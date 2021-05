Samsungs beste rimelige mobil

Stilig og vanntett, med 5G.

Kamerahumpen på baksiden er liten, og telefonen fås i spreke farger. Her gjør koreanerne mye riktig. For deg som synes lyseblått blir et snev for voldsomt kan den også velges i hvitt eller svart. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 16 Mai 2021 13:30

Galaxy A-serien er alltid en litt vanskelig serie å vurdere. Samsungs mellomste Galaxy-mobiler pleier å notere seg noen fulltreff, og noen skivebom. Med Galaxy A72 ble ytelsen en flaskehals , mens resten av mobilen fremsto som ålreit til veldig bra.

I Galaxy A52 5G skal nettopp ytelsen være litt bedre, og det samme er skjermen. Koreanerne har sløyfet et kamera fra baksiden - men det er like greit. Flere kamera gjør ikke i seg selv en mobil bedre. De må gi noen form for økt kvalitet før de hjelper, og i mellomsegmentet er det som regel ikke allverden et ekstra øye på baksiden tilfører.

Med en pris som starter på 4500 kroner er vi omtrent midt i prisstigen for mobiltelefoner. Maskinvaremessig er vi tidvis greit over, og litt under om hverandre. Men blir totalopplevelsen bra nok?

7.5 Bra Samsung Galaxy A52 5G annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Bedre skjerm og vanntetting enn i A52 er sjeldenheter i denne prisklassen. Fordeler Meget bra skjerm

Tilstrekkelig batteritid

Greit kamera

Vanntett

Minnekortplass

Rask lading

5G-støtte

For det meste rask nok

Stereohøyttalere

Garantert oppdateringer i tre år Ting å tenke på Ekstrakameraene er ikke allverden

Fingerleseren kunne vært bedre

Enkelte tregheter

Bitteliten kamerahump

Som for de andre Galaxy A-mobilene av året er A52 5G prydet av plast på baksiden. Den er tilgjengelig i sprelske farger som lyseblått og lilla, i tillegg til de mer ordinære hvite og svarte variantene. Akkurat som jeg fikk erfare med Galaxy A72 er plasten forholdsvis holdbar, og det skal en del til før det settes riper i den.

Den bare såvidt hevede kamerahumpen på baksiden er en kledelig detalj ved at den ikke stikker voldsomt ut. Det er et lite paradoks at fraværet av en egenskap kan ses som en designdetalj. Samtidig var aldri kamerahumpen fryktelig godt mottatt, og den har vokst til ganske voldsomme dimensjoner i en god del telefoner etter hvert.

Samtidig; du vet hva de sier om telefoner med store kamerahumper? De har ofte bedre kamera. Som alltid vil enkelte hevde at det handler mer om egenskapene til brukeren. Nuvel.

Fargesterk og fin - Samsung kan sine AMOLED-skjermer. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tåler vann

En uvanlighet her er hodetelefontilkoblingen i bunnen, der kan du koble til kablede hodetelefoner om du har det. Det følger imidlertid ikke med slike i esken.

Telefonen er sertifisert vanntett, så den skal tåle å bli med ut i ustabilt norsk sommervær uten problemer. I teorien bør den klare seg en halvtime under vann også, selv om slik tetting gjerne blir dårligere med årene og ikke er noen garanti for at den overlever.

Til slutt er det verdt å nevne fingerleseren i front. Den sitter nokså langt ned på skjermen, i likhet med svært mange andre rimelige telefoner - men ulikt de dyrere toppmodellene fra Samsung, som typisk har fingerleserne et godt stykke opp fra bunnen. Fingerleseren her er forøvrig ikke spesielt god, og leser ofte feil og trenger flere forsøk på å låse opp. Heldigvis er ansiktslåsen forholdsvis rask.

Lynende rask 120-hertz-skjerm betyr en svært behagelig opplevelse når du spiller spill eller ser på film på Galaxy A52. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Litt raskere enn sin slektning

Når det skal spares penger kan det ofte gå ut over ytelsen i mobiltelefoner. Spesielt gjelder det for selskaper med store, tunge menysystemer som krever krefter for å gli smidig over skjermen. Galaxy A72 opplevde jeg som åpenbart undermotorisert, med mange og til dels lange pauser i brukeropplevelsen.

Telefonen kan være så god den vil ellers, men når du stadig må vente på respons og noen ganger opplever at innlærte «trykksekvenser» gjør helt andre ting enn de skal fordi telefonen har stoppet opp og registrert flere av dem dobbelt, blir det frustrerende.

A52 er en god surfetelefon. Jeg klager ofte over middels ytelse fra OneUI-menyene, men Samsungs egen nettleser, som bare heter «Internett» byr på gode løsninger og er en av de best gjennomtenkte du kan ha på mobilen i dag. På telefoner som leveres med den kan den være å foretrekke over Googles egen Chrome. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Galaxy A52 5G har til tross for et navn i «lavere serie» fått litt kraftigere prosessor - i form av en Snapdragon 750 mot Snapdragon 720G-prosessoren i A72. Forskjellen sitter til dels i grafikkdelen, minnehåndteringen og også noe i generell ytelse, ved at prosessorkjernene i 750-modellen er ferskere, om enn litt lavere klokket.

Disse nerdeopplysningene betyr kort og greit at A52 5G oppleves en del friskere i bruk enn sin slektning. Den er fortsatt ikke fantastisk rask, og fra tid til annen tar det et par sekunder før tastaturet dukker opp når jeg trykker på tekstfelt, men det er likevel langt fra så irriterende å bruke denne telefonen som Galaxy A72.

Ytelsen kan langt på vei friskmeldes. Samtidig er den fortsatt ikke god nok til at jeg stoler fullt ut på at den holder på tvers av de tre årene med oppdateringer som Samsung lover. Her kan det bli tregt etter hvert - samtidig er det svært mange som ikke lover like sjenerøst med oppdateringer for rimelige telefoner som Samsung gjør, og det har også sine ulemper.

Kjøp Galaxy A52 for hovedkameraet, og bruk det i dagslys eller med nattmodus på. Om du trenger raske bilder i dårlig lys bør du se etter noe litt bedre, for eksempel Samsungs egen Galaxy S20 FE 5G, som har veldig kompetent kamerapakke. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ålreit hovedkamera

Hovedkameraet i Galaxy A52 5G er omtrent som i Galaxy A72. Spesifikasjonene er like - noe som betyr 64 megapiksler med optisk stabilisering og lyssterk optikk på f/1.8.

Normalt dras oppløsningen ned til 16 megapiksler for bildene, men likevel fremstår de som til dels veldig overoppskarpede når du ser på dem i 100 prosent størrelse. Her mistenker jeg at en del handler om telefonens egne algoritmer og bildebehandling. Det har seg slik at A52 mangler telekameraet som A72 har, men du kan faktisk få brukbar zoom ut av A52 bare ved å ta av den store oppløsningen på hovedkameraet. Dermed virker det som ytelsen er der til å kunne få mer ut av kameraet i de vanlige 16-megapiksel-bildene.

Det føles merkbart at telefonen akkurat er på grensen med tanke på krefter. For kameraappen er som vanlig ganske treg, og spesielt om musikk spiller i bakgrunnen går ting ikke akkurat fort for seg. Flere ganger opplevde jeg at appen brukte et par sekunder på å respondere, og at Spotify hakket i bakgrunnen. At såpass forholdsvis lette oppgaver ikke kan omgås smidig er akseptabelt i en telefon til halve prisen av denne, men her bidrar det til følelsen av «strikkmotor».

For øvrig er det verdt å nevne at telefonen har ultravidvinkelkamera og makrokamera. Sistnevnte er ikke noe å rope hurra for, men med 5 megapikslers oppløsning blir resultatene greie nok sammenliknet med varianter vi har sett ned i 2 megapikslers oppløsning. Ultravidvinkelen gjør også en grei nok jobb, men selv ikke under de beste forhold blir det fryktelig skarpt - så det blir heller aldri mer enn greit.

Galaxy A52 5G er vanntett. Det er en sjeldenhet i denne prisklassen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

5G, batteritid og annet

Telefonen har støtte for 5G og får dermed rikelig med internetthastighet der det er bygget ut. I mitt nabolag er det Telia som er sterkest på dette, og det har fungert upåklagelig. Batteritiden er også tilstrekkelig så lenge telefonen ikke belastes fryktelig tungt. Den holder en drøy dag og litt til, men A52 vil sjelden være en todagerstelefon om du bruker den mer enn av og til.

For sin prisklasse er det kjekt å finne stereolyd her, selv om den er vektet med den mest fyldige lyden i det som vanligvis er bunnen av telefonen. Samtalehøyttaleren bidrar, og det er greit nok til korte eller mindre intense lydbiter, så som Youtube- eller TikTok-snutter, nettradio og litt spill. Jeg ville ikke sett en hel TV-episode eller begynt å lytte til favorittartisten min via de ytre høyttalerne på denne.

Hodetelefonkontakten er imidlertid et pluss, og det samme er støtten for minnekort, som er sjelden vare i disse dager.

En hurtiglader følger med, men jeg stusser litt over at det er den gamle typen med USB A-kontakt, fremfor USB C-laderen med Power Delivery-støtte som følger med Galaxy A72. Av de to kompromissene er A52 5G helt klart det beste, men hvis det likevel skulle være lader med i esken hadde neppe kostnaden for ny og gammel generasjon utgjort stort forskjell.

Det kan være det var dette Samsung hadde i «restekurven» da de satte sammen salgspakken - ofte er jo de mellomst prisede mobilene satt sammen av deler fra litt her og der uten at det nødvendigvis er en dårlig ting.

Ikke noen spillkjempe (denne heller)

Med relativt mager både målt og opplevd ytelse er ikke dette noen spilltelefon. Til enkle opplevelser som Hill Climb Racing og slike ting fungerer den fint, men dette er slett ikke talatuten du installerer Fortnite på.

Den legger seg greit nord om ytelsen fra nye Nokia X20 og seriebror Galaxy A72 4G, mens OnePlus Nord er såvidt utenfor rekkevidde. Avstanden mellom A52 og Nord føles større når telefonene brukes enn når de måles, og det må nok Samsungs noe tyngre lastede OneUI-menyer ta skylden for. Den antakeligvis beste tjenesten koreanerne kunne gjort for strikkmotoren inni Galaxy A52 var å la den slippe å slepe en jumbojet etter seg.

Er det ikke snart på tide med en liten OneUI-revolusjon, Samsung? Selv de aller heftigste telefonene har sporadiske ytelsesstopp - og de er muskuløse som få på maskinvaren inni. Sukk.

Uansett - fasit er grei nok ytelse, hverken mer eller mindre. Sannsynligvis også god nok til å holde for vanlig appbruk i noen år, forutsatt at ikke OneUI blir enda mer krevende enn det er i dag.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til slutt

Galaxy A52 5G byr på alt du trenger i en mobil, og til en prislapp på rundt 4500 kroner er det vanskelig å finne ting å klage veldig høyt på her. Den har kurant kamera, veldig bra skjerm og den responderer greit under bruk. Du får lynende rask 5G-tilkobling og telefonen er vanntett, som er godt i værutsatte Norge. Har du hodetelefoner fra før slipper du å bytte dem ut med trådløse om du ikke vil - å gå over til trådløst har uansett blitt en trend, men det er fint å slippe å gjøre det før man har slitt ut hodetelefonene man har.

Du får helt ok batteritid, og skjermen er antakeligvis den beste i en telefon under 6–7 tusenlapper. Og nesten viktigst; Samsung garanterer oppdateringer i tre år også for sine rimeligere modeller.

Personlig hadde jeg lett byttet bort den vedlagte hurtigladeren og det lite nyttige makrokameraet, samt kanskje gått fra 120 til 90 hertz skjerm, hvis jeg fikk en litt raskere og mer fremtidssikker prosessor. Oppdateringer er tross alt ikke alt som skal til for å gi en god brukeropplevelse. Men som regel må du opp i pris for å få både bedre ytelse og garanterte oppdateringer i samme pakke.

Samsung Galaxy A52 5G innfrir på sett og vis. Mobilprodusenten har aldri vært blant de mest prisaggressive i de rimeligere mobilklassene, men som regel har de valgt å fokusere på styrkene sine. Det gjør de her også. Skjermen, byggekvaliteten og de langvarige oppdateringene gjør Galaxy A52 5G til et godt mobilvalg i sin prisklasse, og en betydelig bedre «deal» enn seriebror Galaxy A72.