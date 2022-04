Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Ecovacs Deebot X1 Omni

Den ultimate robotstøvsugeren?

Ecovacs Deebot X1 Omni kan nesten «alt».

Det er den enorme dokkingstasjonen som får Ecovacs Deebot X1 Omni til å skille seg ut fra alle konkurrentene.

Robotstøvsugere har blitt stadig mer avanserte, og det er ikke lenger nok at de bare kan støvsuge gulvet godt. Produsentene har kommet på stadig flere måter de kan hevde seg over konkurrentene, og de siste årene har det kommet en rekke nye bonusfunksjoner:

Mopp for å vaske gulvet (Roborock S5 var blant de første med dette)

Kamera foran for å unngå små hindre (Roborock S6 MaxV var først)

Dokkingstasjon med automatisk støvtømming (iRobot Roomba i7+ var først)

Dokkingstasjon med selvrensende mopper (Dreame W10 var den første vi testet)

Avansert programvare for å bestemme når, hvor og hvordan den skal støvsuge («alle» toppmodeller har dette nå)

Nå er Ecovacs de første på markedet med en robotstøvsuger som kan alt dette, i én og samme maskin. Navnet er Ecovacs Deebot X1 Omni, som omfatter både selve robotstøvsugeren og den enorme dokkingstasjonen som både kan tømme støvbeholderen, fylle på vanntanken i robotstøvsugeren og deretter vaske og tørke moppene når den kommer «hjem» igjen.

Rett og slett en helt selvgående rengjøringsmaskin som skal kreve minimalt med vedlikehold fra deg.

Dessverre var det litt for godt til å være sant, selv om den vil kunne fungere ypperlig for noen.

7.5 Bra Ecovacs Deebot X1 Omni annonse Lagre Lagre Sammenlign Fordeler Krysse av Gjør faktisk «alt» selv - rengjøring, tømming og fylling

Krysse av Kraftig motor ga gode rengjøringsresultater

Krysse av Relativt stillegående rensing i dokkingstasjonen

Krysse av Smart og innholdsrik app

Krysse av God til å navigere seg rundt

Krysse av Følger med ekstra våtmopper og børste for rengjøring Ting å tenke på Bytt Dyr!

Bytt Dokkingstasjonen er rett og slett gigantisk

Bytt Ikke særlig god på mopping

Bytt Ikke alltid like flink til å unngå små ting på gulvet

Lidar på toppen, kamera og 3D-sensorer i front. Alt er på plass for veldig nøyaktig navigering.

En gigant, på godt og vondt

Det første som slår oss når Ecovacs Deebot X1 Omni ankommer i posten er rett og slett hvor enorm den er. Esken får nesten ikke plass inn døren, og inntrykket blir ikke særlig annerledes når vi pakker ut den enorme dokkingstasjonen.

En løftehank og en egen instruks for nøyaktig hvordan du skal løfte den ut av esken er på plass, bare for å passe på at du ikke skader det enorme beistet.

En litt mer «normal» størrelse på dokkingstasjonen til Roborock S7 (til venstre).

Dokkingstasjonen i bakgrunnen med åpen luke for støvsugerposen, og de to vanntankene i front. Én for møkkete vann, som fylles opp ettersom moppene blir vasket, og én for rent vann, som du fyller på selv.

Den er nesten tre ganger så stor som en «vanlig» dokkingstasjon til robotstøvsugere vi har testet tidligere, og også betydelig større enn den til W10, som vi også påpekte var stor. Og det er jo ikke så rart, med tanke på alt de har fått plass med på innsiden.

To vanntanker – én for rent vann og én for møkkete – og en støvsugerpose for å tømme støvbeholderen i robotstøvsugeren er på plass. I tillegg kan dokkingstasjonen vaske og tørke moppene til robotstøvsugeren etter hver fullførte økt.

Slikt tar plass, og det gjør også at Ecovacs Deebot X1 Omni ikke nødvendigvis passer inn i alle hjem eller alle stuer.

Hver av vanntankene er på fire liter, som er nok til mange solide vaskerunder.

Selve robotstøvsugeren er hakket mer «normal», uten at det gjør den særlig mindre imponerende av den grunn. Den bruker en kombinasjon av lidar på toppen, og kamera og 3D-sensorer i front for å navigere seg rundt, noe vi også har sett en rekke andre toppmodeller ha stor suksess med.

Det er spesielt kameraet og sensorene i front vi har fått sansen for i de siste årene, ettersom det skal gjøre at robotstøvsugerne ikke setter seg fast i ting som ledninger, sandaler og andre små hindringer på gulvet.

Det følger med ekstra mopper og en egen børste for å vaske vanntanken og andre deler av dokkingstasjonen som kan bli skittent. Dette liker vi!

Ecovacs har også bestemt seg for å utstyre robotstøvsugeren med en egen stemmeassistent, slik at du kan snakke direkte med støvsugeren, fremfor å gå via et annet system, slik som Google Assistant. Dette fungerer helt greit, og du kan si ting som «OK Yiko, clean the living room», selv om den altså også kan kobles opp til Google Home for å utføre det samme.

Vi merket for øvrig at Yiko har samme problem som andre taleassistenter ved at den hele tiden forsøker å lytte etter at noen sier «OK Yiko», og vi har hørt henne bli aktivert mens vi ikke engang var i rommet, samtidig som hun sier at hun ikke skjønte hva vi sa. Ja, Yiko, det var fordi vi ikke snakket med deg! Yiko kan for øvrig skrus helt av.

Ecovacs Deebot X1 Omni er ellers utstyrt med to roterende mopper på undersiden, som er et annet design enn den skrubbende moppen vi har blitt kjent med på Ecovacs’ tidligere modeller.

Selskapet skryter også av en kraftigere motor og enda bedre batteritid, så vi er rett og slett veldig spente på rengjøringsresultatene.

Smart og god app

Bortsett fra dokkingstasjonen ser den nye Ecovacs-støvsugeren ganske normal ut.

Ecovacs-appen er fullstappet av funksjonalitet, akkurat slik vi forventer av robotstøvsugere i denne prisklassen. Etter en runde rundt i hjemmet kan du dele opp og navngi de ulike rommene (men bare forhåndstinnstilte engelske navn), sette opp hvor kraftig den skal suge i hvert enkelt rom, hvor mye vann den skal bruke, hvilken rekkefølge det skal gjøres i og tegne opp linjer og soner hvor du ikke vil at maskinen skal bevege seg. Alt kan naturligvis settes opp i en timeplan, og tanken er at maskinen kan ta seg av både støvsuging og vasking helt på egen hånd, mens du gjør noe helt annet.

Når den starter en økt hører du maskineriet i dokkingstasjonen dure i gang. Vann fra rentvannstanken skytes inn i robotstøvsugerens vanntank og moppehodene skylles. Det tar ikke lang tid før den begir seg ut på oppdrag, og robotstøvsugeren både støvsuger og mopper gulvet jevnt og fint.

I motsetning til erkerivalen Roborock har fortsatt ikke Ecovacs funnet ut en god måte å løse problematikken med mopp og tepper på. Har du tepper i hus, og moppene er på, nekter rett og slett robotstøvsugeren å bevege seg opp på teppene. Her er Roborock S7 (og den nye Roborock S7 MaxV) den eneste robotstøvsugeren på markedet som har en mopp som løftes opp når den kommer til et teppe, slik at man slipper å velge.

På undersiden ser vi den midtstilte børsten og de to roterende moppene.

Det er litt synd i Ecovacs’ tilfelle, for så fort vi tar av moppene gjør den en suveren jobb på tepperengjøring. Sammen med Roborock S7 er Deebot X1 Omni den eneste som har klart å få full pott på vår teppetest med små partikler, 30 av 30 gram, noe som trolig skyldes den nye og kraftigere motoren.

Den kommer også godt ut på vanlig laminatgulv, og kommer relativt godt inn i hjørner. Her har imidlertid de D-formede modellene med børste helt i framkant en liten fordel, slik som Samsung JetBot 90 AI+.

Deebot X1 Omni har litt trøbbel med de største tersklene i testhuset, men kom seg over til slutt. I hvert fall én vei. I rommet der terskelen er på 2,1 centimeter endte robotstøvsugeren med å sette seg helt fast, vippende på toppen, og ropte etter hjelp og at fallsensoren angivelig hadde behov for rengjøring – en klage vi ofte hører fra robotene når de setter seg fast på denne måten.

Maskinen er jo også utstyrt med kamera og 3D-sensorer i front for å unngå små hindringer, slik flere andre toppmodeller også skryter av. Disse har vi virkelig sansen for, og gjør stort sett at du slipper å rydde hver eneste kvadratmeter av gulvet før du setter i gang robotstøvsugeren. Men helt perfekt er den ikke.

Den klarte for eksempel å unngå en sokk vi la ut på gulvet, samt en ladekabel, og kjørte forsiktig rundt begge deler. Men da vi kjørte testen på nytt, denne gangen med nye plasseringer, slukte den ladekabelen. Etter flere runder virker imidlertid dette som unntaket snarere enn regelen, og stort sett unngikk den de fleste små objekter på gulvet uten problem.

Skuffende dårlig til å vaske

Ecovacs har tidligere benyttet seg av én stor mopp på undersiden, som aktivt har skrubbet gulvet effektivt. Det nye designet med to roterende mopper fungerer langt dårligere.

Vi hadde store forhåpninger til vaskeegenskapene til Deebot X1 Omni. Med en diger dokkingstasjon dedikert til å sikre jevnlig påfyll av vann og rensing av moppene, og et nytt moppedesign, hadde vi forventet enda bedre resultater enn deres allerede imponerende mopper fra tidligere Ozmo-modeller. Men i praksis ble det motsatt – den presterer betydelig dårligere.

De to roterende moppene klarte rett og slett ikke å gjøre en like god jobb som de skrubbende moppene de har brukt i tidligere modeller, og heller ikke like godt som den vi har testet i Roborock S7. Det var spesielt inntørkede flekker den slet med, selv etter flere runder over flekkene.

Vi utfordret den med kaffeflekker, saftsøl og ketchupsprut, alle inntørket i et par timer, og det var bare kaffeflekkene som var i nærheten av å forsvinne før robotstøvsugeren mente at den var klar. Inntørkede kaffeflekker forble, også etter flere runder, og saftsølet krevde flere runder før det var i nærheten av å bli borte.

Om det er fordi moppene ikke presses hardt nok ned, eller kanskje det ikke kommer nok vann ut, er usikkert, men resultatet ble uansett skuffende. For ordens skyld: Vi forsikret oss om at moppene var våte før moppetesten begynte, satte vannmengden på maks i appen og den fikk kjøre flere ganger.

Sjekk klippet under, så skjønner du hvor skuffende det var:

Den enorme dokkingstasjonen

Støv og smuss fylles opp i en støvsugerpose som du er nødt til å bytte i ny og ne. En tre-pakning koster cirka 250 kroner.

Bortsett fra å være en særdeles god robotstøvsuger så er jo det åpenbare trekkplasteret til Ecovacs Deebot X1 Omni den enorme dokkingstasjonen. Og bortsett fra at den tar opp en betydelig del av stua, har vi virkelig sansen for dette beistet.

For å være en gigantisk plastbauta så ser den ikke så verst ut.

Hver gang robotstøvsugeren vender tilbake til sin lille hule, setter det lille maskineriet i gang med å tømme og rense. Støvbeholderen tømmes (hvis den er full), og moppene skylles og renses, og deretter tørkes. Vannbeholderen i robotstøvsugeren fylles opp om det trengs, og det hele er faktisk så «hands off» som vi hadde håpet.

Moppene kan tas av og vaskes i vaskemaskin.

Den gjør en formidabel jobb med å rengjøre moppene på undersiden, og bråker faktisk mindre enn vi hadde fryktet mens den holder på. Vi liker også at det følger med ekstra våtmopper du kan sette på, slik at du enkelt kan slenge det ene paret i vaskemaskinen for dyprens, mens du bruker det andre. Det er også en egen børste som følger med, som også skjuler seg i dokkingstasjonen, som du kan bruke for å vaske vekk smusset som kan samle seg i skittenvannstanken.

Støvsugerposen som skjuler seg på innsiden er på 2,5 liter, og vil nok holde til en drøy måned med «vanlig» bruk.

Det eneste som krever litt tilsyn er vanntankene som hver er på fire liter, som enten må tømmes eller fylles. Men dette får du også varsler om via appen. Forutsatt at du har plass til den, er dette en liten revolusjon for gulvrengjøringen i hjemmet.

Konklusjon

Robotstøvsugeren gjemmer seg unna i sin lille hule, mens moppene automatisk blir vasket.

Lovnaden var en robotstøvsuger som fikser «alt» selv. Og på mange måter gjør Ecovacs Deebot X1 Omni akkurat dét. Den forsvinner ut fra dokkingstasjonen sin for å rengjøre hjemmet ditt på egen hånd, den returnerer jevnlig for å rengjøre moppene, og når jobben er klar tømmer den støvbeholderen selv og renser og tørker seg selv.

Alt du trenger å gjøre er å tømme skittenvannstanken i ny og ne, fylle på ferskt vann og tømme støvsugerposen de få gangene den faktisk blir full. Resten ordner maskinen selv.

Og slik er det faktisk i praksis også. Problemet er bare at rengjøringsresultatene ikke er helt så strålende som vi hadde håpet. På støvsugingen gjør den en formidabel jobb, ironisk nok også veldig godt på tepper, selv om du må ta av moppene for at den skal klare dette. Navigasjonen er også solid, og bortsett fra et par uhell klarer den stort sett å unngå både kabler, sokker og andre småting på bakken.

Men de gode vaskeresultatene uteble. Faktisk ble vi overraskende skuffet da vi utfordret den med inntørkede kaffeflekker, ketchupsøl og tørket saft. Her forble gulvet skittent, selv etter flere runder. På litt ferskere flekker, og litt vått søl på gulvet, gikk det langt bedre.

Og bortsett fra dette, og de små «uhellene» med at den satt seg fast i en terskel en gang og slukte en ledning iblant, er Ecovacs Deebot X1 Omni faktisk så «hands-off» som vi hadde håpet på.

Men når halvparten av produktet handler om moppene og rengjøring, og det også øker prisen til svimlende 15.000 kroner, må man kunne forvente bedre resultater. For det hjelper ikke at den kan vaske moppene automatisk, når moppene ikke klarer å gjøre gulvet rent.

