Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

En god støvsuger til en brøkdel av prisen

Vi har testet trådløse Point Pencil.

Kamera David Johansen Auby / Tek.no

David Johansen Auby Publisert 26. aug. Lagre

Å si at det er enorme prisforskjeller på håndholdte støvsugere er ingen overdrivelse.

Her på Tek.no har vi testet alt fra billige modeller under tusenlappen, til toppmodeller som koster like mye som en elsykkel. Et eksempel på det er Samsungs Bespoke Jet AI, som vi syntes var en fantastisk god støvsuger, men som vi tror vil være i dyreste laget for de fleste.

Men trenger man virkelig å punge ut med halve månedslønnen for støvfrie gulv? Nei, men det er heller ikke til å legge skjul på at de rimeligere modellene ofte har sine begrensninger. Det viste seg å også gjelde dagens testprodukt fra Powers Point-merke, som i skrivende stund koster en tusenlapp.

Under kan du se hvordan Point Pencil klarte seg sammenlignet med ON Stick Vacuum 10, som er en annen rimelig og god modell vi har testet tidligere.

Modell Point Pencil Stick Vacuum ON Stick Vacuum 10 Batteritid maks/min 18/46 min 16/28 God på hår Rullemunnstykke som fungerer fint, men ikke egnet munnstykke for hår Rullemunnstykke som fungerer fint, men ikke egnet munnstykke for hår Ergonomi Kommer til lavt under sofa og god svingradius. Munnstykke løsnet litt ved noen anledninger Kommer til lavt under sofa (men løfter seg litt), samt god svingradius Lydvolum 67 db, normalt 65 db, normalt Opptak ris i gram 96/100 gram 96/100 gram LED-lys Krysse av Krysse av Størrelse og utforming på støvkammer 0,6 liter som er en god størrelse, men knotete å få tømt skikkelig 0,5 liter, enkel å tømme Åpne fullskjerm Mer +

Best på flatene

Point Pencil er ikke støvsugeren for deg som ønsker en dyprens av de gamle nedstøvede teppene dine, eller som vil fjerne alle de irriterende små kattehårene på sofaen.

Det medfølgende rullemunnstykket fungerer best på harde overflater, og vi savner et eget dedikert munnstykke for støvsuging av hår. Det følger for så vidt med et fugemunnstykke, så her kommer man greit til mellom sofaputene - men noe mer enn dette burde man ikke håpe på.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Point Pencil Stick Vacuum annonse Billigste hos 999 hos Power Sjekk nå 7.5 Bra sitat En behagelig og rimelig støvsuger som fungerer til de fleste enklere oppgaver. Fordeler + Svært god sugeevne

+ Svært god brukervennlighet

+ Brukbar batteritid

+ Har rull til hardt underlag

+ Billig: Mye for pengene

+ Har LED-lys Ting å tenke på — Knotete støvkammer som er vanskelig å få tømt

— Feste på munnstykke kan løsne

— Ikke eget munnstykke for hår

— Byggekvaliteten er ikke all verdens

På Point Pencil følger det kun med såkalt rullemunnstykke. Kamera David Johansen Auby / Tek.no

Til gjengjeld fungerer støvsugeren helt formidabelt på flatene. Vi er spesielt imponert over svingradiusen, som gjør det enkelt å komme til i alle kriker og kroker. Det er verdt å merke seg at støvsugeren kun kommer med et mykt rullemunnstykke og ikke et standard munnstykke med børste.

Men skal man først kun inkludere et større munnstykke synes vi at dette er et godt valg, siden det fungerer godt på de fleste underlag og spesielt godt på parkett. En fordel med rull er dessuten at det ikke setter seg fast hår som det gjerne gjør på munnstykke med børste.

Med Point Pencil kan man fint støvsuge midt på natten - selv om naboen din nok ikke vil være like begeistret. Kamera David Johansen Auby / Tek.no

Selv om støvsugeren ikke er ideell til å støvsuge sofaen med, kommer man fint til under sofaen og andre lave steder. Støvsugeren har også LED-lys, noe som kommer godt med når man støvsuger på mørke områder. Det er ikke verst på en såpass rimelig modell.

Langt fra perfekt

Selv om Point Pencil er en god støvsuger - spesielt med tanke på prisen - er den langt fra perfekt. Det kanskje største savnet er enda bedre batteritid og raskere lading.

Batteritiden på 46 minutter på laveste og 16 minutter på høyeste effekt er absolutt godkjent, men når det tar rundt fire timer å lade den opp så må man påregne lange pauser mellom hver økt. Tre kvarter er allikevel mer enn nok tid til å få støvsuget overflatene i de fleste hjem.

Det andre punktet vi må sette fingeren på er støvkammeret. Det er designet på en måte som skal gjøre det enkelt å tømme, men knappen er lite responsiv og man ender opp med å bruke begge hendene for å få åpnet lokket.

Inne i kammeret setter det seg dessuten lett fast hår og støv som må lirkes ut med fingrene. Heldigvis er det enkelt å ta fra hverandre støvkammeret og de to filtrene, men vi kunne ønsket at selve tømmingen var enklere.

Forrige Neste David Johansen Auby / Tek.no David Johansen Auby / Tek.no David Johansen Auby / Tek.no

En annen praktisk sak som er irriterende er at rullen til tider kan falle ut av sporet sitt når vi løfter støvsugeren. Det skjer fordi selve leddet mot munnstykket ikke er stivt, og at munnstykket derfor vipper brått til den ene siden når det løftes. Rullen er enkel å klikke tilbake på plass, så det er ikke noe stort irritasjonsmoment, men allikevel verdt å nevne.

Overraskende god sugeevne

I vår test av billigmodellen ON Stick Vacuum 10 var vi overrasket over at modellen hadde en sugeevne på nivå med enkelte premiummodeller. Det samme kan sies om Point Pencil.

I vår test med 100 gram ris strødd utover et teppe klarte den hele 96/100 gram. Når man tar i betraktning at dette er gjort på laveste effekt blir det tydelig at man med Point Pencil kan støvsuge lenge med tanke på prisen.

Point Pencil er i det hele tatt et veldig godt kjøp for deg som kun ønsker en enkel og rimelig støvsuger til å gå over flatene med. Modellen har sine åpenbare mangler, men at den er behagelig i bruk, har en brukbar batteritid og veldig god sugeevne veier opp. Mer enn det kan man ikke håpe på til under tusenlappen.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Point Pencil Stick Vacuum annonse Billigste hos 999 hos Power Sjekk nå 7.5 Bra sitat En behagelig og rimelig støvsuger som fungerer til de fleste enklere oppgaver. Fordeler + Svært god sugeevne

+ Svært god brukervennlighet

+ Brukbar batteritid

+ Har rull til hardt underlag

+ Billig: Mye for pengene

+ Har LED-lys Ting å tenke på — Knotete støvkammer som er vanskelig å få tømt

— Feste på munnstykke kan løsne

— Ikke eget munnstykke for hår

— Byggekvaliteten er ikke all verdens

Spesifikasjoner

Product Point Pencil Stick Vacuum ON Stick Vacuum 10 annonse Pris 999,- 990,- Pris testet 999 kr 790 kr Type batteri Integrert Li-ion Integrert Li-ion Bruksinnstillinger 2-i-1 (normal og håndholdt) 2-i-1 (normal og håndholdt) Trinnvis styrke 2 2 Munnstykker 3 stk 4 stk Vekt totalt/håndholdt 2270/1240 gram 2310/1410 gram Tilbehør Veggfeste Veggfeste Åpne fullskjerm Mer +

Publisert 26. august 2023, 12:30

Mer om StøvsugerePointStøvsugerHårLED-lysRengjøring