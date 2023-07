Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Gardena AquaBloom

Denne tar seg av blomstene i ferien

Du trenger ikke kran for å få automatisk vanning.

Den lille dingsen er styringsenhet og pumpe i ett. Med én slange ut til vanntanken, og en annen ut til plantene kan Gardena AquaBloom sørge for at tomatene overlever ferien. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Finn Jarle Kvalheim Publisert 2. juli

Årets mest stressende tid er på trappene; ferien.

Du skal reise bort. Du skal pliktskyldigst trives og smelte bort i solen. Hjemme får katten nye bestevenner hos naboene som deler ut overdådige mengder snop. Men plantene dine, som du har brukt våren på å fø opp med både gjødsel og vann og stell, de er det ikke sikkert du ser i samme praktform igjen.

Hvis ikke ... du allierer deg med teknologien. Og én slik løsning heter Gardena AquaBloom. Den er laget for terasser og verandaer der du ikke har tilgang på vann.

Dette er såkalt dryppvanning, med pumpe og tank. Blant konkurrentene finnes det blant annet undervanningssystemer, som i stedet oppfører seg som en stor selvvanningspotte.

Slik så pallekarmløsningen ut etter at alt var bygget opp, med hull boret i siden for vannslangen, og pumpeenhet hengende på utsiden. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Vi har prøvd Gardena AquaBloom noen uker i sommer som én av flere liknende løsninger. Vi slipper vurderingen nå, men tildeler karakter først etter at flere produkter har blitt testet.

fjerne Sammenlign Gardena AquaBloom Set Including Water Tank annonse Utvalgte butikker 1459 hos Komplett Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 1433 hos Proshop.no Sjekk nå Fordeler + Mange ulike intervaller og lengder for vanning - lett å tilpasse

+ Krever hverken kran eller fast elektrisitet

+ Settet er komplett (inkluderer dryppdyser, y-ledd, slange, stendere og stoppunkt)

+ Tar seg forholdsvis pent ut

+ Perfekt for små blomsterbed, pallekarmer eller et utvalg potter

+ Lett å henge pumpeenheten på potte eller pallekarm - kan også skrus fast

+ Hele 20 meter slange gjør det lett å sette opp slik du ønsker Ting å tenke på — Dårlig konstruert batterilokk

— Ingen føling med jordfuktighet eller smartfunksjoner

— Samme dryppmengde i alle ventiler

— Bruker du alle dryppventilene forsvinner vannet fort

— Gir fra seg litt lyd når den jobber

— Medfølgende tank er litt liten for lange fravær

En del arbeid å sette opp

Litt jobb er det å sette opp, men dette er typisk en jobb du gjør én gang. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Settet kommer i hovedsak i tre deler. Pumpen med styring og solceller på er én stor bit, og den synligste ved siden av bøtten. I tillegg er slanger, dryppdeler og annet krimskrams som y-ledd og stoppere den siste biten.

Slangen som følger med er 20 meter, og er beregnet på at du skal klippe den til før du fester drypphodene. Dette fungerer utmerket, og er lett å gjøre med litt kraft i fingrene.

Men det er som forventet en del arbeid å sette opp første gang.

Én bit av slangen går fra pumpen og ned i bøtten, der et gitterfilter sørger for at systemet ikke går tett i innsuget. Ut fra pumpen kan du ha én slange som du splitter opp i nødvendig antall deler. Til sammen kan 20 planter vannes, fordelt på opp til åtte splitter.

Hvorfor så kronglete?

Batteriluken sitter på kraftige pakninger og er vanskelig å åpne - så vanskelig at låsen brakk da jeg endelig klarte å få åpnet den. Det er støpt plast fast i skrufestet på baksiden - den må trykkes løs for å få brukt opphenget. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Da jeg monterte settet støtte jeg på én mildt irriterende egenskap; Gardena virker å anta at alt skal være lett å finne ut av, så bruksanvisninger og informasjon skårer ikke produktet innmari høyt på.

For eksempel viste batteriluken på selve pumpen seg nær umulig å få opp.

Jeg klarte ikke å finne mer informasjon om hvordan å åpne den, så ved hjelp av et skrujern fikk jeg den omsider opp. Det viste seg at den skulle fungere akkurat som forventet, men den satt bare ekstremt godt fast i interne pakninger på produktet. Og den gikk ikke opp uten at selve låseklipset i luken ble delvis ødelagt, siden den ikke er bygget for å håndtere kreftene som skal til.

Et skrufeste under pumpedelen er også fylt igjen med plast og henger på småklips, fremfor å være åpen og tydelig klar for skruoppheng. Isolert sett er begge disse «småting», men de er uventede småproblemer for et såpass fint og lettfattelig sett utstyr som AquaBloom ellers er.

Kan tilpasses de fleste typer planter

Her er ofrene for vanningseksperimentet på plass. Jeg fant fort ut at to dyser på ett lite stiklingsbrett ble for mye. Her må man tilpasse vanningen etter det som skal ha minst. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Når løsningen først er satt opp går den av seg selv. Det er ingen smartfunksjonalitet i settet, men du får veldig mange valg om hvor ofte og mye det skal vannes.

En skruknapp lar deg velge mellom hver 12. time, hvert døgn, annethvert døgn og hvert tredje døgn. Hvilken du bruker avhenger av hvor glupske planter du har. Skal du bare fôre sparsom lavendel kan det hende selv den laveste innstillingen gir for mye vann, mens glupske hageagurker og tomater gjerne vil ha mye og ofte vann når solen steker.

Det er en mengde innstillinger for hvor ofte og hvor lenge systemet skal vanne. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Døgnvanningen er der du får flest valgmuligheter for hvor lenge det skal vannes. Mange foretrekker å vanne uteplantene sine på morgenen, før sola står på. Her kan du velge mellom 5, 15, 20, 30 og 35 minutters vanning i slengen.

For de andre døgnvalgene får du kun tre vanningslengder hver. I tillegg har den en «vann akkurat nå»-innstilling og et valg for «av».

Vann etter veksten som trenger minst

Dryppdysene og slangen henger på små stendere som løfter dem opp fra bakken. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

I min bruk har jeg i hovedsak vannet tomatplanter i pallekarm, i tillegg til å spre vannet ut til kattegress og potetbøtter via et t-ledd.

Jeg har måttet tukle litt med vanningsmengdene for å ikke mette jorden fullstendig. 20 minutter hver tolvte time ble for mye, mens 10 minutter sørger for nokså jevn fuktighet døgnet gjennom.

En tiliters bøtte holder systemet i gang et par dager hvis du har mange ventiler og nokså hyppig vanning. Trenger du mer bortetid kan du velge å bruke en større vannbeholder. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

En annen komplikasjon er at med større planter og stiklinger i samme jord, ble det tørrere rundt de større plantene enn rundt stiklingene. Jeg fant ingen måte å regulere dryppmengden fra hver enkelt dyse på, og måtte derfor legge meg lavt i vannmengde innledningsvis, og heller vanne de større plantene litt ekstra etter behov.

Bøtten er i minste laget

Ved lengre fravær har jeg brukt en langt større vannbeholder fra min egen stabel av Smart Store-bokser. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Erfaringsmessig blir den inkluderte bøtten på ti liter svært fort tom. Avhengig av hvor lenge du skal være vekke kan det være greit å bruke en større balje for å sikre jevn vanntilgang.

Selv har jeg brukt en litt over 60 liter stor «Smart Store»-boks til dette formålet for flere dagers fravær.

Det går dessuten problemfritt å legge til litt vannløst gjødsel til settet, men pass på gjødningsinstruksjonene. Enkelte typer gjødsel anbefaler lavere mengder til dryppsystemer og selvvanningspotter. Du bør også være forsiktig med å gjødsle stiklingene for tidlig.

En klar anbefaling til Gardena AquaBloom

Pakken lovte at tomatgærningene mine bare skulle bli 50–60 centimeter. De bør slappe av litt snart hvis det skal stemme. Kan hende er det ekstra god vanning som har ført til pang-veksten. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Gjennom måneden Gardena AquaBloom har vannet pallekarmen den er satt opp på har det største problemet vært mengden vann som brukes av systemet når alle dysene er i bruk og de hyppigste vanningsløsningene er på. Det går tomt på et par døgn med automatisk vanning.

Men med større balje kan systemet fungere også i lengre tids fravær.

Selv om du må be naboer eller venner om å etterfylle vann i ditt fravær er en viktig fordel at hjelperne dine slipper å tenke på vannmengde for akkurat dine planter. Den planen har du selv lagt. Alt hjelperne dine trenger å tenke på er å fylle tanken når den er under halvfull.

Her blir det kanskje i tetteste laget. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Men med færre punkter i bruk, sjeldnere vanning og en større balje til vannet, kan du fint snike deg vekk en ukes tid av gangen uten at plantene dine blir tørste. Selv på varme dager.

Det er gull verdt.

Tross bittelitt kronglete oppsett og en bøtte jeg synes er i minste laget til langtidsvanning uten oppsyn, forenkler AquaBloom verandahagen mye, og får vår uforbeholdne anbefaling.

Karakter holder vi igjen til vi har testet flere av aktørene på området.

Publisert 2. juli 2023, 12:30

