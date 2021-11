Test Asus ZenBook 14X OLED UX5401EA

Asus satser alt på en helt rå skjerm

Men er den så perfekt som de selv hevder?

Det er lett å gå seg vill i jungelen av Asus’ ZenBooker. Ikke bare fordi serien spenner fra svært rimelige modeller til bærbare som utfordre konkurrentenes aller ypperste. De har også veldig kryptiske navn, som ZenBook 14 UX425EA og ZenBook UX430UN. Ikke spør oss hvilken som er best eller nyest ut ifra modellnavnet.

Vi har ikke langt ned innsats i å dechiffrere Asus’ navnegalskap her. I stedet tar vi Asus selv på ordet når de forteller oss at nye ZenBook 14X OLED UX5401EA (puh!), som står på testbenken i dag, slekter direkte på ZenBook 14 UX425EA som vi testet tilbake i februar og trillet en åtter på.

Særlig skal skjermen ha fått mye kjærlighet hos den oppgraderte 14X OLED-modellen. Som navnet også hinter til driftes skjermen nå av et OLED-panel. Det skal ha blitt raskere, høyere, fått mange flere piksler og økt lysstyrke.

Men, er en bedre skjerm nok til at ZenBook 14 stadig frister nå på tampen av 2021? Det skal vi forsøke å svare på mens vi leter etter andre kanskje mer skjulte forbedringer som har skjedd siden sist.

I skrivende stund ligger prisen for «14X OLED» et par tusenlapper over den forrige modellen. Vi snakker dermed om en bærbar til 17.000 kroner, i omtrent samme prisklasse som Lenovos Yoga 9i 14-hybrid og Samsungs Galaxy Book Pro 13 med 4G.

I tillegg til disse har vi slengt med Apples dyrere MacBook Pro 13 i sammenligningsgrafene våre. Vi vil vise hva Apples M1-brikke er god for sammenlignet med Intels noe aldrende 11- generasjon Core-prosessorer som finnes i øvrige konkurrenter. Og, som vi vet ligger jo M1-brikken også til grunn for Apples billigere MacBook Air.

Rask, høyoppløst skjerm med fantastiske farger og høy lysstyrke

Krysse av Behagelig tastatur

Krysse av God pekeplate med smart kalkulator-funksjon

Krysse av Klar og fyldig lyd

Krysse av Mange ulike tilkoblingsporter

Krysse av Grei ytelse, føles «snappy» i bruk

Krysse av Støysvak

God byggekvalitet og elegant design

Bytt Batteritiden imponerer ikke

Bytt Apples M1-maskiner er raskere

Bytt Dårlig kamera (som hang seg opp her)

Bytt Ikke ansiktspålogging

Asus ZenBook 14X OLED Pris 15990 NOK Skjerm 14" OLED, 2880 x 1800 (16:10) 90 Hz Prosessor Intel Core i7-1165G7 (4 kjerner/8 tråder, inntil 4.7 GHz, 28W) Grafikk Intel Iris Xe (96 utregningsenheter, 1.3 Ghz) Lagring 512 GB SSD (M.2 NVMe PCIe) Minne 16 GB (4266 MHz LPDDR4X) Radio WiFi 6, BT 5 Annet Fingerpålogging, 720p kamera Batteri 63 Wh Porter 2x Thunderbolt 4, USB-A 3.2, HDMI 2.0, MicroSD, Minijack Vekt og mål 1,4 kg. 31 x 22,1 x 1,8 cm Pris ved test 17.000 kroner

Kraftig oppgradert skjerm

For å ta det viktigste med en gang: skjermen er det store satsingsområdet for den nye maskinen, og har fått en så kraftig oppgradering at forgjengerens panel fremstår direkte kjedelig i forhold.

Det IPS-baserte panelet er skiftet ut med et OLED-basert et. Det har et uendelig sortnivå og høy kontrast som virkelig får fargene til å «poppe».

De flotte, mettede fargene panelet skaper, gjør «alt» mye mer spennende. Enten det er å surfe på ulike nettsider, jobbe i Windows utforsker, se bilder eller kanskje spesielt film. Høyoppløst video ser rålekker ut.

Panelet er også «Pantone»-sertifisert, med støtte for såkalt P3-fargerom og HDR. For proffer som jobber med bilde- eller videobehandling er det en forsikring om at prosjektene de jobber med på skjermen ser ut som de gjør i virkeligheten.

HDR-støtte og lysstyrke på inntil 525 nits hjelper panelet med å diske opp veldig gode bilder uansett omgivelseslys. Panelet er blankt, som alle andre som støtter berøring, og du vil oppleve enkelte reflekser her. Blant annet MacBooker har et bedre antirefleksbelegg. Vi ble imidlertid overrasket over hvor lett det var å se panelet og jobbe uanstrengt på maskinen i sterkt sollys utendørs. Det er det ikke mange maskiner vi kan si det samme om.

Sammenlignet med forgjengeren gjør panelet et hav av forskjell også når det kommer til produktivitet. Her har panelet fått et 16:10-forhold som gir deg mer plass i høyden enn paneler med mer typisk 16:9-forhold. Det er nyttig enten du leser tekst og skriver kode – som jo skjer fra topp mot bunn – eller redigerer video. For sistnevnte oppgave får du jo bedre plass til moduler rundt forhåndsvisningen av filmklippene dine.

En kraftig økning i skjermoppløsningen (nå 2880 x 1800 piksler) bidrar også til at det er mye lettere å holde oversikt over alt du jobber med på skjermen. Det er plass til to fulle nettsider side-ved-side, eller til å ha flere mindre vinduer oppe samtidig.

Mange tenker kanskje at oppdateringsfrekvensen til panelet ikke er så viktig med mindre du spiller eller jobber med animasjoner. Vi opplever imidlertid at det er lettere å skumme tekst mens vi ruller ned en nettside, og liker hvordan alt vi flytter rundt på skjermen fremstår klarere på nye 14X OLED som har et 90 Hz-panel. Samme oppgaver på forgjengeren, med 60 Hz, ville gjort det vanskelig å lese tekst i bevegelse.

Plagsomt nettingmønster

Om vi studerer det nye panelet litt nærmere finner vi dessverre noe vi ikke liker. Vi trodde først det var individuelle piksler vi oppdaget, men da overvurderte vi øynene våre. I stedet viste det seg at vi så et slags sjakkmønster i panelet.

Mønsteret er nesten umulig å vise på et fotografi, men er spesielt synlig på hvite områder og andre ensfargede større felter.

Vi går skikkelig tett på med en makro-linse, og finner ut at det som plager oss har form som et nettingmønster. Det omslutter store grupper av piksler og er svært tynt, men bidrar likevel til å «skitne» til hele panelet og mane frem et slags sjakkmønster sett fra normal avstand.

«Nettingen» vi beskriver, forsøkt fanget med makrolinse. Fra normal avstand ser nettet ut som et svakt sjakkmønster.

Dette er plagsomt nok til at vi definitivt ville tatt en inspeksjon i butikk selv før kjøp. Ellers risikerer du å bli veldig skuffet.

Denne «nettingen» gjør panelet berøringssensitivt, og kan for alt vi vet være et problem for alle OLED-paneler med berøringsfunksjon. Ikke bare på denne Asus-modellen.

Vi synes i utgangspunktet berøringspaneler er ganske malplasserte på vanlige bærbare maskiner, og hører mer hjemme på hybridmaskiner og nettbrett. Skal du ha en vanlig bærbar PC med OLED-skjerm, tror vi du kommer bedre ut av det ved å velge en som ikke har berøringsfunksjon, men til gjengjeld et mye renere bilde.

Små endringer i designet

Når det kommer til design og byggekvalitet har Asus’ ZenBooker vært tro til den samme oppskriften i flere generasjon nå og trenger ingen lang beskrivelse. Et blankt lokk med elegant spunnet metallmønster dekker en maskin som ellers er bygget av ensfarget og solid aluminium. Dette ser stilig ut, men tiltrekker seg raskt mye støv og fettflekker som hele tiden må pusses bort for å holde på «looken».

Der panelet hos forgjengeren var holdt på plass av en ramme av ruglet plast, er løsningen mer elegant denne gang, med en glassplate som strekker seg helt ut til kantene.

Vi digger for øvrig hvordan skjermen lar seg åpne med en finger fra sammenfoldet posisjon, og vet at mange også liker at tastaturet vinkles litt mot deg for bedre ergonomi under skriving.

Smart pekeplate

Tastaturet er uendret fra forgjengeren. Og nå, som da, mener vi det er veldig godt å skrive på, med godt dempede taster som støyer relativt lite og har lang vandring. Vi misliker imidlertid at Asus ikke gir maskinene sine et nordisk tasteoppsett. I stedet sparer de noen kroner på å servere oss det amerikanske ANSI-oppsettet (blant annet med avlang Enter-tast), med norske klistremerker på.

Musepekeren flyttes på sin side presist og jevnt rundt på glassplaten, som er stor nok til at du ikke stanger fingertuppene i rammen rundt. Problemet vi hadde på forgjengeren, med at pekeplaten ga etter ved lett berøring og laget lyd, er rettet opp.

Pekeplaten kan for øvrig forvandles til et virtuelt talltastatur ved behov. Funksjonen er genial når du må innom Excel eller kalkulatoren en tur og ikke vil kludre med tallrekken over tastaturet. Enn så lange er Asus alene om denne funksjonen, og håper den sprer seg videre til konkurrentene snart. Så hendig er den.

God lyd, men fortsatt bakpå på kamera

Vi har akkurat lagt fra oss MacBook Pro 14, med den klart beste lyden vi har hørt fra noen bærbar til nå.

Nye ZenBook tar ikke opp kampen med denne, men leverer merkbart bedre enn de fleste i sin prisklasse og imponerer med en klar diskant og overraskende fyldige stemmer. Det er en fordel i både videokonferanser og for underholdning. Høyttalerne spiller dessuten med godt volum.

De dypeste tonene uteblir imidlertid, og du vil føle at kabinettet vibrerer svakt når du spiller musikk, noe som ikke er helt det vi er ute etter.

Kameraet får vi aldri i gang, da hurtigtasten Asus har valgt til å kontrollere dette med har låst seg i «av»-modus. Det er fint at Asus tilbyr mulighet til å deaktivere kameraet av personvernhensyn, men snakk om å gå grundig til verks, da!

Uansett kan vi lese oss frem til at dette har den samme HD-sensoren som forgjengeren.

« ... dårlig skarphet, mye støy, nedtonede farger, svært dårlig dynamikk og maks 30 bilder i sekundet» skrev vi om kameraet da vi fikk det til å fungere i forgjengeren.

Nå har både Apple og Microsoft fått på plass kameraer med Full HD-oppløsning og sensorer som slipper inn mer lys. Asus bør snart erkjenne at kameraet er blitt en viktig del av den bærbare nå som vi jobber hybrid og ser hverandre mer gjennom skjermen.

Selv om vi hadde fått kameraet til å fungere, støtter det ikke ansiktspålogging. Det er lett å logge inn raskt ved å legge fingeren på «på»-knappen, men vi liker best ansiktspålogging om vi får valget, og savner det.

Går tilbake på hodetelefonutgangen

I det siste er det ikke bare Apple som har snudd etter å ha fjernet nyttig tilkoblingsporter. Nå har også Asus reversert påfunnet sitt om å droppe minijack-utgangen, som de gjorde hos forgjengeren.

Nå som hodetelefonutgangen er på plass igjen har denne maskinen nesten alt du kan tenke deg av porter, enten du er proff eller bare hobbybruker.

Thunderbolt-porter med USB-C-plugg, en «vanlig» USB-port (som Apple ikke tilbyr i det hele tatt) og en HDMI-utgang er alle på plass her. Fotografer vil likevel savne en kortleser som kan ta imot SDXC-kort, som er mest utbredt i kameraer. Nå er det kun MicroSD-kort, lik dem som brukes i enkelte kompaktkameraer eller mobiltelefoner, som får plass.

Nye ZenBook kommer på et litt merkelig tidspunkt. Da forgjengeren ble sluppet fikk den blant annet en helt ny og kraftigere 11.-generasjons Intel Core-prosessor med seg på reisen. Siden den gang har ikke Intel sluppet noen ny prosessor, så 14X OLED er utstyrt med samme motor. Og den yter også omtrent identisk som forgjengeren i de fleste apper, ut over at nykommeren virker å ha fått lov til å levere litt mer strøm til grafikkløsningen og ha en litt kraftigere kjøleløsning. Dette er nok til å sikre litt høyere ytelse i 3D-programmer og spill.

Det er altså absolutt ikke noe galt med ytelsen. 14X OLED takler de fleste oppgaver veldig bra og føles veldig «snappy» for hverdagslige oppgaver.

Men, siden forgjengeren kom på markedet har Apple befestet posisjonen til sin M1-systembrikke som den klart råeste på markedet. Den finner vi blant annet i MacBook Air (og Pro), som er mye rimeligere enn denne maskinen.

I tillegg har Intel nylig lanserte sin 12. generasjon Core-prosessorserie for stasjonære maskiner. Det er trolig snakk om få måneder før den nye mobile prosessorserien er her. Den forventes å levere betydelige forbedringer innen både ytelse og effektivitet.

Økt effektivitet virker det som ZenBooken vår kunne nytt godt av. Batterimålingen vår viser nemlig at den klokker inn på inntil 10,5 timer brukstid. Det er absolutt godkjent, men lavere enn forrige modell som ikke hadde det raske og høyoppløste OLED-panelet.

Du må fortsatt regne med noe viftesus under tunge oppgaver, men det er aldri snakk om støy, og viften holder da en konstant hastighet som ikke er slitsom å høre på. Under vanlig bruk, som lett nettsurfing og film, er maskinen lydløs.

Konklusjon

Det er alltid litt utfordrende å lansere nye modeller når du ikke får drahjelp av nye prosessorer eller grafikkløsninger som gir maskinen din høyere ytelse.

I denne omgang satset Asus på at en full overhaling og oppgradering av skjermen skulle være nok til å holde liv i ZenBook 14-serien deres frem til neste store maskinvareslipp fra Intel eller AMD.

Det står ikke på forsøket, ettersom utgangspunktet var veldig godt.

Skjermen er også en enorm forbedring over forgjengeren. OLED-teknologien gjør at alt du ser på blir mye mer interessant, med levende farger og dypt sortnivå. Pantone-kalibreringen sørger for gode forutsetninger for proffer som trenger høy nøyaktighet. Og det nye 16:10-forholdet, sammen med økt oppløsning, kan øke produktiviteten din gjennom å gi apper mer boltreplass.

At du kan jobbe uanstrengt på maskinen utendørs åpner også en del dører.

Tastaturet og pekeplaten er gode å bruke, og smarte detaljer som at sistnevnte forvandles til en kalkulator kan være verdt et ekstra poeng for tallknusere på farten.

De fleste tilkoblingsporter er på plass, selv om fotografer stadig må klare seg uten SDXC-kortleser.

Lyden får absolutt godkjent, og maskinen er en god underholder. Den er imidlertid ikke en utpreget nettmøtemaskin, for kameraet er dårlig – når det fungerer!

Vi savner også ansiktspålogging, som mange bærbare i samme prisklasse har.

Det som likevel bidrar mest til at nye ZenBook 14X OLED aldri overbeviser oss helt, er kombinasjonen av at ytelsen nesten står stille fra forgjengeren mens en ny prosessorgenerasjon er i anmarsj.

I tillegg plages vi altså av at panelet har et slags sjakkmønster over seg som gir det en uren fremtoning. Når dette skyldes berøringsfunksjonen, som er ganske meningsløs på en vanlig bærbar PC, skulle vi gjerne vært den foruten.

For vi skal ikke måtte irritere oss over noe slikt på en maskin til 17.000 kroner.

