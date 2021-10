Test Dyson V15 Detect Absolute Extra

Dyson V15 er en av de beste støvsugerne vi har testet

Men det er ikke på grunn av den nye laseren.

Forbedret batteritid, ergonomi, lys og sugeevne. De ulike støvsugerprodusentene forsøker hele tiden å utvikle nye og bedre utgaver av sine respektive modeller. Det er allikevel sjeldent vi treffer på ekte innovasjon, altså helt nye innfallsvinkler til hvordan man skal ta i bruk en håndholdt støvsuger.

Den siste tiden har flere modeller kommet med egen vaskemodus slik at man kan vaske og støvsuge samtidig. Det er et eksempel på innovasjon som faktisk har fungert, og testvinneren fra vår forrige samletest, Philips Speedpro Max Aqua kom blant annet utstyrt med dette.

Under er en sammenligning av dagens testprodukt, Dyson V15, mot forgjengeren Dyson V11 og testvinner fra vår samletest Philips Speed Max Aqua.

Dyson V15 Detect Absolute Extra Dyson V11 Absolute Extra Pro Philips Speedpro Max Aqua annonse Pris 8490 NOK 8633 NOK 5999 NOK Pris testet 8490 kr 8490 kr 6995 kr Type batteri 2 stk avtagbare Li-Ion Integrert Li-Ion Integrert Li-Ion Bruksinnstillinger 2-i-1 2-i-1 2-i-1 + vaskemulighet Trinnvis styrke 3 trinn 3 trinn 3 trinn Munnstykker 7 stk 7 stk 5 stk LED-lys Laser Bytt Krysse av Ladestativ Ja, stående og vegghengt Ladestasjon (solgt separat) og veggstativ Veggstativ Vekt total/håndholdt 2700/1650 gram 3050/ikke veid 2770/1570 gram

Med V15 Detect har Dyson nå altså forsøkt seg på noe helt nytt: Modellen kommer nemlig med laser for å lyse opp støv og skitt du ellers ikke ville ha oppdaget. Det er en spennende og innovativ løsning.

Og ikke minst er det en teknologi som faktisk virker som den skal - i hvert fall til en viss grad. Men, når det er sagt, så er det ikke laserteknologi, men noe helt annet, som gjør Dyson V15 til en av de aller beste støvsugerne vi noensinne har testet.

9 Imponerende Dyson V15 Detect Absolute Extra annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Den råeste støvsugeren vi har testet, til tross for noen skavanker " Fordeler Krysse av Overlegen sugekraft

Krysse av Utrolig god på hår og tepper

Krysse av Veldig god batteritid

Krysse av Kommer med to batterier

Krysse av Kommer med en rekke munnstykker

Krysse av Har laser Ting å tenke på Bytt Ikke den beste ergonomien

Bytt Ikke den beste til å støvsuge lavt under sofa og seng

Stadig irritert

Greit, vi må få det overstått først som sist: Vi er fremdeles irritert på flere av designløsningene på Dyson sine støvsugere, også her på V15 Detect. Det er også nøyaktig det samme som vi har skrevet om flere ganger tidligere: man må fremdeles holde inne på-knappen for å holde støvsugeren i gang.

Dyson er den eneste støvsugeren vi har testet der dette er nødvendig, og motordelen er plassert på en måte som gjør at man ikke kommer til lavt under for eksempel en sofa eller seng. Støvsugeren har også en ujevn vektfordeling mellom motordel og resten, noe som gjør at den etter en stund oppleves tung å bruke.

Motordelen veier rundt 2 kg (til sammenligning veier Philips Speedpro Max Aqua rundt en halv kilo mindre), mens røret og munnstykket er betydelig lettere.

Litt ujevn vektfordeling, men veldig pen å se på!

Det vil sikkert være individuelt hvor irriterende disse løsningene oppleves for hver enkelt, men at man ikke kommer til lavt vil være et problem for de fleste med en større seng eller en sofa som er plassert inntil en vegg.

Dette kunne kanskje vært løst ved å plassere motordelen på oversiden, selv om det sikkert finnes gode ingeniørmessige grunner til at den er plassert slik den er nå, eller ved å ha en forlengelse på røret.

Ok, nok sutring. La oss gå over til hvorfor Dyson V15 til tross for dette er en av de beste støvsugerne vi noensinne har testet.

Den beste sugeevnen. Ferdig snakka

En viktig del av en støvsugertest er å støvsuge tepper, og i motsetning til et gulv er det ofte vanskelig å se hvor mye støv og hår som har satt seg fast i et teppe. Etter å ha støvsuget et større teppe med Dyson V15 Detect kunne vi nesten ikke tro hvor mye støv, hår og skitt som hadde samlet seg i støvkammeret.

Støvsugeren har med andre ord gjort en dyprengjøring vi aldri har sett maken til. Vi var også mektig imponert over det nye «anti-tangle»-munnstykket som fulgte med modellen. Et stort problem med mange støvsugermodeller er at det setter seg fast hår i munnstykket. Her er dette enkelt løst ved et nytt og smart munnstykke-design.

At denne modellen er usedvanlig sterk ble også bekreftet under vår ris-test. Støvsugeren sugde lekende lett opp samtlige riskorn. Det er første gang vi har opplevd lignende.

For å understreke at støvsugeren suger opp alt fra bittesmå til større partikler kommer Dyson V15 Detect med en såkalt piezo-sensor som teller og viser antall partikler sortert på ulike størrelser. Det er en kul, men kanskje ikke spesielt nyttig funksjon, og vi mistenker vel at Dyson har implementert denne sensoren mest for å vise at de faktisk kan.

Uansett er det veldig tilfredsstillende å se telleren nå stadig nye høyder. Støvsugerens sugekraft justerer seg for så vidt etter størrelsen på partiklene (jo større partikler, desto sterkere sugekraft), så noe funksjon har sensoren. Støvsugeren kommer for øvrig med tre bruksinnstillinger: Eco, Auto og Boost. Eco er for de lange øktene, mens Boost fungerte utmerket på tepper og sofa.

Dyson V15 Detect har en sensor som teller antall partikler i ulike størrelser.

Når det gjelder tømming av støvkammeret fungerer dette stort sett greit. Det er lett å tømme, men vi irriterer oss litt over at lange hår setter seg fast i gummiringen innerst i kammeret. Det er riktignok ikke et stort problem, men vi kan ikke huske å ha hatt dette problemet på tidligere modeller.

Støvsugeren har også naturligvis et vaskbart HEPA-filter. Dette har blitt standard på de fleste high-end modeller.

Laser til besvær

Så, endelig noen ord om Dysons nye laserteknologi. Laser høres kanskje fremmed ut for noen, men vi opplevde den som veldig enkel å ta i bruk. Laserlyset er grønt og skytes på skrå ut fra den ene siden på munnstykket. Vinkelen på laseren gjør at støv, hår og skitt blir mer synlig enn det ellers ville ha vært ved bruk av vanlig lys. Munnstykket har også en av/på-knapp, så det er fint mulig å slå av lyset om man skulle ønske det.

Laseren fungerer greit, men noen ganger kan det være vanskelig å se forskjell på støv og ujevnheter i gulvet.

Laseren fungerer som den skal, men vi må innrømme at opplevelsen av å bruke den var noe mindre fabelaktig enn hva vi kanskje hadde sett for oss. Utfordringen er at man må støvsuge på et helt flatt og jevnt gulv for at den skal fungere optimalt.

Vi testet på ulike flater, blant annet på et litt ripete, men ellers pent tregulv. Her lyste laseren opp alle ujevnhetene i gulvet og det ble vanskelig å skille mellom hår, støv og riper. På baderomsflisene derimot fungerte laseren utmerket. Siden flisene er helt jevne var det kun hår og støv som lyste opp.

Vi synes også laseren var noe lyssvak og siden laseren kun kommer fra den ene siden av munnstykket, så blir ikke laserlyset helt jevnt og vi opplever at venstresiden ikke lyses opp i god nok grad. Her tenker vi at laserlyset kanskje burde plasseres annerledes eller i det minste være sterkere. Akkurat dette vil nok være mulig å gjøre noe med, men at lyset ikke skal lyse opp ujevnheter i gulvet vil nok være en vanskeligere nøtt å knekke for Dyson.

Alt i alt er vi ambivalente til Dysons nye laserlys. På noen flater fungerer det godt, på andre flater ikke. Dette er nok ingen revolusjonerende innovasjon, men vi synes det er kult at Dyson forsøker på noe helt nytt og vi er nysgjerrige på neste generasjons laserlys.

Ved en uheldig tilfeldighet fikk vi forresten testet laserlyset på støvsuging av knust glass. Her var laserlyset helt genialt i bruk, så hvis du er en «glassknuser» så er dette definitivt modellen for deg!

Masse tilleggsutstyr

Dyson V15 Detect Absolute Extra kommer med to batterier og to ladere. I tillegg kommer den med en rekke munnstykker, inkludert lasermunnstykke (rull), munnstykke for hår og tepper, samt et veldig robust og stillig ladestativ.

Dyson V15 Detect Absolute Extra kommer med en rekke munnstykker, stativ og to batterier med tilhørende ladere.

De ulike munnstykkene har vi allerede skrevet litt om og vi var spesielt imponert over Dysons nye anti-tangle-munnstykke. I tillegg liker vi at modellen kommer med to batterier som man kan veksle på å bruke.

Selv om støvsugeren holder ut i nesten halvannen time på Eco-mode, klarte den kun 16 minutter på maks kraft - så det er veldig positivt å kunne doble den tiden. Når det gjelder laseren ser det ikke til at denne har noen påvirkning på batteritiden.

Alt i alt er Dyson V15 Detect Absolute Extra en fantastisk god støvsuger med noen irriterende skavanker. Men til tross for dette må vi at modellen er en av de aller beste støvsugerne vi noensinne har testet. Spesielt på ren sugekraft og til bruk på tepper er den helt overlegen. Modellen koster litt i overkant av 8.000 kroner i skrivende stund.

Det er langt ifra billig, men allikevel opplever vi at man får mye for pengene. V15 kommer også i en noe rimeligere utgave (Dyson V15 Detect Absolute), da med kun ett batteri og uten ladestativ. Den koster i skrivende stund 7390 kroner.

