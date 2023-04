Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Test LG C3 OLED

LGs folke-OLED har blitt enda bedre

C-serien er fortsatt blant de beste valgene du gjør.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Ole Henrik Johansen 15. april 2023, 06:00 Lagre Lagre artikkel

I flere år har LGs C-serie vært et solid og trygt valg for en god OLED-TV – til en ikke så altfor svimlende prislapp. Fjorårets C2-modell var blant de aller beste TV-ene som kom innom vår testbenk i 2022.

Nå har årets arvtager funnet veien til vår testlab, i form av en 65 tommer stor C3-modell, OLED65C34LA. Årets serie spenner seg i størrelse fra 42 tommer hele veien opp til 83 tommer, så det er gode muligheter for at den finnes i en størrelse som passer deg.

Prismessig ligger C3 et godt stykke over fjorårets C2 ved lansering. Mens C2 koster rundt 27.000 kroner da den kom i butikken, ser vi at C3 i skrivende stund koster 32.990 kroner for samme 65-tommers størrelse.

9 Imponerende fjerne Sammenlign LG OLED65C34LA 65" 4K C3 OLED evo TV annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 32990 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat LG C3 bygger videre på kvalitetene du fikk med fjorårets C2-modell. Fordeler + Meget god bildekvalitet

+ God lysstyrke, marginalt bedre enn C2

+ Enkel å bruke

+ Ryddig menysystem

+ Godt egnet for gaming

+ Enkel og rent design

+ Mulighet for pekekontroll Ting å tenke på — Fortsatt ikke blant de aller mest lyssterke

— Fortsatt noe gjenskinn, selv om dette har blitt forbedret

— Lyden er ikke spesielt imponerende

LG OLED65C34LA 65" 4K C3 OLED evo TV Pris 32990 Bildestørrelse 65 Tommer Oppløsning 4K Ultra HD (3840x2160) Smart TV Ja HDR Ja annonse Sjekk priser

Fot og ramme på C3 er enkle og stilrene. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Byggekvalitet og tilkoblinger

Årets C3-modell har en solid og god byggekvalitet.

Ut av esken får du en TV med en betryggende og sterk ramme som slutter seg rundt panelet. Denne gjør ikke mye ut av seg med tanke på oppmerksomhet, men er en kledelig metalløsning som gir god kvalitetsfølelse.

Vi liker at TV-en er såpass stilren, og foten er heller intet unntak. Denne er for øvrig enkel å montere, og det eneste du trenger er et middels stort skrujern før foten er montert på.

Baksiden er også ryddig, med alle tilkoblingene på siden av «påbygget» bak. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Foten hektes på baksiden av skjermen og festet med fire skruer. Når dette er gjort så kan du skjule innfestningen med et deksel som følger med i esken.

Utover det så er baksiden enkel og stilren. Du har alt av tilkoblinger plassert på den ene siden av «tilbygget» som sitter på midten av skjermens bakside. Det fine med denne løsningen er at du får alle kabler ut sideveis. Da slipper du at de peker ut bakover om du skal henge skjermen på veggen.

Skjermen har, akkurat som i fjor, fire HDMI-porter som alle er 2.1. Det betyr at du kan bruke alle portene mot for eksempel konsoller og få utnyttet alle de nyeste funksjonene. Men vær obs på at bare en av disse portene støtter eARC, om du skal hente ut lyd til en ekstern enhet.

Les også Denne gigantiske gamingskjermen kan du bøye med hendene 10. april

WebOS begynner å bli virkelig brukervennlig. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Enklere å bruke

LG har i mange år brukt WebOS som sin plattform - en plattform som ikke alltid har vært like stabil og enkel å navigere seg rundt i. Med årets versjon begynner LG virkelig å få fart på ting.

En av tingene vi liker spesielt godt er at du nå får opp oversiktlige ikoner om du velger hurtigmenyknappen på kontrollen. Og du kan enkelt gjøre de fleste justeringene uten at det du ser på blir borte og appen må lastes inn på nytt.

Denne måten å beholde flyten på liker vi godt, og her har LG lenge vært gode, på lik linje som sin rival Samsung.

Vi liker spesielt godt hurtigmenyen. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Det at menyene flyter godt uten for mye stopp og «hikke» er et stort pluss i vår bok. Før har det ofte vært litt hikke i WebOS, men nå må vi si at det virker som selskapet har fått luket ut mye ugress i rekkene.

Trykker du på hjemknappen på kontrollen så får du også opp en ryddig meny, som i tillegg kommer med ulike anbefalinger ettersom hva du pleier å se på.

Fjernkontrollen er den samme som før, og har en hendig pekefunksjon innebygget. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

LG fortsetter med den samme fjernkontrollen som på C2, og det er ingen grunn til å henge med nebbet av den grunn.

Du kan enten velge å trykke på knappene som på en hvilken som helst, tradisjonell kontroll, eller du kan riste på den for å aktivere pekefunksjonen. Denne fungerer godt, og er presis nok til at vi ofte velger denne muligheten fremfor vanlige knapper.

Slik leser du testene våre

Skjermbildene vi legger ved viser målingene vi har gjort av TV-ene.

Når vi kalibrerer TV-er bruker vi programvaren Calman Ultimate. I tillegg har vi også denne pakken fra Portrait Displays som tar seg av målingene og matingen av testplansjer til de ulike skjermene.

Til å måle inputlag, bruker vi en løsning fra Leo Bodnar. I tillegg har vi en Xbox Series X til å sjekke hvordan skjermene er å bruke til konsoller.

Foruten dette har vi en rekke videoklipp som vi ser igjennom i ulike oppløsninger, som for eksempel HD, 4K og 8K der det er mulig. I tillegg ser vi nærmere på hvor godt skjermene klarer seg med tradisjonell 720p, som veldig mye av det du ser via en dekoder sendes i. Vi er også innom Blu-ray-filmer i 4K, samt ulike strømmetjenester som Netflix, Amazon Prime og Disney+.

Slik leser du resultatene:

Til venstre kan du se hvordan hver enkelt farge plasserer seg i et fargerom. Innenfor hver enkelt hvite firkant gir best presisjon. Boksen for hvitt gir også en indikasjon på om bildet er for eksempel for varmt eller kaldt, dersom for eksempel prikken plasserer seg utenfor firkanten i retning mot rødt eller blått. På bildene ser du resultatene målt i DCI P3-fargerom. Vi måler også i tillegg Rec2020 og Rec. 709.

I midten øverst kan du se RGB-balansen fra 0 til 100 grått. Her er det bedre jo tettere rundt midten grunnfargene legger seg. Eventuelle blåstikk eller for varmt bilde vil også gi tydelig utslag på denne grafen.

Til høyre ser du EOTF-kurven, hvor den gulen linjen er målet man skal prøve å oppnå, mens den grå linjen er målingene av hva TV-en faktisk presterer. Forskjellen mellom Gamma og EOTF, er at gamma ber om en prosentmålt mengde av maksimal lysstyrke, mens EOTF ber om et spesifikt antall nits.

Under EOTF ser du lysstyrke. Her settes for eksempel en verdi på 180, som er ganske vanlig for et rom uten for mye lys i. Så ser du hvilke verdier som er riktige i den gule linjen, mens den grå viser hvordan TV-en egentlig presterer.

Nederst i midten av diagrammene vises også DeltaE. Dette er forskjellen i visuell persepsjon av to farger. Tallene sier altså noe om fargepresisjonen til skjermen. Normalt vil ikke et menneske oppfatte forskjeller som er under 3 i verdi. Mens et trent øye sies å kunne se forskjeller helt ned mot en verdi på 1.

Gode forbedringer av bildekvaliteten

Standard-modusen i SDR er ikke spesielt god. Kamera CalMAN

LG har levert god bildekvalitet på sin C-serie i flere år. Og fjorårets C2 var blant de beste TV-ene vi hadde inne til test, spesielt om man ser i forhold til pris, men likevel var det litt rusk som kunne forbedres.

Og nærmest som vanlig for TV-ene vi tester: Velger du Standard-modusen så er ikke denne spesielt presis med tanke på farger, samt at lyset også er et stykke unna å være slik det burde.

Da ville vi mye heller valgt Expert Mørk. Kamera CalMAN

De beste er Expert-valgene, og spesielt Expert Mørk. Her får du en hvitbalanse som er helt «spot on», samtidig som lyset er i god balanse. Velg denne når du skal se innhold i vanlig SDR-kvalitet.

Her ser du hvordan resultatet ble etter en automatisk justering av HDR med CalMAN. Kamera CalMAN

Tar vi en gløtt på HDR-innhold så gir modusene deg mye av de samme trekkene som over. Standard blir ofte for kald, samt at lyset blir for aggressivt. Igjen vil Expert eller Kino være valgene for å få noe som er mest mulig nøytralt. Fortsatt er det riktignok rom for litt ekstra finjustering. Dessverre kan vi ikke gi deg innstillingene, da disse ikke synes i skjermens menyer når vi bruker automatisk justering via kalibreringsverktøyet fra CalMan.

Men LG har også lagt ved en siste modus som kan komme godt med for mange. Du kan nemlig kjøre igjennom et rekke ulike bildeserier hvor du plukker ut de bildene du mener er best for deg med tanke på farger og så videre. Når du er igjennom noen av disse sidene, vil skjermen sammenfatte hva du har valgt og justere skjermen deretter.

Ferdig justert så er det mye de samme gode kvalitetene som C3 har med seg videre fra C2. Presise og naturlige farger er en ting som alltid kommer til sin rett, og det samme gjelder ett bunnløst sortnivå.

Eldre filmer blir godt oppskalert. Og innholdet er fortsatt mesterlig. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

I tillegg er det godt med detaljer selv i mørke partier, noe som ikke alltid har vært en selvfølge med tidligere generasjoner.

Hva gjelder lysstyrke så viser målingene våre mye det samme som vi fikk med C2-skjermen i fjor. Målingene er i alle fall nære nok til å si at vi kan si de er tilnærmet like. Her vil det jo bli ekstra spennende å se hva storebror G-serien klarer, som er lovet et kraftig hopp i lysstyrke siden de har tatt i bruk såkalt MLA-filter (micro lens array) på denne modellen. Men C3 blir altså liggende i samme gate som i fjor. Altså langt fra dårlig, men heller ikke blant de aller beste.

Vi liker også godt skarpheten i bildet, og det er tydelig at den nye generasjonen med bildebehandling er bedre enn fjorårets Det er mindre grums i bildet, og også mindre «banding» om vi utsetter den for litt lavere oppløsning.

Skjermen er dessuten god på gjenskinn. Der fjorårets modell var i blankeste laget, er denne varianten et par knepp bedre. Likevel har den et godt stykke frem til for eksempel The Frame, som er spesielt godt på nettopp dette, men likevel langt bedre enn fjorårets C2.

Fortsatt et solid valg for gamere

Lyden er ikke like skremmende og go som det bildekvaliteten er. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Noe av det vi likte spesielt godt med C2 var hvor godt den var tilrettelagt for gaming. Og her skuffer ikke C3 heller.

Også i år får du som nevnt alle fire HDMI-portene med 2.1-støtte, hvilket betyr at du kan dra full nytte av alt de nye konsollene fra Sony og Microsoft har å tilby.

Vi testet med Xbox Series X, og det var ingen problemer å få frem hverken 120 bilder i sekundet med 4K-oppløsning, eller sette på synkronisering.

En annen ting som er greit å merke seg er at du kan bruke moduser som Dolby når du spiller. Liker du helt presise farger, så er dette en mulighet. Ofte er nemlig spillmodusene i overkant kalde av seg.

Tar vi frem inputlagmåleren så viser denne at skjermen ligger marginalt lavere enn fjorårets modell. Mens C2 lå på 13,1 ms med en oppløsning på 1080p og 60 bilder i sekundet, kan årets C3 skilte med 12,9 ms. Neppe noe du klarer å merke i praksis.

Lyden i TV-en er ikke all verden

LG C3 leverer fortsatt meget lav inputlag. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Så er det lyden. Og dette er, sammen med en høyere pris, det store ankepunktet mot C3.

Det mangler dybde i klangen, og det er åpenbart behov for mer bass. Samtidig er mellomtonen og diskanten ganske «masete», og oppleves som unødvendig krass.

Nytt av året er at skjermen kan samkjøres med selskapets lydplanker, på tilsvarende måte som Samsung har kunnet et par år, og det redder inn lyden betraktelig.

Nå vil nok mange si at ekstern lyd er et must i alle tilfeller. Og vi kan jo si oss enige i at det åpenbart er den beste løsningen. Men på en TV til 33.000 kroner burde lyden vært bedre på egne bein også.

Konklusjon

Årets C3-modell fra LG bygger videre på den gode skjermen som C2 var i fjor. En av de største forskjellene er at prislappen ved lansering er 5000 – 6000 kroner høyere enn hva den var for fjorårets modell da den først kom. Her kan nok svak krone og dyrere frakt sikkert være noe av forklaringen, men likevel er det uheldig at prislappen er såpass mye høyere.

Om du har allerede har en C2 ville vi nok ikke løpt til butikken, selv om C3 altså er bedre på et par punkter. Spesielt har bildeprosesseringen blitt bedre, hvor du får mindre støy og banding om du ser på innhold med dårlig oppløsning.

Og at skjermen er mindre plaget med gjenskinn vil nok være en pluss i boken. Men utover det er det mye likt mellom C2 og C3, og det betyr at dette fortsatt er blant de bedre OLED-skjermene vi har testet.

Prisen har vi allerede vært inne på, og sammen med den må vi trekke frem en ganske middelmådig lydkvalitet. Denne burde vært bedre på en såpass dyr TV.

Men bortsett fra det er C3 bedre på viktigere ting som bildekvaliteten enn C2, og vil fortsatt være et av de bedre valgene dine også i 2023. En TV vi uten videre betenkeligheter kan anbefale deg.

9 Imponerende fjerne Sammenlign LG OLED65C34LA 65" 4K C3 OLED evo TV annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 32990 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat LG C3 bygger videre på kvalitetene du fikk med fjorårets C2-modell. Fordeler + Meget god bildekvalitet

+ God lysstyrke, marginalt bedre enn C2

+ Enkel å bruke

+ Ryddig menysystem

+ Godt egnet for gaming

+ Enkel og rent design

+ Mulighet for pekekontroll Ting å tenke på — Fortsatt ikke blant de aller mest lyssterke

— Fortsatt noe gjenskinn, selv om dette har blitt forbedret

— Lyden er ikke spesielt imponerende

15. april 2023, 06:00