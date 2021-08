Nesten spektakulært mye for pengene

Soundcores Liberty Air 2 Pro byr på finfin lyd, god støydemping og kurant batteritid for rundt en tusenlapp. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 1 Aug 2021 06:00

Du har muligens hørt om Anker, som er en elektronikkprodusent som har gjort det stort i USA med rimelige og solide produkter innenfor mange kategorier - spesielt batteripakker og ulike former for ladere. Soundcore er Ankers lydmerke, og et merke vi skal få se mer av i Norden og Norge fremover, skal vi tro distributør Gandalf.

Produktet vi har til test i dag er Liberty Air 2 Pro, et relativt påkostet sett true wireless-propper i Anker-verdenen, med aktiv støydemping og det Soundcore kaller «PureNote»-teknologi for bedre lyd. Prisen er likevel ikke høyere enn rundt tusenlappen, selv om det foreløpig ikke er veldig mange butikker som fører produktet.

Air 2 Pro må for øvrig ikke forveksles med Air 2, som ikke har aktiv støydemping, eller Liberty 2 Pro, som er et mer lydfokusert sett med doble drivere.

Og la oss bare si det først som sist. Dette er voldsomt mye for pengene.

Av utforming minner Liberty Air 2 Pro ikke rent lite om Libratones Track Air+ , men vi blir ikke fornærma om du heller vil dra sammenlikningen med Apples AirPods takket være den lange pinnen ned mot munnen. Den matthvite fargen synes vi kanskje er hakket mer kledelig enn Apples høyglanshvite, og den vil nok også være betydelig mer motstandsdyktig mot både fettmerker og riper.

Etuiet er en slags gråmelert plast, med en blank Soundcore-logo i midten. Lokket åpnes ved å skyve det opp med tommelen, og kan lett åpnes med én hånd - selv om vi kanskje må sette et lite forbehold ved hvordan det vil føles når du uunngåelig får støv og skitt inn i skyvemekanismen.

Etuiet er noe større enn for eksempel Apples AirPods Pro-etui, og helt i grenseland for hva vi vil kalle lommevennlig - selvfølgelig litt avhengig av hva slags lomme du skal ha den i. Tre små dioder i front forteller om batteristatus, og en knapp bakpå brukes til å sette proppene i paremodus. Lading gjøres «naturligvis» med USB-C - eventuelt trådløst, siden det sitter en Qi-spole på innsiden her. Ikke helt vanlig i denne prisklassen.

Det «AirPods»-aktige designet er relativt velkjent nå. Stein Jarle Olsen, Tek.no

En haug med gummitupper

Soundcore er også ganske generøse når det kommer til hvor mange gummitupper de legger ved i pakken. Her får du hele ni størrelser fra XXXS til XL, så om du ikke har ekstremt spesielle ører bør du kunne finne en størrelse som passer. Soundcore-appen har også en egen passformtest som forteller deg om du har god nok forsegling mot øregangen, slik vi har sett stadig flere merker tilby i det siste.

Disse sitter ikke like godt i mine ører som eksempelvis Jaybird Vista 2 eller Bose Sport Earbuds, som begge har vinger til å holde dem på plass. Men også AirPods Pro og flere andre modeller uten vinger sitter hakket bedre enn Liberty Air 2 Pro - uten at det betyr at de ikke sitter godt. De føles bare ikke like fastlåste som en del andre gjør, uvisst av hvilken årsak.

Stadig flere har også begynt å tilby hørselstest i appen, og det får du også her. Testen inneholder en par-tre minutter lang sekvens hvor du blir eksponert for lyder av ulike frekvenser, og så skal du tappe på skjermen når du hører lyden. Resultatet er en lydinnstilling skreddersydd for akkurat din hørsel, og så kan du velge å legge equalizer-innstillinger på toppen av denne igjen om du eksempelvis vil ha mer bass.

Finfin lyd

Selv uten personaliseringen låter Liberty-proppene aldeles ikke verst, men for undertegnedes del ga hørselstesten et enda fyldigere og åpnere lydbilde med hakket mer trøkk nederst i registeret. Elementene er på 11 millimeter, som er ganske store elementer til true wireless-propper å være.

Lydbildet er ellers stort, luftig og velbalansert, med en varm og behagelig klang. Diskanten er pen, skarp og veloppløst uten å bli skjærende og slitsom, og det er generelt veldig lite å utsette på Soundcore-lyden, spesielt med tanke på hva prisen på disse er. De har rikelig med dyp, pumpende bass og er meget engasjerende å lytte til, uten at noen deler av lydbildet tar overhånd.

Du må helt opp til de absolutt beste true wireless-proppene for å finne noe som er marginalt bedre enn disse, og de koster gjerne tre ganger så mye. Da tenker vi eksempelvis på Sony WF-1000XM4 og Sennheiser Momentum TW 2, og vi snakker i hovedsak om en enda litt mer raffinert og detaljert diskantgjengivelse og kanskje en litt fastere bass.

Soundcore-etuiet er pent, men kanskje litt omfangsrikt for trange lommer. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Habil støydemping

Støydempingen er faktisk også rimelig god. I rene desibel synes vi faktisk at de nesten er på AirPods Pro-nivå, men Soundcore-proppene skjemmes litt av at de produserer noe mer elektronisk støy enn hva Apple-proppene gjør. Det plager deg nok ikke noe særlig om du lytter til noe, men kan være merkbart om du bare sitter med proppene i ørene og vil nyte stillheten.

Også her yter imidlertid Soundcore-proppene bedre enn hva prislappen kanskje skulle tilsi. I appen kan du for øvrig også endre støydempingsmodus, med tre valg: transport, innendørs og utendørs. De ulike modusene skal prioritere litt ulike støyfrekvenser, men i praksis vil du nok oppleve at transportmodusen fungerer greit uansett hvor du er.

Unntaket er hvis det blåser mye, hvor utendørs-modusen har en kraftigere vindfiltrering enn de øvrige - på bekostning av litt av kraften i støydempingen. I slike forhold kan det likevel være verdt å bytte.

Soundcore-logoen øverst på stammen fungerer som touchfelt. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Proppene har ingen knapp utvendig, men kan kjenne igjen berøringer øverst på «pinnen» på hver propp - der hvor Soundcore-logoen sitter. Ut av esken har du muligheten for enten å dobbelttappe eller å holde inne «knappen», og som standard er det satt opp som følger:

Dobbelttapp: Spill/pause (høyre) og neste låt (venstre)

Hold: Skru støydemping av/på.

Du kan også velge å aktivere enkelttapp på hver av proppene, og her kan du også få volumkontroll om du vil det. Samtidig er touchpanelet såpass følsomt at det ikke skal mer til enn en liten justering av passformen før du øker eller senker lyden, noe vi fant såpass irriterende at vi skrudde det av igjen. Ellers kan du velge det meste av funksjoner også for de andre kommandoene, noe vi alltid setter pris på. Standardoppsettet fungerer uansett helt ålreit, og vi har ikke opplevd problemer med at de ikke oppfatter berøringer.

Fra venstre mot høyre: Soundcore Liberty Air 2 Pro, Apple AirPods, Bose Sport Earbuds og Jaybird Vista 2. Stein Jarle Olsen, Tek.no

God batteritid

Batteritiden er oppgitt til syv timer per lading, i tillegg til ytterligere nesten tre ladinger i etuiet, totalt 26 timer. Det er nok uten støydemping aktivert, men vår erfaring er at støydempingen ikke koster allverdens av batteritid, med et sted mellom fem og seks timer med støydempingen aktivert. Det er ganske bra. Ofte må du gå litt på kompromiss på batteritid på rimeligere trådløse propper, men ikke her. Et kvarter med kabelen tilkoblet skal for øvrig gi nok strøm i etuiet til tre timers lytting - og bonus er altså også at etuiet støtter trådløs lading.

Noe man kanskje kunne ønsket seg er vanntetting, men her er ingen IP-sertifisering å melde om. Det kan være verdt å tenke på om du har tenkt å bruke dem mye til trening. Noen støtte for Aptx-kodeken får du heller ikke, men det virker nærmest å være på vei ut hos alt annet enn de mest påkostede øreproppene. Det sagt, så får du ålreit lyd også med AAC, som er støttet her, men det kan potensielt ha noe å si for synkroniseringen mellom lyd og bilde på enkelte telefoner.

AirPods-proppene og Soundcore-proppene er omtrent like «lange», men sistnevnte har et litt større hus. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Samtalekvaliteten er noe Soundcore selv fremhever, blant annet ved at totalt seks mikrofoner skal bringe deg klart og tydelig gjennom til motparten. Det gjør de i all hovedsak også. Mikrofonene demper omgivelsene noe, men unngår heldigvis å dempe vekk både deg og omgivelsene om det er litt støy rundt deg. Ulempen med det er at det kan være vanskelig å forstå deg om det er veldig bråkete, som for eksempel om du går inntil en trafikkert vei eller det blåser friskt. Samlet opplevde vi dem som over middels på dette området.

Proppene festes med magneter i etuiet, og vi opplevde det uproblematisk å plassere dem riktig - noe vi ikke har gjort med et par andre modeller vi har testet i det siste. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Vi hadde ikke vært overrasket om Liberty Air 2 Pro hadde kostet det dobbelte av hva de gjør. De leverer nemlig solid på de aller fleste områder - med god lyd, god støydemping, god batteritid og høy komfort. Like uanstrengt som propper med vinger og enkelte andre modeller sitter de ikke, men passformen oppleves likevel som god nok til å bruke dem i de fleste sammenhenger - kanskje med unntak av veldig energisk trening.

Soundcore virker i praksis å ha hentet flesteparten av funksjonene som har fungert godt hos andre merker, og kombinasjonen er meget god.

Om du har tenkt på Apples AirPods Pro eller Sonys WF-1000XM4, men synes de er litt for dyre, så er dette et meget habilt og mye billigere alternativ. Vi kan bare håpe at de dukker opp i flere butikker etter hvert.

8.5 Meget bra Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro annonse Sjekk prisen Det er strengt tatt vanskelig å forvente så mye mer til denne prisen Fordeler God lyd, spesielt etter hørselstest og personalisering

Habil aktiv støydemping

Komfortable å ha på, mange putestørrelser følger med

God batteritid

Touchkontrollene kan konfigureres etter eget ønske

Stabil tilkobling

Mye for pengene Ting å tenke på Sitter ikke like godt fast som propper med vinger

Noe større etui enn en del andre

Ikke vannsikret

