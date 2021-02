En telefon ulik alle andre

Hvor mange gimmicker kan man fylle en telefon med?

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 9 Jan 2021 16:00

Av og til irritererer det meg at telefoner har blitt så like. Det er ganske langt mellom de virkelig store forskjellene.

Klagesangen min ble ubehøvlet avbrutt i desember av Lenovo Legion Duel, og esken den kom i. Boksen laget sverdlyder da jeg åpnet den. Gimmick-o-rama fra første stund. Ansiktet mitt da esken ble åpnet kan muligens best beskrives slik:

O_o

Gimmicker kan slå begge veier. Noen ganger er de alt et produkt har å skilte med. Andre ganger er de velfungerende og spennende forslag til hva du kan gjøre med et ellers ålreit produkt.

Legion Duel havner et sted på midten. Den har for det meste tipp topp maskinvare, men programvaren og til dels utformingen gjør den til en utfordring å bruke. Ikke fordi den er dårlig, men den mangler polish, er langt fra billig og konkurransen er sterk.

Samtidig - hvis mobilgaming er det du bruker mobilen til, og du strømmer med deg selv på Youtube eller Twitch, kan Legion Phone gi mening.

7 Bra Lenovo Legion Duel 512GB annonse Sjekk prisen En gimmicklastet spillmobil med middels ergonomi og programvare. Fordeler Rask maskinvare

Smart sveipestyring

God batteritid

Masse lyd i stereohøyttalerne

Lynrask lader og mye tilbehør

Selfiekamera på siden for spillstrømming

Ekstremt lik en PC i muligheter og fleksibilitet

To USB-C-porter Ting å tenke på Programvare delvis på norsk og engelsk

Låsetasten er i veien for normal håndtering

Lenovo-programvare låser mobilen i sidelengs modus

Kamera på midten av baksiden - må alltid pusses før bruk

"Tomme" ikoner i menyene(?)

Tregeste fingerleser i sin klasse

Ved første øyekast likner den ... vent nå litt!?

Forfra ser den noenlunde vanlig ut. Den er et avlangt stykke i glass, med metallramme og smale høyttalergriller oppe og nede på telefonen. Men når vi ser på baksiden begynner vi å ane hva dette er.

To kameraøyne titter mot oss. Det gjør de fra midten av baksiden, ikke fra toppen eller fra ett av hjørnene. Som alt det andre på denne telefonen er de noenlunde symmetrisk organisert ut fra at produsenten mener telefonen skal holdes i landskapsmodus, ikke rett opp og ned slik mobilbrukere flest er vant til.

Holder du telefonen vannrett med en hånd på hver side av skjermen unngår du å skitne til kameralinsene, men når du holder telefonen som vanlig ender du som regel med fingermerker over glasset.

Røde felter i glasset lager en diger X på baksiden, med Lenovos tretaggede stjernelogo midt i. Øverst når telefonen holdes vannrett er navnet: «Legion». Stjernen lyser opp i ulike farger, og navnet har sitt eget baklys som kan lyse uavhengig. All denne RGB-en er rent til å få ståpels av.

Heisann! Kameraet spretter ut på siden av telefonen. Det er perfekt for strømming mens du spiller - og vesentlig mindre perfekt for en kjapp selfie med én hånd. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Strømmestudio i lomma

Over til navnetrekket øverst mot langsiden bak på telefonen - midt i det feltet igjen sitter en ganske langt utstikkende låseknapp. Men feltet lyver. Det sitter ikke fast.

I stedet er dette den motoriserte delen av telefonen der selfiekameraet skjuler seg. Det kan poppe opp over eller under skjermen når du gamer, og egne funksjoner i telefonens spillmodus sørger for at du kan felle inn deg selv i bildet før du strømmer live til tjenesten du foretrekker.

Forøvrig en smart løsning som er både enkel og ergonomisk i bruk. Du slipper å holde telefonen krøkkete for at kameraet skal se mer enn håndbaken din, og det er veldig enkelt å komme i gang med å bruke den, siden telefonen selv tar seg av alt det praktiske. Spillstrømming til Twitch startes på vanlig måte. Ikkeno innstillinger eller krongel.

Det jeg vil beskrive som en tapt mulighet med denne telefonen er fraværet av videolys ved siden av selfiekameraet. Hele leppen som spretter opp fra bak skjermen er over to centimeter bred. Hvis man virkelig ville gå all in på strømmeegenskaper kunne man utstyrt den med flerfargede LED-lys for naturlige hudtoner, eller kanskje også et ekstra vidvinkelkamera. De store høyttalergrillene på hver side av telefonen hadde strengt tatt også hatt plass til det, om man ønsket å skille belysningen mer fra selfiekameraet.

Enten du vil vise frem absolutt dominans i Fortnite eller PUBG, eller bare strømme Among Us-maratonet til nær og fjern er dette en telefon som gjør akkurat det veldig enkelt. Den er et slags strømmestudio i lomma.

Lenovo Legion Duel 512GB Pris 11999 NOK Datatilkobling USB Type USB-kontakt USB (Typ C) Skjerm funksjoner Motstandsdyktig mot riper på skjerm Skjerm Farge Skjermteknologi OLED (AMOLED) Trykkskjerm (touchscreen) Ja Farge Sort, Blå Bredde 74.88 mm Dybde 9.9 mm Høyde 169.17 mm Produktvekt 239 g Sikkerhet Fingeravtrykklesere Type SIM-kort Nano sim Innebygget kamera Ja Frontkamera Ja Antall frontkameraer 1 stk Effektivt antall piksler frontkamera 20 megapiksler Kameraegenskaper Elektronisk bildestabilisering Maksimal blenderåpning 1.9 2G (GSM) Ja 5G (NR) Ja Bluetooth Ja Bluetooth-kodek aptX, aptX HD Bluetooth-profil A2DP Bluetooth-versjon 5.0 Innebygget satelittnavigasjonssystem Ja System GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS NFC Ja Trådløst nettverk Ja Trådløs nettverksstandard 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5) Intern lagringsplass (størrelse) 512 GB Operativsystem (Den siste versjonen) Android 10 (Android Q) Prosessorhastighet 3.09 GHz Lanseringsår 2020

Telefonen preges av en del underlige bugs, rare oversettelser og generelle merkeligheter. «The tempered» handler nok om skjermbeskyttere av glass, og blanding av engelsk og norsk er vanlig. Store deler av innholdet i en katalog manglet både navn og ikoner.

Dobbel hurtiglading

Et smart trekk som vi gjenkjenner fra Asus’ ROG Phone -mobiler er dobbel ladeport. Det betyr at du slipper å ha en kabel stikkende ut til siden på telefonen hvis du lader mens du spiller. I stedet kan du flytte kabelen til ladeporten på langsiden av telefonen, slik at den ikke er i veien. Eventuelt kan du lade opp super-duper-fort med «Dual Turbo Charging». Konseptet innebærer to kabler ut av telefonen i hver av dens USB-C-kontakter. Det er nesten så jeg er glad for at det ikke er støtte for trådløs lading her, for i jakten på raske ladetider spørs det om ikke Lenovo hadde forsøkt å kombinere inn det også.

På sitt raskeste skal telefonen kunne lade med 90 watt, og da klarer den å fylle de fem amperetimene sine på en halvtimes tid. Den lader raskt og varer lenge. Men den lader raskt nok også uten å koble til begge de medfølgende laderne samtidig, hvis du ikke har det helt ekstremt travelt.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som en PC

En langt større fordel med de to portene er fleksibiliteten. Du trenger bare en USB-C-hub med litt krimskrams av innputt og utputt for å koble Legion Duel opp omtrent som en PC.

En av mine USB-C-docker klarte å forsyne telefonen både med lading, HDMI-kontakt, kablet nettverk og noen vanlige USB-A-kontakter. Lenovos hovedbein i PC-leiren er i høyeste grad synlig, ved at telefonen gir klare instruksjoner for det meste du kobler til, om enn ofte på engelsk. Den har et eget symbol for kablet nettoppkobling, den har egen veiviser for duplisering av bildet, og den forteller deg at kun den ene av de to USB-C-portene støtter Display Port.

Skal du ha bilde ut av HDMI-kontakten i en slik attåtkloss må du altså bruke USB-porten under langsiden av telefonen. Et naturlig valg, gitt at det nok er i den modusen du vil ønske å dytte innhold ut på større skjermer. Mulighet for trådløs skjermspeiling vises også frem. Verdt å nevne er det at den ene av USB-kablene som følger med er av såpass høy standard at den støtter Display Port-signal over USB-C, slik at med riktig storskjerm (må ha USB-C-inngang) er den alt du behøver for å koble til.

Det store batteriet og en USB-kontakt «til overs» er forøvrig også midt i blinken hvis du skal koble til et lite portabelt videolys for å få opp kvaliteten på trynefaktoren mens du strømmer.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Unødvendig rask skjerm

Glem 90 hertz. Det er like greit å legge bort 120 hertz også. 144 hertz er det som gjelder, både her og i Asus’ ROG Phone 3. Da vi testet sistnevnte påpekte vår tester at det kan være nyttig i veldig kompetitive skytespill. Personlig melder jeg meg mildt uenig i at 144 hertz har så fryktelig mye for seg over mer standardiserte 120 hertz på telefoner i dag - men det som uansett fortsatt er riktig er at nesten ingen spill faktisk støtter 144 hertz oppfriskning på en mobiltelefon.

Den viktigste oppgaven de raske mobilskjermene har er å sørge for jevn bildeflyt i alt du gjør, og et behagelig bilde for øynene under langtidsbruk. Begge deler oppnår du i stor grad ved både 90 hertz og 120 hertz. Og det er svært utbredte spesifikasjoner, i motsetning til 144 hertz.

Kan hende blir det mer givende å betale ekstra for lynrask skjerm om et år eller to. PC-monitorer finnes jo opp i 360 hertz. Samtidig virker de harde konklusjonene på hvorvidt det er nødvendig med de høyeste tempoene vanskelige å oppdrive. Sikkert er det at en raskere skjerm i mange tilfeller vil bruke veldig mye mer strøm enn en treg skjerm. Det er en forskjell alle vil merke - uansett nivå man gamer på.

Legion Duel har en bryter som lar deg skru på automatisk 144 hertz i spill, og du kan velge en fast hastighet for skjermen ellers. Det hele er rimelig fleksibelt, men den viktige «auto»-modusen mangler, og ingen steder nevnes muligheten til å fryse bildet når det ikke oppdateres, noe mange telefoner gjør for å spare batteri i de raskeste modusene. You win some, you lose some, er beskrivende - enten man er gamer eller pirker på skjerminnstillinger.

Forøvrig er dette en AMOLED-skjerm med såvidt over full-HD-oppløsning. Den har dugelig med lys og flotte farger. Den fremstår på alle måter som en ålreit skjerm i tillegg til sine råflotte hastighetsspesifikasjoner.

En fysisk voksen lader med to USB-C-tilkoblinger følger med. Den kan lade to USB-C-produkter samtidig, eller så kan den lade Legion Duel ekstra fort med en kabel til hver ladeport. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ensporet sidelengs irritasjonsmoment

Legion Duel har så lyst til å være i vannrett modus at den nesten alltid starter opp i det. Store deler av de spillrelaterte funksjonene på telefonen setter den automatisk i landskapsmodus. Hvis du var så uheldig at du aktiverte en av de menyene rett før du låste telefonen, vil telefonen våkne opp i landskapsmodus uten at autoroteringen virker.

Det betyr at om du løfter den opp av lomma med én hånd, må du taste koden din sidelengs. Om du ikke bruker fingerleseren da, men den er litt kresen og det er ikke alltid den slipper deg inn. Da må du frem med hånd nummer to for å taste koden.

Ansiktsgjenkjenning er ikke støttet av denne telefonen - det bor i hvert fall ikke innstillinger for det under de vanlige tilgangsmenyene i telefonen. Det skyldes antakeligvis at selfiekameraet vil måtte sprette opp hver gang det skal brukes, og at det i tillegg er på en enda mer kronglete plass til å fungere om du holder telefonen i bare én hånd.

Og irritasjonen over denne forfriskende uvanlige telefonen fortsetter litt til.

En av mine kjepphester er at du må kunne bære telefonen med deg, eller legge den i lomma, uten at skjermen lyser opp og blir stående på og tappe batteriet ditt. Det er dårlig ergonomi med sterkt utstikkende knapper som det er umulig å unngå at kommer i klem.

Låsetasten på Legion Duel er en sånn knapp. Den er ikke senket i rammen på noen måte, er lett å trykke inn og stikker nokså godt ut fra telefonen. Ved flere anledninger har jeg måttet skru av telefonen for å være sikker på at den ikke gjør ting på egen hånd i lomme eller sekk. Den kommer sjelden opp av lommen enten uten skjermen på fra før, eller at jeg kommer borti den og aktiverer den i prosessen.

Skulderknappene kan tilordnes skjermkontrollene i spill, slik at du slipper å ha for mange fingre på skjermen til enhver tid. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

At den har så lyst til å være sidelengs er også tydelig ved at den har touchbaserte «skulderknapper» i rammen. Knappene er på samme langside som selfiekameraet spretter opp fra. De virker ikke nødvendigvis automatisk når du starter spillene dine, men du kan sette opp noe Lenovo kaller «sim touch», der du plasserer trykkfelter på relevante knapper på skjermen og aktiverer dem ved å trykke på touchfeltene. Det fungerer nokså greit, selv om jeg for ergonomiens del nok foretrekker en vanlig spillkontroller ganske langt foran denne løsningen. Men som nødløsning når du bare har med deg telefonen er den kurant. Færre samtidige fingre på skjermen gjør at du ser fiendene dine bedre, og det sprer området du kan trykke litt utover, som er bra om du har store hender og synes detaljerte touchkontroller kan bli litt knotete.

Slik kan du sette opp skulderknappene på Legion Duel. Løsningen funger tålelig bra.

Noen viktige mangler

Ved siden av irritasjonene er det noen mangler her. Den viktigste er en ganske typisk ting for både kinesiske mobilmodeller og for telefoner med motoriserte deler; Legion Duel er ikke vannttett.

Det er en relativt viktig mangel for telefoner som skal koste nord om 10.000 kroner. Lenovos gamingtelefon er i stedet dekket av vannavstøtende nanobelegg, slik Motorolas telefoner er. Den bør altså tåle litt vannsøl, men den bør ikke senkes i vann. Hva som skjer hvis vannet som søles inneholder koffein, salt eller sukker - eller alle tre (blurgh!) - er mer usikkert. Da Motorola demonstrerte belegget i sine første Android-baserte Razr-modeller i 2011 ble det demonstrert ved hjelp av veltende vaser og vannkarafler.

Hvor mange i Legion Duels målgruppe som er lagelige til å velte tulipanene sine under et tungt slag Fortnite vet jeg ikke riktig.

En annen ting mange vil savne er trådløs lading.

Kamera

Som ventet er ikke kameraet på denne telefonen hovedfokuset. Som kinesiske telefoner flest vil den imidlertid veldig gjerne skryte av det, så inntil du oppdager det og slipper ut et kraftig knurr legger den store vannmerker med sin egen logo og påstander om megapikselantall over bildene. Bilder som fra før har flatet ut enhver hudlyte motivet måtte ha, i jakten på ekte asiatisk «beauty». Disse skjønnhetsmodusene er svært populære på kontinentet som også har popularisert spillmobiler som denne. Folk flest her på berget skrur dem av til fordel for andre bildefilter. Det samme gjelder logovannmerkene.

Når alt kommer til alt tar hovedkameraet helt ok bilder, og ultravidvinkelen gjør en grei nok jobb den og. Men det er likevel blant de svakeste kandidatene i en prisklasse som for andre telefoner domineres av kamerakonkurranse.

Kameraets tre modi er ultravidvinkel, vanlig vidvinkel og 2x zoom. Sistnevnte har ikke telefonen et eget kamera for, så der snakker vi oppblåsing av de 64 megapikslene hovedkameraet har å rutte med. Det fungerer greit, selv om appen «lyver» litt - telefoner flest med egen 2x-knapp har også eget kamera som hører til. I det minste er det ikke et verdiløst makrokamera på 2 megapiksler her, slik vi har sett i mange telefoner i det siste.

God ytelse, men ...

Ytelsen her er tipp topp. Både over tid når du spiller, og i menyer og apper. Det skulle da også bare mangle. Her finner vi Qualcomms så langt raskeste prosessor, Snapdragon 865+, og vår modell er utstyrt med et metrisk tonn RAM - også kjent som 16 gigabyte.

Selvfølgelig hører rask lagring til og UFS 3.1-støtten sørger for at det 512 gigabyte store fastminnearkivet kjører så fort som mulig.

Det er begrenset hvor rask denne telefonen kan være i ytelsesmålingene våre sammenliknet med andre telefoner basert på samme plattform. Snapdragon 865+-plattformen er ikke lenger helt ny, og det som skiller de ulike telefonene med den er i hovedsak hvor høyt den er klokket og hvor god kjølingen er - sistnevnte er vanligvis et fokus i spilltelefoner. For Legion Duels del er det doble varmerør inni telefonen, og en rekke temperatursensorer som sørger for at det ikke blir for varmt.

Apples prosessorer har de siste årene vært nær uslåelige på generell ytelse, mens toppmodellene i Snapdragon-serien har gjort det forholdsvis godt på ren grafikkytelse og det er solide resultater over hele linjen fra Legion Duel, samtidig som telefonen heller ikke blir veldig varm ved lang tids belastning.

PS! Rimeligste versjon Legion Duel har «bare» 12 gigabyte RAM. Det er så mye at det neppe burde gjøre noen merkbar forskjell for hverken telefonbruk, apper eller spill med det aller første.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fet for noen, feil for folk flest

Legion Duel koster mellom 10 og 12 tusinger i skrivende stund. Det er mange penger. Spesielt når det finnes et hav av konkurrenter.

Du trenger jo ikke en gamingtelefon for å game, men det gjør noen ting enklere. For både Legion Duel og ROG Phone-serien handler forbedringene temmelig ofte om det praktiske rundt. Flere tilkoblingsmuligheter, forenklet oppsett for skjermopptak og strømming, gjennomtenkt tilbehør er det viktigste.

Men Legion Duel er dyr. Kan telefonen tjene inn igjen ekstrakostnaden på reell nytte, eller kaster du bare bort pengene dine på et flashy statussymbol?

Både og. Den koster ikke mer enn andre premiumtelefoner. En fersk Galaxy S pleier å koste det dobbelte av rimeligste modell med tilsvarende spesifikasjoner den også, og la oss ikke begynne å snakke om priskarusellen når du vil ha mer lagringsplass i en iPhone. Prisen er altså ikke hovedfeilen med Legion Duel. Men den er ikke uvesentlig - til over 10.000 kroner er forventningene til finpuss og detaljer høye.

Og det er her det svikter litt. Det er veldig lite polish å finne i menyer og apper. At telefonen har hele kataloger med appsnarveier uten navn eller ikoner i seg er forvirrende. Det samme er den konstante vekslingen mellom engelsk og norsk i menyene. At det føles som om utviklerne aldri klarte å bestemme seg for om den skulle ha en vanlig portrettmodus eller ikke er også irriterende. Svakt kamera i sin klasse og den irriterende låsetasten hører til.

Samtidig er ergonomien her unikt godt tilpasset gamere. Om du vil strømme deg selv mens du spiller er det gjort på 1, 2, 3. Går du tom for strøm smeller du bare en lynrask lader inn i USB-C-porten under langsiden av telefonen, og kan fortsette til solnedgang snur til soloppgang.

Helt poengløst og bortkasta penger? Nei, der lander ikke Legion Duel. Til det er idéene den byr på for gode, selv med alle sine lyter. Men for folk flest og opp til «casual+»-gamere finnes det billigere telefoner som gjør en bedre jobb. Eventuelt kan du velge å gå for den nevnte Asus-telefonen som er langt mer helstøpt i sin fremtoning.