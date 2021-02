«Ekte» Mario Kart i stua føles ganske magisk, men det har noen kjipe begrensninger

Denne lille radiostyrte bilen, med kamera på toppen, lar deg spille Mario Kart på stuegulvet. Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 9 Jan 2021 06:15

Nintendo har en herlig tendens til å gjøre ganske rare ting, på både godt og vondt.

Mens Sony og Microsoft slåss om å være kongen på haugen med henholdsvis PlayStation 5 og Xbox Series X, med kraftig ytelse og lynrask lagring, lanserte Nintendo i stedet en liten radiostyrt bil på tampen av 2020.

I den lille, fjernstyrte gokarten sitter selvfølgelig Mario, og er Nintendos forsøk på å smelte sammen tv-spilling med «ekte» gokart-racing på stuegulvet. Konseptet er smått genialt, og på mange måter ble vi positivt overrasket over hvor godt Mario Kart Live: Home Circuit fungerer.

Men spillet og den radiostyrte bilen har et par store mangler, som gjør at dette fremstår mer som et særdeles velutviklet testkonsept enn et produkt folk flest bør kjøpe.

La oss ta det fra begynnelsen av.

6 Helt greit Mario Kart Live: Home Circuit annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Vidunderlig på sitt beste, men både dyrt og begrenset Fordeler Veldig enkelt å komme i gang

Robust og solid bil

Gøy å lage egne baner

Føles som "ekte" Mario Kart

Enkelt å justere og endre på banen Ting å tenke på Dyrt

Flerspiller krever en helt separat spillkonsoll OG spillpakke

Begrenset moro i lengden

Kort rekkevidde

Lekende lett oppsett

Du kan lade opp den lille bilen med en medfølgende kabel. Niklas Plikk, Tek.no

Mario Kart Live: Home Circuit er et spill til Nintendo Switch, men i selve pakken vil du ikke finne noen fysisk kassett å putte i spillkonsollen. Esken inneholder nemlig bare en radiostyrt bil, fire porter i papp, samt et par retningsskilt som du kan bruke når du designer racingbanen din. Det følger også med en liten ladekabel til bilen, slik at du kan lade den opp ved å koble den til Switch-konsollen din. Selve spillet må du laste ned fra Nintendos spillbutikk.

Mario, klar for action! Niklas Plikk, Tek.no

Du starter opp spillet som vanlig på spillkonsollen din, og før du vet ordet av det kan du kjøre rundt i den lille bilen ved hjelp av spillkontrolleren din. Bilen er utstyrt med et kamera over Marios hode, som strømmer video i sanntid til spillkonsollen. Selve bilen er solid bygget, og uten at vi har testet det – vil vi tro den tåler både fall og slag ganske så godt.

De fire papp-portene som følger med kan du sette hvor du vil i rommet, og ved å kjøre gjennom dem med den radiostyrte bilen forteller du spillet hvordan racingbanen din skal se ut. Du kan for eksempel ta en ekstra sving før du kjører igjennom en av portene, eller tegne et lite åttetall på gulvet, for å variere hvordan racingbanen skal bli.

Det er faktisk utrolig gøy å lage egne baner på stuegulvet og nesten umiddelbart suse rundt i spillet. Niklas Plikk, Tek.no

Denne designprosessen kan du gjøre akkurat så kompleks eller enkel som du vil, og mye av moroa er jo å lage både en variert racingbane, men også å «krydre» opplevelsen med litt pynt på siden av veien. Kaktuser, stoler, kosedyr, potteplanter og kasser ble dratt ut på stuegulvet under testingen, før vi endte opp med en bane vi virkelig kunne være stolte av.

Så fort «den ekte» racingbanen er satt opp, kan du gjøre en del småjusteringer via TV-skjermen, hvor du kan endre på hvordan ting blir seende ut i spillet. Du kan for eksempel endre hvordan portene skal se ut, og legge til spilleelementer som roterende ildvifter eller andre fiender. Du kan også endre utseendet til til din egen bil på TV-skjermen, i tilfelle du blir lei av å se på en «vanlig» gokart.

Spillet har ikke så mange moduser å velge mellom, men den vanlige «Grand Prix»-modusen er selvfølgelig på plass, og det er også her du kan opparbeide deg gullmynter og belønninger, slik at du kan låse opp flere måter å tilpasse utseendet på ting i spillet.

Fire av disse portene følger med i pakken, som du må sette ut på gulvet for å vise kameraet hvor banen går. Niklas Plikk, Tek.no

Selv om racingbanen forblir nøyaktig den samme, varierer spillet på utseendet ut ifra hva slags «verden» du spiller i. For eksempel kan du gå fra å kjøre rundt på bunnen av havet i den ene runden, til å bli flyttet til ørkenen i neste. Hver «verden» har også hver sine unike designelementer og fiender.

Du kan for eksempel bli tatt av sterk vind i ørkenen. Selv om du i virkeligheten styrer en liten gokart på stuegulvet ditt, er det ganske virkningsfullt å se at bilen sakte blir dratt til den ene siden av vinden, som påvirker hvordan du styrer bilen.

Skulle man bli lei av banen man har laget kan man enkelt justere på den, eller lage noe helt nytt, ved å flytte rundt på portene og kjøre en ny kalibreringsrunde.

Den grønne stiplede linjen viser hvordan banen vår så ut etter et par småendringer.

Selve banebyggingen er egentlig noe av det morsomste med hele Home Circuit, og det går kort tid mellom man har laget et nytt design til man kan kjøre rundt og utfordre datastyrte motstandere i et race. Men der Mario Kart-spillene vanligvis er ekstremt sosiale spill hvor det er lekende lett å inkludere venner til å spille, er det nesten umulig å gjøre det samme i Mario Kart Live: Home Circuit.

Her nærmer vi oss den første svingen i rasende hastighet.

For ikke bare er kompisen din nødt til å kjøpe seg en egen Gokart – de selges ikke separat, men må kjøpes med papporter og spill og alt – men man må også ha en ekstra Switch-konsoll. Først når begge spillere har en Switch og en Gokart hver – DA kan man spille sammen. Dette er såpass uoppnåelig for de fleste, oss inkludert, at vi ikke har fått testet muligheten.

Et par pilskilt følger også med, som hjelper spillet å skjønne hvor du befinner deg. Niklas Plikk, Tek.no

En slik begrensning er kanskje forståelig, men det setter også en stor demper for potensialet til spillet. Jo da, det er gøy å lage baner, og er man flere kan man bytte på å spille og samtidig få glede av å se den lille bilen kjøre rundt på stuegulvet. Men det er ikke det samme som å spille sammen, og dét vet nok Nintendo godt.

Selv i sine egne reklamer for spillpakken inkluderer de flerspillermulighetene, med opptil fire samtidig spillere samtidig. Skal du ha noe slikt i stua vil hele greia - satt på spissen - kostet nesten 20.000 kroner for fire spillkonsoller og fire gokartpakker.

Du kan bruke bilen som en «vanlig» fjernstyrt bil også, og kjøre rundt i hele hjemmet. Niklas Plikk, Tek.no

Begrenset rekkevidde

Som sagt er noe av det morsomste med Mario Kart Live: Home Circuit å lage forskjellige baner rundt omkring i huset. Vi ble derimot ganske skuffet da vi skjønte at rekkevidden på bilen ikke var særlig lang. Den kobler seg nemlig direkte til Switch-konsollen, og i praksis vil racingbanen du lager måtte være ganske nær selve konsollen før det begynner å bli veldig irriterende forsinkelser på styringen, eller at du mister kontakten helt.

Dette kan delvis bøtes på ved at du bytter til håndholdt modus og spiller nærmere racingbanen. Det måtte vi gjøre da vi forsøkte å utvide banen ut til kjøkkenet, som er cirka 6–7 meter fra TV-en i stua. Så fort bilen forsvant bak en vegg og kom litt for langt vekk fra konsollen, ble det merkbare forsinkelser, og kjørte vi helt ut til kjøkkenet stoppet det helt.

De yngste vil kanskje synes det er gøy å bare kjøre rundt med den radiostyrte bilen også, via Switch-skjermen. For hvis du går rundt med konsollen i huset, og følger etter bilen mens den kjører, kan du i teorien komme deg rundt i hele huset og inn i hvert eneste rom.

Bilen har imidlertid visse begrensninger, og takler hverken dørterskler eller høye tepper særlig godt.

Morsomt konsept, men der stopper det

I bakgrunnen sitter katten vår og følger intenst med.

Mario Kart Live: Home Circuit er ulikt noe annet, og Nintendo fortjener honnør for å prøve noe nytt. Dét er de flinke til, og ofte treffer de blink. Og det har de jo gjort delvis denne gangen også, for veldig mye Mario Kart Live: Home Circuit er kjempegøy.

Det er ekstremt enkelt å komme i gang med, og det er gøy å bygge baner og umiddelbart kunne kjøre rundt i en halvvirtuell verden med en liten gokart og spille et interaktiv spill rett på stuegulvet. Jeg vil nesten strekke meg til at det kan føles litt magisk å smelte sammen den virkelige verden og spillverdenen på denne måten.

Men så er det alle begrensningene, da. Spillpakken alene er dyr – mellom 1300 og 1500 kroner – og det er bare nok til at én person kan spille. Rekkevidden er ikke lang nok til at du kan lage en særlig stor bane, og du vil ofte bli sittende og spille den samme banen din om og om igjen, med litt forskjellig virtuelt tema, noe man går ganske fort lei av. For all del, du får en fin radiostyrt bil på kjøpet, som du fint kan styre og kjøre rundt med separat fra selve racingdelen av spillet, men også dét har begrenset verdi.

Forhåpentligvis fortsetter Nintendo å utforske dette konseptet videre, for ideen er knallgod. Men akkurat nå er det litt for lite, til en altfor høy pris.