Epos GTW 270 Hybrid er minimalistiske og pene. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 24 Mai 2021 13:30

Vi har testet mange trådløse propper her på Tek. Sist ut var Huawei med sine FreeBuds i4 , som var overraskende gode – og nå er enda et par splitter nye propper på testbenken. Hils på Epos GTW 270 Hybrid, et par propper med et helt spesielt sett funksjonalitet. I motsetning til «vanlige» trådløse propper kan du nemlig plugge disse trådløse proppene inn i ting. Men helt uten noen kabel.

Forvirret? Det er det ingen grunn til å være. Konseptet er såre enkelt: om du ikke kan eller ikke vil bruke blåtann som tilkobling, kan du bruke USB-dongelen som følger med Epos-pluggene i stedet. Dongelen selv er kompakt og kommer med et lite bæreetui i boksen, som kan festes på eksempelvis et nøkkelknippe.

Dongelen har en USB type-C-plugg, men det følger med en overgang til vanlig USB i kabelformat. Slik kan du også trekke pluggen litt vekk fra tingesten den er koblet fast i, om det eksempelvis er en stasjonær datamaskin uten USB Type-C.

Dette er alt utstyret du får i boksen. Øverst til venstre ser du dongelen og etuiet den kan festes i. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Akkurat dette med stasjonær datamaskin er ekstra relevant for GTW 270 Hybrid. Ett av hovedessene Epos har opp i ermet her er nemlig at proppene skal være spesielt egnet for gaming.

Ikke bare fordi de kan kobles til uten å streve med Windows-systemets nokså foreldede og helt ærlig ganske forferdelige blåtann-grensesnitt, men også fordi forsinkelsen etter sigende skal være mindre. Og for dingser uten blåtannstøtte, som Nintendo Switch, er det det eneste alternativet for trådløs lyd nettopp noe som dette.

På toppen av dette lover selvsagt Epos god lyd og et lydbilde som skal egne seg spesielt godt for gaming. Men hvordan står det seg mot virkeligheten?

6.5 Helt greit EPOS GTW 270 Hybrid annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Epos har et spennende konsept, men må gjennomføre det bedre. Fordeler USB-dongelen gjør oppkobling enkelt

Gir trådløs lyd til Nintendo Switch og andre blåtannblottede enheter

Lekkert design og mye metall

Godt volum og pen lyd

Minimal forsinkelse når dongelen brukes Ting å tenke på Noe skarp diskant, spesielt i spillsituasjoner

Dongelen virker dårlig konstruert, og falt fra hverandre

Har ikke støydemping av noe slag

Windows-programvaren virker ikke...?

Dyre gitt lyden og funksjonaliteten

Mikrofon fungerer ikke med dongelen, og forsinkelsen er for stor med blåtann

Først en gaming-skuffelse...

Slik kan dongelen plasseres i eksempelvis en Nintendo Switch, som så får trådløs lyd. Uten en slik dongel har den kune minijack eller innebygget lyd som alternativ. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Undertegnede var nokså begeistret over å kunne teste disse proppene, fordi det virket som en nett og komfortabel løsning for avslappende kveldsgaming. Dessverre var det ganske raskt ett problem som åpenbarte seg: mikrofonene fungerer ikke når du bruker proppene med USB Type-C-dongelen.

Så langt vi kan skjønne fra det allvitende nettet er dette muligens mer en teknisk begrensning enn noe Epos har valgt, men det er fortsatt litt skuffende. Det fungerer jo for andre trådløse hodetelefoner med USB-dongel .

Slik kunne vi enkelt koble dongelen inn i maskinen vår. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Mikrofonen fungerer selvsagt når du bruker blåtann, for AptX-standarden har dette innebygget. Men til bruk mot en stasjonær PC er det ikke optimalt, rett og slett fordi mange slike maskiner ikke har blåtann eller har en billig blåtannsender som overhodet ikke har akseptabel kvalitet eller forsinkelse. Forsinkelsen når du bruker USB Type-C-dongelen er betydelig mindre enn via blåtann.

Slik sett er det både en velsignelse og en forbannelse at selve USB Type-C-konseptet med trådløse propper ser ut til å fungere såpass godt. For om bare mikrofonene fungerte hadde det vært en tilbakelent og svært komfortabel måte å ta noen kjappe spill med vennene dine.

For øvrig er vi ikke spesielt imponerte over kvaliteten på dongelen. Den falt fra hverandre ved helt vanlig inn- og utplugging fra en USB Type-C-kontakt, og det virker ikke som om det er noe annet en superlim som holder de to plastdelene sammen. Holderen kan riktig nok fikse dette, men likevel...

Dongelen gikk i to uten at vi synes den hadde spesielt stor grunn til å gjøre det. Torstein Norum Bugge, Tek.no

...og deretter et par til

Okay, så det er en smule teit at mikrofonene ikke fungerer med dongelen. Men verre er det egentlig hvor håpløs blåtannintegrasjonen til Windows er. I og med at omtrent halvparten av markedsføringen til Epos retter seg direkte mot gaming og at bortimot hele spillmarkedet er Windows-basert, gir det liten mening å si at det fungerer bra med macOS.

Strengt tatt er ikke dette Epos’ feil, men gitt at du trenger blåtann for å bruke mikrofonene er det et problem. Når du har satset hele kortstokken din på at proppene du lager er «for gaming», så må de også fungere for, eh, gaming. Og ihvertfall for undertegnede er en stor del av gaming flerspillerbasert og krever kommunikasjon.

Vi håpte i utgangspunktet at Epos skulle være bedre på dette, for de har tross alt laget en helt egen klient for lydproduktene sine på Windows. Men uansett hva vi gjorde nektet programvaren å gjenkjenne proppene - verken med blåtann eller via dongelen.

Programvaren var ikke spesielt lysten på å finne proppene... Skjermdump

Dessuten: hver gang vi hadde hatt den åpen måtte vi inn i Oppgavebehandler og manuelt avslutte Epos-prosessen før vi kunne starte programmet på nytt. Og ja, vi reinstallerte programvaren, restartet maskinen vår og fulgte til og med stegene Epos lister opp på sine sider (for øvrig: å fjerne USB-drivere er neppe noe hvermannsen med Windows-maskin vil våge seg ut på).

Vi forsøkte også med en helt annen Windows-maskin, uten hell. Vi har med andre ord ikke kunnet teste programvaren. Men gitt de andre ulempene ser vi egentlig heller ikke poenget, for et helt annet aspekt ved blåtannoppkobling er at du får langt større forsinkelse på lyden.

Ikke nødvendigvis et problem når du hører på Dolly Parton på vei til ni-til-fem-jobben din, men definitivt et problem når GamerLord_XXX_TTV står med en hagle i trynet ditt i Fortnite.

Lite å utsette på selve lydkvaliteten

Proppene er både veldesignede og vellydende. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Lydkvaliteten i seg selv er vi imidlertid storfornøyde med. Til musikklytting er det prima kvalitet, og et godt utvalg silikonpropper følger med i esken. Proppene er ikke for tunge til å sitte komfortabelt, og vi hadde ingen problemer med å gå rundt med dem på. Rett og slett svært komfortable og veldesignede propper, dette her.

Til telefonsamtaler og lignende er også mikrofonene helt kurante, og ettersom du kan ha proppene tilkoblet via både dongel og blåtann samtidig er det en smal sak å gå rett fra fiendeknusing i et dataspill til en telefonsamtale. Eksempelvis.

Vi sliter imidlertid litt med å forstå hvorfor det ikke er noen volumkontroll på proppene. Personlig er dette sannsynligvis den funksjonen som vil bli brukt mest, og med GTW 270 Hybrid må du ty til telefonen eller dingsens egen volumkontroll. Det er bare én knapp her, og den kan enten hoppe mellom lydspor, aktivere stemmeassistent eller stoppe/starte musikk.

For å koble opp proppene mot blåtannenheter holder du inne knappen på etuiet mens proppene er inne i det. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Når du først lytter på proppene er det imidlertid lett å glemme slike småting. Lydbildet er stort og fyldig, spesielt i bunnen. Her har Epos gjort en god jobb med å balansere buldrebass (i den grad du får dette i propper) og de øvre delene av bunnsegmentet.

Mellomtonene kveles heller ikke, og har god bredde og instrumentseparasjon. Vokalen er varm og detaljert, og enkelte lydspor som Vaya Con Dios’ «Johnny» får virkelig frem litt gåsehud her og der. Det er heller ikke så overraskende, gitt at Epos tilhører Sennheiser-paraplyen, og Sennheiser har laget de kanskje mest vellydende trådløse øreproppene av alle .

Der proppene sliter litt mer er i toppen. Diskanten kan bli ubehagelig skarp iblant, og det er tydelig at fokuset har vært mer på dybden. Dette gir seg utslag i både spill og lydspor, og kan være distraherende. Det kan også være direkte trommehinnesprengende i kombinasjon med enkelte lydeffekter i spill.

Men du kan jo også justere dette via tredjepartsprogramvare, og det er ikke et stort problem. Det er bare en liten høne å plukke i en ellers nokså veldressert hønsegård.

Kunne gjerne hatt lenger batteritid

Etuiet lades opp med USB Type-C og har 15 timer ekstra spilletid, ifølge Epos. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Epos lover 20 timer spilletid med propper pluss etui, men vi vet ikke helt om vi synes det stemmer. I alle fall ikke med et visst volum. Av disse 20 timene skal fem timer være i proppene selv, og 15 ekstra i etuiet. Vi klart ikke helt å nå fem timer, men i overkant av fire er holdbart. Det er likevel ikke spesielt imponerende, og langt fra klasseledende.

Det er greit å påpeke at vi primært brukte proppene via dongelen og ikke blåtann. Om dette påpeker batteritiden i særlig grad er vi ikke helt sikre på, men gitt markedsføringen vil vi tro de fleste først og fremst vil bruke dongelen som oppkobling. Uten den skiller jo ikke proppene seg særlig ut.

Og nettopp dette er et problem som vi både bør og må ta tak i: foruten dongelen, hva gjør Epos for å skille seg ut?

Vel, eh, fint lite, er svaret. Faktisk gjør mangelen på støydemping at proppene sett separat fra dongelen skiller seg noe negativt ut, lydkvalitet eller ei. De er langt fra alene om å ha super lyd i prisklassen rett under to tusenlapper, som for øvrig er farlig nære selv Apples AirPods Pro .

Det skal for øvrig nevnes at etuiet ripes opp lett, og at proppene er støv- og sprutsikre. Du tar og du får.

Konklusjon: Et kult konsept som trenger bedre gjennomføring

GTW 270 Hybrid er ikke perfekt, men kanskje generasjon to retter opp i skavankene? Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vi synes konseptet Epos sysler med her er feiende flott, og kan definitivt se potensialet i GTW 270 Hybrid og lignende løsninger. Ikke bare gir det trådløs lyd til enheter som ellers ikke har støtte for slikt, men det er også en veldig avslappende måte å spille på. Det gir betydelig mer frihet og mindre klamme ører enn øreklokkene de fleste gamere er vant med.

Dessverre er ikke gjennomføringen like sjarmerende som konseptet. Mangelen på mikrofon når USB Type-C-dongelen brukes er i undertegnedes øyne det kanskje største aberet, og den dysfunksjonelle Windows-programvaren i kombinasjon med Microsofts elendige blåtannintegrasjon den neste.

Lydkvaliteten er som nevnt god, men den er ikke bedre enn i eksempelvis Sennheiser Momentum True Wireless 2. Gitt mangelen på støydemping er proppene dessuten mindre fleksible, og egner seg dårlig til bruk på T-bane eller (når den slags blir tillatt igjen) fly.

I tillegg er vi altså litt mistroiske til kvaliteten på dongelen, samt også på batteritiden. Totalen i dette blir at vi håper neste generasjon har fikset opp i problemene vi påpeker her, og tar med seg alt det gode videre. Men til nesten 2.000 kroner blir det litt for mye baling og skavanker til at vi kan anbefale GTW 270 Hybrid i denne omgang.