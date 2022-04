Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Shure Aonic 40

Disse bringer frem detaljer vi knapt har hørt før i musikken

Aonic 40 er Shures litt mer portable modell, fortsatt med aktiv støydemping.

Shure har i flere omganger gjort seg bemerket med strålende trådløs lyd, først med Aonic 50 og sist med true wireless-modellen Aonic Free.

Nå er de klare med Aonic 40, som er en litt mindre og mer portabel modell enn storebror Aonic 50. Har den gode lydkvaliteten overlevd? Det skal vi finne ut.

En av hovedinnvendingene mot Aonic 50 var nemlig at de ikke var sammenleggbare, og det gjorde at hodetelefonene tok mye plass i veska. Det medfølgende bæreetuiet ble dermed også ganske uhåndterlig. Dette er derimot løst med Aonic 40, hvor øreklokkene både kan vris 90 grader og «knekkes» innover.

Det gir en betydelig mer kompakt løsning når du folder dem opp og eventuelt legger dem i det medfølgende etuiet. Etuiet er fortsatt ikke blant de aller mest kompakte, men det er en markant forbedring versus Aonic 50.

8.5 Meget bra Shure Aonic 40 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Lyd du kommer til å ville høre på i mange timer av gangen " Fordeler Krysse av Svært veloppløst og detaljert lyd

Krysse av Finkornet equalizer lar deg justere helt etter egen smak

Krysse av God byggekvalitet, enkle å kontrollere

Krysse av God samtalekvalitet selv i støyete omgivelser

Krysse av Aktiv støydemping, god batteritid

Krysse av Fungerer kablet både med USB og minijack

Krysse av Bluetooth multipoint

Krysse av Sammenleggbare, etui følger med Ting å tenke på Bytt Noe middelmådig støydemping sammenliknet med de beste

Bytt Noe tunge; ikke maks på komfort

Bytt Ikke det mest spennende designet

Litt tyngre enn vi skulle ønsket

Ellers er designlinjene i stor grad de samme, med matt sort plast, en solid bøyle av aluminiumslegering og det som generelt føles som solid byggekvalitet. Sammenliknet med for eksempel Sonys plasthodetelefoner er dette et ganske stort steg opp. Uheldigvis gjør også de litt mer solide materialene at vekten er høyere enn de letteste hodetelefonene med støydemping. 313 gram nærmer seg øvre sjikt blant hodetelefoner som disse, men vi vil si at komforten likevel i hovedsak er god.

Du merker iblant vekten om du har på deg hodetelefonene lenge, og også om du bruker briller. Høyere vekt gjør at bøylen nødvendigvis må klemme litt hardere enn på de aller letteste modellene, som for eksempel fra Bose og Sony, og det gjør litt for komforten. Og der Aonic 50 hadde lær over hodet, har Aonic både et syntetisk materiale og fastere og mindre polstring rundt bøyla, som også teller litt negativt.

Aonic 40 til høyre, Aonic 50 til venstre. De ser i hovedsak ganske like ut, men 40 er sammenleggbare og har ikke fullt like god polstring over hodet.

Shure sverger fortsatt til fysiske knapper på hodetelefonene sine, noe vi for så vidt synes er et godt valg. Tre knapper på den høyre øreklokken gir deg tilgang til både volum- og mediekontroll, mens en fjerde knapp lar deg veksle mellom støydemping, omgivelsesmodus og ingen av delene.

På den venstre øreklokken finner du av/på-knappen, og et dobbelttrykk på den gir deg en kjapp batteristatus i øret. Uheldigvis kan du ikke gjøre noen justeringer på oppsettet, men vi vil tro at de fleste vil synes det fungerer godt slik det er. Vi vil kanskje innvende at selve knappene kunne vært hakket bedre uthevet, for det kan være litt utfordrende å føle seg frem til riktig knapp med tommelen, men ellers er dette forbilledlig.

Shures etui skiller seg litt ut ved at bøyla blir liggende oppå «kanten», noe Shure har sett seg nødt til å forklare med et lite ark inni etuiet.

Nesten magisk lyd

Lyden har altså vært hovedattraksjonen på Shures tidligere produkter, og jammen meg er den ikke det også her. Det er nesten som om Shure ikke må forholde seg til de samme komprimeringsrestriksjonene som de fleste andre trådløse hodetelefoner gjør - litt som om sløret som ofte ligger over mellomtonen er løftet og vi hører musikken slik den egentlig er ment, med detaljer vi knapt har hørt før i enkelte låter.

Det sagt, så skiller Aonic 40 seg fra Aonic 50 ved at den sylskarpe diskanten kanskje er tonet ned noe, samtidig som mellomtonen er enda bedre definert. Aonic 40 har også hakket mer bass, som nok gjør at de kanskje vil være egnet for litt flere enn hva den litt mer purist-aktige Aonic 50 er. Dette er rett og slett feiende flott lyd: Stort, luftig og svært veldefinert uten å bli slitsomt eller skjærende.

Er du ikke helt fornøyd kan du dessuten gjøre veldig finmaskede justeringer i equalizeren i Shure Plus-appen. Vi savnet kanskje ørlite av diskant-skarpheten fra Aonic 50, men det er en ganske smal sak å endre på. Kanskje kan man innvende at Shures equalizer-design er litt i overkant komplisert, men det er uansett ikke verre enn å prøve seg frem - og det ligger også inne en rekke forhåndsinnstillinger.

Aonic 40 støtter AAC, Aptx og Aptx HD av lydforbedrende bluetooth-kodeker, men du kan også bruke dem med kabel - enten minijack eller USB, og begge følger med. For sistnevnte kan du i appen velge mellom to moduser - en med best lyd og en videokonferansemodus hvor mikrofonen fungerer, men du ikke får like god lyd. Lydmodusen er i det minste utmerket, og kanskje enda et lite hakk strammere og skarpere enn når vi lytter trådløst.

Shure-appens fremste egenskap er nok den avanserte equalizeren.

Middels støydemping

Aonic 40 har i likhet med Aonic 50 aktiv støydemping, og også her er det en helt middels sådan. Det er ikke mye direkte sammenlikning med for eksempel Sony WH-1000XM4 som skal til før du hører at dette er i en svakere klasse. I vår simulerte flystøytest (som betyr at den er gjort hjemme på sofaen) klarer Sonyene å dempe betydelig mer av svosjelyden fra «motoren», og Sonyene er også bedre på mer høyfrekvente og ujevne lyder.

Det sagt, så har også støydempingen i Shurene en verdi - vi hadde dem med på fly ved en anledning, og det var definitivt mer behagelig å ha dempingen på enn ikke. Den aktive støydempingen er bare ikke hovedargumentet her, og det er vesentlig å være klar over. Du kan for øvrige velge mellom «Light», «Normal» og «Max» for støydempingen, men om det ikke er mye vind rundt deg er det knapt noen vits å velge noe annet enn maksimal demping.

Batteritiden er ellers oppgitt til 25 timer med trådløs avspilling og støydempingen på. Det er bra, om enn ikke helt på nivå med de aller beste. Batteriprosenten virker også å snegle seg nedover når vi lytter på musikk, så vi har ingen holdepunkter for å si at ikke 25 timer skal stemme godt. Hodetelefonene lader for øvrig med USB-C, og kan lade inntil fem timers avspilling på bare 15 minutter.

Samtalekvaliteten er tilsynelatende også meget god. Med Aonic 50 noterte vi at de var veldig følsomme for støy og vind, men ingen av delene virker å påvirke Aonic 40 i noen særlig grad. Det kan selvfølgelig hende at også storebroren har fått en fastvareoppdatering som har bedret samtalekvaliteten siden vi testet dem, men disse har vi i alle fall fint lite å utsette på når det gjelder mikrofon og samtaler.

Sist må vi også nevne at multipoint er støttet, så du kan ha hodetelefonene koblet både til PC/Mac og til mobilen, og så vil hodetelefonene automatisk prioritere en telefon- eller videosamtale om det ringer. Vi har ikke testet dette inngående, men ut fra det vi kan se fungerer det som det skal.

Typiske fjernkontrollknapper finner du på den høyre øreklokka. Knappen til høyre brukes til å bytte mellom støydemping og omgivelsesmodus.

Konklusjon

Shure Aonic 50 hadde strålende lyd, men var ikke sammenleggbare og hadde kanskje det største etuiet vi har sett til noen hodetelefoner noen gang. Lillebror Aonic 40 retter opp i det, samtidig som den bevarer det som var hovedattraksjonen med Aonic 50 - nemlig lyden.

Dette er stort, fyldig og ikke minst svært detaljrikt - Shure har en egen evne til å dra frem detaljer og oppløsning selv når det er snakk om komprimert musikk over bluetooth. Aonic 40 har også mer bass å by på enn Aonic 50, selv om diskanten kanskje ikke er like sylskarp her. Resultatet er uansett svært flott.

Dette er nok ikke de mest komfortable hodetelefonene du finner, i hovedsak takket være at vekten er godt over 300 gram, men de føles solid bygd og de fysiske knappene gjør dem lette å kontrollere. Shures app er dessuten god og pålitelig, batteritiden er god og samtalekvaliteten fremstår for oss som utmerket.

Hovedinnvendingen er kanskje at den aktive støydempingen er noe middelmådig sammenliknet med de beste av konkurrentene, men Shure tar igjen på lyd. Om du synes Sony eller Apple er litt for bassige eller at Bose er litt for nøytrale, så sjekk ut disse. Du får kanskje ikke i pose og sekk, men lyden er så god at det utmerket godt kan være verdt det.

Til 2500 kroner er de heller ikke så altfor dyre.

