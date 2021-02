Disse setter en ny standard for billige, trådløse ørepropper

PistonBuds fra kinesiske 1More er å få til så lite som 330 kroner i nettbutikker. Det er en meget god deal. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 20 Feb 2021 06:00

Vi var ganske begeistret for 1Mores True Wireless ANC-propper her på Tek. De bød blant annet på vanvittig engasjerende og flott lyd, blant annet takket være to separate elementer i hver ørepropp.

True Wireless ANC var flaggskipproppene til 1More, og siden har de lansert flere og rimeligere varianter. Dagens testprodukt er det rimeligste av 1Mores helt trådløse propper, og vi har sett dem på nett til så lite som 330 kroner. Det må sies å være relativt rimelig (selv om det også må nevnes at veiledende pris ligger noe over dette).

«Billig» batteritid

Proppene er kalt PistonBuds, og minner på flere måter om Apples AirPods Pro i design. De har de karakteristiske AirPods-pinnene som peker ned mot munnen, men de er ikke like lange som på standard-AirPods. Ellers hinter kanskje etuiet litt om at dette ikke er et veldig påkostet produkt - det er nemlig i plast og veldig lett, men viktigst er kanskje at det er kompakt og lommevennlig.

Batteritiden er gjerne også et element som gir en antydning om hvilken prisklasse et produkt i denne kategorien ligger i, og det gjelder også PistonBuds. 3,5 timer på en lading er ikke akkurat klasseledende, men du får i det minste ganske mange ekstra oppladinger i etuiet, så total batteritid er oppgitt til 20 timer.

Opplevelsen er at det ser ut til å stemme ganske bra med virkeligheten. Kanskje er det også litt optimistisk. 3-3,5 timer er selvfølgelig ikke voldsomt imponerende, spesielt ikke i en tid hvor de beste klarer både åtte, ni og ti timer, men det vil nok for mange også være innenfor - spesielt til denne prisen. Fullading i etuiet tar rundt halvannen time.

8 Meget bra 1MORE PistonBuds annonse Sjekk prisen Gode billigpropper som gjør alt det viktigste riktig. Fordeler Varm, basstung og engasjerende lyd

Lette propper, god passform, høy komfort

Ganske god samtalekvalitet

Lett og lommevennlig etui

Mange ekstra oppladinger i etuiet

Svært lav pris Ting å tenke på Noe svak batteritid

Sliter litt om det blir mye støy i bakgrunnen under samtaler

I overkant basstunge for noen

Ingen ambient-modus eller annen ekstrafunksjonalitet

Få kommandoer

Selve proppene har et lite touchpanel hver utvendig, men 1More har valgt å begrense funksjonaliteten til et minimum. Her får du nemlig kun spill/pause, svar/legg på og mulighet til å aktivere taleassistenten. For å bytte låt eller justere volum må du rett og slett fiske opp telefonen fra lomma eller veska, som kan være litt irriterende. De har heller ikke noen form for omgivelsesmodus, slik mange ørepropper nå til dags har, og ikke aktiv støydemping. Disse kan spille av lyd, og det er omtrent det.

Det følger med tre ulike størrelser av gummitupper i eska, og disse er av typen som er lett «spisset» inn mot øret. Mellomstørrelsen som sitter på proppene ut av eska fungerer ganske dårlig for mine ører, men med de minste tuppene sitter de veldig godt på plass hos meg. PistonBuds er lette propper, vektfordelingen er god og det er lite som drar dem utover når de først har funnet plass i øret. Komforten er god og de har IPX4-sertifiserte, så de skal tåle litt regn eller svette. I sum bør det ikke være noe problem å bruke disse til løping eller annen trening - selv om det alltid er en fordel med vinger som holder proppene fast til slikt.

AirPods Pro til venstre, PistonBuds til høyre. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Mye bass, litt lite luft

Lydmessig hadde vi vi litt blandede forhåpninger til PistonBuds. Prisen taler selvfølgelig mot noen voldsomt god lydopplevelse, men våre tidligere erfaringer med merket har altså vært gode. Resultatet er nok et sted mellom de to. PistonBuds har først og fremst en ganske prominent bassgjengivelse. De legger til enhver tid til litt ekstra, men heldigvis ikke så mye at bassen blir fullstendig overveldende. Den hadde riktignok hatt godt av litt oppstramming - bassen her er iblant litt bløt og utsvevende, ikke like tørr og fast som vi gjerne skulle ønsket.

Detaljnivået er absolutt godkjent til propper i denne prisklassen, mens vokaler fremstår litt vel avrundet og i noen tilfeller med et litt syntetisk preg. Skal man sammenlikne med propper til flere ganger pengene mangler det også noe luft og rom til de ulike bestanddelene her, men resultatet er likevel absolutt ganske bra.

Om du har middels krav til lyd vil du nok bli ganske fornøyd med disse, og jeg tror faktisk også jeg kunne hatt disse som hovedpropper og vært fornøyd med dem. De er engasjerende og greit balanserte, men du får naturlig nok ikke helt like store opplevelser som i de beste true wireless-proppene - som Sennheiser Momentum True Wireless 2 og 1Mores egen True Wireless ANC.

Opplevelsen er også at de enten slår eller er omtrent på nivå med andre «billigpropper» vi har testet tidligere, som Xiaomis AirDots Pro , Anderssons TEW-5000 eller Supra Nero-TX .

PistonBuds er relativt diskré i øret. De fåes i hvit eller svart. Stein Jarle Olsen, Tek.no

God synkronisering

For øvrig støtter PistonBuds kun AAC i tillegg til den grunnleggende SBC-kodeken, så er det også nevnt. Sammen med iPhone har de imponerende god synkronisering mellom lyd og bilde, selv i vanligvis utfordrende apper som Instagram. Også på Android er det rimelig bra, men her er det kanskje litt mer åpenbart at appen må vente litt for å få lyden og bildet i «synk».

Vi må også nevne at proppene ikke har noen manuell kommando for å pare med nye enheter. De går rett og slett i paringsmodus om de mister tilkoblingen til den allerede parede enheten, og forblir der i tre minutter før de skrur seg av. Vi opplevde også at den gamle paringen måtte slettes fra telefonen før vi fikk koble dem til på nytt etter at de hadde vært paret med en annen enhet, som jo kan være en liten kilde til frustrasjon om du skulle ha lyst til å bruke dem med mer enn akkurat bare telefonen din. De støtter ikke tilkobling til flere enheter samtidig, men det er det nærmest ingen andre av denne typen ørepropper som gjør heller.

Den tilhørende 1More Music-appen er omtrent like lite funksjonsrik som proppene i seg selv. Den fungerer egentlig kun som en portal til å kunne oppgradere fastvaren, og inneholder ingen equalizer eller mulighet til å justere på noe annet. 1More skal imidlertid få honnør for tilkoblingsstabiliteten, som har vært utmerket i testperioden. Kun én gang har vi opplevd hikke, og da rettet det seg i løpet av to sekunder. Rekkevidden har vi også opplevd som god, selv med vegger mellom innendørs.

Ikke mye spennende å finne i 1Mores app - om du ikke synes kinesisk er spennende. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Samtalekvaliteten er et element som 1More selv fremhever med PistonBuds, takket være totalt fire mikrofoner, støydemping og evnen til å gjenkjenne og fremheve stemmen din. Også her må vi si at 1More absolutt får godkjent, selv om vi vel kanskje ikke synes de lever helt opp til markedsføringsbudskapet. I stille omgivelser er de gode, mens de sliter litt mer når det blir mer støy rundt.

Her slår tydeligvis intelligensen inn og bruker litt tid på å separere ut stemmen vår igjen etter at for eksempel en bil har kjørt forbi. Det tar et par sekunder hvor støyen i bakgrunnen vedvarer litt, og så er det igjen klart og fint. Samtidig: Til 330 kroner forventer vi jo knapt at motparten kan høre oss i det hele tatt, og dette var bedre enn hva vi har opplevd på mange ørepropper til mange ganger prisen.

Etuiet til 1More er kompakt og lommevennlig. Her sammen med AirPods Pro (bak til venstre), Sennheiser Momentum 2 TW og Jabra Elite 75t. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Stein Jarle Olsen, Tek.no

1More PistonBuds er blant de aller billigste helt trådløse øreproppene på markedet, og til så lite som 330 kroner kan du få ørepropper som matcher mange konkurrenter til mange ganger prisen både på lyd, samtalekvalitet og passform. De spiller basstungt og engasjerende, selv om litt mer luft i lydbildet hadde løftet opplevelsen enda noen hakk.

Vanntetting er noe selv ørepropper til flere tusen kroner kan mangle, men PistonBuds kommer med IPX4-sertifisering og tåler derfor både svette og regn. Den største ulempen er nok batteritiden, som «bare» er på 3,5 timer i selve proppene, men du får i alle fall en god del ekstra oppladinger i etuiet. 20 timer totalt er absolutt ikke så verst.

Kort fortalt: Hvis du bare er på jakt etter ørepropper som vil spille lyd og ikke trenger alt fiksfakseriet, så kan du nesten like godt gå for disse som for AirPods og de andre. Rett og slett et godt kjøp.

