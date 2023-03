Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Russell Hobbs Attentiv kaffetrakter

Russell Hobbs Attentiv kan mer enn bare brygge kaffe

Russell Hobbs Attentiv. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det finnes mange kaffetraktere på markedet. Vi har allerede testet oss frem til de beste rimelige og dyrere modellene.

Med noen hederlige unntak er likevel disse ganske like hverandre, og det er små detaljer som kan skille den beste fra konkurrentene.

Derfor er det så kult at Russell Hobbs, et merke vi tidligere har trukket frem i våre budsjettester, kommer med en trakter som skiller seg ut.

Deres Attentiv trakter nemlig ikke bare vanlig filterkaffe, men er i tillegg en slags «fattigmanns» kaffemaskin som hjelper deg å lage bedre melkebaserte kaffedrikker.

Det gjør den med en integrert melkeskummer, og eget program for å brygge kaffe som passer bedre for melkebaserte drikker.

Er du like glad i cappuccinoer eller latter som vanlig filterkaffe befinner du deg midt i målgruppen dens.

Resultatet er nok ingen trussel mot landets baristaer, men er du glad i melkebaserte kaffedrikker bør du definitivt lese videre.

Attentiv kostet 1500 kroner ved test.

Super for litersbrygg

Før vi går inn på de «ekstra» egenskapene dens vil vi bare få klargjort at Attentiv lager veldig god filterkaffe. Helt på linje med de beste trakterne fra Technivorm (Moccamaster) eller Wilfa. Den er sertifisert av ECBC, som betyr at den brygger kaffe med riktig temperatur og tid. Smaker den ikke godt, har du trolig kvernet bønnene feil, eller gjort noe annet dumt. Eventuelt bør du kjøpe en annen kaffe!

Våre egne målinger av traktetid og bryggetemperatur, samt inspeksjon av kaffegruten for kanaler, underbygger resultatene til ECBC.

Takket være et vidt dusjhode vetes all kaffen jevnt under bryggingen, og i smakstesten henter Attentiv ut de egenskapene kaffen har. På godt og vondt, slik det skal være. Vår Mount Kenya har for eksempel høy syrlighet, men også sødme med det typiske hintet av solbær som lysbrent afrikansk kaffe gjerne har.

Vannet distribueres jevnt over alle kaffepartiklene av det vide dusjhodet, og vi finner ingen kanalisering, noe som er med på å sikre riktig ekstrahering. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

«Meh» for enkeltkopper

Når det gjelder trakting av én kopp eller 250 milliliter av gangen, sliter Attentiv litt. Trakteren pøser på med vann, slik at kaffepartiklene i filterkurven oversvømmes og kontakttiden blir for kort.

Du kan velge symbolet med doble bønner for å få en litt sterkere kaffe, men det hjelper ikke for å øke kontakttiden tilstrekkelig. Enkeltkoppene blir helt greie, men litt for tynne til å hevde seg mot de Melitta Excellent 5.0, Electrolux E7CM1-4GB eller Sage Precision Brewer produserer.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no En nedfellbar hylle gjør at du kan trakte rett i kopp. Det sikrer blant annet at små mengder kaffe ikke brennes på varmeplaten. Hadde bare enkopp-funksjonen vært enda bedre... Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Vanntanken er presis, og kan både tømme seg helt for vann mellom traktinger, eller pumpe ut en gitt mengde vann når du lager små kaffeshots for melkebaserte drikker. Merkingen gjør det vanskelig å dosere mindre mengder vann, ettersom den starter ved 6 kopper. Åpne fullskjerm

Kaffe med melk, takk!

Attentiv er uansett mest interessant for deg som helst tar kaffen med melk og lager noe ekstra ut av det.

På høyre side har den en liten integrert melkeskummer.

Med riktig teknikk (vi sier ikke at vår kleine under er fasit!), der du beveger kannen med melk opp og ned for å hente luft, mangedobles volumet av melken raskt så den får en mye mer luftig konsistens.

Melkeskummeren klarte vi for øvrig ikke å søle med. Den har en sprutsikring, og er du rask med å skylle den under varmt vann snakker vi om enkel og rask rengjøring her.

Jo mer luft du henter, jo fastere blir skummet. Et tips er å avslutte ved å bruke skummeren bare i toppen av melken. Da forblir melken i bunnen flytende, mens toppen blir fastere og kan legges som et lokk over latten eller cappuccinoen din uten at det «vanner ut» drikken.

Kombinert med Attentivs program for å brygge små kraftigere kaffeshots, eller konsentrat, på enten 120 eller 150 milliliter, laget vi cappuccinoer og latter som fint ga assosiasjoner til drikkene med samme navn på kaffebar. Med riktig kaffe, litt trening med melkeskummeren og en kvern som lot oss kverne finere enn vanlig filtermalt kaffe, ble vi etter hvert ganske fornøyde med vår cappuccino. I alle fall når vi også «pimpet» den med karamell eller hasselnøttsirup, og et kaneldryss for å imitere kaféopplevelsen.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Melkeskummet blir raskt fast. Åpne fullskjerm

Du kan imidlertid ikke erstatte kaffebaren med Attentiv. I alle fall ikke om du er kresen. For uansett hvordan du snur og vender på det blir hovedingrediensen din i drikken filterkaffe, og ikke espressoshots laget under trykk. Selv de kraftigere små dryppene fra Attentivs konsentratprogram blir ikke like potente som fra en espressomaskin, og selv om melkeskummet blir bra får du ikke den samme teksturen på drikken.

Også må det jo påpekes at Attentiv altså kommer med en melkeskummer. ikke en melkesteamer. Så du må forvarme melken først. Vi kjørte den i mikrobølgeovnen for litt ekstra «lyxsfølelse», og levde greit med det. Bare pass på at den ikke blir for varm at det ryker av den!

Morsom kaldbryggefunksjon, og hendig tidsstyring

Det må også nevnes at trakteren kommer med en kaldbrygg-funksjon. Kaldbrygg har lavere bitterhet, mer sødme og gir en litt tyngre munnfølelse enn vanlig dryppkaffe. Kaldbrygg brygges over flere timer, og Attentiv har en egen bryggekurv for dette formålet.

Ettersom kaldbrygget er avhengig av så mange variabler, som kontakttid, og kvernegrad, og tar lang tid å lage, har vi ikke gitt noen dom over dette. Vi tviler imidlertid ikke på at kaldbryggprogrammet til Attentiv kan fikse noen fine kaldbrygg som kan nytes enten alene, som et konsentrat med kokende vann, med Tonicvann, eller brukes som en del av en drinkoppskrift. Bare vær klar for å bruke noen forsøk på å finjustere prosessen før den sitter.

En annen ting vil likte godt var tidsstyringen. Det er lett å stille inn Attentiv så den har kaffe klar til du står opp. Det eneste vi tenker kan være litt kronglete er at klokken må stilles på nytt igjen om du trekker ut kontakten. Et innebygget batteri ville være å foretrekke.

Dette like vi ikke så godt

Om du ikke har merket deg en «dealbreaker» til nå bør Attentiv være en trakter å vurdere. Men, vi liker å pirke litt ved produktene vi tester, og for Attentiv har vi funnet noen forbedringspunkter, eller egenskaper ikke alle vil sette like mye pris på.

Det er delte meninger om berøringskontroller. Vi kan godt like dem, men er nok ikke helt begeistret når de kombineres med blank plast, som på Attentiv. Trakteren ser stilig ut på bilder, men etter et par dagers bruk er den full av fettmerker, vannsøl, kaffepartikler og mikroriper i plasten. Er du flink til å ikke søle, eller har tørkekluten i nærheten er ikke dette et like stort problem, dog.

Berøringsknappene fungerer godt, men kombinasjonen med blank plast er vi litt lunkne til. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Drypplåsen er ikke spesielt god. Vi føler vi sier dette om alle traktere – unntatt OBH Nordicas Blooming!) Men det er alltid noen dråper som henger igjen, og faller ned på varmeplaten dersom du tar vekk karaffelen for raskt.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Dryppstoppen stopper ikke alltid kaffe fra å dryppe. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Selve serveringskannen er veldig god å holde i, lett å skjenke av og ser stilig ut. Men den har ingen definert helletut, og mens vi ikke søler med den er det alltid en dråpe som renner ned på utsiden.

Pumpen lager en konstant lavfrekvent støy. Den er ikke høy, men er litt uvant om du kommer fra en Moccamaster, som er nesten helt stille. Det positive med pumpen er at den kan tømme trakteren helt for vann mellom traktinger, så det ikke ligger igjen gamle rester i systemet slik som er vanlig hos mange andre traktere. Når vi tenker oss om foretrekker vi faktisk pumpeløsningen dens!

Vi savner at den ferdige kaffen styres ned til bunnen av karaffelen med et blandelokk. Et par roteringer av karaffelen sikrer god fordeling, men før det har du måtte lytte til kaffe som drypper ned i karaffelen under hele bryggeprosessen, noe som kunne vært unngått.

Ettersom lokket over filterkurven vinkles oppover, og vanntanken ikke er avtagbar, egner trakteren seg dårligere på kjøkken med overskap. Der må du heller trekke den ut mot deg på benken både før og etter bruk.

Normalt misliker vi lydsignaler ved start og stopp, men de få, forsiktige og korte «kvitterlydene» til Attentiv lever vi godt med. Og når du bruker timer-funksjonen er det jo greit å vite når du trygt kan stå opp og hente deg ferdig kaffe!

Konklusjon

Russell Hobbs Attentiv. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

De fleste kaffetraktere er ganske kjedelige. Det er ikke Russell Hobbs Attentiv.

Selv om den ikke kan erstatte baristaers espressobaserte melkedrikker, er det artig hvor langt denne rimelige trakteren kommer med de enkle verktøyene den har tilgjengelig.

Altså, den koster jo ikke mer enn de fleste andre traktere uten noen av ekstramulighetene den har, og likevel kan du her lage et vell av melkebaserte drikker eller kaldbrygg i tillegg. Klare når du vil, takket være timerfunksjonen.

Med melkeskummeren, forvarmet melk og en kaffekvern som gir riktig kvernegrad for det spesielle kaffekonsentrat-programmet dens, kan vi ane kaffebarfølelsen om vi lukker øynene. Særlig om vi kjører på med en dæsj sirup og strøssel på topp i tillegg!

Og selv om vi peker på enkelte svakheter, fra designet i blank plast til litt mer støy enn andre lager, har Attentiv hele tiden stålkontroll på de viktigste funksjonene. Litersbrygget blir nemlig perfekt.

Og mens det er kjedelig at vi ikke helt kan si det samme om enkeltkoppene vi laget, er det ikke sikkert det er noen dealbreaker for deg.

Så lenge du holder forventningene på et realistisk nivå tror vi Attentiv vil gjøre mange som er lei den samme filterkaffen hjemme dag etter dag, ganske fornøyde.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Russell Hobbs Attentiv kaffetrakter annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1499 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra sitat Trakteren for deg som liker å eksperimentere med flere kaffedrikker. Fordeler + Trakter perfekte halvliter- og litersbrygg

+ Lager ekstra sterke "shots" for andre kaffedrikker

+ Super melkeskummer

+ Kaldbrygge-funksjon

+ Timerfunksjon

+ Brygger rett i kopp

+ Enkel å betjene

+ Tømmes helt for vann etter trakting

+ Rask

+ God serveringskanne Ting å tenke på — Erstatter ikke besøk på cafeen for de kresne!

— Andre trakter bedre enkeltkopper med dryppkaffe

— Dryppsikringen

— Varmer ikke melken

— Egner seg dårligere på kjøkken med overskap

— Blank plast og berøringspanel = ofte rengjøring

— Støyer litt