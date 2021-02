Nå har det skjedd masse: Dette er de beste mobilabonnementene nå

Niklas Plikk, Tek.no

Stein Jarle Olsen 7 Juni 2020 06:00

Vi «klaget» en periode på at det skjedde lite i det norske mobilmarkedet, men de siste par månedene har aktiviteten vært høy. Ikke alt har vært til gode for forbrukerne.

Vi nevner for eksempel at flere av aktørene har satt opp prisene på sine 1 GB-abonnement - Chilimobil satte for eksempel opp fra 129 til 149 kroner i måneden, og nylig varslet Hudya kundene om at de også ville øke til det samme, med virkning fra 1. juli.

Samtidig har vi fått nye aktører som Sky Mobil, som kjøpte et antall kunder fra nettopp Hudya, og ikke minst har vi fått en ny spiller i markedet for abonnementer med svært mye data i form av Telenors nye «Next»-portefølje . Der tar de i praksis betalt for hastigheten, ikke for datamengden, men du settes likevel ned i hastighet etter å ha brukt 100 GB på en måned, så Telenors «ubegrenset data»-påstand må taes med en liten klype salt. Ice har dessuten gjort endringer i sin portefølje, med mer data eller lavere pris på en rekke av sine abonnementer.

Med andre ord: Det er på høy tid med en ny kåring av Norges beste mobilabonnement.

Testkriteriene

Når vi skal kåre de beste mobilabonnementene har vi som vanlig delt inn i fire kategorier: Lite data, Middels data, Mye data og Superbruker.

For hver av kategoriene vektlegger vi følgende:

Pris. Dette er det viktigste kriteriet.

Datamengde. Det er minstekrav til datamengde for hver abonnementskategori.

Utenlandsdata. Hva koster det å bruke telefonen i utlandet. Er noe inkludert? I tillegg til EU og USA ser vi også på de mest populære feriemålene.

Overforbruk. Hva skjer når du har brukt opp datapakken? Går hastigheten ned, stoppes databruken, og hvor mye koster det å kjøpe ekstra datapakker?

Her er månedens vinnere:

Lite data (minimum 1 GB)

115 kroner i måneden for 1 GB med data var tydeligvis ikke bærekraftig for Hudya, som altså så seg nødt til å sette opp prisen til langt mindre attraktive 149 kroner i måneden. Det samme har Chilimobil gjort. Telipol er dessuten ute av dansen - trykker du på «Bestill»-knappen der havner du nå hos nykommeren Sky Mobil. Og selskapet Sponz, som tidligere var en av de billigste, solgte kundeporteføljen til Hudya og la ned merkevaren sin. Selskapet Release, som har en noe spesiell forretningsmodell hvor de tilbyr abonnement og leie av telefon samtidig , tilbyr også 1 GB i måneden for 129 kroner.

Det gjør at det ikke lenger finnes noen «frontrunner» på pris i denne kategorien. Nå skiller det noen små kroner mellom de to billigste alternativene, og så følger en hel haug et par tiere over det igjen.

Kanskje kunne vi også ha tatt med Happybytes, som har en annen prisstruktur enn de andre og lar deg betale for det du bruker, intet mer. Det gjør også at du slipper å forholde deg til dyre datapakker – bruker du 1,1 GB betaler du for akkurat det, ikke for 1 GB pluss en ekstra datapakke.

Samtidig er Happybytes ganske dyre inntil du når et visst nivå. Happybytes skal for eksempel ha 199 kroner for 1 GB data, fri tale og SMS. Vi dropper derfor dem i den laveste kategorien.

I denne kategorien får du altså fri ringing, SMS og MMS, i tillegg til 1 GB data. Alle har fri fart på sine abonnementer, så vi må derfor se på hvordan de håndterer overforbruk om du skulle bruke mer data enn du har inkludert.

Om lite data for deg tilsvarer ingen data, kan du også slippe unna med 70 kroner i måneden hos nevnte Happybytes. Det kan også være verdt å ta med i vurderingen. Så fort du bruker noe datatrafikk stiger imidlertid regningen betraktelig, da de første megabytene koster uhorvelig mye mer enn de gjør lenger opp på datastigen.

Vi kårer Sky Mobil 1 GB til månedens beste mobilabonnement i kategorien Lite Data.

null Sky Mobil GE Mobil Release Hudya Chilimobil Ice Pris abonnement 125,- 129,- 129,- 149,- 149,- 149,- Pris per MB overforbruk 0,99,-/0,- - 0,39,- 0,99,-/0,- - - Makspris data 399,- - - 399,- - - Hva skjer når du når makspris? Hastigheten strupes etter 2 GB data, evt etter 1 GB med Datakontroll. Hastigheten strupes etter 1 GB. Hastigheten strupes til 40 kbit/sek. Hastigheten strupes etter 2 GB data, evt etter 1 GB med Datakontroll. Hastigheten strupes etter 1 GB. Hastigheten strupes når du når datakvota. Alternativer for datapakke 1, 5, 15 GB 1, 3, 5 GB 1, 3, 5 GB 1, 5, 15 GB 1, 3, 5 GB 1, 3 GB Pris datapakke 99, 199, 399 kr 79, 139, 199 kr 89, 149, 199 kr 99, 199, 399 kr 98, 179, 239 kr 79, 179 kr Data rollover Ja Ja Ja Ja Ja Ja Annet Datakontroll. Egne datapakker for Sone 2, med bl.a. USA. 10 kr rabatt/mnd for kunder som også har strøm hos GE. - Datakontroll. Egne datapakker for Sone 2, med bl.a. USA. - Egne pakker om du ringer mye til utlandet.

Begrunnelse (klikk for å se) Kriterier: Dette er kategorien for deg som surfer lite på mobilen, eller som vanligvis er tilkoblet wifi. Eventuelt deg som stort sett bruker mobilen til å ringe med. Datapakken er på 1 GB og nedlastingshastighet er minst 10 Mbit/s. Fri roaming i EU/EØS er selvfølgelig et krav, og billig roaming i andre populære ferieland er også et pluss. Vurdering: Dette har lenge vært en kategori hvor konkurransen har vært ekstremt stor og hvor betingelsene mellom de ulike operatørene har blitt stadig likere. Ingen tar i praksis betalt for overforbruk lenger, men struper heller tilkoblingen når du når kvota om du ikke kjøper en ekstra datapakke. Om vi ser på de to billigste, altså Sky Mobil og GE Mobil, har de noe ulik praksis for utenlandsprisene. GE har betydelig lavere «taksameter»-priser for eksempel i Sone 2, med så lite om 18 øre per megabyte i land som USA, Canada, Thailand og Australia. Sky Mobil tar seg betydelig bedre betalt, men tilbyr til gjengjeld datapakker på henholdsvis 400 MB, 1 GB og 6 GB til gode priser. Det er også generøst at disse er gyldige i hele tre måneder, som er betydelig mer enn hva de fleste andre tilbyr. Om du beveger deg ut i sone 3 (med land som Brasil, Indonesia og Egypt) er GE betydelig billigere enn Sky Mobil, spesielt på data. Likevel vurderer vi at det ikke er noe i betingelsene til Sky Mobil som gjør at du i vanlig bruk risikerer ubehagelige overraskelser på regningen, og utenlandsdata vurderes heller ikke som like viktig i denne kategorien som når vi beveger oss lenger opp på datastigen.

Middels data (minimum 5 GB)

I denne kategorien har det i større grad vært stillstand siden vi sist kåret de beste mobilabonnementene. Chilimobil har økt sitt 6 GB-abonnement til 7 GB for samme pris og Sky Mobil har naturligvis kommet inn.

I tillegg har Happybytes senket prisen for sitt 1 GB om dagen-abonnement til 298 kroner i måneden, som gjør at det plutselig kan være et alternativ også i denne kategorien.

Ingen av selskapene fakturerer ekstra for overforbruk av data om du godtar strupet hastighet, og vi må derfor igjen se på ting som datapakker og utenlandspriser for å kåre det beste abonnementet.

Vi kårer Chilimobil 7 GB til månedens beste mobilabonnement i kategorien Middels data.

null Release Chili Sky Mobil Hudya Onecall GE Mobil Happybytes Pris abonnement 249,- 249,- / 279,- 249,-/279,- 269,- 180 - 279,- 289,- / 297,- 298,- Data inkludert 5 GB 5 GB / 7 GB 5 GB / 6 GB 6 GB 5 GB 5 GB / 6 GB 1 GB om dagen Datakontroll? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Alternativer for datapakke 1, 3, 5 GB 1, 3, 5 GB 1, 5, 15 GB 1, 5, 15 GB 1, 3, 5, 10 GB 1, 3, 5 GB 1 GB Pris datapakke 89, 149, 199 kr 98, 179, 239 kr 99, 199, 399 kr 99, 199, 399 kr 79, 139, 199, 299 kr 79, 139, 199,- 19 kr Data rollover Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Annet null null null null Den laveste prisen inkluderer ikke fri samtaler/SMS/MMS, du betaler per minutt eller stk. 10 kr/mnd rabatt for strømkunder hos GE Mobil. Etter 1 GB om dagen senkes hastigheten til 40 kbit/sek. Kan ikke bruke data-/tvilling-SIM

Begrunnelse (klikk for å se) Denne kategorien har blitt svært vanskelig å kåre en vinner i. Det skyldes i hovedsak at du får både 5, 6 og 7 GB med innenfor noen tiere, men ikke minst at Happybytes tilbyr 1 GB om dagen for noen tiere oppå der igjen. I tillegg har du den andre outsideren, som er Onecalls bare data-abonnement, som koster 180 kroner i måneden for 5 GB. Om du ikke har for vane å sende noe særlig med SMS eller ringe, fremstår dette som en solid deal, men for folk flest er sannsynligvis «alt inkludert» et mer behagelig valg. Så er selvfølgelig også spørsmålet hva som gir mest valuta for pengene her, og Chili gjorde den avveiningen enda vanskeligere da de økte fra 6 til 7 GB for 279 kroner i måneden. For 30 kroner ekstra i måneden får du dermed 2 GB ekstra versus 5 GB for 249,-. Det er sannsynligvis en ekstrapremie du kan unne deg om du ender opp med å kjøpe ekstra datapakker mer enn en gang i året. Det er naturligvis ikke spesielt langt opp til Happybytes her, men om du vanligvis ikke ligger høyere enn 5–6–7 GB i måneden klarer du deg sannsynligvis uten 1 GB om dagen. Chili var tidligere dyrere enn de øvrige utenlands, men det har i stor grad endret seg, og det er ikke lenger noen grunn til å ikke velge dem. I tillegg er det et element hvilket mobilnett du føler deg mest komfortabel i. Chilimobil bruker Telias nett, mens Hudya, Happybytes og Sky Mobil leier seg inn hos Telenor. I praksis er det nok ikke voldsomt store forskjeller, men spesielt utenfor de store byene kan det være forskjeller i dekning og hastighet. Hvordan dekningen er der du oftest befinner deg vet du sannsynligvis best selv.

Mye data (minimum 10 GB)

På samme måte som 6 GB har blitt det nye 5, har 12 GB blitt det nye 10, og sist ut til å bekrefte dette var Ice, som nylig justerte opp fra 10 til 12 GB til samme pris.

I denne prisklassen er også Happybytes’ «1 om dagen» enda mer relevant, siden vi jo er oppe på over 300 kroner for veldig mange av konkurrentenes abonnementer.

Vi kårer Happybytes 1 om dagen til beste mobilabonnement i kategorien Mye data - med ett forbehold. Det kan du lese mer om i begrunnelsen under.

null Happybytes Chilimobil Sky Mobil Ice Hudya GE Mobil Onecall Pris abonnement 298,- 299,- / 349,- / 399,- 329,-/369,- 349,- 349,- 359,- 280 - 379,- Data inkludert 1 GB om dagen 10 GB / 15 GB / 25 GB 10 GB / 12 GB 12 GB 12 GB 10 GB 10 GB Datakontroll? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Alternativer for datapakke 1 GB 1, 3, 5 GB 1, 5, 15 GB 1, 3 GB 1, 5, 15 GB 1, 3, 5 GB 1, 3, 5, 10 GB Pris datapakke 19 kr 98, 179, 239 kr 99, 199, 399 kr 79, 179 kr 99, 199, 399 kr 79, 139, 199,- 79, 139, 199, 299 kr Data rollover Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Annet null null Egne datapakker for Sone 2, med bl.a. USA. Egne pakker om du ringer mye til utlandet. Egne datapakker for Sone 2, med bl.a. USA. 10 kr/mnd rabatt for strømkunder hos GE Mobil. Den laveste prisen inkluderer ikke fri samtaler/SMS/MMS, du betaler per minutt eller stk.

Begrunnelse (klikk for å se) Kriterier: Surfer du mye på mobilen, er dette abonnementet du skal velge. Minste datapakke er 10 GB. Fri EU-roaming er et krav og det bør være rimelig å bruke abonnementet i utlandet. Vurdering: I denne kategorien har det lenge vært nærmest umulig å komme utenom Chilimobil, men med den solide prisreduksjonen på 1 om dagen melder Happybytes seg klart på her. Om du har et jevnt bruksmønster kan du nemlig skvise ut 30 GB derfra for bare 298 kroner i måneden, som må sies å være en veldig god deal. Hos Chilimobil får du til sammenlikning bare 10 GB for samme pris, eventuelt 25 GB for en hundrings ekstra. Happybytes har dessuten et ekstra ess i ermet, og det er deres meget lave utenlandspriser. I USA og Thailand (og Canada, Australia, Singapore og en rekke andre land) koster for eksempel mobildata bare 10 øre per megabyte, som jo er det samme ved løpende fakturering som de fleste andre skal ha for en hel gigabytepakke. Chili er heller ikke spesielt dyr, men de tar seg betydelig bedre betalt enn dette. Ulempen med dette abonnementet er at Happybytes ikke tillater verken data-SIM eller tvilling-SIM. Om det er noe du må ha, ville vi valgt Chilimobil i 10, 15 eller 25 GB. Det gjelder selvfølgelig også hvis databruken din er slik at du bruker mye data bare noen få enkeltdager hver måned.

Superbruker (minimum 30 GB)

For superbrukerne er det sannsynligvis ikke nok med 1 GB om dagen, delvis fordi vi antar at databruken mange dager i løpet av en måned vil være høyere enn det. Chilimobils Fri data-abonnement nærmest hatt «walkover» siden det ble lansert i fjor sommer, og avklaringen som kom etter Nkoms protester rundt vilkårene var nok også en god ting for kundene, tross at prisen økte med en hundrelapp i måneden.

Siden lanseringen er det også kommet til alternativer fra flere andre aktører med liknende abonnementsløsninger, hvorav Telenor var sist ut . De fire løsningene er som følger:

Ice: Tilbyr Data Frihet, en tilleggstjeneste til abonnementer fra 6 GB og opp som lar deg bruke 1000 GB i måneden i Ices eget nett. Maks datahastighet for Data Frihet er 10 Mbit/sek. Tjenesten koster 99 kroner i måneden pluss vanlig abonnementsavgift. Data Frihet krever abonnement på minst 8 GB.

Telia: Tilbyr Telia X, som gir «ubegrenset» data. Fri fart inntil 40 GB, deretter 3 Mbit/sek resten av måneden. Koster 579 kroner i måneden.

Chili: Tilbyr Chili Fri Data, med «ubegrenset» data. Fri fart inntil 5 GB per dag, deretter 3 Mbit/sek frem til midnatt. Koster 499 kroner i måneden

Telenor: Tilbyr Telenor Next, hvor du betaler for hastighet, ikke datamengde. Du får hastigheten du betaler for inntil 100 GB i en måned, deretter 3 Mbit/sek. Koster 549 kroner (10 Mbit), 599 kroner (100 Mbit) eller 799 kroner (fri fart) i måneden.

Vi kårer Chili Fri Data til beste abonnement i kategorien Superbruker.

null Chili Fri Data Ice Data Frihet Telenor Next Telia X Datapakke Ubegrenset, men kun til personlig bruk. Hastigheten strupes til 3 Mbit/sek etter 5 GB daglig. 8-30 GB + Data Frihet. Data Frihet har en hastighetsbegrensning på 10 Mbit/sek. Ubegrenset, men hastigheten strupes til 3 Mbit/sek etter 100 GB/mnd Ubegrenset, men hastigheten strupes til 3 Mbit/sek fra 40 GB i måneden. Pris abonnement 499,- 299-449 kr/mnd. Data Frihet 99 kr/mnd 549-799 kr/mnd 579,- Data USA 0,23 kr/MB 1,25 kr/MB 39 kr/100 MB/dag. 3 GB for 299,- 0,39,-/MB (39 kr/100 MB). 300 MB til 99,-, 1 GB til 199,- Data Thailand 0,34 kr/MB 1,25 kr/MB 39 kr/100 MB/dag. 3 GB for 299,- 0,50,-/MB (50 kr/100 MB, 150 kr/250 MB eller 300 kr/600 MB). Ekstra SIM? Nei. Ja. Tvilling 39/mnd, data-SIM 29/mnd. Ja. Tvilling 69/mnd, data-SIM 49/mnd Ja. 30 kr/mnd både for tvilling- og data-SIM. Annet Ikke mulighet for flere SIM-kort. Maks 24 GB i EU/EØS, deretter 7 øre/MB. Data Frihet-dataene kan kun brukes i Ices eget nett. Data Frihet gir imidlertid 4 GB ekstra data i EU/EØS. Samme vilkår gjelder i EU/EØS som i Norge. Maks 30 GB i EU/EØS. Tvilling-SIM 30,-/mnd.