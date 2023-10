Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Yale Doorman L3S

Med Yale Doorman L3S kan du kaste nøkkelen og aldri seg deg tilbake

Men hold tunga rett i munnen når du monterer.

Slik ser Yale L3S ut ferdig montert i en dør fra 2009. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Finn Jarle Kvalheim Publisert i går 04:00 Lagre

Yales siste smartlås heter Doorman L3S, og i en verden av smartlåser med varierende inkludert tilbehør - er dette en nokså komplett pakke. L3S kommer med appstøtte og WiFi rett ut av esken, og her er også så godt som alt av deler du får bruk for til montering av låsen.

Hva skal du med smartlås?

For det første kan du takke av nøklene dine for lang og tro tjeneste - med kode kommer du aldri til å trenge dem igjen. App og WiFi lar deg slippe inn budet som kommer en dag før eller etter avtalt. Du kan lett opprette koder til naboen som vanner katten mens du er borte. Og hvis du er av typen som alltid lurer - kan du sjekke om døren er låst mens du sitter på flyet til Granca.

Vi har testet Yales toppmodell i sommer, og gjort oss en god del erfaringer på alt fra daglig bruk til montering.

+ Passer i de fleste vanlige dører

+ De fleste får til å montere selv

+ WiFi-bro følger med

+ Slipp inn naboen eller budet fra appen

+ Få oversikt over hvem som kommer og går

+ Bruk nøkkelbrikker for fysisk sikkerhet

+ Dørklokke integrert

+ Dekkplater for å skjule sår etter gammel lås medfølger

+ Gjør du noe galt finnes reservedeler

+ FG-godkjent lås fra pålitelig, etablert produsent

+ Nødløsning lar deg åpne med 9V-batteri Ting å tenke på — Rotete bruksanvisning

— Ulike lås fra generasjon til generasjon

— WiFi-bro med svært kort rekkevidde

— App og WiFi-oppsett er ikke fryktelig stabilt

— Apple Watch-app virker når den vil

— Opplåsing med kodebrikke tar litt tid

— Bråker - fungerer som en smekklås

Installer selv, eller få hjelp

En Yale Doorman L3S kan installeres av deg selv, eller du kan få hjelp fra montør. Sistnevnte koster fort en del attåt. De fleste som betrakter seg som halvveis tekniske og selvgående vil nok velge gjør det selv-metoden. Slik har vi også valgt å gjøre det for å få testet mest mulig av konseptet her i Tek.

Du trenger et par timer, du bør ha sett et skrujern og en Ikea-manual eller tre tidligere.

Det kommer en relativt omfattende bruksanvisning og installasjonsveileder med låsen, i tillegg til at Yale har produktvideoer på nett som viser enda mer visuelt hvordan det skal gjøres.

En komplett pakke med lås, nødvendig tilbehør og WiFi-modul. Den veier en god del for sin beskjedne størrelse, men så er det mye inni også. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Mange språk på en gang

Til tross for greie mengder dokumentasjon virket installasjonsprosessen for Doorman L3S som til dels forvirrende for undertegnede. Bruksanvisningn forsøker å veilede på tre samtidige språk.

Er det neste avsnittet noe jeg burde ha lest, eller bare det samme på dansk? Samtidig som du sjonglerer åpen dør, skrujern og et antall skruer er dette gjort unødvendig rotete.

Det er store forskjeller fra Yale til Yale, og har du montert én kan du ikke nødvendigvis holde deg for øya og montere den neste.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Låselingo

Jeg syntes også at deler av brukansvisningen nærmest underforklarte tvetydige eller vanskelige ting - som hvilke skruer jeg skulle bruke, mens andre deler overforklarte nokså grunnleggende saker.

Det hjelper heller lite at låsesmedspråket er til dels kronglete med mange lånord, så som «dekkskilt», «sperrefall» og «reile». Det er naturlig nok etablert fagspråk for en låsesmed, men sammen med virrvarret av dansk, norsk og svensk i bruksanvisningen bidrar det til følelsen av krongel.

Det meste du får behov for, minus ordinære verktøy - først og fremst et skrujern, er inkludert i esken. Øverst ligger metalldeler som dekker over merker etter forrige lås - til noen av Yales andre låser må slikt kjøpes utenom. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Hvorfor ikke utnytte fellesskapet?

En ting jeg merket meg var at Yales instruksjonsvideoer har skrudd av kommentarfeltet under. Dermed er det ikke tilgang på noe «fellesskap» for hvordan monteringene skjer.

Det lille som eksisterer er i form av spørsmål på forskjellige nettforum, og da gjerne noen få spørsmål for sjeldent oppståtte feil med låser som er svært ulike fra hverandre.

Noen av videoene fra Yale har kommentarfelt, men mange har ikke. Her har 25.000 sett videoen om Yale Doorman L3S, men deres erfaringer og ekspertise som kan hjelpe senere amatørmontører kommer ikke til nytte med kommentarene skrudd av.

Til sammen med videoene bør det dog være nok informasjon her til å dra deg i land. Vi må spesielt anbefale å lese hele bruksanvisningen før du begynner - og gjerne forberede deg med å se en hel installasjonsvideo også. Da slipper du å lure på når i prosessen noe måtte komme, eller hvorfor det ikke allerede har kommet.

I en dør som passer og på første forsøk tar det typisk et par timer å installere låsen fra du begynner å montere ut den gamle. Erfaringene er basert på flere tester av Doorman-produkter i redaksjonen - og dermed flere «førstegangsinstallasjoner» som har tatt rundt to timer.

Tar omtrent to timer å bytte

Ved første gangs oppsett velger du hvilken vei låsen er montert ved å vri på låsen etter å ha holdt låsekortet inntil og tastet masterkoden. Dette var tidligere en ting du avgjorde «mekanisk» ved å skifte på en bryter inni selve låsen. Jeg gjorde dette feil retning første gang - og til å være en ren programvarestyrt funksjon, er det svært underlig at den ikke enkelt kan stilles om for å gå riktig vei. Nei - her må låsen startes opp og stilles inn på nytt.

Uansett er det forholdsvis fort gjort, og bruksanvisningen er ellers tydelig på det meste i denne prosessen - at jeg gjorde feil var ene og alene på min kappe her.

Først: Demontere gammel lås

Aller først demonterer vi den gamle låsen. Dette er den enkleste delen av prosessen hvis du har en nyere dør. For eldre «ustandard» dører kan dette også by på utfordringer.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Deretter: Sette inn Yale Doorman

Under ser du det omtrentlige, og grovt forenklede forløpet da vi monterte låsen. Her er både en del hodekløing og enkelte punkter utelatt. Denne prosessen tok lengst tid, og er ikke veldig vanskelig - men med mange komponenter, en åpen dør uten lås og en bruksanvisning på tre samtidige språk er det lurt å gjøre dette på en dag du har god tid og er ekstra zen.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Blant de siste stegene i prosessen utelater Yale noe av det viktigste - nemlig å skryte hemningsløst av seg selv til kolleger. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Kronglete tilkobling av app

Når du skal sette opp app og WiFi-modul er prosessen i utgangspunktet nokså enkel og velforklart i appen, men jeg opplevde at prosessen stoppet opp underveis. Akkurat hva som skjedde vet jeg ikke riktig, men feilmelding fikk jeg.

Klok av skade fra tidligere middels velskrudde nettverksdingser lot jeg likevel Yale-appen kjøre videre noen sekunder, og til tross for feilmeldingen som sa at noe hadde gått galt, fikk jeg til slutt grønt lys, og lås og WiFi-modul var tilkoblet.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Pass på avstand til WiFi-modul

WiFi-modul må helst stå veldig nærme døren, og selv den tynneste vegg kan forhindre kontakt og gi ustabil tilkobling.

En liten forvirringsfelle her er at hvis mobilen din er i nærheten av dørlåsen vil den uansett koble direkte til låsen om den ikke nås på WiFi. Dermed merker du kanskje ikke at låsen er offline før du har dratt og forsøker å låse den glemte døren fra bussen.

Selv måtte jeg flytte WiFi-modulen fra boden i yttergangen til bak skohyllen rett nedenfor døren. Men da fikk jeg også permanent og stabil tilkobling.

WiFi-modulen tåler absolutt ikke å stå langt unna døren. Heller ikke en bod eller et skap i nærheten av døren bør den plasseres i. Under en skohylle rett under døren trives den imidlertid godt og stabilt. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Totalt: En særdeles god løsning

I perioden har jeg brukt låsen med kode, med den medfølgende nøkkelbrikken og med app. Appen er brukt både på iPhone og på Apple Watch. I tillegg er gjestekoder utdelt naboene, så de kan låse seg inn mens jeg er ute.

Totalt sett har løsningen fungert særdeles bra, og å kunne glemme nøkkelen til fordel for mobil eller bare kode er omtrent et nytt liv.

Treg nøkkelbrikke

Av en eller annen grunn har Yale nesten like mange ulike dørbrikker som de har generasjoner Doorman. De kan imidlertid delvis virke om hverandre, men da må du åpne for eldre brikker i appen for L3S. Det er litt uklart hvorfor en slik forvirrende løsning er valgt, da man skulle tro det var NFC-brikker alt sammen. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Det er likevel noen ulemper her. For eksempel går det nokså tregt å låse opp med nøkkelbrikken. Låsen responderer umiddelbart når jeg taster kode, men nøkkelbrikken må jeg gjerne holde inntil i 2–3 sekunder før noe reagerer.

Selv om iPhone-appen er rask og god, er det en underlighet at Apple Watch-appen kan bruke votter og vinter på å få låsen til å reagere.

Mange muligheter i appen

Doorman-appen holder også styr på hvem som har kommet og gått gjennom låsen. Det er her du oppretter nye koder, eller legger til nye adgangsbrikker. Du kan også invitere flere brukere av låsen til å dele appstyringen. Og du kan legge til nærhetsstyring av låsen - slik at den er åpen når du er i nærheten.

Det meste her funker som beskrevet. Men der jeg oppfatter at loggen over lås og åpning er presis og komplett, er det bare av og til appen på telefonen varsler om statusendringer for låsen.

Vi har også erfart at Doorman L3S ikke er presis på «nærhetslåsingen», som automatisk skal låse døren når du drar og åpne den igjen når du nærmer deg. Her skal både GPS, app og WiFi-tilkobling alle gjøre jobben før det funker - vi ser likevel på dette mest av alt som en bonusfunksjon.

En litt mer bråkete lås

Hvis Doorman ofte låser seg kan den være montert galt eller ha en låseplate som må justeres. Men det er fortsatt mulig å få Doorman L3S «halvt» i lås. Da bråker den før den begynner å snakke. Ikke så innmari praktisk i tette boforhold om natten, for eksempel - når man kanskje typisk låser døren. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Hvis du som meg bor i et sameie eller borettslag - og ikke alltid har den beste døgnrytmen - er det verdt å notere seg at dette ikke er den stilleste låsen i gata.

Den fungerer i praksis som en smekklås, der andre Doorman-modeller lar deg dra låsen inntil. Her går låsemaskineriet i lås når du trekker døren etter deg. Den eneste gangen dørhåndtaket påvirker mekanikken er når døren vet at den er lukket. En allerede åpnet dør lar deg ikke trekke inn låsemekanismen, slik som på en vanlig mekanisk lås.

Dermed «smeller» det litt i en dør med Doorman L3S. Hvis den er montert riktig skal den gå i lås bortimot hver gang. Men en sjelden gang trekker jeg bare døren inntil, og låsen går ikke helt inn. Da lager låsen ganske mye lyd når den forsøker å låse - og så begynner den å snakke.

Naboen har soveromsvindu ikke langt fra min inngangsdør, og selv med de vanlige signallydene skrudd av - kommer både snakking og låsestøy dersom låsen har en feil å melde om. Du kan minke dette ved å tilpasse låseplaten godt, slik at det så godt som aldri skjer. På de par månedene jeg har brukt låsen har det forekommet to-tre ganger, og er nesten et «ikkeproblem», men verdt få med seg.

Konklusjon: Kast nøkkelen og omfavn Doorman

Yale Doorman-serien er den mest gjennomførte serien smarte dørlåser på markedet. At den kommer fra en produsent som allerede står bak mange vanlige boliglåser er en god ting, og det samme er at Doorman L3S er forsikringsgodkjent hvis du monterer den med platen som skal hindre gjennomboring.

I vanlig, daglig bruk er den imponerende håndfri. Og skulle batteriene gå tom for strøm med deg på utsiden, kan du her - som på alle Doorman-modeller - sette et 9-volts batteri inntil for å nødåpne døren så du kan skifte de vanlige batteriene. Det har jeg ikke hatt behov for i testperioden.

Du monterer den greit selv. Det er ikke superenkelt, men du får det antakelig til, og det er reservedeler tilgjengelig dersom alt skulle gå åt skogen.

Trykk på knappen, eller lås fra appen. Du kan også satse på at døren automatisk låser basert på klokkeslett eller avstand til eget hjem - men spesielt sistnevnte av disse er ikke 100 prosent til å stole på, etter vår erfaring. Uansett er det mye enklere enn nøkkel. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

I det hele tatt er livet med en Doorman L3S betydelig enklere enn livet med tradisjonell nøkkel. De fleste vil aldri ønske seg tilbake etter å ha omfavnet Doorman.

Samtidig bærer altså både app, WiFi-løsning og monteringsanvisning preg av at smartlåser ikke er der smarthjem har kommet lengst. Utviklerne hos Philips Hue ler antakelig av utviklingsavdelingen hos Yale. Det er stor forskjell i brukervennlighet og funksjonsnivå her.

Det betyr ikke at det ikke er godt nok til å funke når det først er satt opp. Men at det ikke er smartere og smidigere løst er fortsatt litt malurt i begeret når låsen koster saftige 5700 kroner.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Yale Doorman L3S annonse Billigste hos Se alle priser 5699 hos Obs Sjekk nå 7.5 Bra sitat Doorman L3S er kronglete å sette opp, men deilig å bruke. Fordeler + Pen å se til

+ Passer i de fleste vanlige dører

+ De fleste får til å montere selv

+ WiFi-bro følger med

+ Slipp inn naboen eller budet fra appen

+ Få oversikt over hvem som kommer og går

+ Bruk nøkkelbrikker for fysisk sikkerhet

+ Dørklokke integrert

+ Dekkplater for å skjule sår etter gammel lås medfølger

+ Gjør du noe galt finnes reservedeler

+ FG-godkjent lås fra pålitelig, etablert produsent

+ Nødløsning lar deg åpne med 9V-batteri Ting å tenke på — Rotete bruksanvisning

— Ulike lås fra generasjon til generasjon

— WiFi-bro med svært kort rekkevidde

— App og WiFi-oppsett er ikke fryktelig stabilt

— Apple Watch-app virker når den vil

— Opplåsing med kodebrikke tar litt tid

— Bråker - fungerer som en smekklås