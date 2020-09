Philips gjør mye rett med sine nye hodetelefoner

Ole Henrik Johansen 19 Sept 2020 06:00

Vi ble kjent med Philips Fidelio X3 allerede høsten 2019 , hvor vi fikk en tidlig smakebit på det som skulle bli arvtageren til Fidelio X2 – et hodetelefonsett som lenge har vært et meget godt alternativ for deg som jaktet et åpent hodesett til en grei pris.

Nå har vi omsider fått sett nærmere på Fidelio X3, som i skrivende stund koster 3990 kroner. Det er en solid oppgang fra forgjengeren som kostet cirka 3000 kroner da de ble lansert, og har vært tilgjengelig for betydelig lavere priser siden den gang.

Men med en høyere pris er det lov å håpe på enda bedre kvalitet, for Philips lover både enestående lyd og god komfort med disse hodetelefonene.

9 Imponerende Philips Fidelio X3 annonse Sjekk prisen Gjennomført, åpent hodetelefon med mange gode kvaliteter Fordeler Meget komfortable

Lett vekt

Meget god lydkvalitet

Stilren design med flere fine detaljer

Følger med vanlige og balanserte kabler

Store klokker som får plass til de aller fleste ører Ting å tenke på Koster en del mer enn forgjengeren

2,5 jackplugg på de balanserte kablene er ikke for alle

Litt skarpe i lyseste tonene

Danske Kvadrat har levert stoffet som er utvendig på klokkene. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Enkel og stilren

Noe av det første som slår oss da vi pakker opp Fidelio X3 er at de har fått et skikkelig stilrent preg over seg, med enkelhet stående høyt på menyen.

Materialbruken oser kvalitet, og Philips skal ha hentet inn tekstil fra danske Kvadrat til å trekke utsiden av selve klokkene. I tillegg har de fått hjelp fra skotske Muirhead med skinnet som omfavner de to bøylene mellom de to klokkene.

Selve utformingen av festene til klokkene er også stilren og enkel, og holder seg fast i bøylen av mørkfarget aluminium. Den enkle utformingen gjør dog at det ikke er mulig å dreie klokkene til siden.

Putene kan enkelt tas av. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Philips Fidelio X3 har to bøyler - Det ene holder selve klokkene, mens den andre har i oppgave å holde klokkene på hodet ditt. Og sistnevnte har fjærbelastning som tilpasser seg etter størrelsen på hodet ditt.

Alt i alt veier hodesettet rett over 330 gram, og det må sies å være en lettvekter i lys av den fysiske størrelsen på klokkene.

Skotske Muirhead har levert skinnet til bøylene. Som for øvrig er meget mykt og virker å være av god kvalitet. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Meget komfortable å ha på

Kombinasjonen av et lett hodesett med mykt skinn og store klokke viser seg å være en suksessformel for høy komfort. Klokkene i seg selv huser 50 mm drivere, og er store og runde. Du skal ha ganske så enorme ører for å ikke få dem på plass inne i disse!

I tillegg er også disse trukket i mykt stoff, samtidig som polstringen i ringene er av såkalt memory-foam. Altså former de seg etter hodet ditt, og på den måten sikrer at de sitter ekstra godt.

Les også Støydemping inni støydemping

Bøylen har en enkel patent som gjør det komfortabelt å ha hodesettet på i flere timer av gangen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Undertegnede har det som kan betegnes som et over middels stort hode, og ofte oppleves mange hodetelefoner klemmende. Det problemet har jeg ikke med Fidelio X3. Den første timen med bruk klokkene virket de litt stramme, men dette ga seg helt etter noen velvalgte låter.

Hodesettet klamrer seg godt etter hodebunnen takket være den fjærbelastede bøylen, samtidig som skummet i klokkene også føyer seg godt etter hodet. Disse kan for ordens skyld enkelt tas av, og muligens vaskes forsiktig dersom du bruker klokkene daglig.

Pluggene som skal settes inn i selve klokken er meget med side. Om man ser godt etter. Ole Henrik Johansen / Tek.no

To sett kabler

Sammen med selve øreklokkene følger det også med to sett kabler. Det ene er en helt standard løsning med en 3,5 millimeter jack i den ene enden, mens den andre kobles i klokkene.

Merk at endene som skal inn i hver sin klokke er merket med venstre eller høyre, noe som kan være fort gjort å overse i kampens hete.

I tillegg følger det også med et sett balanserte kabler, hvor du finner en 2,5 mm jackplugg i enden.

Etter en rask kikk i haugen med DAC-er og annet utstyr vi har for hånd, er det forsvinnende lite som har denne størrelsen på inngangen. Her hadde vi kanskje heller ønsket oss en XLR-løsning.

Merk også at du får med en overgang til 6,5 millimeters jackplugg, til deg som ønsker å koble klokkene til en tradisjonell forsterker.

Philips Fidelio X3 gjør mye rett og gir godt med musikkglede når siste rest av sommervarmen skal nytes. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Gjør mye rett

Philips viderefører som nevnt bruken av 50-millimeters drivere og åpen løsning i Fidelio X3.

En av fordelene med en åpen løsningen er at du får et meget romslig lydbilde. Ulempen er at du bør ha det rolig rundt deg for å nyte musikken maksimalt. Du hører nemlig det meste av utvendig lyd, og omverdenen hører musikken din minst like godt. Kort fortalt: Å bruke disse i et åpent kontorlandskap er en dårlig idé. Men hjemme i stuen med en godt egnet godstol, noe godt i koppen og velfylte spillelister er Fidelio X3 i sitt ess.

Philips Fidelio X3 gir deg et bredt og detaljert lydbilde, og dynamikken i klangen er det lite å utsette på. Spesielt får du mange timer med et glis om munnen om du liker å høre på akustisk musikk, klassisk musikk eller andre sjangere hvor instrumenter krever en del oppmerksomhet i tillegg til vokalene.

Spesielt er mellomtonen akkurat slik vi vil ha den. Stemmen til Kari Bremnes er solid, detaljert og varmende for sjelen. Lyden tenderer til å være litt varm i klangen, om du er en av mange som setter pris på det.

Bassen er også luftig og snerten, men innimellom savner vi enda litt mer dypbass for å gi lydbildet enda litt mer pondus i bunnen. Hører vi for eksempel på rock, kunne for eksempel trommene vært enda litt mer brautende.

Når det kommer til diskant og lyse toner, så blir X3 nesten i overkant skarpe. Kjører vi på med klassiske toner fra for eksempel Mozart, blir de litt skjærende, et lite knep for skarpe for undertegnede. Man ønsker naturligvis en detaljert og skarp diskant, men denne kunne med hell vært skrudd ned et lite knep.

Philips Fidelio X3 leverer varene selv om prisen er litt stiv sammenlignet med forgjengeren. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Konklusjon

Fidelio X3 «hopper etter Wirkola» ved å skulle erstatte Fidelio X2, som for mange har vært et meget godt alternativ for pengene om du jakter en åpen løsning. Akkurat når det kommer til pris så er nykommeren nokså dyr, selv sammenlignet med hva du måtte gi for et par X2 når de også var helt nye på markedet.

Men Philips Fidelio X3 er et hodesett som nok vil fortsette å begeistre mange. Først og fremst gir den åpne løsningen et luftig og stort lydbilde med en god dynamikk gjennom hele registeret. De er spesielt gode der du har musikk med litt mørkere vokaler, som for eksempel Gregory Porter, hvor den varme klangen sklir rett hjem for undertegnede.

Det eneste vi har å utsette på lyden er at vi gjerne skulle ha noe mer dypbass – og en litt mindre porsjon skarphet i diskanten. Bortsett fra det kan Fidelio X3 by på mange timer med ren nytelse.

Samtidig så lykkes Philips i å lage et stort hodesett som må regnes som en lettvekter i forhold til hvor store klokkene er fysisk. Og dette kombinert med behagelig polstring i form av mykt skinn i bøylene og tykke, myke puter på ørene, innbyr til mange timer med bruk uten ubehag.

Så foruten at prisen nokså stiv, er det mye man kan like ved Fidelio X3, og vi har ingen større betenkeligheter med å anbefale disse.

