Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Ikea Vindstyrka luftkvalitetssensor

Ikea hever listen med sin nye luftmåler

Skjerm er en av de store nyhetene ved Ikeas nye luftkvalitetssensor. I bakgrunnen skimter vi Ikea Vindriktning. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen 23. april 2023, 06:30 Lagre Lagre artikkel

Det har ikke gått mer enn ett år siden vi testet Ikeas lille og enkle luftkvalitetssensor kalt Vindriktning, og nå har svenskene kommet på banen med en større og mer avansert modell. Den har også en betydelig høyere pris.

Selv om den hverken måler vind eller i det hele tatt er ment for utendørs bruk, har nykommeren har fått navnet Vindstyrka.

Det første som slår oss når vi sammenligner med den nevnte Vindriktning er displayet. Der sistnevnte benytter seg av den funksjonelle «trafikklys»-modellen, vil den nye Vindriktning gi oss et tall når det kommer til mengden svevestøv.

I tillegg viser måleren aktuell temperatur og luftfuktighet for stedet den er plassert, og er dessuten utstyrt med en indikator som skal si noe om såkalte flyktige organiske forbindelser (VOC).

Men en vel så viktig forskjell er at den nye Vindriktning faktisk er «smart». I dette tilfellet vil det si at den har Zigbee-teknologi innabords som gjør at den kan kobles til en av Ikeas smarthuber – eventuelt et kompatibelt produkt fra en tredjepart, eksempelvis Homey.

Dette betyr at du rent fysisk ikke trenger å ta turen bort til boksen for å lese av verdiene, ettersom du kan få disse rett i den aktuelle appen. Samtidig er det veldig praktisk å kjapt få status på luftkvaliteten ved å kaste et kjapt blikk på enheten når man går forbi.

https://www.tek.no/test/i/9KVr5W/ikeas-lille-luftmaaler-er-baade-rimelig-og-enkel

8 Meget bra fjerne Sammenlign Ikea Vindstyrka luftkvalitetssensor annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat En kjekk luftmåler som kan brukes både frittstående eller «smart». Fordeler + Har skjerm med baklys

+ Trenger ingen app for å settes opp

+ «Trafikklys» gjør den enkel å forstå

+ Gir verdier for temperatur, luftfuktighet og svevestøv (PM2,5)

+ Kan brukes frittstående eller pares direkte med Ikea Starkvind luftrenser

+ Har Zigbee-teknologi og kan også knyttes opp mot Ikea Dirigera smarthub

+ Kan potensielt brukes sammen med tredjeparts smarthuber (via Zigbee) Ting å tenke på — Strømforsyning følger ikke med

— Registrerer VOC (kjemikalier), men sier ikke noe om mengde

— Bruker ikke den mest nøyaktige teknologien

— Ikke kompatibel med den eldre smarthuben Gateway

— Måler ikke CO2-nivå

I skrivende stund koster Vindstyrka 479 kroner. For denne summen får du selve måleren og en USB-kabel på halvannen meters lengde, men ingen strømforsyning. Velger du en slik fra Ikea, vil det koste deg noen tiere ekstra og gjør at vi havner over femhundrelappen.

Men enheten i seg selv skal ikke trekke mer enn rundt én watt eller så på det meste, så dersom du har en ubrukt USB-adapter i roteskuffen fra før kan du ganske sikkert bruke den i stedet. Eller den kan for eksempel ta strøm fra en av USB-kontaktene i flatskjermen din.

Undersiden av Ikea Vindstyrka. Ja, den får strøm via USB-C. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Fysisk sett minner Vindstyrka en god del om sin langt rimeligere «lillebror» Vindriktning. Det er kanskje ikke så merkelig, da samme designer står bak begge.

Noen spesielt komplisert konstruksjon er det i hvert fall ikke. Her får vi en plastboks med et LCD-display i front, to knapper på toppen og sensorer innabords. På baksiden finner vi naturligvis luftehull da det tross alt er luft den måler.

Strøm får den via USB-C-kontakten på undersiden.

Fysiske mål er på omtrent 9 x 6 x 5,5 centimeter, mens vekten ligger på 150 gram.

Enkelt å komme i gang

Ettersom Ikea Vindstyrka både kan regnes som «smart» og kan måle flere ting på en gang, minner den i større grad om enheter som Airthings View Plus og Netatmos værstasjon.

Men den er langt enklere å komme i gang med, for det er ingen krav til at den må kobles til noe som helst. Gi den strøm, og etter noen få sekunder får vi opp tall i displayet. Deretter tar det vanligvis få minutter før verdiene stabiliserer seg.

LCD-skjermen på Vindstyrka er fint lesbar i vanlig dagslys, men med baklyset avslått kan den ikke sammenlignes med e-papirskjermen til Airthings View Plus. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

LCD-skjermen er fullt lesbar i vanlig dagslys, men i dunkle omgivelser får vi et problem. Det har Ikea løst med baklys, som tennes når vi trykker på den store knappen på toppen av boksen.

Baklyset slår seg automatisk av etter rundt et minutt. Det kan også settes til å være «alltid på» i tre styrketrinn. Foruten dette kan vi velge mellom å vise temperaturen i celsius eller fahrenheit.

Svevestøv, selvfølgelig

Miljødata som temperatur og luftfuktighet er det forholdsvis enkelt å forholde seg til. Litt mer kryptisk er dette med svevestøv, også kjent som PM (particulate matter).

Slikt støv i lufta kan måles i forskjellige størrelser, men her er det snakk om såkalt finkornet svevestøv – PM2,5. Tallet betyr at støvpartiklene har en diameter under 2,5 mikrometer.

Til sammenligning har et typisk hårstrå en diameter på mellom 50 og 70 mikrometer.

Svevestøv Svevestøv er små, luftbårne partikler som kan pustes inn. Typiske kilder til svevestøv er veitrafikk (eksos, asfalt og bildekk), vedfyring (sot og røyk) samt utslipp fra industri (kjemikalier, sulfater og mineralstøv). Andre små støvpartikler kan for eksempel komme fra dyr (hudpartikler), planter (pollen) eller sopp (sporer). Svevestøv kan være fra lokale kilder, men kan også transporteres med luftstrømmene fra andre land. Kilder: Folkehelseinstituttet | Airthings Mer +

Finkornet svevestøv kan lett trenge inn i lungene når vi puster. Slikt kan forårsake helseplager eller forverre tilstanden til folk som allerede sliter med eksempelvis astma eller andre luftveissykdommer.

Heldigvis trenger du ikke være noen ekspert på emnet for å ha nytte av disse målingene, for Ikea har faktisk beholdt «trafikklyset» fra lillebror Vindriktning – om enn i en mindre skala. Men i stedet for å kun indikere med lys, bruker Vindstyrka både tallverdier og piler som peker mot fargede felt på skjermen.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Denne pilen skiller også mellom den nedre, midtre og øvre delen av gul, noe som er veldig greit ettersom Ikea har gitt denne fargen til et stort spenn i PM2,5-verdier – fra 35 til 120 mikrogram per kubikkmeter (μg/m3) luft. Ett mikrogram er en milliondels gram.

Ergo får vi følgende «trafikklys» for Vindstyrka:

Grønn : 0–34 μg/m 3

: 0–34 μg/m Gul : 35–120 μg/m 3

: 35–120 μg/m Rød: 121– μg/m3

Dette er for øvrig den mest vanlige måten å måle svevestøv på, og benyttes av organisasjoner som WHO og EU når det gjelder grenser for tiltak og lignende. Men siden det da i hovedsak er snakk om luftkvalitet utendørs, er det vanligvis verdier over 10 og 25 μg/m3 som det reageres på.

VOC, hvorfor det?

Den mest gåtefulle funksjonen på Vindstyrka finner vi nederst på displayet. Her finner vi noe så enkelt som en pil ved siden av ordet «tVOC». Sistnevnte står for totalen av VOC – volatile organic compounds eller flyktige organiske forbindelser. Litt enklere kan vi si at det er snakk om kjemikalier i lufta, for eksempel fra maling, rengjøringsmidler, parfyme, plast, tekstiler, mat eller ting vi brenner.

Det merkelige med Ikeas VOC-indeks er at den ikke viser noen indikasjon på mengde. Her får vi kun tre piler som skal vise om nivået er økende, synkende eller stabilt. Men dette hjelper oss ikke så veldig mye dersom vi ligger på et jevnt og usunt høyt nivå.

Heldigvis har de fleste av oss også en velfungerende nese, som også er en god og naturlig VOC-detektor. Sånn sett kan kanskje heller Vindstyrka fungere som en bekreftelse dersom vi mener at det plutselig er noe som lukter merkelig.

Men ellers ser vi ikke helt poenget med VOC-delen på dette produktet. Vi mistenker at Ikea egentlig har hatt planer om å vise et nivå også, ettersom det er elementer som potensielt kan fungere slik på LCD-skjermen.

Under testperioden har vi dog ikke sett at disse elementene har vært i bruk, og det står ingenting om dette i bruksanvisningen.

VOC-verdier eller status kommer heller ikke frem i Ikeas app.

For de avanserte

Skulle du ønske deg noe mer enn å måtte gå til Vindstyrka-boksen for å sjekke temperaturen eller luftkvaliteten, har den som nevnt Zigbee-teknologi på plass. Det betyr at den kan pares med enten Ikeas nyeste smarthub Dirigera eller direkte med selskapets luftrenser Starkvind.

Ikea Vindstyrka har to knapper. Den store er for å tenne/slukke baklyset, og kan eventuelt holdes inne for å endre innstillinger. Den lille knappen er for paring med luftrenser eller smarthub. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Merk for øvrig at testproduktet i skrivende stund ikke er kompatibelt med Ikeas gamle smarthub Gateway.

Poenget med å pare Vindstyrka med luftrenseren Starkvind er at denne automatisk kan starte opp hvis luften blir full av støv. Starkvind har riktignok også en sensor innabords, men Vindstyrka vil være enklere å plassere.

For mange vil det likevel være mer aktuelt å knytte Vindstyrka til Dirigera – noe som gjør at vi får inn data om temperatur, luftfuktighet og svevestøv rett i appen.

Med en slik enhet i hvert rom kan man for eksempel få en grei oversikt over husets inneklima.

Når vi knytter Vindstyrka til et bestemt rom i Ikea-appen, får vi også opp aktuelle data under romvisningen.

Men – i hvert fall enn så lenge – er det ingen spesielt god måte å nyttiggjøre seg av disse dataene på via Ikeas app. Vi kan for eksempel ikke sette opp advarsler eller automatiseringer når verdiene går over eller under visse nivåer.

Som jo er mye av poenget med et smart hjem.

Heldigvis finnes det også tredjeparts smarthuber som kan ta jobben med å hanke inn data via Zigbee. Her vil vi spesielt trekke fram Homey, som tradisjonelt sett har vært gode med Ikea-enheter.

Akkurat nå er det riktignok ingen Homey-støtte for Vindstyrka, men vi krysser fingrene for at dette er på vei.

Teknologi og nøyaktighet

Å registrere bitte små partikler i luft er litt komplisert. Enkelt forklart bruker sensorene en lysstråle gjennom en luftstrøm, der de ser på lysbrytning og -intensitet for å beregne mengde partikler og størrelse på dem.

Laser er mer nøyaktig, men dyrere. Dette finner vi i modeller som for eksempel Airthings View Plus. Ikea bruker på sin side infrarød teknologi – mindre presist, men kan likevel være godt nok for en vanlig husholdning.

Med lite svevestøv i lufta er Airthings og Ikea ganske enige om at det står bra til i hjemmet. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Begge teknologier krever uansett en luftstrøm, og her bruker Ikea en vifte. Heldigvis har de lært siden sist. Vindriktning var både unødvendig støyende og startet/stoppet med korte intervaller.

Hos Vindstyrka går viften jevnt og har en langt mer rolig karakter. Ja, den kan selv finne en plass lengst bort på undertegnedes nattbord, og det sier egentlig sitt. Viften kan fremdeles høres hvis man gjør en liten innsats for det, men sammenlignet med lillebror er viften i Vindstyrka en gedigen forbedring.

Kontinuerlige målinger fører også til at sensoren plukker opp forandringer i luftkvaliteten så å si umiddelbart – mens det med enheter som Airthings View Plus kan gå ti minutter mellom målingene.

Samtidig kan det nærmest være litt stressende å følge med på Vindstyrkas LCD-skjerm, siden eksempelvis litt røyk i lufta kan få verdiene til å kjapt gå høyt opp og ned igjen. Sånn sett er det en fordel med færre avlesinger, og egentlig er det bra at ikke Ikeas smarthub vil dytte ut varsler om dette – det kunne fort blitt veldig mye.

Målinger og sammenligninger

Undertegnede har dessverre ikke noe annet profesjonelt og kalibrert måleutstyr liggende i skuffen, men fra tidligere tester har vi i det minste både lillebror Vindriktning og den langt dyrere konkurrenten View Plus fra Airthings tilgjengelig.

I mangel av mer kontrollerte testmiljø satt vi derfor ganske enkelt disse tre ved siden av hverandre og kikket på hvordan de oppførte seg når vi introduserte sot- og stearinpartikler til luften i rommet.

Ikea Vindstyrka oppdaterer seg kjapt, spesielt sett mot Airthings View Plus. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Som vi har vært inne på tar Vindstyrka kontinuerlige målinger. Det vil si at den er den raskeste til å reagere. Etter dette har vi normalt sett Vindriktning, mens det med View Plus kommer an på når den tar målinger. I tillegg kan det ta litt tid før den oppdaterer e-papirskjermen.

Når luften og mengden svevestøv får stabilisert seg, jevner det seg åpenbart ut, men Vindstyrka både synker raskere og melder om lavere PM-verdier. Spesielt holder View Plus et høyere nivå så lenge det stadig er en moderat mengde partikler i lufta.

Luft til sensorene hentes inn fra baksiden av enheten. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Foruten forskjellig teknologi i sensoren har disse målerne også forskjellig strategi for å hente en luftprøve fra omgivelsene. Airthings-enheten tar en «gulp», mens Vindstyrka suger inn en jevn strøm. Vi vet ikke sikkert hvilken som er den beste, men ifølge Airthings selv skal deres sensor være kalibrert – noe som gjør at vi tror den kan være litt mer korrekt.

Når mengden partikler synker ytterligere blir det mindre forskjell.

Dette er uansett ikke ment å være kritisk og svært nøyaktig måleutstyr, men snarere noe som kan gi greie indikasjoner på om det er mye eller lite svevestøv i lufta. Der gjør Vindstyrka jobben den skal.

Konklusjon

Ikea Vindstyrka luftkvalitetssensor er en snedig og litt smart boks fra Ikea som kan si noe om inneklimaet ditt. Den kan brukes helt frittstående, og med et blikk på skjermen får du da greie på temperatur, luftfuktighet og omtrent hvor mye finkornet svevestøv som er i lufta.

Du kan også se om det er en økende, synkende eller jevn trend av kjemikalier i lufta (VOC), men uheldigvis sier ikke enheten noe om det er mye eller lite. Derfor ser vi ikke helt poenget med akkurat den funksjonen.

Med en Dirigera smarthub får vi også opp dataene i Ikeas app. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Mer avanserte brukere kan også pare Vindstyrka direkte med en Ikea Starkvind luftrenser, eller bruke den via en Dirigera smarthub – som gir data om temperatur, luftfuktighet og svevestøv rett i Ikeas app.

Per i dag er det dessverre ingen måter å bruke disse dataene til å sette i gang scener eller automatiseringer. Men det kan være på vei, og i hvert fall tipper vi det etter hvert vil være mulig via tredjepartshuber som eksempelvis Homey.

Totalt sett snakker vi altså om en luftkvalitetssensor som er et solid steg opp fra «lillebror» Ikea Vindriktning, da denne kun gir indikasjoner på PM2,5 med lys og ikke kan brukes smart.

Vindstyrka har i tillegg en vifte det går an å leve i harmoni med. Den kan riktignok fremdeles høres hvis man forsøker, men suset er både langt lavere og ikke minst jevnt.

Avslutningsvis må vi også minne om at selv om Ikeas nyvinning måler mye, gir fremdeles ikke Vindstyrka et komplett bilde av luften i huset. Den måler for eksempel ikke CO₂-nivået eller radon.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Ikea Vindstyrka luftkvalitetssensor annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat En kjekk luftmåler som kan brukes både frittstående eller «smart». Fordeler + Har skjerm med baklys

+ Trenger ingen app for å settes opp

+ «Trafikklys» gjør den enkel å forstå

+ Gir verdier for temperatur, luftfuktighet og svevestøv (PM2,5)

+ Kan brukes frittstående eller pares direkte med Ikea Starkvind luftrenser

+ Har Zigbee-teknologi og kan også knyttes opp mot Ikea Dirigera smarthub

+ Kan potensielt brukes sammen med tredjeparts smarthuber (via Zigbee) Ting å tenke på — Strømforsyning følger ikke med

— Registrerer VOC (kjemikalier), men sier ikke noe om mengde

— Bruker ikke den mest nøyaktige teknologien

— Ikke kompatibel med den eldre smarthuben Gateway

— Måler ikke CO2-nivå

Les også Med denne får du full oversikt over været 7. april

23. april 2023, 06:30