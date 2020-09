Vi tester Lego Super Mario

Vil dette slå an hos den yngre garde?

Vi tester Lego Super Mario. Ole Henrik Johansen

Ole Henrik Johansen 12 Sept 2020 12:00

Både Lego og Super Mario er store ikoner, der sistnevnte ble lansert på midten av 80-tallet.

Nå har de to gigantene slått seg sammen ved å lage en ny og spennende løsning – Lego Super Mario – hvor du fysisk kan bygge spillbare baner av Lego med elementer hentet fra Super Mario-spillene til Nintendo.

I tillegg er selvsagt den sjarmerende rørleggeren Mario med, og han er mer avansert enn du kanskje skulle tro.

Med som forsøkskaniner er undertegnedes to barn på åtte og ti år. Disse har jeg innimellom prøvd å få til å legge vekk Xbox- og PS-kontrollerne til fordel for å prøve litt Super Mario på eldre Nintendo-konsoller , men enn så lenge har ikke rørleggeren klart å danke ut for eksempel Minecraft hos denne yngre gjengen.

Så de gamle Nintendo-maskinene har enn så lenge vært mer brukt for å vekke gode minner for min egen del. For undertegnede spesielt ble Nintendo godt brukt både på 80- og 90-tallet – hvor det ofte var Super Mario som sto på menyen. Samtidig var Lego alltid en vinner, og da aller helst Technics-baserte bygg.

En løsning som engasjerer både store og små i familien

Enkel og ryddig byggetegning via appen

Mange muligheter til å bygge ut brettene med ulike pakker

Ikke avskrekkende pris på startpakken

Appen gir det mulighet til å forevige banene du lager

Husk AAA-batterier

LEGO Super Mario 71360 Startbanen På Eventyr Med Mario
Pris 548 NOK
Anbefalt alder 6, 99 år
Antall deler 231 stk
Serie Super Mario
Funksjoner Batteridrevet
Lanseringsår 2020

Å bygge Lego er alltid moro, uansett om du er liten eller stor. Ole Henrik Johansen

En grei startpakke

Den nye Lego Super Mario-løsningen kommer som en startpakke med muligheter for å bygges på med ulike tilleggspakker. Det er kun startpakken vi har tatt for oss, og denne koster deg om lag 550 kroner. Bare husk at du i tillegg trenger et par AAA-batterier for å komme i gang.

I esken er det ulike poser med legoklosser, samt Super Mario-figuren. Denne må du skru opp og sette i batterier før du kommer deg videre.

Husk at pakken trenger batterier til figuren for å komme i gang. Ole Henrik Johansen

Det er nemlig ingen byggeinstruks med i esken, hvor du nå heller laster ned en app via mobilen eller nettbrettet ditt for å få tilgang til instruksjoner.

Først må du koble Mario-figuren til nettbrettet ved å holde en Bluetooth-knapp inne på baksiden av figuren. Da finner appen figuren og oppretter kontakt med denne.

Når dette er gjort, er det bare å starte byggingen.

Appen har en enkel og ryddig byggeanvisning med videosnutter. Skjermdump fra app

Du får en flott steg for steg-anvisning på skjermen, og samtidig er det video som viser hvordan du skal sette sammen banen kloss for kloss. Denne løsningen hadde vært helt topp å ha på andre Lego-bygg også.

Merk at dette er en startbane, men likevel er det selvsagt fullt mulig å gjøre sin egen vri ved å lage banen litt annerledes.

Via appen kan du dessuten ta bilde av banen du har laget. På den måten kan du for eksempel huske til neste gang hva slags løsning som var morsom.

Mario-figuren har skjermer i front som lager øyne, munn og en indikator på brystet. Figuren merker hvilket underlag den er på takket være sensorer. Her er han på vei ut på dypt vann. Ole Henrik Johansen

Ulike strekkoder og sensorer

Selve Super Mario-figuren er ganske stor. Langt større enn en tradisjonell legofigur.

Men det trengs nok også. For utenom to batterier, har også figuren en skjerm på fremsiden som blant annet lager øyne, munn og et eget felt på brystet. I tillegg til flere ulike sensorer og innebygget høyttaler.

Blir figuren liggende på ryggen kan det fort hende han sovner. Og snorker. Ole Henrik Johansen

Alt ettersom hvilke bevegelser du gjør med figuren, lager Super Mario ulike lyder. Hopper du for eksempel bortover på banen, vil hoppelydene fra spillet komme på løpende bånd.

Legger du figuren på ryggen vil han etter hvert bli ganske trøtt, og sovner omsider med morsomme snorkelyder.

Mario merker om han står i lava. Da gjelder det å handle raskt. Ole Henrik Johansen

Vi må si oss imponert over presisjonen i denne figuren, og her har man virkelig lykkes med å få lagt inn sensorer som er raske og presise til å fange opp hva slags bevegelser du gjør med den.

I tillegg har du en slags strekkode-leser under figuren, og denne leser da av små strekkoder på brettet. Du kan for eksempel sette en strekkode på en spørsmålstegnboks, og når figuren da lander på denne, vil skjermen på brystet vise om du fikk en mynt – eller kanskje du til og med er ekstra heldig og får en sopp eller en stjerne.

Hele tiden får du servert riktige lyder hentet rett fra spillene, og selv om barna ikke har noe stort forhold til Super Mario, liker de tydeligvis denne løsningen. Alt vises altså på skjermen i tillegg til at du får velkjent musikk om du skulle få en sopp og vokse, eller løpe uhindret med en aktiv stjerne.

Overraskende populært

For undertegnede som vokste opp under 80- og 90-tallet, vekker denne løsningen mange gode minner. Og samtidig så lar jeg meg imponere av presisjonen i lyder og bevegelser. Hadde disse vært trege og upresise, hadde dette fort blitt et stort antiklimaks.

Men så var det ungene da. Normalt pleier de å være ganske interesserte i nye leker i en periode, men så dabber det ofte av litt. Lego Super Mario har de faktisk brukt en del. Ikke bare var det moro å bygge den første banen, men de har også bygd opp og laget andre løsninger. I tillegg har de også raidet rommene sine for å finne flere legoklosser.

Å samle spørsmålstegn kan fort lønne seg. Ole Henrik Johansen

Riktignok trenger du flere strekkoder for å legge til flere elementer fra Super Mario-spillene, men fortsatt merker figuren hvilke farger brikkene som den går på har. Lander den for eksempel på rødt, som jo er lava, vil Mario fort rope og lage lyder som tilsier at han må vekk før det går galt.

Ganske ofte, spesielt når «skjermtiden» er brukt opp for dagen, trekker ungene til Lego Super Mario for å bygge eller spille om været ikke lokker til å være ute. Ikke helt uventet har de selv laget strenge regler når man spiller, slik at det ikke skal være noe juksing.

Mario har en sensor under beina som registrerer når du hopper på ulike elementer fra spillet. Ole Henrik Johansen

Det har kun vært få tilbakemeldinger, som at tiden du får når du starter kun er et minutt. Selv om det altså er mulig å hoppe på spørsmålstegn og på den måten tilegne seg mer tid med litt flaks.

Nå har vi som sagt kun testet startpakken, men jeg får til stadighet spørsmål om vi ikke skal kjøpe noen tilleggspakker. Og her har du en rekke å velge blant. Alt fra Bowsers slott til Marios eget hus med Yoshi.

Her er forsøkskaninene i full gang med å se hvem som kan fullføre banen med flest innsamlede mynter. Ole Henrik Johansen

Konklusjon

Lego Super Mario overrasker altså positivt med en løsning som engasjerer både store og små.

Lego har de siste årene laget flere spill i samarbeid med ulike kjente selskaper. Men denne gangen går de altså tilbake til en fysisk løsning med en herlig vri.

Vi liker at de nå får unge, og voksne, til å være kreative uten at man trenger en spillkonsoll. Selv om du fortsatt trenger en mobil eller nettbrett, må du fortsatt bygge baner av Lego på tradisjonelt vis – og bruke Mario-figuren til å spille fysisk med.

Og løsningen lykkes med å hente frem gode minner hos aldrende herrer som meg selv, samtidig som den yngre garde også syns dette er engasjerende.

Selve Super Mario-figuren er meget vellaget, hvor skjermen er rask og presis, og du raskt skjønner om du er i ferd med å svi av føttene til den karismatiske rørleggeren ved å stå i lava, eller enda verre, falle i vannet.

Dette, kombinert med lyder hentet fra spillet, og ikke minst god presisjon fra de ulike sensorene i figuren, blir hemmeligheten bak å få denne nye kombinasjonen til å fungere.

Hadde den ikke vært så god som den faktisk er, hadde du «kun» sittet igjen med et relativt enkelt Lego-bygg med et irritasjonsmoment.

En løsning som engasjerer både store og små i familien

Enkel og ryddig byggetegning via appen

Mange muligheter til å bygge ut brettene med ulike pakker

Ikke avskrekkende pris på startpakken

Appen gir det mulighet til å forevige banene du lager

Husk AAA-batterier