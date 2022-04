Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test OnePlus 10

Svakere fra OnePlus i år

OnePlus 10 Pro er fortsatt god, men en viktig egenskap har blitt borte.

En flott grønnfarget variant er tilgjengelig i tillegg til den svarte. Kamerahumpen øverst er i keramisk materiale, så telefonen skal tåle litt ekstra.

Telefonene fra OnePlus har bare blitt bedre og bedre, og etter at Huawei falt fra har merket vært den argeste utfordreren til Samsung og Apple mange steder i verden. Nå har de sluppet en ny toppmodell som skal prøve å hamle opp med det heftigste fra Korea og USA. Kan den det?

Prismessig går de nokså høyt ut. Det er ikke slik det en gang var, der du hos OnePlus kunne spare veldig mange tusenlapper sammenliknet med de virkelige toppmodellene. OnePlus 10 Pro koster 10–11 tusenlapper, og er med det i nesten samme prisområdet som en Galaxy S22 Plus eller iPhone 13.

8.5 Meget bra OnePlus 10 Pro 5G Dual SIM 8GB RAM 128GB annonse Lagre Lagre Sammenlign sitat " Årets OnePlus har mistet en meget viktig egenskap. " Fordeler Krysse av Nydelig ytelse

Krysse av Pen, om kjedelig design

Krysse av Svært velbygget med keramikk, alu og Victus

Krysse av Vibrerer sterkt nok til at naboen legger merke til det

Krysse av Lynrask lading

Krysse av Velplassert og rask fingerleser i skjerm

Krysse av OnePlus' vanlige varslingsbryter er fortsatt med Ting å tenke på Bytt Ikke vanntett

Bytt Svakere ultravidvinkel

Bytt Zoom-kameraet gir ofte svake resultat

Litt kjedelig design?

Vårens heftigste OnePlus kan fås i grønt eller i svart, og har en firkantet speilblank kamerahump med tre kamera bakpå. Humpen er laget i keramisk materiale og skal tåle langt mer slitasje enn varianter laget av glass.

Forsiden er preget av det litt skuffende hullet for selfiekamera, som vi ikke blir helt kvitt på mobiler flest i Europa, selv om mange modeller for salg i Asia allerede har fått selfiekamera bak skjermen.

Utseendemessig er den kanskje hakket mer ordinær enn i fjor, selv om den friske grønnfargen er relativt uvanlig på mobiler.

Fotogen tass.

Ikke lenger vanntett

En underlighet er at OnePlus 9 Pro var vanntett og IP68-sertifisert, mens for årets utgave er det kun den amerikanske T-Mobile-modellen som er ekstra tett. OnePlus har i alle år sagt at alle deres modeller skal tåle å bli utsatt for fukt dersom de tørkes fort av igjen, men du er tross alt langt bedre sikret hvis telefonen har pakninger på de viktigste stedene, slik en IP68-sertifisert modell har.

En liten endring til det bedre i år er forøvrig at fingeravtrykksleseren er flyttet høyere opp på skjermen. Det er en smakssak om den har vært problematisk lav tidligere eller ei. For min del har det aldri vært særlig problematisk, men jeg liker det bedre når den er litt høyere opp på skjermen slik som den er nå. Den er for øvrig temmelig treffsikker og rask.

Ingen overraskelser på hjemmeskjermen for deg som er vant til OnePlus. Slik har det sett ut en stund.

Flott skjerm

I år er det en såkalt LTPO2-skjerm som er valgt i OnePlus 10-serien. Det betyr først og fremst lavere strømforbruk ved tilsvarende ytelse som før. Eller bedre ytelse uten at strømforbruket går opp. I år som i fjor er maks lysstyrke i skjermen 1300 nits, mens den under normale forhold går opp til 800 nits. For en toppmodell er det forholdsvis «vanlig». Eksempelvis går Samsungs S22 også opp til 1300 nits, mens S22+ og S22 Ultra går helt opp til 1750 nits.

- - OnePlus 10 Pro OnePlus 9 Pro Motorola Edge 30 Pro Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S22 annonse Pris 9 890,- - 7 304,- - 9 410,- Skjermstørrelse (tommer) 6,7 6,7 6,7 6,8 6,06 Oppløsning (piksler/standard) 3216 x 1440 (QHD) 3216 x 1440 (QHD) 2400 x 1080 (FHD) 3080 x 1440 / QHD 2340 x 1080 / FHD Type Fluid AMOLED, LTPO2 Fluid AMOLED, LTPO OLED Dynamic AMOLED, LTPO2 Dynamic AMOLED, LTPO2 - - - - - Dimensjoner (cm) 16,3 x 7,39 x 0,86 16,32 x 7,36 x 0,87 16,31 x 7,6 x 0,88 16,33 x 7,79 x 0,89 14,6 x 7,06 x 0,76 Vekt (gram) 201 197 196 227 167 Materialer Victus, aluminium, keramikk Gorilla glass 5 / aluminium Gorilla Glass 3 og 5 / plast Victus+ / Armor aluminium Victus+ / Armor aluminium Vanntetting - IP68 Vannavstøtende film IP68 IP68 - - - - - Prosessor Snapdragon 8 gen 1 Snapdragon 888 Snapdragon 8 gen 1 Exynos 2200 Exynos 2200 RAM (GB) 8 eller 12 8 eller 12 12 8 eller 12 8 eller 12 Lagring (GB) 128 eller 256 128 / 256 256 128 / 256 / 512 / 1000 128 / 256 Batteri (mAh) 5000 4500 4800 5000 3700 Lading (W) 80W, lader medfølger 65W, lader medfølger 68W, lader medfølger 45, lader medfølger ikke 25, lader medfølger ikke Trådløs lading (W) 50W proprietært, 15W Qi 50W proprietært, 15W Qi 15W 15W 15W - - - - - Hovedkamera 48 MP, f/1.8, PDAF, OIS, laser 48 MP, f/1.8, PDAF, OIS, laser 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS 108 MP, f/1.8, OIS 50 MP, f/1.8, OIS Zoom 8 MP, f/2.4, PDAF, OIS, 3,3x 8 MP, f/2.4, PDAF, OIS, 3,3x - 10 MP, f/4,9, OIS, 10X 10 MP, f/2.4, OIS, 3X Ultravidvinkel 50 MP, f/2,2, AF 50 MP, f/2.2, AF 50 MP, f/2.2, AF 12 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/2.2 Annet - 2 MP svart/hvitt-kamera - Ekstra 3X zoom-kamera - - - - - -

Den er som tidligere en rask 120-hertz skjerm som er behagelig å bruke for øynene, og tilsvarer Pro Motion-skjermen du må opp til iPhone Pro-modellene fra Apple for å få, mens det i Android-land er svært vanlig med raske skjermer også i billigere modeller.

Dermed får vi si at de største forskjellene er de du ikke ser, altså skjermteknologien og at skjermen er dekket av Victus-glass og ikke fjorårets Gorilla Glass. Det betyr bedre tålighet mot knall og fall, og bedre motstandsdyktighet mot skrap fra lommerusket ditt.

Forøvrig er bildekvaliteten helt strålende, skjermen er behagelig å bruke og responderer raskt. Men alt dette var riktig også for fjorårets utgave.

Det er store telefoner, dette. Fra venstre; OnePlus 10 Pro, Apple iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra og OnePlus 10 Pro igjen.

Kraftig på innsiden

Telefonen er oppdatert med nyeste prosessor fra Qualcomm, en Snapdragon 8 gen 1. Det er det samme som du finner i for eksempel Motorolas Edge 30 Pro og i de amerikanske utgavene av Samsungs S22-flaggskip. Disse borger for svært god ytelse.

Fjorårets kamerahump var kanskje hakket mer distinkt enn årets «komfyroppsett».

Fremtidssikret

Dette er forøvrig første gang vi ser en telefon som skal være sertifisert av tyske TÜV for ytelse som skal holde i 36 måneder. OnePlus mener denne telefonen skal ha upåklagelig ytelse etter tre år - et argument som minner om Huaweis slagord «Born fast, stays fast» fra noen år tilbake.

Basisutgaven har 8 gigabyte RAM og 128 gigabyte lagring, mens for en tusenlapp ekstra får du 12 gigabyte RAM og 256 gigabyte lagring. I skrivende stund er prisen lik, siden heftigste modell er på tilbud. Det er uansett verdt kronene i «fremtidssikring».

Som nær alle toppmobiler om dagen har denne UFS 3.1-lagring, som betyr at lagring og lesing av filer går lynraskt. I det daglige betyr det for eksempel lynrask reaksjon fra kameraappen selv om den lagrer store mengder data.

OnePlus 10 Pro har ekstra kraftig ristemotor. Den kan riste i takt med musikk, video og lydeffekter i spill - en funksjon som Sony har hatt i sine telefoner noen år nå.

Supre menyer og heftig risting

Oxygen OS kalles menyene som kjører på OnePlus-mobiler. Det er selskapets egen variant av Android, og det er lynende raskt og fullt av OnePlus1' mer eller mindre smarte endringer og tillegg.

Hovedkameraet er det samme som i fjor og gir ålreite bilder. Ultravidvinkelen er ny, men tilsynelatende ikke bedre.

Hasselblad-effekten er så som så

De siste par årene har OnePlus samarbeidet med Hasselblad, et merke som har laget entusiast- og proffkamera i titalls år. Blant tingene amerikanerne la igjen på månen skal det være et antall Hasselblad-kamera. De siste årene har merket i noe større grad satt logoen sin på andre produsenters saker og ting - inkludert mobiltelefoner, slik blant andre Zeiss også har gjort.

I OnePlus 10 Pro er det verdt å merke seg at selve kameramaskinvaren ikke er nevneverdig oppgradert sammenliknet med fjorårets OnePlus 9-telefoner. Måten bildene behandles på er forbedret gjennom programvare og ny prosessor, men ellers er det meste likt.

Ultravidvinkelen og selfiekameraet er det eneste kamerautstyret som er helt nytt i OnePlus 10 Pro. Og førstnevnte er ikke nødvendigvis en god nyhet, for selv om megapikselantallet fortsatt er 50, har hver enkelt piksel blitt mindre. Brikken er altså ikke like stor lenger, og det gir dårligere kvalitet.

Kort fortalt blir det litt som forventet. Hovedkameraet tar gode bilder. Noe finere farger i resultatene under enkelte forhold enn med andre kamera får vi, men om det er tilfeldigheter eller Hasselblads «tuningverk» er ikke godt å si.

Zoomkameraet skaper ganske ofte uklare bilder i innendørs belysning og gir dermed irriterende ofte bomskudd. Vidvinkelkameraet sitter for tett på ytterkanten av telefonen, slik at jeg ofte får fingrene jeg holder telefonen med i bildet. Det er en vanesak, men fortsatt en ting det formodentlig hadde vært nokså enkelt for OnePlus å fikse.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

For øvrig er det verdt å nevne at telefonen har en ganske artig «fisheye»-modus som lar deg ta bilder med full ukorrigert ultravidvinkeleffekt. Det kan tidvis bli ganske stilig.

Kameraet er også lynende kjapt og det er aldri ventetid på selve knipset uansett hvilket kamera bildet tas med. Men det merkes også tidvis i at kameraet leverer uklare bilder.

Leverer raske ytelsestester (*)

Det er, som forventet, meget god målt ytelse i OnePlus 10 Pro. Telefonen har siste generasjon Snapdragon-prosessor og ellers blant de beste egenskapene på all maskinvaren inni. Blant dette skryter OnePlus også av en forbedret kjølemekanisme som skal holde mobilen ved fornuftige temperaturer og god ytelse selv når du bruker den hardt.

Ytelsestester har vært omdiskutert i det siste, fordi mange leverandører - sist ut Samsung - har skrudd ned ytelsen for spill, og latt ytelsestester få full pupp. Dermed tester mobilene bedre enn de faktisk yter. Også OnePlus har vært i hardt vær, og har en «ytelsesmodus» der i teorien ingenting skal gå i veien for hverken ytelsestester eller programvare.

Ellers er det en funksjon her som skal jevne ut ytelsen som står på når ikke ytelsesmodusen er aktiv.

I praksis ser vi at ytelsen kan variere ganske mye mellom gjennomganger av ytelsestester, og mobilen blir til dels varm når den kjøres på denne måten. Men det er også som forventet når prosessoren kjøres på absolutt maks. Å spille ved denne typen «bånn spiker» over tid er ikke å anbefale, hverken for temperaturer, vedvarende ytelse eller batteritidens del.

Men det synes altså som om alt får den samme gode ytelsen her. Her er det også verdt å merke seg at alt unntatt Geekbench gir særdeles gode resultater. AnTuTu, 3DMark og Basemark gir alle uventet gode resultater. Hva det skyldes er vanskelig å si, ettersom maskinvaren er omtrent den samme som i andre Android-mobiler, og det «jukset» som har foregått tidligere stort sett har handlet om å gi ytelsestester full ytelse - altså burde ikke konkurrentenes tall være begrenset på noen måte.

Det er alltid en god idé å ha saltklypen lett tilgjengelig for disse tallene. Om du tar med deg noe fra disse grafene bør det være at OnePlus 10 Pro yter godt, ikke nødvendigvis at den yter vesentlig bedre enn alt annet, selv om grafene kan tyde på det.

Det er masse valgmuligheter i OnePlus-menyene.

Responsiv og god til alt

Telefonen gir god lyd under samtale, men er ikke blant dem som gir aller mest lyd fra seg hvis du har mye bråk i omgivelsene. Den responsive og gode skjermen er finfin enten du spiller spill eller taster meldinger. Det er ytterst sjelden jeg opplever at den reagerer sent, eller å trykke «feil» fordi den ikke responderer akkurat der jeg tenkte den ville.

Batteritiden holder til en drøy dag, men så er det også mange funksjoner som kjører løpende her, inkludert ekstra rask skjerm og meget høy skjermoppløsning. Du kan stille ned en del av dette, og noe er skrudd ned som standard, men da forsvinner mye av moroa ved å ha en slik råtass av en telefon.

Høyttalerne i telefonen er nokså kraftige og spiller i stereo, men det er den vanlige talehøyttaleren som brukes som ekstrahøyttaler, og dermed blir ikke stereolyden jevn eller like god som i Apples og Samsungs mobiler. Det er viktig når du ser på Youtube, TikTok eller spiller på farten og ikke vil bruke hodetelefoner.

OnePlus skal hjelpe deg med å konsentrere deg, eller verne om fritiden.

En mengde smarte funksjoner og løsninger er bygget inn i Oxygen OS, der du har ting som videooppskalering for eldre Youtube-klipp, eller «dyptgående» søk via Scout-funksjonen - som lar deg søke i innhold på tvers av apper.

«Work Life Balance» automatiserer hvilke apper som får varsle deg til ulike tider. Konseptet er nokså enkelt, og fremstår nok som litt tidlig i denne utgaven, siden det kun er mulig å velge tjenester eller apper som skal varsle. En bedre variant hadde vært dersom man også kunne velge hvem som skulle få varsle. Men det er en god begynnelse dersom jobb-Slack overtar kveldene dine.

OnePlus 10 Pro føles litt som en kjedeligere repetisjon av OnePlus 9 Pro - og det i et marked der konkurransen er styrket, kanskje aller mest av Motorola.

Blir den for anonym i år?

I fjor var OnePlus 9 Pro et usedvanlig godt alternativ. Den har design som skiller seg ut, kamera som også var spesielt, med store bildebrikker både på vidvinkel og ultravidvinkel, og den var sertifisert vanntett.

Årets OnePlus 10 Pro har bedre ytelse. Men den er ikke vanntett, og ultravidvinkelen er nedgradert. Prisen er omtrent som i fjor, men den har fått selskap av vesentlig sterkere konkurranse enn i fjor. Både Samsung og Apple har dratt på med spesifikasjoner og funksjoner, mens Motorola kommer inn fra bånn med en svært lik telefon, bare 2500 kroner billigere.

Designen er lekker, om kanskje ikke fullt så spennende. Og med keramikk i kamerahumpen virker OnePlus 10 Pro godt beskyttet mot slitasje. At den er TÜV-«godkjent» for å holde seg like rask etter 36 måneders bruk skal man heller ikke kimse av - det tyske standardiseringsorganet setter ikke uten videre merkelappen sin på hva som helst.

Og det er en skikkelig god telefon å bruke. Men i motsetning til i fjor er det vanskelig å sette fingeren på hvorfor akkurat denne burde havne i alles lommer, og ikke bare i lommene til deg som vil ha noe annet.

