Kameraet kan følge motiver i bevegelse. Rett nok kun så lenge bevegelsen går i den ene retningen mekanismen har bevegelsesfrihet. Utvilsomt en morsom funkson, som fungerer ganske greit, om enn noen ganger litt rykkete. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 5 Sept 2020 16:00

Du forbinder kanskje ikke Asus med mobiltelefoner. Men de kan være skikkelig gode på slikt når de vil. Det beviste Taiwanerne med fjorårets Zenfone 6 - en fabelaktig telefon å bruke, som hadde godt kamera, stort batteri og ikke kosta skjorta. For noen dager siden ble oppfølgerne i Zenfone 7-serien lansert, og vi har hatt gleden av å bruke den heftigste av de to nye modellene en ukes tid.

I motsetning til i fjor snakker vi altså om to ulike Zenfone-modeller med nesten samme navn: Zenfone 7 og Zenfone 7 Pro. Det er ikke alltid «Pro»-etternavnet betyr så mye - og for årets Zenfoner er det ekstra overflødig. De to modellene skilles av relativt små tekniske forskjeller - RAM, lagringsmengde og en prosessor som yter noen prosent ulikt. Dette er ting som normalt ikke ville gitt ulike navn på modellen hos andre mobilprodusenter. Men la gå.

8 Meget bra Asus ZenFone 7 Pro ZS671KS 256GB annonse Sjekk prisen Fordeler Lynrask i bruk

Meget god skjerm

Ingen huller eller busslommer i skjermen

Motorisert kamera gir uvanlige muligheter

Tar gode bilder

Digert batteri og lang batteritid

Hurtiglader følger med

To deksler følger med

Har 5G-støtte Ting å tenke på Ingen trådløs lading

Ikke vanntett

Unødvendig forvirrende modellutvalg

Vesentlig høyere priser enn i fjor

Dårlige eksterne høyttalere

For de fleste praktiske formål er de to «modellene» samme telefon, men hvis du trenger mer enn 128 gigabyte lagringsplass er det en kjekk bonus med litt mer av resten på kjøpet hvis du går for Pro-versjonen - selv om det neppe er noe du vil trenge. Opplevd ytelse og brukeropplevelse vil være lik mellom dem, og testen vil være dekkende for begge.

En irritasjon som kanskje melder seg umiddelbart er prisøkningen. Fjorårets Zenfone 6 kostet fra rundt 5.000 kroner, mens i år lander Zenfone 7 på mellom 8.000 og 9.000 kroner, avhengig av versjonen du velger. Det er en drastisk prisøkning som ikke kan forklares bare med krisetid og valutasvingninger. I praksis handler det om en bedre utstyrt telefon enn fjorårets.

Men er den verdt de ekstra kronene når ting som OnePlus Nord finnes på markedet?

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lik fjorårets, men (mye) større

Den største fysiske forskjellen på fjorårets Zenfone 6 og årets Zenfone 7-modeller er at størrelsen har økt. Og det betraktelig. Skjermstørrelsen har skutt opp fra 6,4 tommer til 6,67 og den allerede relativt tunge mobilen har gått fra 190 gram til 230 gram. En solid økning på ganske kort tid, får en si.

Fra start mistenker jeg at det vil gjøre Zenfone 7 vanskeligere å holde for ganske mange, og om den så skulle være helstøpt på alle andre vis - er den kanskje likevel ikke rett for så mange som 6-ern var passelig for.

Fra venstre: Asus Zenfone 6, Apple iPhone 11 Pro Max, Asus Zenfone 7 og Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Asusen er på størrelse med de aller største mobilene på markedet. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Designmessig snakker vi om en så godt som klin lik telefon. To nevneverdige forskjeller er at kameraflippen som vipper rundt toppen av telefonen er større. Det skyldes et ekstra kamera som har fått plass. En annen forskjell er at hodetelefonkontakten er borte.

På spørsmål om hvorfor Zenfone 7 ikke er vanntett får vi til svar at det var vanskelig å få til hvis de skulle beholde den motoriserte kameraflippen øverst. I og for seg forståelig - men til denne prisen vil du ikke finne mange telefoner på markedet som ikke er tette.

For øvrig er mobilen bygget i metall og glass, og gir i utgangspunktet et rimelig godt inntrykk av byggekvaliteten.

Volumknapp falt av

Samtidig er jeg usikker på ett punkt ved byggekvaliteten; volumknappen. I løpet av de siste timene før publisering av denne testen oppdaget jeg at volumtasten faktisk hadde løsnet i den ene enden, og mer eller mindre falt ut av telefonen. Den kunne trykkes på plass igjen, men spratt ut på ny så fort jeg trykket på nedsiden av knappen. Det er ingenting som er synlig brukket, og ingen synlige mothaker som skal holde den på plass. Telefonen har heller ikke blitt utsatt for fysiske påkjenninger i testperioden - utover å ha blitt tatt forsiktig inn og ut av dekselet sitt for fotografering en håndfull ganger.

Vi er veldig usikre på hva dette betyr, men heller mot at det er en fabrikasjonsfeil i akkurat vårt eksemplar. Vi har uansett stilt spørsmål ved dette til Asus for sikkerhets skyld. Vi velger å ta det med i testen selv om vi er usikre på om det er allmenngyldig for modellen - rett og slett fordi det kan være det. Det må understrekes at her vet vi rett og slett ikke.

Asus er informert, og forespurt om ny testmodell - der er planen litt hardere bruk, for å se om dette er noe som enkelt kan fremprovoseres igjen. Kommer det en konklusjon på det forsøket oppdaterer vi testen, og karakteren. For øyeblikket står karaktervurderingen med utgangspunkt i at dette er en produksjonsfeil og ikke et generelt problem.

Selv om den nye modellen likner mye på fjorårets, er den lett fargeskiftende baksiden temmelig lekker sammenliknet med fjorårets ensfargede. Det er dog neppe verdt 4.000 kroner mer. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Super brukeropplevelse

Fjorårsmodellen var lynende rask å bruke, og ga et skikkelig godt inntrykk i bruk. Forventningene er høye også i år - i hvert fall når telefonene koster så mye. Heldigvis blir vi ikke skuffet. Alt går raskt og smidig med Zenfone 7, som også har en rekke relativt unike innstillingsmuligheter.

Du kan rett og slett stille på det aller meste under panseret her. Hvis du er redd for å knekke batteritiden din med hurtiglading? Da kan du justere ladehastigheten med to ulike nivåer. Som Asus sier; hvis du bare lader mobilen mens du sover, har du kanskje heller ikke bruk for skyhøy ladehastighet som ødelegger batteriet fortere. Du kan også sette timer på ladingen, slik at den bare lader mellom bestemte tidspunkt, selv om den er koblet til.

Skjermen er god og kan oppdatere inntil 90 ganger i sekundet. Det gjør den behagelig og fin å lese lenge på, eller å skrolle i nettsider og liknende. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det finnes også et utall ulike metoder for å øke ytelsen, og skru ned batteribruket, i vanlig bruk. Du kan be mobilen sette apper i ulik grad av dvale mens de ikke er i bruk, og du kan også legge inn apper den skal ha permanent «i bakhånd», slik at de åpner seg fortere gjennom den lite åpenbart døpte Optiplex-funksjonen.

Den viktigste enkeltfordelen med Zenfone 7 er etter alt å dømme den vanvittige batteritiden, som du med bare litt forsiktighet burde være i stand til å strekke inn i dag nummer tre.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Flott skjerm

Den største fordelen med motorisert kameradel er at Zenfone 7 ikke har noen form for forstyrrelser i selve skjermen. Det er ikke et selfiekamera som titter ut gjennom en bit skjerm som ikke viser noe. Busslommer er det heller ikke snakk om. Absolutt hele forsiden er dekket av den store AMOLED-skjermen.

Dette er forøvrig en skjerm som selv velger oppdateringsfrekvens mellom 60 og 90 hertz, som betyr at du bør få den beste ytelsen i en gitt situasjon, samtidig som batteriet skånes mest mulig. I praksis er det vanskelig å legge merke til at den reelt går ned i 60 hertz på automatikk - det kan bety enten at den ikke gjør det så ofte, eller at automatikken fungerer akkurat så optimalt som den lover. Stiller du ned til 60 hertz manuelt holder det å skyve litt på en nettside for å se at det hakker tydelig mer enn i 90 hertz-modus.

Til å være et overflødighetshorn av innstillinger som folk flest ikke har bruk for, blir jeg imponert av at Asus er såpass gode på å rangere de viktigste innstillingene øverst, med «kjekt å ha»-funksjoner lenger ned. Skal du la alle tilpasse akkurat som de vil blir det lett litt rotete - så denne rangeringen gjør at Zenfone 7 likevel er forholdsvis lett å bruke.

En innstilling kanskje ikke alle har bruk for er muligheten for såkalt likestrømsdimming av skjermen (DC Dimming). Flimringen som kan oppstå spesielt i svakt belyste skjermer kan være veldig anstrengende for en dels øyne, og likestrømsdimming løser dette problemet. Men i mange telefoner blir bildekvaliteten dårlig om du skrur på funksjonen og drar ned belysningen - gjerne med tydelige feil i fargene på de laveste lysnivåene. Det skjer ikke her. Likestrømsdimming har blitt vanlig i toppmodellene, men det er likevel greit å se at også dette forbedres over tid.

Lysstyrken er forøvrig også helt kurant, med en typisk belysning over hele skjermen på 700 nits - som betyr at den klarer seg helt fint i sommersola.

Ett objektiv mer enn i fjor. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det samme gode kameraet foran og bak

Det er mange fordeler med kameraløsningen Asus har valgt. Du slipper å få dårligere kvalitet når du tar selfier. Det øker også muligheten til å bruke ulike saker som stativ for telefonen, hvis du trenger det - enten for å ta gruppebilder der du er med selv, eller for å ta lange eksponeringer i mørket. Finn frem en stein eller en blomsterpotte - sett mobilen mot den, og vipp ut kameraet fra mobilen så du får riktig vinkel på bildet. Dette er svært fleksibelt.

Telefonen kan også i likhet med forrige generasjon følge objekter ved å fysisk flytte kameraet.

Så hvis du setter telefonen i et stativ og trykker på en person som går forbi, vil kameraet panorere i takt med personens bevegelser. En særdeles smart løsning, men muligens ikke en alle har bruk for hele tiden.

Ulempen med dette er den innledningsvis nevnte usikkerheten rundt varighet for mekaniske deler i en telefon. Men så langt ser det altså ikke ut til å være store problemer med forrige generasjon.

Zenfone 7 liker ikke så godt infrarøde varmelamper, men noen ganger kan likevel lyset som skapes gi en morsom effekt. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Noen god makrofunksjon har ikke denne mobilen, og dette er omtrent det nærmeste vi kommer uten at den klager. Det kan beskjæres for å komme nærmere, men helt skarpt blir det likevel ikke når vi blåser det veldig opp. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Under gode lysforhold kan bildene bli svært gode. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Legg merke til den lille tappen oppe mot venstre. Det er en bit av hustaket som melder seg. Legg også merke til de hvite kontraststripene rundt det - her jobber telefonen hardt for å skille hustaket fra himmelen. Effekten kalles overoppskarping, og blir lett skjemmende - som her. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Skarphet kan noen ganger være en utfordring med Zenfone 7. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hovedkamera. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ultravidvinkel. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Optisk zoom. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er fint å kunne bruke hovedkameraet til selfier. Men Zenfone 7 gjør underlige ting i blant. Overoppskarping er en vanlig effekt i dagslys, men hvorfor lua mi ser ut til å ha blitt en solnedgang bak meg kan jeg ikke forklare. Mobilen har imidlertid fått et par oppdateringer siden dette bildet ble tatt, uten at jeg er sikker på om disse effektene fortsatt melder seg - de dukker ikke opp i alle bilder. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fokus er litt vanskelig allerede fra tidlig i skumringen. Jeg hadde omtrent 20 bilder av denne søte hunden, men ingen av dem ytte bikkja rettferdighet. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lange eksponeringer med nattmodusen fungerer rimelig bra. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Øyenstikker, formodentlig av typen brunlibelle, foreviget. Hadde mobilen hatt en god makrofunksjon hadde det vært spennende å forsøke å få et nærbilde av den. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kvalitetsmessig ender vi like fullt opp med et «tja» for kameraløsningene i denne telefonen. Det glimter tidvis til med ekstrem overoppskarping, som bortimot gir hvite tegneseriestriper rundt ansikter og ting. Så godt som alle telefoner gjør dette til en viss grad, men Zenfone 7 Pro overoppskarper tidvis så mye at det er synlig selv i små versjoner av bildene - og umulig å ikke legge merke til når du blåser dem opp. Det skjer ikke alltid, men når det skjer blir bildene temmelig underlige.

Det skal heller ikke så mye skumring til før denne mobilen begynner å få trøbbel med bevegelsesuskarphet på bildene. Legg merke til hundebildet i galleriet over - det har jeg omtrent 20 versjoner av - ingen av dem skarpe. Og det var fortsatt relativt mye lys igjen, før det var ved å bli mørkt. En OnePlus Nord hadde nok fikset biffen greiere, til lavere pris, og rimeligste Galaxy S20 - til omtrent samme pris - hadde neppe hatt problemer.

Vi prøvde oss med utendørs varmelamper på, og resultatet ble at detaljer ble borte, og farger ble helt feil. Så det er ikke alle former for kunstig lys den liker heller. Selv om infrarøde lamper ikke er standard innebelysning, er det temmelig vanlig å sitte i festlig lag under dem - så det er interessant at denne mobilen sliter med å håndtere dem.

Asus har heldigvis unngått å legge inn noe eget, dårlig makrokamera, slik det har blitt populært å gjøre i mobiler. I Asusen finnes det i stedet autofokus på vidvinkelen, noe som vanligvis pleier å gi gode makrobilder, men her blir nærgrensen for dårlig. Først ved omtrent ti centimeters avstand slutter mobilen å syte over at du er innenfor nærgrensen. Zoom-kameraet har ikke autofokus, og krever svært lang avstand for å gi et skarpt bilde - derfor er heller ikke det egnet for å ta makrobilder. Du som liker å ta bilder av ting og tang på helt nært hold bør altså styre unna Zenfone 7-mobilene.

For det meste blir bildekvaliteten her grei nok, men der forgjengeren var i en helt annen prisklasse var det lett for den å slå de fleste av konkurrentene. Til samme pris som Zenfone 7 (ikke Pro) koster får du kjøpt den billigste Galaxy S20-modellen, som har et kamera som takler alle lysforhold bra.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Målt ytelse og underholdning

Ytelsen her er svært god, og menyene responderer alltid uten å mukke. Å spille på denne mobilen er også en fryd, med rask skjerm og heftig batteri varer både øynene dine og strømmen lenge før det er på tide å gi seg.

Til denne prisen er vi i toppmodelland, og sammenliknbare telefoner er for eksempel iPhone 11, Galaxy S20 4G og OnePlus 8, for å nevne noen få.

Smått og stort

Et drøyt år uten skriblerier eller skuffede klager i innboksen antyder også sterkt at selve mekanikken i Zenfone 6 har klart seg rimelig greit. Når Asus lover at 7-ern skal tåle enda flere inn- og utfoldinger av kamerabiten er også det betryggende - spesielt med tanke på at kameraet kan brukes til opplåsing av telefonen.

Zenfone 7 skiller seg fra de fleste andre mobiler i sin prisklasse, ved å ikke ha fingerleser i skjermen. I stedet har den sidemontert fingerleser i låsetasten, slik Sony- og enkelte Motorola-mobiler har hatt i det siste. Det er ikke alltid disse fingerleserne virker så bra, men her gjør den det. Du kan og velge mellom et lass ulike funksjoner for den hvis du dobbelttapper eller holder knappen inne.

På hurralista over ting som ikke naturlig hørte hjemme andre steder finner vi også de to (!) dekslene som følger med i esken. Ett klart, vanlig plastdeksel - og ett som fremstår som hakket mer solid, med mulighet til å låse kameraet i posisjon, formodentlig så ikke telefonen skal kunne falle på kameraet. I likhet med OnePlus 7(T) Pro prøver Zenfone 7 Pro å trekke til seg kameraet når den faller, men det går ikke alltid så fort at den rekker å bli ferdig innen fallet er overstått.

Det påstås at Zenfone 7 har stereolyd. Det er riktig i så måte at samtalehøyttaleren spiller med ringehøyttaleren når du setter på lyd. Men den er bare såvidt med, og hvis du ikke legger øret helt inntil er det ikke åpenbart at ikke Zenfone 7 bare sprer lyden fra bunnhøyttaleren ganske godt. Vi snakker uansett om en ganske dårlig ekstern lydprestanda, så ta med hodetelefoner hvis du skal spille eller se film på denne mobilen over tid.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til slutt

Zenfone 6 var et friskt pust. Nye funksjoner, svært aggressiv pris og digert batteri. På overflaten er Zenfone 7 svært lik, men oppskriften er en annen.

Prisen har lagt på seg kraftig, selv om det i dag er lite ved valutasituasjonen som tilsier at ting skal være ekstraordinært dyre i Norge. Den fysiske størrelsen har også økt mye, noe som gjør 7-ern langt dårligere egnet for mange hender enn hva forgjengeren var.

Zenfone 7 er definitivt en god telefon, og det er mange ting å elske ved denne - kanskje spesielt batteritiden, den opplevde ytelsen og de mange mulighetene for å skreddersy sin egen opplevelse uten at den er vanskelig å bruke. Men til 8.000 for den vanlige modellen og en tusing ekstra for Pro er den «bare» det; en god telefon. Fjorårets var derimot et åpenbart alternativ til nesten hva som helst, i nesten alle prisklasser - med sin startpris på relativt moderate 5.000 kroner, og en størrelse som passet i langt flere hender.

Hvis du trenger en mobil med Zenfone 7s styrker er den absolutt et godt valg, men om du bare skal ha «en telefon» finnes det flere som gir deg enda mer for pengene enn du får her.

Obs! Denne testen kan bli oppdatert hvis vi finner grunn til det etter å ha testet et eksemplar til av Zenfone 7 Pro. Volumknappen på det testede eksemplaret falt av uten tydelig årsak. Mistanken går mot produksjonsfeil i et enkelteksemplar - siden dette rett og slett ikke er et vanlig problem. Men for sikkerhets skyld nevner vi det likevel.