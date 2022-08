Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sammenleggbart kokesett - har det noe for seg?

Noen av oss virkelig elsker å utnytte hver lille millimeter av tursekkens volum. I så stor grad at vi nærmest forventer entusiastisk applaudering fra nære og kjære for (nok en gang) å ha pakket sekken som den ukrona dronningen av Tetris man tross alt er. Denne iveren og gleden lar seg derimot alltid dempe av én nødvendig del av turutstyret: de der fordømte kokesettene.

Til tross for at artikkelforfatter stort sett sverger til de minste, letteste kasserollene, som også blir brukt til alt av kokkelering, så er de like fullt litt i veien. De passer liksom aldri sammen med annet utstyr, og hvis man putter noe særlig annet enn tøy på innsiden for å pakke mest mulig uten luftrom, står flere av dem i fare for å bli skadet.

Vi var derfor innmari spent på Sea to Summit (StS) sine kokesett. For disse er ikke bare relativt lett i vekt, men de kan også brettes sammen, og – trommevirvel – pakkes inn i hverandre! De er med andre ord vesentlig mer plasseffektive enn andre typer kokesett og lar tetrishjernen få helt overtenning. Men er det like genialt som vi umiddelbart tenker at det er?

Typisk Sea to Summit

For dem som ikke er like kjent med merkevaren StS, så må det nevnes at kokesettene deres er fryktelig typisk StS. Foruten at StS er opptatt av at ting skal være lett og enkelt, så er de også kjent for å lage all verdens rare «dingser» du kan trenge – eller bare ha lyst på – til en nesten hvilken som helst type tur.

Det gjør også at en del av utstyret deres, slik som kokesettene, vanskelig lar seg direkte sammenligne med andres produkter. Istedenfor må man sammenligne konsepter og vurdere nytteverdien ut i fra det. Ettersom vi ikke har gjennomført tester av andre typer kokesett enda, har vi valgt å ikke gi karakterer i denne omgang.

De to produktene fra StS vi har hatt inne til test er følgende:

Sea to Summit X-Pot 4.0L

Sea to Summit X-Kettle 2,2L

Vi har kokt opp vann i begge to, kun til punktet som er merket «trygt kokevolum». For kasserollen har vi naturlig nok også laget mat i den.

Sea to Summit X-Pot 4.0L

Kasserollen står på en brenner. Målepunktene på innsiden av kasserollen.

StS oppgir at kasserollen rommer 4 liter. Den har derimot kun målepunkter på innsiden opp til 3,5 liter. Det er heller ikke anbefalt å koke opp 3,5 eller 4 liter væske, for det står opplyst at grensen for trygg koking er 3 liter.

Dette er den største silikon-baserte kasserollen til StS, og er myntet på en større gruppe (4-6 personer). De andre størrelsene er 2,8 liter (2–3 personer) og 1,4 liter (1 person).

På grunn av størrelsen krever kasserollen naturlig nok en brenner med litt lengde på «armene» for å kunne stå helt stødig. Den har to håndtak i silikon på sidene, som man kan bruke til å løfte kasserollen. Disse fremstår derimot litt for lealause til være effektive håndtak hvis man behøver å røre rundt i kasserollen mens man lager mat. Hvis man i tillegg ikke har en brenner med de lengste armene, står man i fare for å kvelve kasserollen.

Kasserollen har een sil i lokket. Håndtakene på kasserollen er også laget av silikon, hvilket gjør dem mindre stabile å holde fast i.

Håndtakene er derimot effektive grytekluter hvis en skal tømme kasserollen for vann. Lokket er nemlig også en sil, og du kan sile vannet ved å holde i håndtakene og lokket. Eventuelt, som vi måtte teste, så kan du feste håndtaket fast i lokket, slik at alt holdes på plass når du tømmer ut vannet. Vi forventet i utgangspunktet at dette kunne bli klønete, og at klossmajorer som undertegnede på tross av «sikring», ville miste kasserollen i bakken. Men den gang ei. Etter gjentatte forsøk kunne vi erklære at silikonet fungerer utmerket som anti-skli mot idioti.

Silikonet fungerer likevel ikke som botemiddel mot all form for idioti og premiekløneri. For den tåler selvsagt ikke flammer. Det vil si at den åpenbart ikke kan brukes over åpen ild, men også at man må passe på å begrense flammene fra brenneren. Alle silikon-kokesettene til StS kommer med instrukser under selve pannen, som viser at flammene ikke kan overstige et visst punkt.

Akkurat dét er derimot lettere sagt enn gjort, ettersom flammene ikke er synlig i dagslys. Dermed vil man naturlig nok slite med å se nøyaktig hvor på flaten flammene er, og i verste fall ikke oppdage at flammene er bredere enn antatt før silikonet er skadet.

I ekte Tek-stil kjørte vi derfor selvsagt brenneren på full guffe i et forsøk på å faktisk smelte silikonet. Uten hell, heldigvis. Det skal med andre ord litt til før den blir ødelagt, men den kan jo helt klart svekkes. Silikonveggene gjør også at man må være ekstra nøye på oppvasken, samt la kokesettene tørke skikkelig før man pakker dem ned, slik at det ikke gror nye kolonier i brettene.

Med det sagt, de er enkle å rengjøre etter matlaging. Vi testet å lage både havregrynsgrøt, vanlig grønnsakssuppe, samt en jegergryte med rømme i kasserollen. Sistnevnte krevde også å på forhånd steke kjøtt og sopp, ettersom StS spesifikt opplyser at kasserollen absolutt ikke kan brukes til steking. I tillegg må man være svært nøye på mengden væske som til enhver tid må være i kasserollen for å unngå å skade silikonveggene. Med jegergryten ble deler sittende fast i bunn under koking, og det kreves omrøring konstant for å unngå dette. Men det var til gjengjeld enkelt nok å fjerne, da trolig fordi ingenting faktisk var brent. Det var heller ingen lukt eller misfarging etter kokkelering og rengjøring.

Silikonkasserollen er stor nok til å kunne pakkes sammen med andre StS-produkter, slik som kjelen, på innsiden. Den er kjempesmart og innovativ, tar lite plass og er enkel å bruke. Men den har noen helt åpenbare begrensninger som gjør den mindre praktisk. Hvis maten du skal lage kun består av behov for vannbaserte matretter? Supert, da er den helt topp. Trenger du å også steke i samme kasserolle? Da må du ta med ekstrautstyr uansett.

Sea to Summit X-Kettle 2,2L

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Noen av silikonproblemene til kasserollen gjelder naturlig nok også for kjelen. Den tåler ikke flammer, flammene må holdes innenfor et visst område og man må være nøye på oppvasken. Det er også opplyst både i liter og kopper, hvor mange liter den kan romme (2 −2,2 liter eller 8–10 kopper), og hvor grensen går for hvor mye det er trygt å koke (1,5 liter eller 6 kopper).

Kjelen er derimot mindre av størrelse, og åpenbart kun tiltenkt oppkok av væske. Dermed har den ikke de samme begrensningene med steking, som kasserollene har. Kjelen har også en mer praktisk størrelse hvis det du egentlig trenger på tur er mulighet til å koke vann.

I en kjeles natur har den følgelig også en kvalitet ingen av kasserollene har; en helletut og et håndtak som går over selve kjelen. Håndtaket er også av den virkelig gode sorten og fremstår svært stabilt å holde i, i tillegg til at det ikke blir varmt slik resten av kjelen blir.

Kjelen er rett og slett enkel, praktisk, pakker lett og gjør alt den burde gjøre veldig bra.

Men er det verdt det?

Svaret er «tja».

Disse silikonbaserte kokesettene har noen begrensninger på grunn av materialet de er laget av. Hvis silikonet smelter så er naturlig nok kokesettet ødelagt. Behandler du det som tiltenkt skal det likevel litt til, for de er relativt hardfør, til tross for å være laget av plast.

Med det sagt er det nok mer sannsynlig at vi tar med oss kjelen enn den store kasserollen til StS, rett og slett fordi kjelen tross alt kan brukes til flere ting, og har noen gode håndtak som gjør den enkel å håndtere.

Det er ikke det at kasserollen fungerer dårlig. Den fungerer som den skal, selv om den altså har noen litt klønete håndtak og ikke kan brukes til steking. Det er rett og slett bare det at vi opplever at StS krever mer nøye behandling og vedlikehold, enn vanlige kokesett.

Derimot pakker de fenomenalt bra, som kan være mer enn grunn god nok til å skaffe seg et par sett.