Test Samsung Galaxy S22

En toppmodell i perfekt størrelse

Galaxy S22 har alt du trenger uten å være for stor.

Galaxy S22 er den minste av Samsungs nye toppmodeller, men den er like sprek som resten.

Testfingrene har kommet til tredje og, så langt, siste Galaxy S22 i rekken fra Samsung. Dette er ikke modellen for deg som vil ha absolutt alt. I stedet er det «folkevogna» i Samsungs flaggskipserie.

Den rimeligste og den minste av de tre. Den som skal passe flest. Kan hende er det den som ihuga mobilentusiaster synes er mest anonym, men samtidig har den alt som skal til for å bli en kjempehit.

Det er i grunnen kun et par viktige forskjeller på S22 og den dyrere S22 Plus-modellen. De kan nesten ses på som ulike størrelser av samme telefon.

Noen ting følger selvfølgelig størrelsen – så skjermen her er naturligvis mindre og batteriet har også krympet litt, men ikke masse. Sammenliknet med S22 Plus er det mindre lysstyrke i skjermen. Det kan du merke på de aller lyseste dagene, men stort sett er det ikke merkbart.

Les også Samsung Galaxy S22 Ultra : Samsung Galaxy S22 Ultra er enorm på alle måter

Skjermen lyser ikke fullt så sterkt som Plus- eller Ultra-modellene, men den lyser likevel sterkere enn mange av konkurrentene, og bildekvaliteten er helt prima.

En fantastisk skjerm danner mye av førsteinntrykket av Galaxy S22. Samsung har gjennom mer enn ti år vært markedsleder på OLED-skjermer for mobiltelefoner, og har ikke sett noen grunn til å slutte med det. At lysstyrken er litt veikere enn i de andre to modellene har jeg ikke merket så mye til i praksis. Dette er fortsatt en ekstremt lyssterk skjerm som fungerer godt i lyse omgivelser.

Byggekvaliteten er god, med glass og metall rund baut. Det er en liten oppgradering fra forrige generasjons S21, der billigste variant hadde plast på baksiden. Ikke alle foretrekker glassets knuselige egenskaper, men det er i alle fall mer slitesterkt mot alle turene opp og ned av lomma.

Designmessig minner telefonen ellers litt om Apples litt «boksete» metall mot flatt glass-telefoner. Men kamerahumpen og den avrundede metallrammen skiller den likevel tydelig fra denne generasjonen med iPhoner – i tillegg til at Samsungen ikke har noen busslomme øverst på skjermen, men i stedet et lite hull til selfiekameraet.

Baksiden på Galaxy S22 er i glass. I Galaxy S21 var den i plast. Glass er mer solid mot slitasje enn plast, men tåler mindre i form av støt.

Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S22 Plus Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S21 Ultra OnePlus 9 annonse Pris 12 990,- 11 463,- 9 490,- 11 990,- 6 490,- Skjermstørrelse (tommer) 6,8 6,5 6,06 6,8 6,55 Oppløsning (piksler/standard) 3080 x 1440 / QHD 2340 x 1080 / FHD 2340 x 1080 / FHD 3080 x 1440 / QHD 2400 x 1080 / FHD Type Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Fluid AMOLED - - - - - Dimensjoner (cm) 16,33 x 7,79 x 0,89 15,74 x 7.58 x 0,76 14,6 x 7,06 x 0,76 16,51 x 7,56 x 0,89 16 x 7,42 x 0,87 Vekt (gram) 227 195 167 227 192 Materialer Victus+ / Armor aluminium Victus+ / Armor aluminium Victus+ / Armor aluminium Victus / aluminium Gorilla glass 5 / aluminium - - - - - Prosessor Exynos 2200 Exynos 2200 Exynos 2200 Exynos 2100 Snapdragon 888 RAM (GB) 8 eller 12 8 eller 12 8 eller 12 12 eller 16 8 eller 12 Lagring (GB) 128 / 256 / 512 / 1000 128 / 256 128 / 256 128 / 256 / 512 128 / 256 Batteri (mAh) 5000 4500 3700 5000 4500 Lading (W) 45, lader medfølger ikke 25, lader medfølger ikke 25, lader medfølger ikke 45, lader medfølger ikke 65W, lader medfølger Trådløs lading (W) 15 15 15 15 15 - - - - - Hovedkamera 108 MP, f/1.8, OIS 50 MP, f/1.8, OIS 50 MP, f/1.8, OIS 108 MP, f/1.8, OIS 48 MP, f/1.8 Zoom 10 MP, f/4,9, OIS, 10X 10 MP, f/2.4, OIS, 3X 10 MP, f/2.4, OIS, 3X 10 MP, f/4,9, OIS, 10X - Ultravidvinkel 12 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2, PDAF 50 MP, f/2.2, AF Annet Ekstra 3X zoom-kamera - - Ekstra 3X zoom-kamera 2 MP svart/hvitt-kamera - - - - - Vanntett Ja, IP68 Ja, IP68 Ja, IP68 Ja, IP68 Bytt S-penn Ja, innebygget Bytt Bytt Støttet, tilbehør Bytt

Ytelseskontroversen

Det har vært en del oppstuss rundt ytelsen til S22-serien, der programvaren begrenser ytelsen for mange apper og spill, men ikke for ytelsestester. Ved å endre navnet på testene slik at telefonen ikke kjente dem igjen sank den målte ytelsen.

Om dette er juks eller ikke er vanskelig å si – svært mange telefoner har en form for prioritering av ytelse mellom viktige og mindre viktige apper, eller apper som kan få telefonen til å gå varm over tid. Samtidig er det ikke til å komme fra at det kan gi et feilaktig bilde av telefonens ytelse når Geekbench eller 3D Mark får langt høyere ytelse til disposisjon enn favorittspillet.

I siste oppdatering for S22-telefonene er det inkludert mulighet til å styre denne ytelsesprioriteringen selv gjennom Game Booster-appen. Det er også gitt mulighet for at apper og spill kan be om å få full ytelse, altså kan krevende saker overstyre prioriteringen uten din innblanding.

Vi har ytelsesmålt både Galaxy S22 Plus og S22 Ultra, men har ikke kjørt ytelsestester spesifikt på minste S22.

Den er utstyrt med akkurat den samme innmaten på dette området som de to større modellene, og vanlige ytelsestester skal i utgangspunktet gi de samme resultatene.

I den grad noe er «verre» på S22 er det eventuelt varme og ytelse over lengre tid – siden den har mindre overflate til å bli kvitt overskuddsenergien. Men selv ved langvarig spilling har jeg ikke merket noen voldsom varmeutvikling.

Fra venstre; Galaxy S22, Galaxy S22 Plus og Galaxy S22 Ultra.

Supre, raske menyer

Menysystemet One UI er fra før laget for å være lett tilgjengelig med en helt vanlig tommel, uten at du må strekke fingrene ut av ledd for å rekke ting.

Med en skjerm på «bare» 6 tommer er det betydelig enklere å rekke det meste på denne telefonen. Den er også så smal at for min del kommer aldri hverken fristelsen eller behovet for å bruke to hender til å betjene den.

Jeg har riktig nok store hender, men med sine så vidt over 7 centimeters bredde havner Galaxy S22 i omtrent samme kategori som Xperia 5-telefonene og Asus Zenfone 8. Vi snakker altså om noen av de minste telefonene med topp ytelse på markedet.

Og ytelsen er svært kurant over det hele. Det er veldig sjelden menysystemet gjør noe annet enn å lystre på direkten, og i den grad det er tregheter her forsvinner de fort. Det er en Samsung slik vi kjenner Samsung, i så måte at den silkemyke ytelsen fra iPhoner eller rene Google-mobiler må du til de telefonene for å få. Men det er, som de andre S22-telefonene, den best ytende Samsungen så langt – og du skal ha ekstremt høye krav for å la deg irritere av ytelsen fra dag til dag med denne telefonen.

Den er også forholdsvis bugfri, så alt «bare virker».

Det er «bare» tre kamera på S22. Ultravidvinkel, vidvinkel og et 3x zoom-kamera.

Kjapt og godt kamera

Som du forventer når du kjøper en telefon til rundt 10.000 kroner får du et supert kamera i Galaxy S22. Det knipser bildene fort og besørger fokus på en stort sett utmerket måte. En god Samsung-tradisjon er å holde eksponeringen ryddig selv i vanskelige forhold – her er det omtrent bare Apple som er jevngode med koreanerne.

Selve fotoappen fra Samsung har blitt mindre og mindre buggete, etter mange oppdateringer og to generasjoner siden Galaxy S20, som var en til dels kronglete mobil å bruke i starten.

Nå er det langt bedre flyt i appen, og smarte funksjoner velger fotoprogram og kameramodus som passer forholdene for deg. En fordel med årets generasjon toppmodeller fra Samsung er at selskapet har samarbeidet med Snapchat, for å få utnyttet kameraets fulle kvalitet fremfor den litt omstendelige knipsemetoden appen ellers benytter seg av på Android-mobiler. Det gir bedre bilder i snapmeldingene.

Nattmodusen er også blitt betydelig bedre på de to-tre årene Samsung har styrt med slik, og kameraet fungerer godt også når det blir litt mørkere. Men når det blir for mørkt kommer det en del støy i bildene også med Galaxy S22 – en ting jeg la merke til med S22 Plus også, men ikke i Ultra-utgaven og sjelden støter på ellers.

Støyfjerning har vært en prioritet for telefoner flest de siste årene, så «uren» støy som stikker i bildene slik du kan få med S22 er uvanlig å se. Heldigvis skjer det omtrent bare når det er veldig mørkt.

Det er ikke mange store savnene å melde om for denne telefonen. Den kunne gjerne hatt større zoomfaktor enn 3x, men for å få det må du opp til Ultra-modellen, eller over til andre telefoner med «periskopobjektiv».

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Gjør alle telefontingene den skal

Lydkvaliteten under samtale er god – både når jeg holder telefonen mot øret og bruker den i høyttalende modus. Skjermen er presis og god til å ta imot berøringer, slik at det går som en lek å taste meldinger. Her er det i grunnen veldig lite å klage på til de praktiske tingene.

Også batteritiden oppleves som helt ok, med et drøyt døgn som typisk batteritid i min bruk, som inkluderer en del nettsurfing, musikklytting, spilling og fotografering. At batteriet er mindre vil slå noe ut på «skjerm på»-tid for krevende apper som ikke er optimalisert for telefonen, men alt i alt holder Galaxy S22 helt greit på strømmen. Det er ikke slik at man kan se batteriprosenten tikker raskt nedover når skjermen er på, slik jeg har opplevd med andre telefoner og programvarer.

Kraftig og god stereolyd er kjekt til TikTok-bruk og YouTube. Telefonen lader nokså raskt fra hurtiglader – hvis du har en fra før, ellers må du kjøpe i tillegg. Lader følger ikke med. Sammenlignet med de beste konkurrentene der 60–100 watts lading har blitt vanlig føles det likevel litt tregt å lade bare med 25 watt.

Trådløs lading er støttet, og det samme er «vennelading» som lar deg lade andre dingser trådløst fra S22.

Til sist er det verdt å nevne at den og er vanntett, og dermed tåler det meste du kan utsette den for.

Vil du gjøre et trygt og godt mobilvalg uten at du bekymrer deg for å betale lite grann for logoen bakpå telefonen? Da skal det godt gjøres å bli skuffet av Galaxy S22.

En enkel tommel opp til S22

Galaxy S22 er et enkelt og trygt valg. Den har ingen spesielle svakheter utover det vanlige – en litt høy pris. Men når du først betaler de oppunder 10.000 kronene for en telefon får du også det du forventer. En av verdens beste mobilskjermer, et meget godt mobilkamera og en brukeropplevelse og byggekvalitet som knapt står tilbake for noen annen telefon.

Galaxy S22 skårer ikke høyest på alle spesifikasjoner, og er ikke en telefon for deg som skal ha «neste års teknologi», men den er uten tvil en luksuriøs mobilopplevelse likevel. Den er også perfekt størrelse for hender flest, i motsetning til de ekstreme toppmodellene som er søkklastet med alt og mye større fysisk.

Det er likevel også her noen av dens sterkeste konkurrenter er å finne. Du betaler ganske mye allerede for en S22, og du får vesentlig bedre kamera og skjerm om du legger på 3000 kroner og snuser på S22 Ultra. Der får du også digital penn til å notere ned det du måtte ønske, eller bare drodle når kjedsomheten tar overhånd.

Alternativt går det an å få omtrent like mye for mindre. Et par tusenlapper ned finner du for eksempel Motorolas toppmodell, som gjør en svært god figur på alle områder.

Totalt sett er dermed Galaxy S22 en knallmobil som neppe vil skuffe noen. Men med høy pris og flere gode alternativer er den likevel ikke et helt åpenbart valg. Hvis du likevel velger den er det verdt å vite at det kun er 500 kroner opp fra minste lagringsplass på 128 gigabyte til 256 gigabyte. Med økende appstørrelser og høyere kvalitet på video og bilder i telefonene er det en oppgradering det er verdt å gjøre.

