med det klingende navnet «S15ICE14E» er uansett denne duellens overraskelse, der den både lager svært god iskrem og sorbé.

Isen lager den dessuten på rekordfart. Den knuser Wilfaen på hastighet, og leverer fløteiskrem på 45 minutter og sorbé på så vidt over halvtimen. Det er imponerende.

Sorbeen var spiseklar rett ut fra maskinen. Iskremen var kald og fast nok til å kunne spises, men mange vil med fordel velge å kjøle den en ekstra time eller to i fryseren for enda fastere konsistens før servering.

Sorbeen var luftig og hadde akkurat passe myk konsistens, mens fløteiskremen på sin side ikke hadde antydning til krystallisering.

Om maskinen gjør jobben for raskt for deg kan den holde isen kald til du er klar for dessert. Vi synes imidlertid det er rart den ikke automatisk holder den ferdige isen kald i mer enn 20 minutter før den slår seg av.

Her må du manuelt aktivere kjølefunksjonen etter at isen er ferdig, og altså være til stede for at ikke isen skal smelte mens den venter på deg. Etter halvannen time med kjøling frøs sorbeen vår litt fast i isbøtta, men det var ikke noe stort problem å få den løs med en plastslikkepott og en time på kjøling går helt fint.

Fløteiskrem laget med maskinen fra Sandstrøm. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Maskinen er enkel å bruke selv om de tre menyvalgene dens er to flere enn hos Wilfaen. Her kan du nemlig velge at maskinen bare skal røre eller bare holde innholdet kaldt, fremfor å gjøre begge deler samtidig. Det kan være en fordel om du eksempelvis vil mikse inn noen ekstra bær og nøtter uten å gjøre isen fastere også.

Selve maskinen er tung og tar opp mye benkeplass. Kompressoren dens bråker også en del, men ikke like mye som en kjøkkenmaskin, og duren er svært monoton, slik at du nesten vender deg til den etter hvert. Ettersom maskinen er rask slipper du også å høre på den lenge av gangen.

Lokket har et stort håndtak som gjør det lett å ta av og på, og luken du tilsetter ekstra ingredienser gjennom er også stort og lett å åpne og lukke. Rengjøringen er enkel ettersom alt utenom isbøtta kan vaskes i oppvaskmaskinen.

Det vi har å utsette på maskinen er at du må følge nøye med på fløteisen. Plutselig blir den så fast at maskinen ikke lenger klarer å blande inn tilsetninger. I tillegg er utførelsen en magnet for flekker, og maskinen piper høyt både under oppstart og for alle menyvalg. Isskjeen av plast kunne de også spart seg – lykke til med å lage pene kuler med denne.

I tillegg til hastighet hanker denne maskinen inn ekstrapoeng for å ha litt større kapasitet enn konkurrenten i denne testen. Da vi laget is for fire personer var det god plass til ekstra tilsetninger som bær, sjokolade eller kjeks.

8 Meget bra Sandstrøm S15ICE14E annonse Sjekk prisen Sjekk prisen De flestes førstevalg. Tryller frem god is superraskt, enkelt og til en uslåelig pris. Fordeler Lager svært god is av alle sorter

Rask

Ingen iskrystaller

Rengjøring er enkelt

Holde-kald-funksjon

Lett å bruke

God nok kapasitet for en familie Ting å tenke på Fløteiskrem bør fryses videre etter tilberedelse

Utførelsen er en magnet for fingermerker og søl

Støyer en del

Irriterende høy piping for hvert menyvalg og oppstart

Stor og tung

PS: Finn gode iskremoppskrifter og inspirasjon på Godt.no.

Sage Smart Scoop

Sage Smart Scoop er den desidert dyreste iskremmaskinen i testen. Det øker forventningene våre til den, og ved første prøve består den med glans.

Fløteiskremen denne maskinen lager er nemlig den beste i testen. Teksturen er mer luftig enn den nest beste maskinen, fra Sandstrøm. I tillegg er isen såpass fast når den er ferdig at den helt klart kan serveres direkte fra maskinen og presenteres som pene iskuler som ikke faller sammen. Evnen maskinen har til å blande inn ekstra ingredienser skikkelig i hele ismassen rett før den stivner for mye er noe av det vi liker aller best. Det samme kan vi si om muligheten for å la isen bli værende i maskinen etter at den er ferdig for å oppnå en mer fryserlignende konsistens.

Iskremmaskinen fra Sage har «Smart» som en del av navnet sitt. Forklaringen til dette er at du finner en del automatikk og ekstra funksjoner innebygget her som vi ikke ser hos de rimeligere konkurrentene. Som det dedikerte programmet som sparer tid for deg ved å kjøle ned maskinen til minus 32 celsius allerede mens du forbereder ismassen, eller auto-programmet som lar deg velge hvilken type is du vil maskinen skal hjelpe deg å lage, som sorbé, yoghurtis, gelato eller tradisjonell iskrem. Du skal altså slippe å forholde deg til en stoppeklokke eller predefinert tid – maskinen skal selv forstå når isen er ferdig basert på konsistensen dens. Maskinen sier også ifra når du bør tilsette bær, nøtter, sjokolade eller andre ting mot slutten. Og en bonus: maskinen piper ikke for hvert valg du gjør på den!

Disse sømløse funksjonene er medvirkende årsaker til at fløteiskremen vi laget på maskinen ikke bare ble knallgod, men også krevde ytterst lite anstrengelse fra vår side underveis.

Fløteiskrem laget med Sage Smart Scoop Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Nesten sikre på at vi hadde å gjøre med en ny testvinner, til tross for den stive prisen, skulle vi bare smelle sammen en rask sorbé som kronen på verket. De to billige iskremmaskinene hadde tryllet frem dette helt ukomplisert på mellom 35 og 50 minutter.

Men for Sage Smart Scoop sin del ble sorbeen den søte desserten som ødela «alt» for den.

For vi ventet. Og ventet. Sorbeen ble ikke ferdig. At det gikk tregere enn hos Sandstrøm-maskinen var klart, for etter 35 minutter – som den brukte på å bli helt ferdig – hadde blandingen vår bare så vidt tyknet her. Men etter en time virket vitterlig teksturen og temperaturen ganske så rett, så hvor ble det av klarsignalet vårt? Nei, maskinen meldte at den på langt nær var ferdig.

Vi lot den holde på helt til klokka viste 110 minutter. Innen da hadde maskinen plinget for at vi kunne tilsette ekstra ingredienser to(!) ganger, noe som tydet på at den nærmet seg ferdigstillelse. «Ready» hadde også lyst på skjermen de siste minuttene, men lydsignalet for ferdig is hadde vi ikke hørt.

Nå var tålmodigheten vår oppbrukt.

Vi ignorerte fremdriftsindikatoren på skjermen, åpnet lokket og skulle smake. Og ut trakk vi en nesten helt fryst blokk med sorbetis. Denne sorbeen hadde visst vært ferdig lenge.

Hadde vi ikke hørt lydsignalet, eller hadde maskinen bare en dårlig dag? Vi forsøkte en gang til fra bunnen av etter å ha tatt strømmen og latt maskinen hvile. Men med samme resultat. Vår stikkprøve viste at sorbeen burde vært presentert som ferdig etter ca. en time, men automatikken forstod aldri når den var klar.

Dette tyder på at sensoren i motoren, som skal lese hvor fast desserten er, ikke er nøyaktig nok til å skille halvfast sorbé fra en eneste stor isklump. En såpass grov unøyaktighet er leit, for resultatet blir at disse dessertene må lages under konstant tilsyn, eller med stoppeklokke i manuell modus når automatikken ikke takler dem. Da skjønner vi også at Sage Smart Scoop kanskje ikke er så smart som den først ga inntrykk av å være, og med det får vi større vansker med å akseptere den skyhøye prisen.

Vi har også litt problemer med støyen, som blir irriterende å høre på etter hvert som isblandingen stivner. Motoren sliter tidvis, og kan minne om en bil med startproblemer.

Så, med mindre du kun skal lage fløteiskrem – som til gjengjeld blir veldig bra – vil de aller fleste oppleve at Sandstrøm-maskinen er et smartere valg enn Sage Smart Scoop. Spesielt når vi tar prisen med i betraktning. Og det gjør vi jo selvsagt.

NB: Witt, som har agenturet på Sage Smart Scoop i Norge, forteller at de ikke har kjennskap til problemet vi traff på i testen. De vurderer det til at vi kan ha mottatt en maskin med feil på programvaren. Vi har tilbudt dem å sende en erstatningsmaskin til oss for ny vurdering, noe de ikke responderte på.

7 Bra Sage Smart Scoop annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Den smarte iskremmaskinen som ikke var så smart likevel. Fordeler Lager svært god is - og testens beste fløteiskrem

Egen funksjon for forhåndskjøling

Iskremen blir svært fast og kald direke i maskinen

Har bærehåndtak

God nok kapasitet for en familie

God holde-kald-funksjon

Rengjøring er enkelt

Blander ingredienser godt

Betjeningslyder kan slås av Ting å tenke på Svært dyr

Treg for sorbet

Ustabil automatikk

Utførelsen er en magnet for fingermerker og søl

Tidvis irriterende støy fra den

Stor og tung

Motoren burde vært sterkere

Wilfa ICM-C15 «Vanilje»

Som en kjent norsk produsent av kjøkkenutstyr har mange et forhold til Wilfa og vi har tidligere latt oss imponere av blant annet kaffekvernene deres . Deres «Vanilje» ismaskin lager på sin side supergod is og er ikke noe dårlig kjøp, men må likevel se seg grundig slått i denne duellen.

Først og fremst er problemet vårt med Wilfas «ICM-C15» at den bruker mye lengre tid enn konkurrenten. Fløteiskremen vår ble ikke «ferdig» før etter 75 minutter, og da var konsistensen på resultatet fortsatt såpass løst at vi ikke hadde lyst til å servere det. Her var det helt nødvendig med en til to timer i fryseren før servering.

Sorbeen ble på sin side helt fantastisk rett ut av maskinen og var nok et hakk jevnere og luftigere enn den fra Sandstrøm-maskinen. Her kom nok den raskere omrøringen til Wilfa-maskinen til sin rett. Vi er likevel veldig usikre på hvor mange som ville ventet ekstra på denne, heller enn å kaste seg over det maskinen fra Sandstrøm disket opp med 15 minutter tidligere.

Fløteiskrem laget med maskinen fra Wilfa. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det at Wilfa-maskinen bygger mer i dybden enn i bredden kan være en stor fordel for mange med lite benkeplass. Maskinen er også superenkel å bruke. Du slår den på, velger antall minutter den skal gå, og trykker start. Det er rett og slett umulig å gjøre feil her. Det vi liker aller best er likevel at kjølefunksjonen automatisk holder isen kald i så lenge som 60 minutter etter at den er ferdig. Om mindre tilsyn er viktigere enn hastighet kan denne maskinen altså ha noe for seg over modellen fra Sandstrøm.

Isen vi laget i denne testen var hentet fra Wilfas eget oppskriftshefte, som fulgte med «Vanilje». Vi laget serveringsforslaget for fløteiskrem til fire porsjoner, og opplevde at dette var å tyne kapasiteten dens. Da vi skulle legge til tilsetninger som peanøtter og sjokolade måtte vi utelate halvparten, ettersom isen begynte å gå over sine bredder inne i maskinen og motoren hadde problemer med å velte innholdet rundt lenger. For fire «gode» porsjoner ville vi valgt alternativet fra Sandstrøm.

Vi skal ikke henge ut maskinen for mye for sitt noe utdaterte design, men et element vi ikke likte var de skarpe kantene på ventilasjonsrillene. Her bør du faktisk passe på så du bærer maskinen under, og ikke glipper den eller kommer nær ventilasjonen med huden. I tillegg er jo utførelsen i børstet stål en magnet for merker, og maskinen piper både under oppstart og for hvert menyvalg. Det er unødvendig.

Vi vil også poengtere at lyden maskinen lager mens kompressoren er aktiv er noe mer ujevn enn konkurrenten fra Sandstrøm. Normalt ikke noe vi ville hengt oss opp i, men støyen blir viktigere ettersom Wilfaen bruker lengre tid på å kjøre seg ferdig enn alternativet.

6.5 Helt greit Wilfa ICM-C15 annonse Sjekk prisen Lager flere typer is godt og enkelt, men er ingen «racer» av seg og har liten kapasitet. Fordeler Lager svært god is av alle sorter

Blander ingredienser godt

Ingen iskrystaller

Rengjøring er enkelt

Brukervennlig: start og stopp

God holde-kald-funksjon Ting å tenke på Betydelig tregere enn konkurrenten

Støynivået er ujevnt

Fløteiskrem må fryses videre etter tilberedelse

Luftventilene i kabinettet har skarpe kanter

Motoren burde vært sterkere

Irriterende høy piping for hvert menyvalg og oppstart

Er en magnet for fingermerker og søl

Har liten kapasitet

Stor og tung

Delonghi Il Gelataio ICK 6000

Maskinen har arbeidsområdet fremst mot deg på benken. Lokket er veldig solid, men vi savner egen luke for tilsetting av ingredienser underveis. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ikke verst, og absolutt mulig å lage noen ok kuler, men vi skulle gjerne hatt fløteisen enda fastere også. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Isen ser jo veldig lekker ut rett fra «bøtta». Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

«Brainfreeze!» Denne sorbeten gjorde nesten vondt å spise. Men den var veldig god, så det fikk bare være. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Delonghi Il Gelataio kommer fra selveste gelatoens hjemland, Italia. Gelato minner om vanlig fløteiskrem, men er gjerne basert mer på melk eller vann enn fløte. Galato skal dessuten ikke være like kald og fast som fløteiskremen man finner i frysedisken her hjemme, men mer kremet og «elastisk».

Slik sett er det ganske urettferdig overfor maskinen at vi tester den med en fløteiskrem og en sorbé, men ingen ren gelato-oppskrift.

Resultatet av fløteiskremtesten vår avslører imidlertid at denne definitivt vil egne seg for deg som foretrekker den mykere og mer kremete italienske gelatoen over den fastere fløteiskremen.

For der denne maskinen absolutt lager veldig god fløteiskrem, som også kan spises rett fra maskinen om den serveres straks, jobber motoren på et tregere turtall og kjøler iskremen litt mindre enn blant annet maskinen fra Sage som gjør den ganske fast.

Det alle merket seg aller mest under smakstesten var hvor «fløyelsmyk», kremet og totalt fri for iskrystaller fløteiskremen ble. Det er jo selvsagt fordi dette er selve oppskriften for hvordan gelato skal lages. For gelato-fans kan denne maskinen derfor «bumpes» flere karakterer opp fra vår, og være et klart førstevalg i testen.

Satt opp mot samme vurderingskriterier som konkurrentene, altså for fløteiskrem, sorbé og ellers hvordan maskinen er å bruke, stiller den imidlertid ikke like sterkt.

For selv om den absolutt lager god fløteiskrem og en super sorbé, gjør andre maskiner i testen dette enten enda bedre eller like bra, og i to tilfeller skjer det til en mye rimeligere penge.

Og selv om vi finner noen ting vi liker godt med maskinen, som at den er umulig å sette masse stygge fingermerker på, har et veldig solid lokk og at alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin, trekker andre elementer kraftigere i den andre retningen.

Vi saver blant annet veldig en «holde kald»-funksjon for alle de gangene du ikke har «timet» desserten akkurat til dere er klare for den, og vi synes det er vanskelig å få opp miksebladet når isen er ferdig. Det er ingen steder å få grep, så det glir av fingrene våre.

Vi reagerer også på at instruksjonsmanualen legger alt ansvar på deg dersom du setter maskinens rotorblad på pause i mer enn et minutt for å prøvesmake eller tilsette ingredienser, og om du kjører maskinen i mer enn 40 minutter. Vår erfaring er at verken fløteiskremen eller sorbeten er klar etter så kort tid, med ren gelato som et mulig unntak.

Du må også tenke deg litt om før du bytter modus på maskinen. Det gjør du ved å skyve på et hjul, noe som er helt greit, men et klikk i feil retning og maskinen slås kanskje av fremfor at miksebladet fortsetter etter en smakspause – og om det skjer må maskinen hvile i minst fem minutter før den slås på igjen for å unngå skade. Det kan øke tilberedingstiden mer enn du regnet med.

Ellers støyer maskinen en hel del. Det er den ikke alene om, men støyen er ganske høyfrekvent, så vi anbefaler at den får stå i et eget rom mens den jobber.

PS: Modellen ICK 5000 er hvit, mens ICK 6000, som vi har testet, er samme maskin i sølvutførelse.