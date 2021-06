Samsungs sporingsbrikke er mye bedre enn Apples AirTag

Samsungs Galaxy SmartTag+ er et langt mer helstøpt produkt med UWB-funksjonalitet.

Galaxy SmartTag+ ser lik ut som lillebroren, men har et lite plussikon. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 5 Juni 2021

For en liten stund tilbake testet vi Apples nyeste produkt , Apple AirTag. Dette var Apples første forsøk på å lirke seg inn i sporingsbrikke-markedet, og i alle fall i undertegnedes bok var det et aldri så lite mageplask.

AirTag var større, dyrere, mindre fleksibel og vanskeligere å finne enn nær samtlige av andre alternativer på markedet. Men den hadde én ting ingen andre hadde: UWB - ultra wide band.

Frem til i dag. I dag er Samsung Galaxy SmartTag+ på testbenken, og også den har UWB på plass, i tillegg til alle egenskapene vi ble kjent med i testen av den «vanlige» Galaxy Tag .

Hva er UWB? Enkelt forklart er det en teknologi som lar deg lokalisere ting i 3D-rom, og med ekstremt høy presisjon. Der Bluetooth kan fortelle deg om noe er innenfor en omtrentlig sirkel på rundt 10 meter, kan UWB peile seg inn omtrent 10 centimeter hvor langt unna du er noe.

Og ikke minst også i hvilken retning du må bevege deg for å finne tingesten.

Det siste hadde Apple tross alt implementert svært godt i sin brikke, med en veldig nøyaktig og presis grafisk implementasjon i iOS. Som UWB-brikke fungerer faktisk AirTag tålelig vel, men det er også et utsagn som kun står seg godt i et vakuum. Og med Galaxy SmartTag+ er ikke lenger UWB-brikkemarkedet et vakuum.

9 Imponerende Samsung Galaxy SmartTag+ annonse Sjekk prisen Den beste sporingsbrikken på markedet - men kun for eiere av nye Samsung-mobiler. Fordeler Veldig god rekkevidde

Klasseledende lydvolum

Trenger ikke ekstrautstyr for festing

Pent og rent design, både på brikke og i app

UWB-sporingen er superbra

Kameraintegrasjon med UWB er VELDIG nyttig Ting å tenke på Fungerer kun med Samsung-telefoner

Større og mer klumpete enn andre brikker

Joda, dette er en Galaxy SmartTag

Som vanlig sporingsbrikke har vi allerede testet SmartTag+, gjennom SmartTag-testen vår. Vi tok likevel med oss den nye brikken ut en tur og sjekket både rekkevidde og lyd – og ganske riktig er den akkurat like god. Lydvolumet og rekkevidden er det desidert mest imponerende, og slår i skrivende stund alt annet på markedet.

Fra venstre: Apple AirTag, Apple AirTag med nødvendig holder for festing på ting, Samsung Galaxy SmartTag+ og Chipolo One. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Den eneste brikken som kommer i nærheten av Samsung er Tile Pro (2020), men den er ikke like høylydt eller har like lang rekkevidde. På en godværsdag med relativt lite vind kan du både kontakte og høre Samsung-brikka uten noe problem fra over 100 meters avstand.

For å putte dette i perspektiv: Apples sporingsbrikke kan kun høres fra omtrent 25 meter unna, og UWB-rekkevidden er omtrent 15 meter. Så selv om du mister brikken vil du slite med å finne frem til den når lyden er så lav og rekkevidden på blåtanntilkoblingen så svak.

Galaxy SmartTag+ har dermed en enorm fordel allerede fra startstreken, siden den allerede er den desidert beste tradisjonelle brikka på markedet. Om den hadde fungert med andre telefoner enn Samsungs hadde den rett og slett vært den ubestridte kongen av sporingsbrikker generelt.

Ekstremt nyttig kamerafunksjon Apple mangler

Det Apple gjorde best med sin sporingsbrikke var UWB-lokaliseringen, der en pil dynamisk endret retning og pekte deg mot brikken. Samtidig talte også en avstandsmåler ned centimetrene bort til brikken. Alt dette har også Samsung integrert i sin SmartThings-app, men de har i tillegg jobbet ekstra med noen andre funksjoner.

Med en Galaxy SmartTag+ får du nemlig også muligheten til å bruke kameraet til å lokalisere brikken, med «poppende» grafiske bobler som flytter seg for å indikere området du burde lete i.

Det kan nesten ikke understrekes nok hvor mye bedre denne implementasjonen er enn Apples løsning, som allerede fremstår utdatert ved siden av Samsungs løsning.

En pil er vel og godt, men en visuell indikasjon via et kamera gjør jobben så enormt mye enklere – og det er også mye mer intuitivt. Samtidig har selvsagt Samsung også all annen funksjonalitet på plass, så du kan også leke «tampen brenner» om du ønsker det.

Telefonen vil også vibrere med det som best kan beskrives som «hjerteslag» når telefonen kommer nærmere og nærmere brikken, så her er det full uttelling på nær sagt alle, eh, sensoriske organer.

Kort og godt: finner du ikke dingsen med enten Samsungs tradisjonelle sporingsbrikkeløsninger eller UWB-løsning, så er det enten deg det er noe galt med eller så har brikken tatt seg en interdimensjonal tur til en annen galakse. I alle fall om den befinner seg innenfor omtrent 100 meters radius fra deg.

Har også de andre viktige egenskapene

Samtidig er det et par andre ting vi burde nevne. Først og fremst synes vi ikke det er ekstremt intuitivt hvordan du finner frem til SmartThings-appen, siden den ligger gjemt i en underfane i verktøylinja du drar ned. Men dette er mest en vanesak. Foruten dette er både brukergrensesnitt og app responsive og moderne.

Det er verdt å påpeke at Apples løsning oppleves mer silkemyk i utførelsen, men da er vi nede på millimeternivå i pirk. Type hvor mykt den virtuelle pila beveger seg. Og det har veldig lite å si for sporingen i seg selv.

Samtidig kan også Samsung by på et ganske enormt sporingsnettverk, så om du faktisk mister brikken på tur i marka eller glemmer den på en seter i Rondane, så vil du kunne se den siste kjente posisjonen til brikken i et kart i appen.

Og om noen andre Samsung-brukere går forbi brikken, vil du få varsel om at den er funnet med posisjonen innbakt. Dette har vært standard på sporingsbrikker i mange år, men bare Samsung og Apple har nettverk som eksisterer utenfor selve sporingsbrikkebrukerne selv.

Batteriet er selvbyttbart. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Skal du finne en mistet Tile, er du avhengig av at andre Tile-brukere går forbi. Og utenfor storbyer som Oslo er det slettes ikke sikkert.

Videre bør det også nevnes at du kan skifte ut batteriet på Galaxy SmartTag+ enkelt, ved å splitte de to plastdelene fra hverandre. Batteriet er et vanlig klokkebatteri, som du kan se i bildet over. Batteriet skal vare i opptil ett år, avhengig av bruk.

Konklusjon – Den per nå beste sporingsbrikken på markedet

Begge brikkene er bra, men UWB-brikken er bedre. Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Samsung har gjort en knallgod jobb med SmartTag+. Der den «vanlige», UWB-løse brikken føltes som et produkt som manglet litt, er dette et veldig helstøpt produkt. Den noe høyere prisen er vel verdt å betale når du også får såpass mye ekstra for pengene.

I motsetning til med AirTag trenger du heller ikke å bruke ekstra penger for å kjøpe festeanordninger til brikken. I alle fall om du skal feste den på et nøkkelknippe eller en lommebok, for eksempel.

Til neste generasjon kunne vi ønsket oss at Samsung forsøkte å redusere størrelsen på sporingsbrikken noe, og la til fullstendig vanntetting. Ja, også hadde det jo vært kult med en SmartThings-app til andre telefoner også.

For per i dag er det kun Samsung-telefoner av veldig ny dato (S21 og oppover) som kan brukes med en SmartTag+. Tidligere generasjoner har heller ikke UWB-støtte, så vi har forståelse for at det er en ny kategori. Per i dag er det omtrent kun størrelsen og det at du MÅ ha en Samsung-telefon som gjør at SmartTag+ ikke får full uttelling hos oss.

For dette er et skikkelig bra produkt – og definivt kongen av sporingsbrikker per i dag.