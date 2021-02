Gjennomført toppmodell fra topp til tå

Samsung Galaxy S21 er en solid oppgradering fra fjoråret.

En god allroundmobil? Det er akkurat det Galaxy S21 er. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 2 Feb 2021 16:52

Galaxy S21 kommer tidlig i år. Det er to-tre måneder til serien normalt skulle vært i salg, men likevel er den her. Ikke bare før tida, men også over forventningene. Rett nok fordi fjorårets S20 nok kunne gjort det litt skarpere da den kom.

Vi har allerede sett på Galaxy S21 Ultra - det ultimate flaggskipet i tradisjonell formfaktor fra Samsung så langt i år. Foruten noen små snublinger i en ellers utmerket kameraavdeling, og bitte litt etterslep på batteritid, gjorde den et usedvanlig godt inntrykk. Nå har turen kommet til den minste S21-modellen i serien.

Det er heldigvis lite som overrasker oss med Galaxy S21. Den er tvers gjennom en toppmodell, med kun et par småting å henge seg opp i. Og noe av det beste med den er den relativt håndterlige størrelsen.

Trådløs lading

Markedets antakeligvis beste skjerm

Tar gode bilder hver eneste gang

En mengde nyttige kamerafunksjoner

Gode stereohøyttalere

Kompakt i hånden

Plastbakside tåler mer støt og er mindre glatt

Vanntett

Ekstra solid Victus-glass på forsiden Ting å tenke på Plastbakside tåler mindre slitasje

Ikke plass for minnekort

Mangler UWB fra større S21-er

Ikke lader i esken

Ikke sømløs veksling mellom kamera under filming

Mangler den voldsomme zoomen fra Ultra-modellen

Samsung har som vanlig en av de aller beste skjermene i noen mobil du kan kjøpe. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kompakt-ish

Samsung Galaxy S21 er utseendemessig svært lik sine søsken, og deler kamerahump med Galaxy S21+ på baksiden. Det betyr tre øyne, og noenlunde moderat størrelse i forhold til S21 Ultra. Humpen glir nesten sømløst over i metallrammen rundt telefonen.

For deg som har små hender, eller ikke er sjonglør av yrkesvei, kan det være interessant å vite at den er rundt halvannen centimeter lavere enn Ultra-slektningen. Den er også en knapp halvcentimeter smalere. Disse omtrentlige tallene er omtrent like for S21+ som har omtrent like stor skjerm som den definitive størstemannen i serien. Så vil du ha en S21 som er kompakt-ish er det grunnmodellen, med sin 6,2 tommer store skjerm denne gangen.

Men det er noen forskjeller her mot resten av serien.

Samsung Galaxy S21 5G SM-G991B 256GB Pris 10190 NOK Serie Samsung Galaxy S21 Datatilkobling USB Type USB-kontakt USB (Typ C) USB On-The-Go (OTG) Ja USB-versjon 3 (Gen 1) Hodetelefonutgang (2,5/3,5 mm) Nei Bildeforhold 20:9 Pikseltetthet 421 PPI Skjerm funksjoner Motstandsdyktig mot riper på skjerm, HDR, 120Hz oppdateringsfrekvens Skjerm Farge Antall farger 16 777 216 Farger Skjermoppløsning 1080x2400 piksler Skjermstørrelse 6.2 Tommer Skjermteknologi OLED (AMOLED) Trykkskjerm (touchscreen) Ja Farge Sort, Sølv, Hvit, Grå, Lilla, Rosa Fysiskt tastatur Nei Seniortilpasset Nei Bredde 71.2 mm Dybde 7.9 mm Høyde 151.7 mm Produktvekt 169 g Funksjoner ANT+, Innebygde stereohøyttalere, eSIM, Høreapparatkompatibel Innebygde sensorer Nærhetssensor, Accelerometer, Gyroskop, Barometer Innebygget trådløs lading Ja Trådløs standard QI, PMA Med støtte for hurtiglading Ja Type hurtiglading Samsung Adaptive Fast Charge Sikkerhet Fingeravtrykklesere, Ansiktsgjennkjenning Støtte for to SIM-kort Ja Hybridholder til SIM Nei Type SIM-kort Nano sim Vannavstøtende Ja IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) IP68 Innebygget kamera Ja Frontkamera Ja Antall frontkameraer 1 stk Effektivt antall piksler frontkamera 10 megapiksler Antall bakkameraer 3 stk Effektivt antall piksler 12 megapiksler Kameraegenskaper Autofokus, Innebygget blits, Optisk bildestabilisering, Elektronisk bildestabilisering, Optisk zoom Maksimal blenderåpning 1.8 Sensorformat 1/1,76 Videoinnspilling Ja Maks bildefrekvens (høyeste oppløsning) 24 fps Maks bildefrekvens (uavhengig av oppløsning) 960 fps Maks oppløsning (høyeste bildefrekvens) 1280x720 (HD 720) piksler Maks oppløsning 7680x4320 (8K Ultra HD) piksler 2G (GSM) Ja 3G (UMTS) Ja HSPA+ Ja 4G (LTE) Ja 4G: Hastighet (ned/opp) Cat.20/18: 2000/200 Mbit/s 5G (NR) Ja Frekvensområde (5G) FR1 (Sub-6 GHz) Bluetooth Ja Bluetooth-profil A2DP Bluetooth-versjon 5.1 Innebygget satelittnavigasjonssystem Ja System GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS NFC Ja Trådløst nettverk Ja Trådløs nettverksstandard 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6) Intern lagringsplass (størrelse) 256 GB Minnekortleser Nei Materiale (deksel/chassis) Aluminium, Plast RAM-minne 8GB Operativsystem (Den siste versjonen) Android 11 Prosessor for grafikk (GPU) Ja Grafikkprosessortype ARM Mali-G78 MP14 Prosessorhastighet 2.9 GHz Prosessorkjernetype 8 (Octa) Core SoC/CPU (System on Chip) Samsung Exynos 2100 Batterikapasitet 4000 mAh Utskiftbart batteri Nei Lanseringsår 2021 Produsentens produktside https://www.samsung.com/se/smartphones/galaxy-s21-5g/, se

Alle de nyeste Galaxyene på rad og rekke. Fra venstre: Galaxy S21+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21 Ultra og to varianter Galaxy S21 helt til høyre. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Plast tåler mer og glir mindre

På designsiden er det først og fremst én ting det handler om; baksiden er i plast. Oppsiget er at du antakeligvis skal jobbe hardt for å knuse baksiden på en S21-telefon, men ulempen er at den antakeligvis liker nøkler og harde objekter i enda mindre grad enn de to andre S21-modellene som begge har glass bak.

Det sagt - etter fem dager med S21 i lomma er det ingen merker å se på mobilen så langt. Plasten har forøvrig en overflatebehandling som gjør den mindre glatt enn mobiler flest - inkludert de dyrere S21-modellene. Også S21+ og S21 Ultra har matt lakk utenpå glasset, men er likevel uforklarlig glattere enn S21. Undertegnede har en forkjærlighet for mobiler som ligger i ro på plasser jeg legger dem fra meg, og Galaxy S21 er en sånn telefon.

En tynn skjermbeskytter følger med, og skal fungere med fingerleseren i skjermen. Vær obs på at ikke alle skjermbeskyttere i glass fungerer godt sammen med den ultrasoniske fingerleseren under skjermen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Utmerket ytelse og batteritid

Forrige generasjon Samsunger sleit en del med både ytelse og batteritid. Spesielt da de var helt nye. De problemene har vi ikke med S21-serien. Ultra holdt i drygt fem timers bruk etter en lading, og det ser det ut til at den vanlige S21-en gjør også. Det kan oversettes til et par dager ved veldig forsiktig bruk, eller en dag til halvannen ved mye bruk.

Nykker i ytelse merker jeg så godt som aldri - alt flyter. Men det er nå også slik det skal være med en telefon som koster oppunder 10.000 kroner.

OneUI-menyene fungerer godt, og er lette å finne frem i. De er ikke spesielt glorete eller gimmickfylt. Hvis du leter etter noe er det enkelt å finne frem til via strategisk plasserte søkefunksjoner eller snarveier fra der man kanskje forventet å finne det man lette etter. Menyene er som alltid lagt opp for at mest mulig skal foregå innenfor tommelens rekkevidde - altså uten for mye skrot på toppen av skjermen.

USB-C-lading, SIM-kortplass og den ene av to høyttalere i bånn. Det er stereolyd på disse telefonene, men bunnhøyttaleren skyter ikke fremover, slik topphøyttaleren gjør. Forskjellen er ikke påtrengende, men det kan være lett å dekke høyttaleren med hånden hvis du holder telefonen «feil» vei. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Varslinger, varslinger

Galaxy S21-serien er imidlertid fortsatt i overkant lesset med «greier» som Samsung bare må vise frem. Og de greiene vet å irritere i blant. Om du hører varsellyder fra S21 midt om natten etter at du har kjøpt den kan det for eksempel være skylagringspartner Microsoft som har lyst til å selge deg lagringsplass på nett. Det kan også være Samsungs nyhetstjeneste, eller værvarselet i telefonen. Eller veldedighetsappen Global Goals. Eller kanskje bare tips om hvordan du kan bruke telefonen.

Kort sagt; den første uka med en Samsung Galaxy blir det en del mildt irriterte turer inn i varslingsinnstillingene for å få bukt med alt som insisterer på å stjele oppmerksomhet. Så fort tjenestene har fått tvangstrøye på er Galaxy S21 en utmerket telefon å bruke, og klagen er totalt sett liten, siden det er så greit å fikse selv. Men Samsung burde snart få bukt med sitt eget oppmerksomhetsjag.

Har du en S21 mellom hendene har du allerede lagt igjen rundt ti tusen kroner - det burde være tilstrekkelig til å slippe mas. Iallfall i dette omfanget.

OneUI byr på gode, kjappe menyer og Android 11. Samsung har vært flinke til å holde telefonene sine oppdatert de siste årene. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fantastisk skjerm og lyd

Som alltid i Samsungs nyeste toppmodeller er skjermen blant de beste vi noen gang har sett. Siden Galaxy S2 for snart ti år siden har Samsung levert en ubrutt rekke av markedsledende AMOLED-skjermer til mobilene sine - og til flere av sine konkurrenter. Selskapet er skjermspesialister, og det synes.

120-hertz-skjermen i S21 varierer oppdateringsfrekvensen etter behov, og er fin og jevn å se på. Her ser du ikke antydninger til flimmer eller den svake hakkingen du kan se ved panorering på 60 hertz-skjermer. Den er også behagelig som få for øynene, og voldsomt lyssterk når den trenger å være det.

Rundt skjermen er det stereohøyttalere som kan spille ganske høyt, men holder seg greit innenfor tålegrensene så det ikke begynner å lyde som en blikkboks ved fullt utslag på volumknappene. Hodetelefontakt er ingen steder å se, så her er det overgang eller Bluetooth - men slik har det også vært en stund.

En moderat høy kamerabump sitter fast i aluminiumsrammen som går rundt hele telefonen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Gjennomført streit kamera

Kameraet i Galaxy S21 tar gode bilder. Det er egentlig ikke veldig mye mer å si. Enten det er lyst eller mørkt, enten det er selfie eller vanlig. Eller vidvinkel - eller litt zoom. Det byr på en hel gjeng av funksjoner, der du har enkelt opptak-funksjonen som tar flere bilder og småsnutter med alle kameraene eller du kan velge AR-doodle som lar deg tegne på bildet eller videoen mens du tar det. Du har ulike varianter av slowmotion til video, og du har en velfungerende nattmodus til stillbilder.

Det er et mindre avansert kamera enn i Ultra-modellen, men bildene er stabilt gode og når du bare bruker telefonen til pek-og-skyt er det vanskelig å ha innvendinger mot det. Det byr til og med på fordeler ved å kunne være litt raskere i blant, og ved at det ikke gir like mye linsestøy fra lyse områder i mørket som mer avanserte kamera med mange store linseelementer gjerne gir.

Selfier både med det ene og det andre kameraet gir gode resultater. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Litt tregt kan det likevel være i å eksponere ferdig bildet noen ganger. Men det er stort sett treffsikkert på fokus, og som alltid med Samsung, eksponering og dynamikk i bildet er det i hvert fall ikke noe å utsette på.

Vel, bortsett fra når man filmer og bytter mellom kameraene, da. For akkurat som med S21 Ultra ligger ikke de andre kameraene klargjort til å ta over når du zoomer inn og ut. Derfor merker du det spesielt godt at hvitbalansen ikke er lik når du zoomer ut til ultravidvinkel. Det er i mindre grad merkbart ved kraftig innzooming.

Ytelsestestene

Ytelsen er som seg hør og bør helt i toppklasse med Galaxy S21, selv om Samsungs egen prosessor fortsatt ikke er fullt på høyde med Snapdragon-brikkene som brukes i amerikanske utgaver av telefonen.

Selv om både Galaxy S21 og S21 Ultra fremstår som prikkfrie i både ytelse under bruk og kjøring av apper, er det litt underlig at Ultra-modellen gir litt ustabil målt ytelse i 3D-mark. Den kan hoppe opp og ned med rundt 10–20 prosent fra en måling til den neste. Noen ganger stopper den også opp under målingene - noe S21 ikke ser ut til å gjøre.

Hva dette skyldes vites ikke, men jeg har ikke opplevd at det har påvirket den faktiske ytelsen jeg har fått fra telefonene - hverken under langvarige eller korte økter, eller med ulike typer bruk.

En oppdatert skår for S21 Ultra er med i stolpediagrammet under - men i flere av ytelsestestene var poengsummen som da vi opprinnelig testet denne modellen.

Uten tilbehør

Som telefon gjør Galaxy S21 en god figur. Det er utmerket lyd under samtale, og skjermen er presis og god på lesing av berøringer. Dermed får man sjelden følelsen av at man taster feil underveis, slik man kan få med mindre presise mobilskjermer. Den lager også en hel haug lyd når det ringer, så det bør ikke være noe problem å høre Galaxy S21 når den «går av».

En mild irritasjon er at Samsung i denne omgangen har kuttet ut ladere og hodetelefoner fra eska. Dermed må du klare deg med USB-C til USB-C-kabelen som følger med. Du kan imidlertid kjøpe en hurtiglader fra Samsung selv til rundt 250 kroner - som ikke er så verst med tanke på hva prisene ofte er på slike ladere. Øreplugger følger heller ikke med, men der har vi hatt USB-C som eneste hodetelefonutgang i Android-verdenen såpass lenge at de fleste nok har noe kablet eller trådløst som duger fra før.

Det er enkelt å finne frem i menyene. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Funksjonen som mangler

Den eneste viktige funksjonen S21 mangler sammenliknet med sine to dyrere brødre, utover i kameraavdelingen, er såkalt Ultra Wide Band, eller UWB. Det kan brukes til kjappe filoverføringer mellom to enheter, men det kan også brukes til å lokalisere ting eller å målrette kommunikasjonen ved at du rett og slett peker på dingsen du vil utveksle informasjon med. Det kan også hjelpe til med sporing av sporingsbrikker og tilsvarende. Samsung reklamerer forøvrig med at UWB skal brukes til å ha bilnøkler på mobilen i fremtidige mobiler.

Per dags dato er teknologien lite brukt, og med mindre du treffer på en person med en Galaxy Note 20 eller en S21+ eller S21 Ultra vil du neppe ha så mye å bruke den til heller på kort sikt. Skulle du trenge teknologien er S21+ den rimeligste av S21-modellene som støtter den.

Plasten på baksiden betyr flere ting. Telefonen blir mindre glatt og glir ikke rundt på alle overflater og den tåler støt bedre. Men den tåler også nøkler og slitasje dårligere enn glasset i de andre to S21-modellene. Oppsig og nedsig der altså. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hvorfor ikke?

Galaxy S21 er den enkleste telefonen i serien. Den har plast på baksiden, har færre kamerafunksjoner enn størstemann og mangler også UWB som kan bli av betydning i fremtiden. Mindre skjerm og batteri har den også.

Men ingenting av dette gjør den egentlig dårligere. Det er fortsatt en toppmodell på de aller fleste vis, fra de tilnærmet perfekte bildene den tar i nesten alle sammenhenger, til trådløs lading og strømdeling. Den har en ytelse som godt overgår det de fleste av oss trenger og hele sulamitten er vanntett. På forsiden har den en klasseledende skjerm, mens innsiden er preget av tilstrekkelig eller mer av alle spesifikasjonene og en finpuss i programvaren som i år er vesentlig bedre enn det har vært i mange tidligere år.

Oppå det hele har den den første kamerahumpen som faktisk ser ut som den hører til på telefonen på flere år. Selv om den i likhet med mange andre telefoner gjør at Samsung forsaker evnen til å ligge helt flatt på harde overflater.

Det er ikke så mye å klage på her, rett og slett.

Vi skulle gjerne sett muligheten til å be om en gratis lader ved bestilling hvis vi trengte det. Og videofunksjonene blir forhåpentligvis litt bedre når Samsung en gang får til å gjøre klar kameraene som er «i beredskap» under filming, så ikke endringen i hvitbalanse merkes så godt. Det river litt i hjertet at en så dyr telefon har bakside i plast - men det er fordeler også med dette materialet. Listen av ting å tenke på blir relativt lang - men den består for det meste av småpirk.

Vel blåst, Samsung - dette er en skikkelig god telefon.