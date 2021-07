Kompakt og praktisk el-lastesykkel

Og den har en sterk motor.

3 Juli 2021

Det er ikke alle steder hvor det er like lett å kjøre eller eie bil om dagen. Men du trenger likevel å komme deg rundt, enten det er for å hente i barnehagen eller handle i butikken. Om det da er tungvint med bil, så kan en lastesykkel være en mulig løsning.

Vi testet en slik sykkel for en stund tilbake fra Hercules, hvor du blant annet kunne sette opp sykkelen slik at du for eksempel fikk plass til to barn på bagasjebrettet.

Nå har vi tatt en nærmere kikk på enda en slik lastesykkel. Denne gangen heter den Veloe Multi (tidligere Veloe Midtail), og leveres med enten tradisjonelle, utenpåliggende gir, eller som modellen vi har kikket nærmere på, med lukkede gir og beltedrift.

Prisen ligger i skrivende stund på 54.990 kroner for denne varianten, mens modellen med tradisjonelle gir ligger rett under 50.000 kroner - selvfølgelig kostbart for en sykkel, men kanskje ikke så kostbart om den kan erstatte en bil?

8.5 Meget bra Veloe Midtail annonse Sjekk prisen En kompakt, sterk lastesykkel Fordeler Kompakt og lett til å være lastesykkel

Sterk Bosch-motor

Kan laste 80 kg

Har plass til tre barn om du kjøper riktig ekstrautstyr

Grei batterirekkevidde

Beltedrift og innebygde gir byr på en sømløs opplevelse

Belte og innebygde gir betyr mindre servicebehov

Greie bremser Ting å tenke på Kostbar

Koster en del å kjøpe ekstrautstyr

Mangler egen lås

Kortere og lettere

En av tingene vi liker med denne modellen er at den er relativt kort og kompakt med tanke på at den kan ha med seg flere barn i tillegg til rytteren. Eller lastes opp med gjenstander, alt ettersom hva du trenger den til.

Ifølge produsenten skal sykkelen være totalt 181 centimeter lang, og det stemmer med hva målebåndet vårt også viser. Samtidig så veier den ikke så mye som for eksempel sin konkurrent Hercules, hvor det skiller omtrent ti kilogram i favør modellen fra Veloe. Og fortsatt kan denne sykkelen lastes med 80 kilogram i tillegg til selve rytteren.

Sykkelen er liten og kompakt til å kunne frakte med seg flere. Her ser du også en del ekstrautstyr som står beskrevet lenger ned i testen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Om du skal ha med deg sykkelen opp trapper eller lignende, vil denne modellen være enklere å håndtere. Samtidig så er den litt smidigere om du skal manøvrere deg gjennom trange gater. Og rammen virker godt bygget, selv om vi fortsatt vil mene at Hercules sin ramme virker hakket mer solid. Men den er altså også en del tyngre.

Vi liker sittestillingen på denne sykkelen. Du sitter ganske rakrygget, slik at du ikke blir nevneverdig sliten i armene av å tråkke rundt. Holkene og styret er godt å holde i, og det er enkelt å og trygt å bremse selv med mye last på.

Her ser du barnesetet som settes mellom der du selv sitter og styret. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Det eneste vi kanskje savner på denne modellen er en enkel lås som sitter montert på selve sykkelen. Nå vil du sannsynligvis ha med deg din egen lås for å gjøre ting sikrere, men likevel er en slik påmontert lås hendig å ha om du for eksempel har glemt din egen og står utenfor butikken.

Du kan kjøpe mye forskjell ekstrautstyr

Selve sykkelen koster altså 54.990 kroner dersom du ønsker deg varianten med beltedrift og innebygde gir. Men i tillegg til dette er det en rekke tilleggsvalg du kan legge til. Og det betyr at sluttsummen fort strekker seg noen tusenlapper mer opp.

Det er mange muligheter til å få fraktet med seg ting med denne modellen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Om du for eksempel vil ha med deg barna, enten på bagasjebrettet eller mellom deg og styret, kan du kjøpe dette som ekstrautstyr. Barnegrinden monteres rundt bagasjebrettet slik at barna kan holde seg fast, og koster deg rett under 2000 kroner. Så bør du i samme slengen vurdere fothvilere som gjør det mer behagelig for barna å ha beina på trygg avstand fra bakhjulet. Dette pluss beskyttelse mot eikene vil koste deg 1200 kroner. Og kanskje også en bagasjepute er på sin plass. Denne ligger på 870 kroner.

Sittepute, fothvilere og eikebeskyttelse er montert på bildet. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Du får også et barnesete fra Thule til montering for de aller minste, som koster 1249 kroner, mens du må ut med 2498 kroner for større barn. Har du et barn som klarer å holde seg fast selv, får du også et ekstra barnesete som kan monteres mellom deg og styret på sykkelen. Dette koster 990 kroner.

Vårt testeksemplar hadde flere av disse tilbehørene, og spesielt grinden og det ekstra setet rett bak styret falt godt i smak for barna som ble med på tur. Men det koster altså noen ekstra tusenlapper, som du bør ta med i betraktning om du vurderer en slik sykkel.

Og en liten ting: Om du kjøper det ekstra barnesetet som sitter mellom deg og styret, så vil det begrense plassen du har når du skal «gå av» sykkelen en del. Familiejuvelene kan komme i fare for å treffe dette setet på vei ned fra salen, og det kan kreve litt tilvenning. Men vi ble etter hvert obs på utfordringen og tilpasset teknikken - heldigvis.

Likevel er det imponerende hvor mange ulike bruksområder denne sykkelen klarer å fylle. Men det koster altså en solid slump penger å tilpasse den til det du trenger den til.

Batteriet sitter plassert på baksiden av salstammen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Grei nok batterikapasitet

En av tingene vi like spesielt godt med rivalen fra Hercules var at denne ble levert med et batteri på hele 1000 wattimer, riktignok fordelt på to batteripakker. I teorien kunne du tyne opp mot 25 mil, i praksis ble det noe kortere.

Velger du Veloe Multi så kommer denne med halvparten så stor kapasitet. Likevel så er 500 wattimer nok til å i teorien kunne frakte deg 120 kilometer mellom besøkene til laderen.

I praksis vil du neppe her heller klare å komme deg så langt. I alle fall ikke om du er en av mange som velger å kjøre motoren på maks effekt. Da viser våre tester at den slurper unna batteriet på rundt 50–60 kilometer, helt avhengig av hvor mange bakker du må forsere – og hvor mye last du har med deg.

Men for de fleste vil likevel dette være mer enn nok til å komme seg gjennom en arbeidsdag med et besøk eller to hos barnehagen eller butikken på veien til og fra kontoret.

Motoren fra Bosch er av det sterke slaget. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Sterk motor

Denne sykkelen leveres med en sterk motor fra Bosch. Mer spesifikt en Bosch CX Cargo-motor som er laget spesielt for å kunne brukes i nettopp lastesykler. Og den gjør jobben med å frakte deg og lasten din opp over alt uten videre problemer.

Under vår testperiode testet vi sykkelen med opp mot maks oppakning, og fortsatt hadde ikke motoren noen som helst problemer med å trekke sykkelen opp bakkene – uten at du selv trenger å tråkke deg gjennomsvett.

Da vi testet modellen fra Hercules hadde den også en Bosch-motor, men med lavere moment. Og forskjellen opp til denne varianten med 85 Nm, er godt merkbar.

Beltedrift skal gi mindre servicebehov Ole Henrik Johansen / Tek.no

Også her får du beltedrift og innebygde gir fra Enviolo. Det er en slags trinnløs løsning hvor du øker eller minker utvekslingen ettersom du skal opp en bratt bakke, eller holde farten oppe på rette strekninger. Du har et lite vindu ved giringen på styret, og her har de lagt inn en liten sykkel som gjør det enkelt å se om sykkelen er på vei opp en bratt bakke eller på vei rett frem. Visuelt og enkelt.

Samtidig så er det greit å vite at beltedrift og innebygde gir vil gi deg mindre behov for service. Fortsatt vil du måtte følge med, dersom for eksempel beltet blir for slakt, så vil dette måtte strammes.

Konklusjon

Veloe Multi er en hendig og ganske liten lastesykkel. Med sine 25 kilogram så er den lett av seg, og lengden er altså rett over 180 centimeter i lengderetningen. Men likevel får du nokså greit plass til deg selv og tre mindre barn.

Denne sykkelen koster deg 54.990 kroner med beltedrift og innebygde gir. Du kan spare 5000 kroner på å heller velge tradisjonelt kjede og utvendige gir – for ellers er modellene like. Men den lukkede løsningen gir deg mindre servicebehov – så med mindre du kan eller liker å skru, vil det du slippe en del av dette.

En av tingene vi virkelig liker med denne modellen er at den kommer med en motor som har mer enn nok muskler å by på. Så du vil neppe møte på bakker der motoren ikke klarer å lose deg trygt til toppen uten at trenger å tråkke til du ser mannen med ljåen.

Batteriet gir deg greit med rekkevidde, men sammenlignet med Hercules-sykkelen vi testet for noen uker tilbake, som hadde dobbel kapasitet, vil du måtte lade oftere. Men det skal nok mye til at du klarer å tappe ned hele batteriet på en dag. Og det er kurant å ta med seg om du har parkert sykkelen.

Det eneste vi savner er en egen lås på selve sykkelen, pluss at det koster en del å kjøpe til ekstrautstyr dersom du for eksempel vil ha med deg barn sikrest mulig.

Likevel er dette en lastesykkel vi kan anbefale deg. Kombinasjonen av kraftig motor, smidig størrelse og mange bruksmuligheter er noe denne sykkelen bringer med seg.

