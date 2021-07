Denne kategorien har det tidligere vært svært vanskelig å kåre en vinner i. Det har i hovedsak vært fordi du har fått både 5, 6 og 7 GB innenfor noen få tiere.

I tillegg har du hatt en annen outsider, som er Onecalls bare data-abonnement, som koster 190 kroner i måneden for 7 GB. Om du ikke har for vane å sende noe særlig med SMS eller ringe, fremstår dette som en god deal, men for folk flest er sannsynligvis «alt inkludert» et mer behagelig valg.

Om databruken din bare er høy et par dager i måneden kan nok 5 GB for 219,- (Release) eller 7 GB for 249,- (Chilimobil, Skymobil) være det beste valget, men det er rett og slett umulig ikke å peke på Happybytes 1 GB om dagen-løsning her.

Til 248 kroner i måneden får du rett og slett så mye data for pengene at det ikke går an å komme utenom, og Happybytes har dessuten billige ekstrapakker (19 kr/GB) og blant de absolutt laveste utenlandsprisene blant alle norske operatører.

Data i USA, Thailand og mange andre land utenfor EU/EØS koster for eksempel 10 øre per megabyte (100 kr/GB), og det er behagelig at det er prisen uten at du trenger å kjøpe noen fastsatt datapakke. Også ringing og SMS er jevnt over rimelig. Det største minuset her er kanskje at du ikke får data- eller tvilling-SIM til dette abonnementet.

En outsider er også Vipps, som potensielt kan være gunstig på grunn av ordningen med evig rollover på data. Det betyr at du for eksempel kan ha en måned med 40 GB data for 499 kroner i starten, og så gå ned til 5 GB for 249 kroner i måneden resten av året - og potensielt ha data igjen til videre rollover når året er omme. Det er jo ikke mange små datapakker du skal ha kjøpt hos konkurrentene før det kan lønne seg. Vipps har også relativt gunstige utenlandspriser og tilbyr fritt data-SIM, som teller til deres fordel.

I tillegg er det et element hvilket mobilnett du føler deg mest komfortabel i. Chilimobil bruker Telias nett, mens Happybytes og Skymobil leier seg inn hos Telenor. I praksis er det nok ikke voldsomt store forskjeller, men spesielt i enkeltområder utenfor de store byene kan det være forskjeller i dekning og hastighet. Hvordan dekningen er der du oftest befinner deg vet du sannsynligvis best selv.