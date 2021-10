Test Tile (2022)

Er du et rotehue? Da er disse for deg

Tiles femte generasjon er her, og er både imponerende og litt skuffende.

Sporingsbrikker i herlige høstfarger.

Én, to, tre, fire. Fire generasjoner sporingsbrikker har vi testet fra Tile siden den første brikken deres ble folkefinansiert tilbake i 2015, og var med i denne samletesten av (stort sett) heller tvilsomme sporingsbrikker.

I dag er det femte generasjon som har funnet veien til testbenken, og denne gangen ikke bare i form av én eller to brikker. Både Tile Mate, Pro, Sticker og Slim har blitt pusset opp og lanseres samtidig, og over nyttår kommer også «Tile Ultra». Sistnevnte vil få UWB-funksjonalitet, og dermed konkurrere direkte med Apples AirTag og Samsungs SmartTag+.

Det betyr også at ingen av de nye Tile-produktene vi tester i dag har UWB, og således er for «tradisjonelle» sporingsbrikker å regne.

Hva er UWB (Ultra-wideband)? UWB er en trådløs kommunikasjonsteknologi som lar en telefon eller annen elektronisk enhet med tilsvarende UWB-støtte posisjonere en UWB-utstyrt gjenstand i 3D-rom, og gi deg nøyaktige anvisninger til hvor den befinner seg, helt ned til centimeternivå. UWB krever støtte på maskinvarenivå fra både sender og mottaker, og det er typisk kun veldig nye og relativt dyre mobiltelefoner som per i dag har støtte for dette. Mer +

Dette er uansett en produktkategori som har tatt sjumilssteg de siste fem-seks årene, UWB eller ei. Både lydnivå, programvare, funksjonalitet og spesielt rekkevidde har økt år for år. Så hva har årets Tile-brikker å by på?

La oss først ta en titt på de oppgitte spesifikasjonene, her satt opp mot Apples, Chipolos og Samsungs brikker:

- - - Product Tile Pro (2022) Tile Mate (2022) Tile Sticker (2022) Tile Slim (2022) Samsung SmartTag+ Apple AirTag Chipolo One annonse Pris 359 NOK 259 NOK - 299 NOK - - - Oppgitt rekkevidde 120 meter 76 meter 76 meter 76 meter 120 meter Ikke oppgitt 60 meter Utbyttbart batteri Krysse av Bytt Bytt Bytt Krysse av Krysse av Krysse av UWB-støtte Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av Krysse av Bytt Android-støtte Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Kun Samsung Bytt Krysse av iOS-støtte Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Har hektemekanisme Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Ekstrautstyr må kjøpes Krysse av Vanntett IP67 IP67 IP67 IP67 IP53 IP67 IPX5 Pris 359 kroner 259 kroner 309 kroner 359 kroner 399 kroner 329 kroner (+ holder) 299 kroner

8.5 Meget bra Tile Pro (2022) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Tile Pro (2022) er den beste sporingsbrikken, men mangelen på UWB svir litt. " Fordeler Krysse av Meget god rekkevidde

Krysse av Høyere lyd enn forrige generasjon

Krysse av Ny og bedre formfaktor, spesielt for nøkkelknippe

Krysse av God appløsning

Krysse av Fukt- og støvmotstandig

Krysse av Byttbart batteri Ting å tenke på Bytt Har ikke UWB

7.5 Bra Tile Slim (2022) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Nye Tile Slim (2022) er betydelig mer bråkete enn forrige generasjon, og det er supert. " Fordeler Krysse av Betydelig mer høylytt enn forrige generasjon

Krysse av Pent og (litt) friskere design

Krysse av Laget i bankkortformat

Krysse av Fukt- og støvmotstandig

Krysse av God appløsning Ting å tenke på Bytt Kan ikke lades opp (konkurrenter har gjort dette)

Bytt Kortere rekkevidde enn vanlige brikker

Bytt Knappen kan lett feilaktiveres

7 Bra Tile Sticker (2022) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Bedre rekkevidde og mer bråkete, men litt skarp i kantene. " Fordeler Krysse av Bedre rekkevidde enn første generasjon

Krysse av Mer høylydt enn første generasjon

Krysse av Nytt og friskt design

Krysse av God appløsning

Krysse av Fukt- og støvmotstandig

Krysse av Kan festes med sterkt lim på nær sagt alle overflater Ting å tenke på Bytt Unødvendig skarp i kantene

Bytt Passer ikke inn designmessig med de andre brikkene

Bytt Mer utsatt for riper og skrammer enn før

7 Bra Tile Mate (2022) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Tile Mate (2022) har ikke byttbart batteri, og formfaktoren og lyd/rekkevidde gjør at Pro er et klart bedre valg. " Fordeler Krysse av Grei rekkevidde

Krysse av Bra lydnivå, men et hakk under Pro

Krysse av God appløsning

Krysse av Fukt- og støvmotstandig

Krysse av Byttbart batteri Ting å tenke på Bytt Gammel og dårligere formfaktor

Bytt Kan ikke bytte batteri

Nytt design, men ikke byttbart batteri på Mate

Nye Tile-brikker mot gamle Tile-brikker. Samsung SmartTag og Apple AirTag øverst til venstre.

Alle de nye Tile-brikkene har fått et oppfrisket design, og totalt sett er det tydelig at selskapet ønsker å etablere et mer moderne og mer uniformt uttrykk. Samtidig stusser vi litt over Tile Sticker, som med sin blanke overflate og skarpe kant skiller seg ut fra de tre andre – og ikke nødvendigvis på en god måte. Forgjengeren hadde en myk, gummiert og avrundet overflate, og holdt seg meget godt mot riper og skrammer over tid. Vi mistenker at generasjon to ikke vil stå seg like godt i så måte.

Tile Mate ser i bunn og grunn ut som en litt billigere variant av forrige generasjon Tile Pro, med et rektangulært design med omtrent like stor overflate som sistnevnte. Dette betyr også at nye Tile Mate er et hakk større enn forgjengeren. Samtidig virker den også betydelig mer motstandsdyktig mot riper og slitasje.

Det er imidlertid veldig viktig å påpeke at du ikke lenger kan bytte batteri på Mate. I den ferske generasjonen er det faktisk bare Tile Pro som har byttbart batteri, og hverken Mate, Slim eller Sticker er oppladbare på andre måter heller.

Forrige Neste Torstein Norum Bugge, Tek.no Alle de nye Tile-brikkene. Torstein Norum Bugge, Tek.no Tile Mate. Torstein Norum Bugge, Tek.no Tile Sticker, ny og gammel. Åpne fullskjerm

Det er ikke til å komme fra at undertegnede begynner å tenke at fremtiden nok heller er gjenopplading av et ikke-byttbart batteri, via kontaktpunkter på utsiden (slik Pebblebee har gjort med sitt BlackCard) – uavhengig av formfaktor.

At du nå må kjøpe dyreste Tile for å kunne bytte batteri er uansett ikke en forbedring, hverken for miljøet eller forbrukere. At Tile selv sier at «de fleste» kjøper ny sporingsbrikke hvert andre år (og Tile Mate skal vare i tre år) er heller ikke en spesielt god unnskyldning; det eneste det gjør er å bytte ut det som før var et forbrukervalg til en sluttdato utenfor brukerens kontroll.

Tile Pro har fortsatt byttbart batteri. Det skal vare i opptil to år.

Litt som om billigere bilmodeller skulle vært laget for aldri å kunne byttes hjul på, siden man jo uansett kan kjøpe en ny én etter to-tre år. Det faller rett og slett på sin egen urimelighet.

Og når hverken Samsung eller Apple, som splitter nye konkurrenter i dette markedet, velger å gjøre brikkene sine til elektronisk avfall etter et par år også (noe begge to stort sett er ganske flinke til i andre markeder) blir det rett og slett ganske vanskelig å forsvare.

Det smaker litt bittert av kunstig produktsegmentering, og her er det Tile Mate som blir ofret på segmenteringsalteret.

...men Tile Pro er betydelig bedre i bruk

Forrige Neste Torstein Norum Bugge, Tek.no Tile Pro. Torstein Norum Bugge, Tek.no Tile Pro. Torstein Norum Bugge, Tek.no Tile Pro. Åpne fullskjerm

Når dette er sagt: toppmodellen Tile Pro har betydelige forbedringer i både funksjonelt og visuelt design. Det er nå en veldig tydelig og lekker metallramme, som er uthevet lenger i toppen med et større hull.

Dette gjør at det er mindre materiale der brikken skal festes til et nøkkelknippe eller lignende, som er utelukkende positivt for kompakthet og komfort når det hele skal foldes ned i en lomme, for eksempel.

Tile Pro har faktisk en helt ny, avlang formfaktor – og vi digger den. Lengden er nå mye nærmere en vanlig nøkkel, og bredden bygger mindre ut enn før. Med brikken i hånden virker det som en «no-brainer», og noe andre brikkeprodusenter definitivt burde etterligne. Det er rett og slett veldig få fordeler med rektangulære (Samsung) eller runde (Apple og Chipolo) formfaktorer over en avlang fasong.

Marginale forbedringer i lyd og rekkevidde

Slik lå brikkene under rekkeviddetesten. Chipolo One var ikke med grunnet lavt batteri, men vi har målt denne flere ganger før i samme område.

Som i tidligere tester har vi også her foretatt vår sedvanlige «legg brikkene på en stein og gå sakte vekk fra dem i åpent lende»-testing, for å få noenlunde målbare verdier å vurdere brikkene ut fra. Vi har selvsagt også brukt brikkene over lengre tid i dagliglivet, og etter fem-seks år med testing av omtrent rubbel og bit av sproringsbrikker på markedet har vi et ganske godt vurderingsgrunnlag.

Det har faktisk vært ganske fascinerende å følge utviklingen i dette markedet – på få år har produsentene økt både rekkevidde og lyd med tre-fire ganger. Da vi testet første generasjon Tile kunne den knapt rekke over 25–30 meter; i dag kommer du opp mot 100 meter rekkevidde i praksis, selv om produsenten oppgir opptil 120 meter.

Så må du også ta med i betraktningen at trær, steiner, høydeforskjeller, regn og vind – alt kan påvirke rekkevidden. Vi antar også at temperatur kan ha noe å si, uten at vi har testet dette.

Poenget er uansett at du bør ta disse tallene med en klype salt, og hver gang vi tester nye sporingsbrikker vil tallene variere noe gitt hva slags vær og hva slags årstid vi tester i. Tallene vi fikk under ble testet i lett regnvær med en god del vind, og som du kan se fra satelittfotoet var det en del trær mellom oss og brikkene. Det er også en høydeforskjell på en eller to meter over de 90 meterne som ble målt fra Tile Pro til oss:

Målinger av Tile-brikker og Samsung SmartTag.

Tile Mate legger seg (ikke overraskende) omtrent der fjorårets Tile Pro også la seg, både i rekkevidde og lyd. Pro er noe mer høylytt enn forgjengeren, og har noe bedre rekkevidde. Men forbedringene er markant mer marginale enn tidligere år.

Sticker og særlig Slim har betydelig høyere lyd og mer stabil oppkobling enn før, men ikke særlig økt rekkevidde i praksis. Lydnivået er imidlertid viktig, ettersom første generasjon av begge to var nokså puslete av seg.

Og å være blyg på lydsiden er ikke spesielt bra når hovedfunksjonen din i livet er å være bråkete og lett finnbar sporingsbrikke (ja, vi tenker på deg, Apple AirTag).

Verdt å nevne er også at Tile nå har lagt til en QR-kode på baksiden av alle brikkene sine, som enkelt kan scannes av en hvilken som helst telefonbruker uten noe krav om å ha Tile-appen installert. Dette vil gjøre det enklere å sette en eventuell sporingsbrikkeeier i kontakt med personen som kan ha funnet en misted gjenstand tilfeldig.

På personvernsiden er det også implementert en ny funksjon som vil varsle deg dersom det befinner seg en Tile i nærheten av deg over lengre tid uten at den er registrert i din app. Et eksempel på dette kan være en sjalu partner som ønsker å spore hvor du befinner deg, eller stalker-virksomhet.

Konklusjon – Bedre, men neste generasjon må gjøre mer

Tile leverer igjen veldig gode sporingsbrikker, men foruten bedre lydnivå på Slim og ny formfaktor på Pro er det ikke veldig store forbedringer over forgjengerne. Mate har nesten blitt litt nedgradert, siden den ikke lenger er like kompakt og ikke kan byttes batteri på. Misforstå oss rett: det er stadig en bra sporingsbrikke. Men gitt at det er et «nytt» og «bedre» produkt er det litt skuffende.

Det samme gjelder Sticker, som vi gjerne skulle sett hadde beholdt et mer robust og mindre skarpt/blankt design. Sticker er likevel et bedre produkt på alle punkter utenom dette; forgjengeren kunne heller ikke lades opp eller byttes batteri på, og rekkevidden og lyden er litt bedre.

Prisnivået ligger også på et nivå som gjør at Tile ikke automatisk kommer bedre ut enn konkurrenten heller. Pro selges fra 359 kroner, Mate fra 259 kroner, Slim fra 359 kroner og Sticker fra 309 kroner.

Tile Ultra blir den første universelle sporingsbrikken på markedet med UWB. Vi venter i spenning.

Til sammenligning selges AirTag fra 329 kroner (men krever ekstrautstyr for festing til ting), Chipolo One selges fra 299 kroner (kan byttes batteri på) og Samsung SmartTag+ selges fra 399.

Sistnevnte er altså dyrest, men har da også UWB. Og for det må den få plusspoeng, særlig når den også fungerer knallbra som tradisjonell sporingsbrikke (noe AirTag definitivt ikke gjør).

Skal du ha et par-tre sporingsbrikker som alle kan byttes batteri på, er Chipolo One et billigere alternativ enn Tiles brikker. Tile Pro er bedre på både lyd, rekkevidde og formfaktor, men leder ikke an med et veldig stort forsprang.

Tile er stadig kongen på haugen av de universelle sporingsbrikkene, og fungerer med alle iOS- og Android-enheter – men det er jammen ikke et like stort forsprang som de pleide å ha.

Og nettopp derfor venter vi veldig spent på tidligere nevnte Tile Ultra, som altså skal komme over nyåret med UWB og et enda større premium-fokus. De «vanlige» brikkene er bedre enn før, men også litt kjedelige. Og gitt Apples og Samsungs satsing på UWB burde det herske liten tvil om at dette er en teknologi vi nok vil se betydelig mer av i fremtiden.

