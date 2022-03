Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Xiaomi tenker innenfor boksen

Redmi Note 11 Pro 5G er rimelig, rektangulær og raskt glemt.

Skjermen er av typen Super AMOLED, som gir sterke farger og god kontrast.

Det er ikke mange år siden det var nokså lett å skille seg ut i telefonmarkedet med nokså enkle grep:

Klask på et par ekstra kamera, og du fikk med én gang en god del ekstra øyne din vei. 5G-støtte i en telefon som ikke var en absolutt toppmodell? Jepp, oppmerksomhet i rikelig monn. Skjerm med høy oppfriskningsrate hadde også noenlunde samme effekt i sin tid.

Xiaomis Redmi Note 11 Pro 5G har alle disse egenskapene, men har på overflaten likevel ikke samme «wow»-faktor. Hvorfor ikke? Fordi disse tingene har blitt ganske normalisert med årene. Og i mange tilfeller ser vi slike egenskaper bli slengt på telefoner som en slags spesifikasjonspynt, samtidig som andre – og viktigere – egenskaper blir oversett.

Det følger med et gjennomsiktig deksel og 67W hurtiglader til Redmi Note 11 Pro 5G.

Det klassiske eksempelet er når produsenter slenger på makro- eller zoom-kamera med elendig ensifret oppløsning, for å etterape multikameraoppsett på toppmodeller.

Så, hvilken kategori faller Redmi Note 11 Pro 5G innunder? Har den det som skal til for å konkurrere med budsjettgiganter som Motorola og OnePlus? Svaret er litt mer komplisert enn spesifikasjonene kanskje skulle tilsi.

Apropos: slik ser telefonen ut på papiret:

Redmi Note 11 Pro 5G Pris 3 990,- Skjerm 6,67 tommer, 2400 x 1080 piksler, 20:9-format, Super AMOLED, 120 Hz, 395 ppi, Corning Gorilla Glass 5 Hovedkamera 108 megapiksler, f/1.9 vidvinkel + 8 megapiksler, f/2.2 ultravidvinkel + 2 megapiksler, f/2.4 makro Frontkamera 16 megapiksler, f/2.4 vidvinkel Lagring 128/64 GB + minnekortplass Batteri 5000 mAh, 67W hurtiglading, Power Delivery 3.0, QuickCharge 3.0 Maskinvare Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm), åtte kjerner, 2 x Kryo 660 Gold @ 2.2 GHz + 6 x Kryo 660 Silver @1.7 GHz, Adreno 619 GPU, 8 GB RAM Operativsystem Android 11 + MIUI 13 Størrelse/Vekt 16,4 x 7,6 x 0,8 cm / 202 gram Teknologi 5G, fingeravtrykksleser, IP53-sertifisering

6 Helt greit Redmi Note 11 Pro 5G annonse 3 990,- Sjekk nå 3 990,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " Redmi Note 11 Pro 5G er en rimelig og grei telefon, men totalinntrykket skuffer likevel. " Fordeler Krysse av 5G-støtte

Krysse av Rimelig for spesfikasjonene

Krysse av 120 Hz oppfriskning, stor skjerm

Krysse av Responsiv fingeravtrykksleser

Krysse av Generelt rask i vendingene

Krysse av God batteritid

Krysse av Stereohøyttalere Ting å tenke på Bytt Skjermen kan kun låses til enten 60 eller 120 Hz

Bytt Videoopptak er låst til maksimalt 1080p og 30 fps

Bytt Skarp i kantene, vanskelig å håndtere

Bytt Apper henger uforklarlig og må restartes

Bytt Har Android 11, ikke Android 12

Bytt Dårlig kameraytelse i mørket, ubrukelig makrokamera

Firkantet og stilrent design

Designet på telefonen må sies å være ekstremt firkantet, og minner oss mest av alt om nyere iPhone-modeller. Baksiden er helt flat, med skarpe kanter inn mot siden. Og akkurat som Apples telefoner er også sidene avrundet i hjørnene og ellers flate. Metallet er gjort i matt, anodisert aluminium, baksiden er matt, sort glass og fronten er dekket av Gorilla Glass 5. Om ikke annet må designet sies å være stilrent, om enn kanskje noe kjedelig.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Kameraene følger samme stil på baksiden, med firkantede, avrundede hus uthevet i to steg. I toppen finner vi en hodetelefoninngang, mens bunnen har en sentrert USB Type-C-port. Hodetelefoninngangen er alltid gledelig å se, også i 2022, og likeså er stereohøyttalerne i bunn og topp. Disse gir til sammen et nokså brukbart lydbilde, som nok kunne hatt noe mer tyngde i bunnen men i alle fall spiller høyt og klart.

Skjermen på 6,67 tommer gjør at Redmi Note 11 Pro 5G er en svær telefon, spesielt ettersom rammene ikke er de aller smaleste vi har sett. I bunnen er rammen dessuten uthevet noe ekstra. Det firkantede designet gjør at undertegnede har slitt litt med komforten i bruk, både fordi telefonen er litt vanskelig å holde behagelig men også fordi det er vanskelig å holde et godt grep på den med én hånd.

Størrelsesmessig er Note 11 Pro 5G nokså like Galaxy S21 Ultra, men det er likevel stor forskjell i hvor behagelige de er i bruk. Det til tross for at S21 Ultra er både tyngre og tykkere.

Baksiden har fått riper etter bare én ukes bruk, noe som må sies å være skuffende.

Så er det verdt å nevne at jeg har relativt små herrehender, så om du har store labber er det nok ikke et stort problem. Men for småhendte personer kan det bli problematisk.

Skjermen er for øvrig av Super AMOLED-varianten, og har en oppløsning på 2400 x 1080 piksler. Oppfriskningsraten kan settes til enten 60 eller 120 Hz, men er ikke variabel. Dermed trekker skjermen mer strøm om du setter den til høy oppfriskning enn tilsvarende telefoner der oppfriskningsraten tilpasses automatisk av telefonen selv. Vi brukte telefonen i både 60 Hz og 120 Hz, og kan med hånden på hjertet si at brukeropplevelsen er mange hakk bedre med sistnevnte aktivert. Samtidig opplevde vi ingen utfordringer med batteritiden, men over tid og med varierende nettilkobling kan nok dette endre seg. Du har i det minste valget.

Litt trøblete programvare og ytelseshikk

Programvaren er MIUI 13, basert på Android 11. Brukeropplevelsen er ikke alltid den aller beste.

Telefonen oppleves generelt kvikk i vendingene, og håndterer «multitasking» og spill greit. Selv om vi ikke har hatt fryktelig mange ytelsesproblemer i testperioden, har det da også vært noen hikk og irritasjonsmomenter her og der.

Eksempelvis henger enkelte apper uforklarlig innimellom, og må restartes. Dette gjelder først og fremst litt større apper fra tredjeparter, men vi har også måttet restarte kamera-appen etter at den hang seg fullstendig og nektet å samarbeide.

Det er også noe merkelig skaleringsoppførsel i enkelte av Xiaomis egne apper, der tekst og valgbokser skyves ut av skjermen på upraktisk vis, og må dras opp for å klikkes på. Dette gir et noe upolert inntrykk, når de aller fleste konkurrentene har bedre sammensydde grensesnitt som er mer intuitive og lettere i bruk. I noen av appene har vi også nærmest måttet trykke avhukingsbokser i hjel før de ville samarbeide og hukes av.

Fingeravtrykksleseren er sidemontert og smal, men fungerer bra. Den er bygget inn i strømknappen.

Vår testvariant av Note 11 Pro 5G er dessuten den med 8 GB minne, men så langt vi kan skjønne fra informasjonen vi har fått fra Xiaomi er det kun 6 GB-varianten som blir tilgjengelig her på berget. Ideelt sett er det derfor denne vi skulle testet, men forskjellen bør ikke være veldig stor. Bare ha i mente at ytelsen med mange e-post-kontoer, innlogginger på ulike sosiale medier og mange apper åpne samtidig nok er noe dårligere med mindre minne å rutte med.

Prosessoren som driver det hele er en Qualcomm-variant av nyere sort: Snapdragon 695 5G. Den er bygget på 6 nm-produksjonsprosess, og har to kjappe og seks slappe kjerner. Det er et betydelig steg opp fra Snapdragon 600-serien til 800-serien når vi snakker om rå ytelse, og det er dessuten en del andre begrensninger knyttet til kamera, lagrings/minnehastighet og skjerm.

Her kan du se hvordan den måler seg mot andre prosessorer i syntetiske tester:

Legg merke til hvor langt under OnePlus Nord 2 i ytelse telefonen legger seg, til tross for at sistnevnte koster et par hundrelapper mindre enn Redmien. Snapdragon-brikken er ikke verdens raskeste, og det merkes.

Disse kameraene, altså ...

Kamera-appen kan være litt forvirrende. Makrokameraet får du kun tilgang til gjennom en bortgjemt sidemeny, og om du ikke er forsiktig settes det som «standard» til du bytter vekk igjen (på samme, bortgjemte måte). Ikke optimalt.

Tidligere i testen snakket vi om hvordan produsenter slenger med ekstra kamera for å fete opp spesifikasjonskartet. Den største dødssynden i så måte er makrokamera med null oppløsning og lyssensitivitet, og dessverre er det nøyaktig dette Xiaomi leverer med Redmi Note 11 Pro 5G.

Hovedkameraet er på 108 megapiksler, og har en akseptabel blenderåpning på f/1.9. Ultravidvinkelen er på 8 megapiksler, men har grei blenderåpning og gjør nytten greit. Makrokameraet? Skarve 2 megapiksler og blenderåpning på f/2.4.

Dette har vi vært borti før, og derfor vil vi i stedet for å bruke energi på å skrive noe splitter nytt heller sitere hjertesukket vi hadde i testen av Huawei Nova 5T for to år siden:

«Makrokameraet har en oppløsning på skarve 2 megapiksler. Dette føles umiddelbart som et gufs tilbake til tiden da dette var normen selv på hovedkameraene, slik som Sony Ericsson W715 som i 2009 hadde 3,2 megapiksler. 2 megapiksler er rett og slett for lite, og ser kornete ut selv på mobilskjermen. Det er på grensen til hva vi vil kalle uakseptabelt i 2020.»

Og om det var for lite i 2020 kan du banne på at det er for lite i 2022. Poenget med å hente tilbake dette sitatet er uansett at nok er nok: slike lavoppløste kamera er poengløse, og ingen burde kjøpe Note 11 Pro 5G basert på mengden kamera på baksiden. Makrokameraet kunne like gjerne ikke vært der.

Under kan du se testbilder fra Redmi Note 11 Pro 5G:

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Hovedkameraet skyter i seg selv greie nok bilder, men sliter med dunkle omgivelser selv med nattmodus aktivert. Det blir lett bevegelsesuskarphet og grums i bildene. Samtidig er hverken fargegjengivelse eller dynamikk direkte imponerende, selv om det stort sett gir brukbare bilder i retur i ålreite lysforhold.

Ultravidvinkelkameraet er stort sett bare en nedgradering av hovedkameraet, og tar kun akseptable bilder i veldig godt lys. Når kvelden kommer sigende kan du like godt bare late som at det ikke er der. Det samme gjelder frontkameraet, som i godt lys tar gode bilder men som håndterer mørket dårlig. HDR er heller ikke aktivert som standard på frontkameraet, noe det burde vært i og med at telefonen har en automatisk HDR-funksjon.

Det er imidlertid først på videofronten at det riktig går galt. Telefonen kan maksimalt ta opp video i 1080p-oppløsning med 30 bilder i sekundet, og har ingen form for stabilisering. Dette er kort og godt den dårligste video-opplevelsen vi har opplevd i en testtelefon på veldig mange år, og ekstremt skuffende sett med 2022-øyne. Stort mer er det ikke å si om det.

Konklusjon – Bra priset, men forglemmelig og skuffende

Redmi Note 11 Pro 5G når ikke opp blant de beste.

Det er neppe veldig overraskende om du har lest alt over, men vi kan ikke anbefale Note 11 Pro 5G. Til tross for at prisen på rundt fire tusenlapper er grei gitt spesifikasjonene, er opplevelsen du får i praksis ikke god nok til å rettferdiggjøre et kjøp.

Det er ingenting Redmi gjør bedre enn OnePlus når det kommer til denne prisklassen, og selv om du måler Note 11 Pro 5G mot litt dyrere telefoner kommer den dårlig ut rett og slett fordi den har problemer på for mange områder.

Videoopptak er nesten uakseptabelt dårlige, og selv om hovedkameraet er greit er det på ingen måte imponerende. Det samme gjelder vidvinkelen og frontkameraet. Og som med resten av brukergrensesnittet lider kameraene av lite intuitivt og til dels forvirrende design. Vi skulle også gjerne sett at både kameraet og andre apper var kvikkere i vendingene og ikke hang seg opp støtt og stadig.

Så er det verdt å gi Xiaomi ros for at telefonen kommer med en kraftig 67W lader og et plastdeksel i boksen, og for å ha bygget en stilren telefon. Men både ergonomien og kvaliteten lider litt underveis (baksiden har mange riper etter kun én ukes bruk). Vanntetting er det heller ikke, bare en svak IP53-sertifisering mot vannsprut.

