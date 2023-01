Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test ID Lock 202 Multi

ID Lock 202 Multi har potensial, men spesielt smart er den ikke

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Elektroniske dørlåser har vært på markedet lenge, og de siste årene har slikt blitt et nokså vanlig syn i private dører også. Det er flere fordeler med å slippe nøkler som kan mistes eller glemmes, mens koder eller nøkkelbrikker på avveie enkelt kan sperres eller fjernes.

Noen av de nyere modellene har også en viss grad av smarthet innebygd. Ikke slik at du alltid er nødt til å ta dette i bruk, men det kan være veldig kjekt å ha muligheten. Styring med app kan for eksempel gjøre det langt enklere å programmere eller sette opp låsen med koder og lignende, eller ganske enkelt låse opp direkte fra appen – selv om du ikke er hjemme.

En elektronisk lås som – i hvert fall på papiret – både kan være enkel eller smart er den nye 202 Multi fra norske ID Lock. En del av våre lesere kjenner kanskje allerede til ID Lock 150, som har vært på markedet siden 2018.

Rent fysisk sett ligner 202 Multi på forgjengeren ID Lock 150, men den utvendige enheten er kortere, noe som fjerner behovet for å bore et ekstra festehull i døren. Det vil si at 202 Multi skal være enklere og raskere å montere.

7 Bra fjerne Sammenlign ID Lock 202 Multi annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 4690 hos Elkjøp Sjekk nå 7 Bra sitat Lettmontert elektronisk lås med potensial, men helt avhengig av tredjepart for smartfunksjonalitet. Fordeler + God og solid konstruksjon

+ Kan settes opp helt uten app eller tillegg

+ Har løsning hvis den går tom for strøm

+ Passer «alle» norske dører

+ Relativt enkel montering/installasjon

+ Støtter i teorien «alle» smarthjemsystemer

+ Kan låses opp med PIN-kode eller RFID-nøkkel Ting å tenke på — Krever ekstramodul for å kobles til et smarthjemsystem

— All eventuell smarthjemfunksjonalitet er avhengig av tredjepart

— I skrivende stund finnes ingen ID Lock-app for låsen

— Ingen tidsjustering på autolås

— Kode må tastes inn uten hansker

Låser av denne typen er ikke mer kompliserte enn at du skal kunne fikse installasjonen selv, og vi i Tek-redaksjonen har surret med noen slike låsesystemer tidligere. Blant annet har vi en Yale Doorman V2N og en Yale Linus Home på samvittigheten.

Enkel montering – hvis den passer

Med unntak av verktøy og batterier har ID Lock lagt ved alt du skal trenge i salgspakken til 202 Multi: sluttstykke, låskasse, indre og ytre enhet, bakplate, dørhåndtak og diverse skruer. Tre RFID-nøkkelbrikker følger også med.

Ifølge ID Lock skal 202 Multi passe «på de aller fleste dører produsert etter 1978 med utfresing i henhold til SIS 817383», men våre erfaringer med montering av andre låser har lært oss at lås- og dørstandarder ikke alltid følges like godt. Det var derfor med stor spenning at vi pakket ut vårt testeksemplar av 202 Multi og begynte å demontere vår gamle og svært manuelle lås.

Låsens hovedbestanddeler er ytre og indre enhet, låskasse, sluttstykke og dørhåndtak. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Det viste seg at vår gamle dør i det minste hadde hullene korrekt plassert og i riktig avstand fra hverandre, men karmen var litt mer gammeldags. Hullet til sluttstykket var ganske enkelt for smalt, noe som førte til at vi måtte fram med jern og fil for å utvide plassen.

Vi benyttet anledningen til å file litt rundt det øverste hullet i døren også, slik at det skulle bli enklere å få ledningen fra ytre enhet over låskassen.

Selve installasjonsprosessen er stort sett godt forklart i manualer, bruksanvisninger og en mengde instruksjonsvideoer på YouTube. Og dersom du ikke har store erfaringen med låser fra før, kan du trøste deg med at selv om læringskurven er litt bratt, vil du om ikke annet kunne forskjellen på vriderfalle og låsereile når du er ferdig.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Litt avhengig av erfaringsnivå, og om du får problemer med demontering av din gamle lås eller installasjon av den nye, ville vi beregnet å bruke et sted mellom én og to timer på jobben. En fagmann som er kjent med låsen burde på sin side klare dette på et kvarters tid.

Ved siden av dette med for liten plass til sluttstykket, brukte vi ganske lang tid på å sette på innvendig enhet. Denne delen har nemlig en vinglete «pinne» som må geleides inn i en smal sprekk i låskasseadapteren når den settes på plass. Problemet er at man ikke kan se hvor den skal plasseres – så det gjelder å bare prøve seg fram. Noe vi endte opp med å gjøre veldig mange ganger.

Det finnes sikkert et smart triks for å gjøre dette kjapt. Men monteringsmanualen beskriver bare prosedyren slik: «Sett innvendig enhet på bakplaten». Jo, takk for hjelpen!

Under batteriene er det plass til et lite kretskort. Her er den blå Zigbee-modulen på plass. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

I det store og det hele opplevde vi likevel installasjonen som uproblematisk. Alt av skruer og deler følger med i pakken, og til slutt gjensto kun å sette i åtte AA-batterier.

Men før dette anbefales det å teste at låsen våkner med strøm fra et 9-volts batteri fra utsiden – noe som kan spare deg for en del hodepine dersom batteriene skulle gå tomme.

Uheldigvis viste det seg at vårt tidlige testeksemplar fikk strøm, men av en eller annen grunn likevel ikke lot seg låse opp med et slikt nødbatteri. Etter at dette ble oppdaget skal ID Lock ha sjekket flere eksemplarer av 202 Multi uten å merke noe til dette problemet, så vi har trolig hatt uflaks med akkurat vår lås.

Vi vil uansett anbefale alle med en slik type dørlås å teste at denne viktige funksjonaliteten faktisk fungerer.

Bruk med kode eller brikke

Men med vanlige batterier på plass har låsen fungert som den skal, og det aller første som må gjøres er å programmere inn en «Master PIN» eller sjefskode. Dette er en tallkode på 4 siffer eller mer. Foruten dette kan den settes opp med inntil 25 ekstra PIN-koder og pares med hele 25 nøkkelbrikker som bruker Mifare Plus RFID-teknologi.

Tre kompatible RFID-brikker følger med i pakken, men denne RFID-typen finnes i en rekke forskjellige enheter, som for eksempel Ruters reisekort. Visse kredittkort med RFID-brikker innabords vil også kunne brukes.

Vi hadde håpet at dette systemet også hadde fungert med mobiltelefonen eller aktivitetsmåleren vår, men dette virker i hvert fall ikke på de modellene vi har tilgjengelig.

Medfølgende nøkkelbrikker gjør jobben, men andre løsninger kan også brukes. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Dørlåsen må uansett programmeres med hver nøkkelbrikke som den skal kunne låses opp med. Dette gjøres fysisk på ytre enhet og krever at man kjenner til sjefskoden. Her kan det for øvrig være greit å notere seg hvilke RFID-nøkler som legges i hvilke minneplasser på låsen, slik at du vet hvilke plasser som kan slettes eller overskrives ved behov.

Et alternativ til å bruke nøkkelbrikker er rene PIN-koder. Disse programmeres på samme måte, og det er ingen spesielt lystig oppgave selv i godvær. I minusgrader er det faktisk ganske kjipt. Vi skal jo huske at låsen har et berøringspanel, og det fungerer selvsagt ikke med vanlige hansker.

Heldigvis er ikke programmeringen noe du ikke trenger å gjøre så ofte. Strengt tatt holder det også med «Master PIN» for å låse opp døren, men å spre den koden rundt til alle er nok ikke noe smart trekk rent sikkerhetsmessig.

Foruten dette brukes den ytre enheten til å endre innstillingene for automatisk låsing/gjenlåsing/låsing ved touch, som alle er skrudd på som standard.

Smart potensial, men...

Rett ut av esken er ID Lock 202 Multi en ren elektronisk lås. Spesielt smart kan vi i hvert fall ikke si den er, ettersom alt av programmering og betjening må gjøres ved å fysisk trykke på selve enheten.

For å låse opp 202 Multi må den først «vekkes» ved å ta på det berøringsfølsomme displayet. Først da lyser tallene opp, og vi kan velge å taste inn en kode eller bruke en RFID-nøkkel. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Samtidig har låsen potensial til å være smart. ID Lock tilbyr to tilleggsmoduler som enkelt kan plugges i den innvendige enheten. Modulene tillater kommunikasjon mot smarthushuber via Z-Wave eller Zigbee.

ID Lock 202 Multi har dessuten innebygd Bluetooth, tiltenkt bruk mot mobiltelefon for oppgradering av fastvaren. Dette har vi dog ikke fått testet, da den appen ikke eksisterer ennå.

I skrivende stund har derfor ikke ID Lock en eneste app som fungerer mot 202 Multi. Planen er at de nevnte tilleggsmodulene for Z-Wave og Zigbee skal ta jobben med å knytte låsen til en smarthub etter ønske. Selskapet har ifølge sine nettsider testet låsen mot 13 forskjellige systemer hittil.

ID Lock mener at dette gir kundene frihet til å velge den løsningen som passer best. Men den samme nettsiden forteller også at «vi fraskriver oss ethvert ansvar for funksjonalitet knyttet til virkemåten mellom tredjeparts løsninger og ID Lock».

Med andre ord: ID Lock har en plan, men det er i våre øyne ingen spesielt god plan.

... ingen kontroll

På den ene siden forstår vi egentlig at ID Lock gjerne vil slippe unna den ganske omfattende jobben som kreves rundt utvikling og vedlikehold av et fungerende system. Sikkerheten er jo også kritisk her.

På den andre siden mener vi at smartfunksjonaliteten er for viktig til å overlates helt til tilfeldighetene. For om ingen lager en ID Lock-løsning for den smarthuben du har, vil låsen forbli dum. Om noen lager en løsning, men den er skikkelig dårlig eller mangelfull, er det ditt problem.

Dette er – uten sammenligning for øvrig – som om Tesla skulle pumpe ut elektriske biler og overlatt utbyggingen av et fungerende ladenettverk til andre, tilfeldige aktører – noe som trolig ville gjort disse doningene langt mindre attraktive.

Med SmartThings fikk vi i det minste muligheten til å låse eller låse opp ID Lock 202 Multi med appen.

ID Locks konkurrent Assa Abloy, som finnes i en og annen utgangsdør med sin Doorman-merkevare, har begynt å innse dette. I hvert fall på nyere modeller tilbys styring via Bluetooth og app – eventuelt over Wi-Fi via en liten boks som plugges i en stikkontakt. Da slipper man for eksempel å stå utendørs i ti kuldegrader for å legge inn nye koder i låsen.

Doorman-systemet er nok ikke det mest elegante og brukervennlige, men det trenger strengt tatt bare å fungere «godt nok». Da slipper man også å lete gjennom en rekke forskjellige smarthussystemer for å finne en løsning som gjør jobben.

Vi mener ID Lock med fordel kunne lagd et grunnleggende system for fjernstyring eller samarbeidet med et par-tre sentrale aktører. Per i dag er vi fullstendig prisgitt utviklingsressursene og -tempoet hos vilkårlige tredjeparter, og de løsningene vi har fått testet har enten ikke imponert eller ikke fungert helt som avertert.

Testet: Eva, Futurehome og SmartThings

I løpet av testperioden har vi forsøkt å bruke ID Lock 202 Multi mot tre forskjellige smartsystemer.

Først ut var Eva fra Datek via Zigbee-modulen. Her fikk vi kontakt med smarthuben, men ved siden av å få opp en litt kaotisk hendelseslogg som skulle vise når døren ble åpnet og låst opp, var det lite vi faktisk fikk gjort.

Deretter prøvde vi SmartThings, også via Zigbee. Denne fungerte egentlig som den skulle, men funksjonaliteten var ikke så mye å skryte av. Vi fikk opp batteristatus og en mulighet til låse eller låse opp døren via appen. Systemet kan også settes opp slik at vi får brukt en knapp i stedet for appen.

Samtidig er vi meget usikre på hvor nøyaktig akkurat denne batteristatusen var.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Sist ut var Futurehome, da etter å ha byttet over til ID Locks Z-Wave-modul. Futurehome skilter med mer funksjonalitet. Foruten å låse eller låse opp døren kan vi også se i appen om døren er låst og/eller lukket. Vi får også batteristatus, men vi tviler sterkt på at den stadig skal være 100 prosent. Futurehome har også en loggføringsfunksjon som forteller oss når døren låses opp.

Det vi likevel likte aller best med Futurehomes app var at vi fikk en adgangsliste der vi lunne legge til PIN-koder og tilhørende navn manuelt. Da slipper vi først og fremst å programmere dette manuelt i vinterkulden, og dessuten får vi kontroll på hvem som låser seg inn og når.

Men dette har vist seg å være en funksjon som ganske enkelt ikke fungerer. Jo, kan hende dette virker fint med ID Lock 150, men etter å ha plottet inn koder for flere liksomvenner var det ingen av disse som fungerte med 202 Multi.

Så det vi faktisk får gjort med Futurehome, er kun å låse eller låse opp døren. Jo, det er bedre enn ingenting, men fremdeles et stykke unna hva vi hadde håpet på.

Dersom det er noen som har denne låsen som har fått andre funksjoner til å virke, eventuelt med en annen smarthub, gi oss gjerne beskjed i kommentarfeltet.

Konklusjon

ID Lock 202 Multi er en relativt lettmontert elektronisk lås, som rett ut av esken kan programmeres til å åpne seg med tallkoder eller RFID-nøkler. 25 forskjellige koder og 25 nøkkelbrikker kan settes, slettes eller overskrives manuelt.

Installasjonen er en nokså ukomplisert affære så lenge du har en nyere dør med standard utfresing. Med unntak av batterier og verktøy følger også alt du trenger med i pakken.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Betjeningen av låsen skjer først og fremst via berøringspanelet som først lyser opp når vi berører den ytre enheten. ID Lock 202 Multi er ifølge manualen «designet for et tøft nordisk klima med temperaturer mellom -25°C og 70°C.» Vi kan i det minste bekrefte at den fungerer upåklagelig ved ti blå, men berøringspanel betyr at den ikke kan betjenes med vanlige hansker eller votter.

Som en ren elektronisk lås har vi egentlig ikke noe spesielt å utsette på 202 Multi. Men så var det dette med smartfunksjonaliteten, som ID Lock strengt tatt har overlatt til alle andre å styre med. Tilleggsmodulene for Z-Wave og Zigbee – som koster fra en femhundrelapp – gir oss kanskje muligheten til å velge smartsystem, men vi får ingen forsikringer om at dette faktisk vil fungere.

Og det vi ønsker oss aller mest av en smartlås er ganske enkelt at den kommer med et fjernstyringssystem som garantert virker og lar oss utnytte alle muligheter.

Per i dag føles derfor smartfunksjonaliteten litt knapp med ID Lock 202 Multi.

Og hvis du nå tenker at det kun er den manuelle elektroniske delen som interesserer deg uansett, blir det vanskelig å forsvare prisen når andre relativt «dumme» modeller som Yale Doorman V2N i skrivende stund koster en drøy tusenlapp mindre.

At ID Lock 202 Multis tilleggsmoduler følger åpne standarder som kan knytte den mot en rekke aktuelle smartsystemer er jo fint i teorien. Men det hjelper lite så lenge det ikke følges godt opp i praksis.

Så akkurat nå er det i hovedsak håpet om å finne en hub med god og velfungerende smartstyring som gjør låsen aktuell. Men når det er sagt, kan vi jo i skrivende stund faktisk bruke mobilen til å låse eller låse opp døra, og for en del brukere kan det være det aller viktigste å ha på plass.

Hvis vi i tiden fremover skulle snuble over en smarthub som gjør en bedre jobb, eller for eksempel Futurehome skulle få enda bedre orden på integreringen, får vi eventuelt revurdere vårt førsteinntrykk av smartfunksjonaliteten.

7 Bra fjerne Sammenlign ID Lock 202 Multi annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 4690 hos Elkjøp Sjekk nå 7 Bra sitat Lettmontert elektronisk lås med potensial, men helt avhengig av tredjepart for smartfunksjonalitet. Fordeler + God og solid konstruksjon

+ Kan settes opp helt uten app eller tillegg

+ Har løsning hvis den går tom for strøm

+ Passer «alle» norske dører

+ Relativt enkel montering/installasjon

+ Støtter i teorien «alle» smarthjemsystemer

+ Kan låses opp med PIN-kode eller RFID-nøkkel Ting å tenke på — Krever ekstramodul for å kobles til et smarthjemsystem

— All eventuell smarthjemfunksjonalitet er avhengig av tredjepart

— I skrivende stund finnes ingen ID Lock-app for låsen

— Ingen tidsjustering på autolås

— Kode må tastes inn uten hansker

Les også Kjekk smartlås med mange muligheter 18. juli 2021