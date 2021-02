Denne gjør varmepumpen din smartere

Vi har testet Sensibos nyeste dings.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 3 Jan 2021 06:00

Det å være bevisst på hvordan du bruker varmepumpen din, kan gi lavere strømregninger. Mange varmepumper er ikke «smarte» eller lar seg tilkoble for eksempel mobilen din.

Men det finnes løsninger som gjør varmepumper smartere. Sensibo er en av produsentene som lager systemer for dette. For noen år siden testet vi Sensibo Sky , som imponerte oss – utenom at den var relativt kostbar.

Nå er produsenten klar med et enda mer avansert produkt som kan gjøre varmepumpen din smartere. Sensibo Air heter produktet, og det koster i skrivende stund rundt 1700 kroner.

8.5 Meget bra Sensibo Air annonse Sjekk prisen Sjekk prisen En enkel måte å gjøre varmepumpa smart på. Fordeler Enkel måte å gjøre varmepumpen din smart på

Enkel å installere

Enkel og ryddig app

Kan legges til andre apper som for eksempel Tibber

Nøyaktig og velfungerende sensor

Du kan spare penger på strøm Ting å tenke på Dyr å kjøpe inn

Sentralen må ha fri sikt til varmepumpen

Enkel installasjon

Sensibo Air kommer levert med en styringsenhet og en sensor. Og det er en enkel jobb å få disse koblet opp og klare til å styre varmepumpen din.

Du starter med å laste ned appen, og følger der etter instruksjonene i denne som steg for steg tar deg igjennom hva du skal gjøre.

Enhetene har en QR-kode på baksiden som gjør det enkelt å legge dem til i appen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Begge enhetene er merket med sin egen QR-kode, som du leser av via kameraet på mobilen din. Har du flere varmepumper som trenger styring, kan du i tillegg sette navn på de ulike Air-modellene, så du enkelt skiller dem fra hverandre.

Til å feste sentralen og sensoren på veggen følger det med dobbeltsidig tape. I tillegg kan sentralen også festes på et skruehode.

Du må ha i baktankene at sentralen trenger permanent strøm, slik at du plasserer den nært nok et strømuttak. Sensoren går på batterier, så den står du mer fritt til å plassere.

Husk at enheten må ha fri sikt opp til varmepumpen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Må ha fri sikt

En av tingene du må gjøre når du installerer systemet er å lære hvilken fjernkontroll som skal brukes. Dette fungerer ved at du peker kontrollen som følger varmepumpen din mot styringsenheten. Når du trykker på av/på-knappen, vil systemet kjenne igjen hvilken type pumpe du har. Eventuelt kan du også legge inn kontrollen manuelt.

Sensoren skal stå et sted i rommet hvor den kan «se» om noen er hjemme. Den måler også temperatur og luftfuktighet. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Med dette gjort er systemet klart til å brukes, og da er det et par ting du må huske på. Styringsenheten må fortsatt plasseres slik at den har fri siktlinje mot varmepumpen. Prøv deg frem før du klistrer den på veggen.

Når den skal sende instruksjoner til pumpen, skjer dette via infrarøde signaler, og står noe i veien vil ikke pumpen motta beskjeden.

I tillegg må du plassere sensoren slik at den kan få med seg at det er noen i rommet. Den måler i tillegg til bevegelser, også fuktigheten i luften og ikke minst temperaturen.

Klistrer du den helt oppunder taket, vil den kunne måle høyere temperatur enn for eksempel der du sitter i sofaen. Og på den måten blir det kaldere enn du kanskje ønsker deg.

Appen til Sensibo er grei og oversiktlig. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Kurant app

Appen fra Sensibo er ganske enkel og kurant å forstå seg på. Du kan styre de aller fleste funksjonene til varmepumpen via denne, som for eksempel å justere viftehastighet eller temperaturen.

Men litt av poenget med denne nye løsningen er at du nå kan legge inn funksjoner som at for eksempel temperaturen senkes dersom sensoren merker at det ikke er noen i rommet. Du kan velge selv hvor lang tid det skal ta før den gjør dette, slik at den for eksempel ikke senker temperaturen bare fordi du er ute av huset en rask tur.

Samtidig kan denne enheten legges til andre apper også – eksempelvis Fjordkraft eller i Tibbers system om du er kunde av selskapet. Via appen der kan du enkelt legge til natt- og dagsenking. Det kan du også direkte i Sensibo-appen, men det er noe mer tungvint enn om du gjør det via Tibber. Her har Sensibo noe å lære.

Likevel må vi si at responsen i appen er like rask og fin som den var da vi testet Sensibo Sky. Spesielt om du er innenfor samme hjemmenettverk, men det er heller ingen problem å foreta justeringer om mobilen kun har tilgang til mobilnettet.

Sensoren ser dessuten ut til å være ganske presis. Vi har blant annet sammenlignet med informasjonen vi får fra røykvarslerne til Verisure, og disse samsvarer godt med hva sensoren gir av målinger.

Sensibo Air gjør det enkelt å styre varmepumpen via mobilen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Konklusjon

Sensibo fortsetter å lage gode og velfungerende produkter med sin nye Air-modell. Den koster nesten 1700 kroner, noe som i seg selv er en solid slump penger. Men om du fordeler dette utover det du forhåpentligvis sparer av strøm ved å bruke den over tid, ser regnestykket kanskje ikke like avskrekkende ut.

Enhetene er enkle å montere, der du slavisk følger instruksjonene i appen før du er klar til å bruke systemet noen minutter senere.

Appen til Sensibo er enkel og ryddig å skjønne seg på, men det er likevel et par knepp mer tuklete å legge inn tidspunkter for senking av temperaturen om natten og dagen, enn om du gjør den samme operasjonen via Tibbers app.

Det som skiller Air fra den foregående modellen, er at du nå i tillegg til en sentral som kan styre varmepumpen, har en ekstra sensor som blant annet kan merke om det er folk i rommet hvor varmepumpen står. Og siden den også måler temperaturen og fuktigheten i rommet kan sensoren forsyne sentralen med informasjon om når det er på tide å senke eller øke temperaturen.

Alt i alt fungerer systemet sømløst og enkelt, og det er få ting vi har å utsette på det. Hittil har senking av temperaturen når vi ikke er i huset fungert akkurat slik man forventer - og det sparer vi penger på. Denne kombinasjonen vil være god for mange, og vi har ingen store betenkeligheter, annet enn prislappen, med å anbefale deg Sensibo Air.