Test Autopot Easy2Grow 2pot 2-kit

Briljant selvvanning for hobbydyrkeren

AutoPots selvvanningssystem fyller opp et brett under pottene med vann, slik at de hele tiden kan suge opp det de trenger. Nøkkelen er den smarte «ventilen» som sitter i brettet. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Flere i Tek-redaksjonen er bitt av dyrkebasillen, og tidligere i sommer så vi på Gardenas selvvanningsløsning kalt AquaBloom - som vi likte godt.

Nå er turen kommet til løsningen fra britiske Autopot, som skiller seg fra Gardena-løsningen ved at den krever at du bruker pottene til Autopot. De kommer i flere ulike størrelser, men de vi fikk tilsendt var de minste størrelsene på 8,5 liter.

Easy2Grow-settet vi tester inneholder to slike, et brett med plass til to potter, et vannreservoar på 48 liter og alt annet av slanger, ventiler og liknende du trenger for å sette opp systemet. Det finnes også sett med flere potter og egne sett for å utvide basispakken vi tester.

Innholdet i startsettet Easy2Grow: Reservoaret på 48 liter, to 8,5-liters potter, et vannbrett til to potter, en AquaValve-ventil og ellers det du trenger av slanger og filtre. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Selvlukkende ventil

Easy2Grow krever ikke at du har en vannkran i nærheten, og heller ikke strøm.

Hovedelementet i AutoPot-produktene er nemlig tden såkalte «AquaValve»-enheten som sørger for at det alltid er en passende mengde vann i brettene. Den har en liten flottør som løftes når det er nok vann i brettet og sørger for at det ikke kommer mer vann inn. Når plantene har sugd opp vannet i brettet, åpnes ventilen på nytt og mer vann strømmer inn.

Autopot sier at med fullvoksne tomatplanter, som jo er kjent for å kreve mye vanning, så skal den 48 liter store tanken holde til omtrent to uker med selvvanning. Det finnes også til dels betydelig større Autopot-tanker, og i teorien kan du også lage din egen om du får boret et hull i riktig størrelse.

Det anbefales at man legger inn et fem centimeters lag med lecakuler i bunnen, alternativt selger Autopot også noen plastinnlegg som skal sørge for luft i bunnen av potta - som vi fikk med. Det følger også med «sokker» man trer rundt bunnen av potta for å unngå at røttene vokser ut av potta og inn i brettet.

fjerne Autopot Easy2Grow 2-pot kit sitat Supersmart og lavteknologisk selvvanning som "alle" bør kunne få til Fordeler + Fullstendig selvdrevet så lenge vanntanken rekker

+ Krever verken vannkran, strøm, batteri eller solceller

+ Sørger for at plantene kan drikke akkurat det de trenger

+ Relativt stor vanntank følger med - gir deg flere uker med vanning

+ Såpass "lavteknologisk" at de fleste bør kunne sette det opp

+ Overkommelig pris Ting å tenke på — Ikke veldig fleksibelt - du må bruke AutoPots potter

— Ingen "spesialpotter" til for eksempel tomater - du må selv sørge for støtte

— Kanskje litt kort slange? Reservoaret må i praksis stå like ved pottene.

— Ingen mulighet (eller behov) for å justere vannmengde

Forrige Neste Stein Jarle Olsen / Tek.no Til høyre «sokken» du trer rundt bunnen på pottene. Til venstre en duk du legger mellom jordlaget og enten lecakulene i bunnen eller plastinnlegget til AutoPot. Stein Jarle Olsen / Tek.no AutoPots plastinnlegg som erstatter behovet for lecakuler. Her kan du også erstatte «lokket» i midten med det AutoPot kaller en «AeroDome», som i praksis er en liten kule som sørger for mer oksygentilførsel i bunn av potta. Stein Jarle Olsen / Tek.no Dette filteret fungerer også som «anker» og holder slangen på plass inne i reservoaret.

Litt DIY i oppsettet

Oppsettet er enkelt, men krever at du sørger for at filtre og ventiler kobles til riktig, i tillegg til at du må klippe opp gummislangen for å koble inn en stengemekanisme.

Det er likevel rimelig fort gjort, og det finnes bruksanvisnings-videoer på Youtube som hjelper deg videre om du mot formodning skulle stå fast. Pass spesielt på at du plasserer reservoaret noen centimeter høyere enn pottene, slik at tyngdekraften får gjøre jobben. Autopot anbefaler også at du tilsetter mellom 25 og 50 prosent perlite Krysse av Bytt perliteEt vulkansk materiale som etter oppvarming blir hvitt og porøst, og som brukes som jordforbedring eller til å plante direkte i. Det suger ikke opp vann, slik vermiculite gjør, men sørger for at jorden blir luftigere, vann dreneres bedre og røttene får mer oksygen. eller liknende i jorda for å gjøre den porøs og luftig.

Den spede starten 1: Slik så de fire paprikaplantene ut midt i juni, da vi plantet dem ut. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Fungerer det? Helt åpenbart. I sommer har jeg grodd tomat- og paprikaplanter både på Autopot-viset og på vanlig, manuelt vannet vis. Spesielt paprikaplantene virker å være enda frodigere i Autopot-pottene enn i mine egne potter, men også tomatene har grodd veldig, veldig godt - uten at jeg har rørt systemet annet enn for å fylle på mer vann og næring.

Den spede starten 2: Og slik så tomatplanten ut på samme tid. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Jeg har stukket fingeren i Autopot-jorda et antall ganger over sommeren, og den har konstant vært perfekt fuktig - og tomatplantene har aldri hengt med hodet - slik noen av de øvrige tomatplantene har gjort i korte stunder før de ble vannet. Selve mekanismen virker tilsynelatende prikkfritt.

Slangene Autopot bruker har for øvrig en diameter på 9 millimeter, som ble økt fra 6 millimeter i 2020. Det skal gjøre det mindre sannsynlig at smårusk og annet setter seg fast i slangene. De større settene kan også fås med slanger på 16 millimeter.

Nå er vi her, i starten av august: De Autopot-grodde tomatene har vokst betydelig kraftigere enn de manuelt vannede tomatplantene (til venstre). Men støtte må du ordne selv, siden det ikke finnes noen Autopot-potter spesielt ment for tomater og andre planter som krever støtte. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Litt låst i økosystemet

At du er begrenset til å bruke Autopots egne potter gjør imidlertid systemet litt mindre fleksibelt enn for eksempel Gardenas løsning. Til relativt store tomatplanter skulle jeg eksempelvis gjerne hatt noen litt mer dedikerte tomatpotter med «stativ» tomatene kan klatre på - lik Biltema-pottene jeg bruker til andre tomatplanter.

De 8,5 liter store pottene Autopot-settet kommer med er akkurat litt små til å sette opp bambusstenger som står støtt på min litt forblåste balkong - selv om de muligens kunne vært gaffateipet på utsiden. Akkurat her hadde nok de dypere 15 liters-pottene vært mer egnet.

Stor forskjell på de AutoPot-grodde paprikaplantene og de manuelt vannede. Optimalt skal for øvrig reservoaret stå plassert litt høyere enn det vi har plassert her, men vi har ikke opplevd at det har bydd på noen som helst problemer i testperioden. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Siden du må ha spesifikke potter og et brett for hver eller annenhver potte, er jo dette også en type oppsett som passer best for deg som har til hensikt å dyrke noe. Dette er ikke systemet for deg som vil ha frodige, selvvannede blomster i flotte pyntepotter spredt rundt på terrassen eller i hagen, men heller deg som har et lite drivhus, vil dyrke flere ulike ting i samme potte eller har dyrkeplaner som involverer å være borte i en uke eller to av gangen.

Er du av førstnevnte typen bør du velge en annen type selvvanning, men for den litt «handy» er det nok ikke veldig utfordrende for eksempel å bygge en litt penere kasse til å ha rundt de svarte Autopot-pottene.

Det finnes heller ingen «programmer» du kan velge mellom, slik du kan hos nevnte Gardena. Ikke at det føles nødvendig for tomater og paprika, men om du eksempelvis dyrker noe som helst skal tørke ut mellom hver vanning kunne det jo tenkes at det var lurt å kunne stenge tilførselen automatisk med jevne mellomrom.

Det må gjøres manuelt, i tilfelle - og det er utfordrende om du ønsker å plassere pottene på flere ulike høyder siden hele systemet er drevet av tyngdekraften og reservoaret derfor må være på toppen. Her er også Gardena litt mer fleksibelt siden det hele er drevet av en batteridrevet pumpe.

Samtidig må det sies at undervanning, slik AutoPot gjør det, er bedre for de fleste planter siden de hele veien kan suge opp vannet de trenger. Dermed trenger du ikke gå inn og justere på dryppstyrken underveis i sesongen, for eksempel - siden plantene ordner det helt selv.

Salig blanding av selvanning og manuell vanning i sommer. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Konklusjon

For en hobbydyrker med en liten balkong, terrasse eller et lite drivhus er Autopot-systemet helt ypperlig. Det krever verken utendørs vannkran eller strøm, og er stort sett selvdrevet i ukevis av gangen.

Oppsettet tar litt tid siden det ikke er helt «plug and play» i og med at du må klippe opp slangen og montere inn ventiler og liknende, men etter at det er gjort kan du i praksis fylle vann og eventuell næring i reservoaret og forlate det til det er tomt - som er avhengig av antall potter og størrelsen på reservoaret.

Startsettet vi tester inneholder «bare» to potter, men det kan i praksis utvides i det uendelige. Dette har nok likevel en viss type målgruppe - som altså ikke er deg med balkongen full av blomster i fine pyntepotter på ulike nivåer - du bør nok heller se i retning Gardena eller Micro-Drip eller liknende - eller bare vanlige selvvanningsinnsatser. Det skal sies at Autopot også har et sett som heter Easy2Go, som gir deg en AquaValve du kan bruke i et større selvvalgt brett.

Om du har litt ambisjoner med dyrkingen din og ikke dyrker i pallekarm eller rett i jorda er Autopot-systemet midt i blinken. Startsettet til cirka 800 kroner er heller ikke avskrekkende dyrt, men du får også Autopot-sett med opptil 100 potter. Da begynner vi å snakke halvproff dyrking.

En ting er uansett sikkert: Tomatene på balkongen min har aldri vært frodigere.

(Vi gir foreløpig ingen karakter, i påvente av å teste flere systemer)

Publisert 3. august 2023, 19:01