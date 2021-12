Bør du velge den dyreste eltannbørsten?

Vi sjekker forskjellene på Oral Bs billigste og dyreste børster.

Tre Oral B-varianter - fra venstre; Pro 3, iO 6 og iO 9. Vær obs på at utvalg og priser for Oral B-produkter er mer forvirrende enn det som foregår inni Kreml. Det betyr et vell av ulike «etternavn» på produktene, der enkel nips fra eller til i esken kan utgjøre prisforskjeller på opp til tusenlapper. Disse produktene er også stadig vekk på «tilbud» - og det kommer nye hele tiden som knapt kan skilles fra de gamle. Velg eltannbørste med omhu.

Det finnes knapt en produktklasse som virker å ha mer «tilfeldig» prising enn elektriske tannbørster. Det er mange egenskaper som fremheves, så som antall omdreininger eller oscilasjoner i sekundet, eller hvor mange pusseprogrammer børsten har. Noen av de heftigste kan til og med kobles til mobilen med Bluetooth og passe på hvor langt du har kommet i pussen med et gyroskop som vet hvordan den blir holdt.

Samtidig er også eltannbørster i likhet med barbermaskiner en type teknologi der brukere er ekstremt lojale. Man finner det som funker for sitt tannkjøtt eller sine kjaker - og så blir man der. For å bytte har en tendens til å medføre kløe og irritasjon i munnen - eller kløe og irritasjon oppetter kinnene. Ingen av delene er spesielt gunstig.

Så da verdensmestrene i forvirrende produktutvalg og prising, Oral B, spurte om vi ville teste to av deres nye børster i ulike prisklasser - takket vi ja til det.

Den billigste koster en drøy 600-lapp, mens den dyreste koster dobbelt så mye. Det er fortsatt under halv pris av de aller dyreste børstene på markedet - i Oral B-utvalget heter det iO9.

Vi skal altså se litt nærmere på to av de dyre iO-tannbørstene, og en mer tradisjonell Oral B-modell.

iO-børstene er reint flåeri. Her betaler du som regel 220 kroner for to eller 399 kroner for fire. Enkelte steder gir 10 prosent «medlemsrabatt» for kundeklubber - men stort sett må du regne med å øke tannpussbudsjettet en del hvis hele familien skal over på iO-børster.

Hva er egentlig forskjellen?

Et perfekt eksempel på hvor forvirrende tannbørster kan være er den nevnte toppmodellen Oral B iO9 - der vi ved forrige test spurte produsenten direkte om det ville komme flere ulike versjoner av børsten. Det fikk vi beskjed om at det ikke ville gjøre - men umiddelbart etter publisering av testen måtte vi forsøke å finne ut av forskjellen på Oral B iO9N og iO9S - og hvorfor den ene var tusen kroner dyrere enn den andre.

Det hele viste seg å handle om nettbutikker som bestilte børster laget for ulike markeder til Norge, og priset dem høyst ulikt - på innsiden var forskjellen så absurd liten som forskjeller i holderen for de løse børstehodene.

At børstemodeller utgår og kommer til uten klar grunn eller tydelige endringer fra år til år bidrar til forvirringen. Og der du med litt kunnskap nokså enkelt kan sammenlikne de grunnleggende teknologiene i en laptop, en mobil eller en TV - virker det nesten helt umulig å gjøre det samme for en eltannbørste.

Så må du egentlig betale 2300 kroner? Kan du klare deg med en utgave til 1500? Eller er det den som kjøper tannbørste til en dryg femhundrelapp som ler hele veien til badet?

En Oral B Pro 3 er et solid alternativ om du «bare» vil gjøre rent uten å få med luksusfunksjoner som på de andre. Det er kjekt at også de «vanlige» tannbørstene i Oral B-serien har skikkelige litiumsbatterier for tida, og børstene er meget økonomiske - du kan kjøpe 12-pakninger fra rundt 350 kroner.

Dette er de tre børstene

Oral-B iO Series 9S Oral-B iO Series 6N Oral-B Pro 3 3400N CrossAction annonse Pris - 1 490,- 499,- Prisområde 2200-2800 kroner 1200-1500 kroner 600-700 kroner Støtter eldre Oral B-ladere Bytt Krysse av Krysse av Moduser 7 5 3 Timer Krysse av Krysse av Krysse av Pussenavigering m. gyro Krysse av Krysse av Bytt Skjerm Krysse av Krysse av Bytt Trykksensor Krysse av Krysse av Krysse av Bluetooth Krysse av Krysse av Bytt Ladeetui Krysse av Bytt Bytt Varsler om utslitt børste Krysse av Krysse av Bytt

Alle tre gjør rent

Enten det er den billigste børsten, eller den aller dyreste, avhenger resultatet mest av at man tar seg tid selv og er grundig. Bak jeksler og innimellom gliper. En god runde over tannkjøtt og tunge. Alt som skal til for å pusse skikkelig med en manuell tannbørste hører til også når børsten er elektrisk, om enn med noe mindre egeninnsats.

Etter å ha børstet med alle de tre børstene gjennom noen uker har jeg ikke på noe tidspunkt gjort meg ferdig med den billigste varianten og tenkt at her ble det mindre rent enn med de andre. Og den midterste børsten har forvirret meg mer enn godt er.

Hva er egentlig forskjellen mellom iO 6 og iO 9 foruten pris?

Jeg har følt på vekslende hell med de rene soniske tannbørstene fra Philips og andre, som jeg ikke i like stor grad har fått til å virke for meg - jeg har kjøpt, prøvd og gitt bort dyre toppmodeller. Slike har ikke alltid gjort like rent i mitt gap, og jeg har gjerne fått reaksjoner fra tannkjøttet - sikkert fordi jeg pusser feil eller tannkjøttet mitt passer best til andre børster.

Irritert tannkjøtt opplever jeg noen ganger med den billigste børstel her, Pro 3. Det føles litt som den ikke er like kjapp på å melde fra om at jeg presser for hardt. Tannkjøttrøbbel opplever jeg omtrent aldri blir med de to iO-børstene. I tillegg er det en ren «spinne og hamre»-børste av den gammeldagse sorten. Den har ikke sonisk børstetknologi slik iO-serien har. Til gjengjeld kan man kjøpe svært billige 12-pakker med gammeldagse Oral B-børstehoder på butikken, og nærme seg vanlige tannbørster i pris på forbruksvaren.

iO 6-børsten er et lite mysterium. På funksjonsfronten oppgis det ikke at den skal ha AI-informasjon om hvor man pusser i munnen, men med mobilappen fremme fant jeg fort ut at den vet nettopp det. En stund trodde jeg den børstet tregere enn iO 9, men det viste seg at den bare hadde tilpasset seg skånebørsten jeg har vekslet frem og tilbake med på de to iO-børstene. Med et bytte rundt fra skånebørste til vanlig børste var det iO 9 som var «treg» og iO 6 som jobbet raskere - børstene har altså bare aktivert skåneprogrammet.

I praktisk pussing er det altså tilsynelatende bare fraværet av to pusseprogrammer som skiller iO 9 og iO 6. Og rundt 1000 kroner i prisforskjell.

Oral B iO9 bak - nye iO6 foran. Til tross for stor prisforskjell er det knapt mulig å merke forskjell på de to.

Gimmicker vs. nyvinninger

Etter å ha brukt børstene noen uker er det vanskelig å konkludere med annet enn at prisbingoen i tannbørstemarkedet først og fremst handler om to ting. Gimmicker så som hvor mange børsteprogrammer et produkt har, og hva slags tilbehør det selges med. Noen ganger har børstene også verdifulle nyvinninger.

Blant sistnevnte er sonisk børsteteknologi som er en del av både Philips’ børsteutvalg, som baserer seg nær 100 prosent på det - og av Oral Bs, der den får hjelp av oscillerende bevegelser. At så godt som alle tannbørster i markedet er over på litiumsbatterier og fint kan klattlades uten at batteritiden stryker med er også en relativ nyhet - det er ikke fryktelig lenge siden byttet skjedde i de siste vanlige børstene i vanlig salg.

Børsteprogrammene som iO9 har så mange av - og Pro 3 har så få av - er greie nok. Du kan velge tannkjøttmassasje og skåneprogram og slike ting. Min sterke mistanke er likevel at folk flest trykker på knappen og børster. Hvis de vil skåne gommer og tenner - kjøper de børstehoder for sensitivt tannkjøtt. Jeg ser ikke bort fra at flere børsteprogrammer kan være nyttige for enkelte - men for folk flest blir de nok litt som alle de «andre knappene» på kaffemaskinen på jobb. De man ikke bruker eller bryr seg om.

For Pro 3 - selv med sine få børsteprogrammer - er det litt irriterende at jeg må trykke meg gjennom dem for å skru den av etter en puss. Begge iO-børstene har en ekstra knapp som lar meg velge børsteprogram når jeg først har satt i gang.

Forøvrig - skjerm er ikke det aller nyttigste i verden på en tannbørste, men jeg liker at den gir meg tydelig tilbakemelding på batteristatusen for begge de to iO-børstene. Dermed vet man om man må ha med seg lader på tur, for eksempel.

Oral B iO9 kommer med ekstra ladeetui. Det er reell merverdi - men legg merke til laderen - den er ikke som på tidligere modeller, og betyr at du må kaste de gamle Oral B-laderne dine hvis du skal gå over til denne.

Det viktige tilbehøret

Apropos lading - iO6-børsten bruker Braun Oral Bs klassiske induksjonsladere. Det betyr en liten plasttapp som går inn i bunnen av børsten når du setter den fra deg. Har du hatt en Oral B fra før kan du altså fortsatt bruke laderen du har fra før. Det er svært praktisk. Samtidig er dette også litt upraktisk. La oss si at familiens høvdinger har en dyr iO 9-børste, som bruker de nyere iO-børstehodene - da kan du ikke belage deg på å lade iO 6 i laderen som følger med den dyre børsten. Det kunne for eksempel være aktuelt å lade begge håndtakene i reiseetuiet som følger med den dyreste, men det går altså ikke.

Du må med andre ord ta med deg nye børstehoder til begge håndtakene, men ulike ladere.

Uansett er det her en forholdsvis viktig forskjell kommer til syne. iO 9 kommer med mye tilbehør, og spesielt reiseetuiet med innebygget lader er ekstremt praktisk. iO 6 kommer bare med et enkelt plastetui for oppbevaring. Pro 3 kommer helt uten dilldall av noe slag - håndtak, børstehode og lader er summen av snop i esken.

Det er liten grunn til å gå for den dyreste i Oral B-utvalget, men iO 6 gir deg solid luksusfølelse og koster en god del mindre. Skal du bare gjøre rent - holder det med Pro 3, og det finnes også enda billigere modeller som fint holder koken.

Så hva bør du velge?

Min erfaring er at en billig eltannbørste kan gi deg masse, og du får uansett en bedre renhetsfølelse i munnen enn med en manuell tannbørste. I hvert fall med mindre du er veldig påpasselig med hvor godt du børster manuelt. Går du opp i pris får du flere «kjekt å ha»-funksjoner. Det aller viktigste er høyere hastighet på børstingen og bedre kontroll over hvor hardt du pusser.

Men du får også en hel rekke gimmicks som overselges litt. De mange børsteprogrammene er nok nyttige for noen, men neppe for flertallet av kjøpere. Bluetooth-tilkobling, firmwareoppdateringer og sporing av hvor du pusser - kjekt nok, men hvor ofte bruker man det? Det blir vel kanskje noe man gjør på noen ekstra grundige «nå skal kjeften til pers»-pussinger i helgene, der man ikke skal fly ut av døren noen minutter senere og vil forsikre seg om at absolutt alt er glitrende rent.

Utover det virker tannbørstemarkedet å være mer dominert av nye navn, blanke esker og av varemerker enn av faktiske nyvinninger. Og enkelte av nyvinningene kan by på praktiske utfordringer, så som iO-børstene som er svært dyre og knapt å få tak i utenfor elektronikkforretningene, mens tradisjonelle Oral B-børster fås overalt og ofte til hyggelige priser.

Oral B iO 9 er antakeligvis den beste elektriske tannbørsten du kan kjøpe - i hvert fall hvis din munn, som min, setter mest pris på tannbørster som går rundt. Men så var det den voldsomme prisen, da. Og med iO 6 som er tusen kroner billigere og knapt mulig å skille fra iO 9 i praksis hadde nok jeg gått for den billigste av iO-børstene. Tusen kroner ekstra for to pussemoduser og et reiseetui er dyrt.

Men om du går for iO 9 - eller en tilsvarende toppmodell fra andre merker - vær obs på produsenten kommer til å ha et skinnende nytt modellnavn klart med ekstremt få forskjeller og en vanvittig pris også neste gang du ser på tannbørster. Alle produsenter av forbrukerelektronikk kan nok beskyldes for litt av det samme - men det er sjelden det er så langt mellom de nyttige og reelle nyvinningene som det virker å være på tannbørstemarkedet.

