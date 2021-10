Test Ikea Symfonisk lampehøyttaler

Du får rett og slett ikke bedre lyd til denne prisen

Ikea og Sonos’ lampehøyttaler er ute i generasjon to.

Ikeas nye Symfonisk-lampe har ny design og bedre lydspredning enn tidligere. Prisen er også senket noe.

Ikeas samarbeid med Sonos har først og fremst gjort to ting: Senket terskelen for hva god multiromslyd hjemme koster, og ikke minst gjort det enklere å «gjemme» lyd i andre objekter hjemme. Nå er generasjon to av den såkalte Symfonisk-lampehøyttaleren her, med ny design og etter sigende oppgradert lyd.

Nytt av året er at selve høyttalerbasen og skjermene selges hver for seg, slik at du selv kan velge om du vil pare hvit base med mørk skjerm eller motsatt. Skjermene fås også i to ulike design, en glasskjerm som ligner en god del på den «gamle» skjermen, og en ny variant i tøy, som også er litt rimeligere i innkjøp.

I helhvitt er den nye og den gamle lampehøyttaleren ikke veldig ulike. Den nye til høyre.

Billigere enn før

Prisen er satt til 1299 kroner for høyttalerbasen, og henholdsvis 200 og 400 kroner for tøy- eller glasskjerm, altså 1499 eller 1699 kroner til sammen. Det betyr i praksis en liten nedgang fra den første generasjonen, som kostet 1799 kroner ved lansering (for høyttaler og skjerm samlet) og etter hvert ble satt opp til 1899 kroner.

Akkurat den helhvite kombinasjonen som vi fikk tilsendt er kanskje den minst spennende varianten man kan sette sammen, og også den som ligner mest på forrige utgave. Vi liker imidlertid konseptet med løse skjermer, og skulle kanskje ønske Ikea hadde laget enda et par varianter – selv om lanseringen av tøyskjerm øker mulighetene fra to til fire i denne omgang.

Ikea sier imidlertid at flere varianter kan komme etter hvert, og vi ser også at de nettopp har lansert en haug med fronter til kunsthøyttaleren vi testet i sommer, så vi er tilbøyelige til å tro på dem.

8.5 Meget bra Ikea Symfonisk lampefot med trådløs høyttaler

Krysse av Multirom gjennom både Sonos-systemet og Airplay 2

Krysse av Spotify Connect

Krysse av Flere lampeskjerm-alternativer enn før

Krysse av E27-sokkel gir flere muligheter enn E14

Krysse av TruePlay-kalibrering gir romtilpasset lyd

Krysse av Kan settes opp i stereo og også brukes som surroundhøyttalere til en Sonos-lydplanke Ting å tenke på Bytt TruePlay kun på iOS og iPadOS, og i skrivende stund ikke tilgjengelig på verken nyeste iPhone eller iPad

Bytt Ingen mikrofon = ingen taleassistent

Bytt Ingen dimmer for lampa

Bytt Fortsatt litt polariserende design?

En kjærkommen endring er at Ikea har byttet fra E14- til E27-sokkel for selve pæren, som gir et litt større utvalg av pærer å velge fra. Av en eller annen grunn ville ikke lampen gi lys til en Philips Hue Color-pære, men en hvit Hue-pære gikk fint - uvisst av hvilken årsak. Maks effekt er oppgitt til 15 watt, som jo er langt mer enn hva Hue-pærene krever.

Den nye glasskjermen består av to deler - en ytterskjerm og en slags innerskjerm.

Ingen dimmer

Det er for øvrig fortsatt slik at lampen ikke har noen innebygd dimmer, så om du vil ha mulighet til å dimme må du i praksis inn med en smartpære. Den store knotten på siden av forrige generasjon av lampen er byttet ut med en mindre og mer diskré liten knapp i front. I tillegg sitter det en spill/pause-knapp og volumknapper på baksiden, slik vi kjenner fra de andre Symfonisk-høyttalerne.

Symfonisk-lampen har ikke NFC-paring, slik andre nye Sonos-høyttalere har, men bruker i stedet et system hvor høyttalerne spiller av en lydkode som enheten med Sonos-appen bruker mikrofonen til å kjenne igjen. Det fungerte prikkfritt her. Appen «ser» den nye enheten, og oppsettet er gjort på bare noen sekunder. Om det er tilgjengelig en programvareoppdatering til høyttaleren lastes den ned automatisk, det tok et par minutter før alt var klart i vårt tilfelle.

Oppsettet er smart løst ved at høyttaleren spiller av en lyd som telefonen gjenkjenner. Derfra er det kort vei til at den er integrert i Sonos-systemet. Men TruePlay var ikke like lett denne gangen.

Sonos er treig på TruePlay

Vanligvis ville det første vi gjorde etter det første oppsettet vært å kjøre Sonos’ Trueplay-romkalibrering av høyttaleren, men denne gang viste det seg å være litt mer utfordrende enn vanlig.

En ting er nå at den kun er tilgjengelig på iOS og iPadOS, men Sonos har ikke rukket å få på plass støtte for iPhone 13, som er undertegnedes daglige sliter. Selv ikke fjorårets standard-iPad er på lista over enheter med støtte, men står fortsatt som «Coming soon».

Vi måtte derfor finne tak i forrigegenerasjons iPhone, som fikk gjort jobben. Uten Trueplay-kalibreringen låter høyttaleren helt ålreit, men etter kalibrering opplever vi at bassen strammes opp noe, lydbildet åpnes opp og det låter litt mer helhetlig.

Om du har tilgang til en støttet iOS-enhet vil vi sterkt anbefale å gjennomføre TruePlay, og så håper vi Sonos innfører automatisk TruePlay på flere enheter fremover – foreløpig er dette kun tilgjengelig på de flyttbare høyttalerne Roam og Move.

Ethernet-porten er flyttet ned under basen på høyttaleren i denne generasjonen. Forrige gang satt den bakpå.

Fabelaktig lyd til størrelse og pris

Etter kalibreringen låter dette strengt tatt akkurat som man forventer fra en høyttaler hvor Sonos er lydmessig involvert i 2021: Svært velbalansert, fyldig og generelt veldig «likandes» lyd som er imponerende at kan komme fra en såpass kompakt høyttaler.

Det er i det hele tatt vanskelig å se for seg at en høyttaler på denne størrelsen kan låte så veldig mye bedre enn dette – i alle fall uten å koste mange ganger hva denne gjør. Symfonisk-lampen er fortsatt helt der oppe med Sonos One i lydkvalitet, en høyttaler vi kåret til vinner da vi testet multiromshøyttalere for ikke så altfor lenge siden.

E27-sokkel er en endring til det bedre, spør du oss.

Symfonisk-høyttaleren kan også spille svært så høyt om du vil, og den beholder kontrollen selv helt opp mot maks på volumskalaen. Stemmer forblir skarpe uten å bli skjærende eller slitsomme og bassgjengivelsen er fyldig, men kontrollert – i alle fall til vi kommer opp til 85–90 prosent. Da begynner de fysiske begrensningene å gjøre seg gjeldende.

Denne kan likevel uten problemer fylle min rundt 50 kvadratmeter store stue-/kjøkkenkombinasjon, og det uten å anstrenge seg veldig. Skal vi pirke kunne kanskje bassen vært strammet opp et ørlite hakk til, men det kan også delvis løses ved å justere ned bassen ett hakk i equalizeren.

Kontrollerknappene er flyttet fra foran til bak på høyttaleren siden sist. Her bruker du spill/pause-knappen som du ville gjort på hodetelefoner: To trykk for å gå en låt frem, tre trykk for å gå en låt tilbake.

Ganske lik den forrige

De store oppgraderingene fra forrige generasjon klarer vi imidlertid ikke å høre, med unntak av at den nye «akustiske arkitekturen» har gjort høyttaleren bedre til å sende lyden rundt seg, ikke bare fremover. Her låter det tilnærmet like godt uansett om du sitter rett foran eller til siden for høyttaleren – kanskje med unntak av den litt løsslupne bassen i enkelte lytteposisjoner.

Slik ser tøyskjermen og den mørke glasskjermen ut.

Den nye oppbygningen gjør dessverre at du ikke kan bruke den nye lampen sammen med den gamle lampen, enten i et stereopar eller som surroundhøyttalere for en Sonos-lydplanke. Det fremstår kanskje litt vel rigid, spør du oss.

Som tidligere har ikke lampen mikrofoner, så den har ingen innebygd taleassistent. Men har du andre Sonos-høyttalere med mikrofon kan du bruke dem til å styre også denne. Vil du ha Google-assistenten må du opp på Sonos One, som koster 2290 kroner etter en nylig prisjustering.

Ikke noe dårlig alternativ, det heller, men da får du altså ikke lampefunksjonen.

Konklusjon

At du kan få denne saken til så lite som 1499 kroner er intet mindre enn et røverkjøp. Lydmessig er det ingen andre wifi-høyttalere i den prisklassen som kommer i nærheten, og selv konkurrenter til dobbel pris av dette skal slite med å matche Symfonisk-lyden – i alle fall etter TruePlay-kalibrering. Sonos vet hva de gjør når de skal få mye og god lyd ut av kompakte høyttalere, og det gjelder i høyeste grad også her.

Forskjellene fra forrige generasjon er såpass små at det er irriterende at du ikke kan pare en ny og en gammel lampe, skulle du ønske det. Mangelen på mikrofon vil nok også være et minus for noen. Vi skal ikke si så mye om designen utover å notere at Ikea har byttet fra E14- til E27-sokkel, som gir et større utvalg av pærer – og at de fortsatt ikke har utstyrt lampen med en dimmer. Det er synd.

Utover det er det forsvinnende lite negativt å melde om Symfonisk-lampen – i alle fall gitt at du liker utseendet.

