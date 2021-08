Vi har testet mobilholderne som fungerer på de aller fleste telefoner

Mobilholderne har blitt testet på variert terreng.

Enten du hiver deg på sykkelen fordi kontoret endelig åpner og for lengst har glemt veien dit, eller du skal ut på en lengre sykkeltur, så er GPS-en din beste venn. Da er det innmari greit å slippe å stoppe midtveis fordi «var det ikke opp denne veien her, da?». Vi har derfor satt oss fore å teste hvilke mobilholdere som holder telefonen trygt på plass og lar GPS-en geleide deg trygt frem.

I denne omgang tar vi for oss universalholderne, som passer for de fleste, men ikke alle, merker og modeller. Det er derimot et utall ulike varianter der ute, og vi spurte derfor et knippe butikker etter deres anbefalinger.

Det vi veldig fort oppdaget var at mange benytter seg av omtrent de samme utformingene, men med små variasjoner. To av disse systemene utmerket seg likevel som genialt enkle.

Ingen telefoner falt av, men syklisten ble sjøsyk

Alle mobilholderne har, i tillegg til generell hverdagsbruk, vært med på flere runder rundt Maridalsvannet i Oslo. Maridalsrunden inkluderer tursti med grus, noen avstikkere med tøffere terreng, samt også en hullete asfaltert vei som har vært neglisjert altfor lenge.

Siste passasje ble kjørt ned mot Bjølsen og Sagene for også å få med noen runder rundt to rundkjøringer med brostein. Alt for å teste hvor godt telefonene satt fast og hvor stabilt holderne var på styret.

Den gode nyheten er at ingen telefoner falt av. Den dårlige nyheten er at noen av dem beveget seg så mye at undertegnede var på grensen til å bli sjøsyk av å følge med på dem.

Hvor enkle er de å bruke i fart?

Vi har også sett på hvor enkelt det er å bruke telefonen når du er i fart. Du har kun sekunder på deg til å sjekke kartet når du sykler. Hvis telefonen har gått i sovemodus eller kartet står litt skjevt, behøver du å kunne korrigere den hurtig.

For de fleste universelle mobilholderne betyr dette at festemekanismene ikke bør dekke over steder du behøver å flytte fingrene over. Dette er ulikt for de forskjellige telefonmodellene og dette har vi også tatt høyde for.

Prismessig noenlunde likt, kvaliteten er som natt og dag

Vi har selvfølgelig også sett på prisforskjellene for de ulike systemene. Men faktum er at prisen ikke varierte så mye - bortsett fra for vårt foretrukne feste fra Quad Lock, som sendte oss opptil flere varianter. Dette er utvilsomt det dyreste systemet og ligger rundt 500 - 900 kroner avhengig av hvilket system man velger. I denne testen har vi likevel forholdt oss til universalversjonen, som ikke krever dyrt mobildeksel.

Bortsett fra dette systemet ligger produktene vi har testet på noenlunde samme prisnivå, men kvaliteten og funksjonsnivået er likevel som ulike verdener mellom toppen og bunnen.

Best i test: Quad Lock Front Mount Pro

Øverst fra venstre: Quad Lock Out Front Mount V2, Out Front Mount Pro og Stem/Handlebar Bike Lock.

Quad Lock sendte oss intet mindre enn tre ulike systemer, i tillegg til både «universal»-holder til telefon, samt et deksel og regntrekk. I hovedsak gir vi dem en vurdering på den universale holderen, men har prøvd alle de tre festene, samt deksel og regntrekk. De to siste har derimot lite å si for vurderingen i en test av universalholdere.

Av de tre ulike festene Quad Lock sendte (Out Front Mount Pro, Out Front Mount V2 og Stem/Handlebar Bike Lock) var Pro-versjonen vår foretrukne. Den er av aluminium og kan teknisk sett festes både på stangen og styret, selv om styret nok er å foretrekke. Deres V2 er identisk til Pro, men av plast. De fremstår begge like stødige, men aluminiumsversjonen vil nok tåle mer i lengden.

Både V2 og Pro må festes med en unbrakonøkkel som kommer med. De fleste iherdige syklister har nok et sett med nøkler lett tilgjengelig, men vi fant at nøkkelen som fulgte med ikke ble dekket av vårt eget unbrakosett. Det kan derfor være verdt å sjekke på forhånd skulle du trenge å justere festet i løpet av en langsveistur.

Stem/Handlebar-festet monteres derimot med gummistrikker rundt stangen. Det følger med to strips for ekstra støtte. Dette systemet fremstår mindre stabilt, selv om den uten tvil holdt telefonen fast selv på et krevende terreng med steiner og røtter.

Det var litt klønete å montere de ulike festene til sykkelen, men når de først var på plass var det hele en drøm. Den universelle holderen til telefonen er noe så enkelt som en lås med 3M VHB-tape til å feste på baksiden av telefonen - eller et deksel. Vi testet den rett på telefonen.

Det kan oppleves som relativt usikkert å skulle feste noe med tape på baksiden av telefonen og forvente at den skal henge fast, men 3M VHB er kjent for å tåle mye.

Quad Lock fører også dedikerte deksler til ulike mobilmerker og modeller (spesifikt for Apple/iPhone, Samsung/Galaxy, Google/Pixel og Huawei). Vi testet for iPhone 12 og elsket den. Dekselet kan også få et vanntett regntrekk over hvor touch-funksjonen holdes helt inntakt - forutsatt at du ikke har et beskyttelsescover over skjermen fra før.

Telefonen monteres til festet ved å holde den i vinkel og «skru» den på. Og der sitter den bom fast. I tillegg til grussti, hullete asfalt og brostein fikk disse systemene gjennomgå også på et terreng av røtter og steiner. Vi holdt fint lite tilbake og kjørte frem og tilbake i relativt god fart uten at telefonene leet på seg en millimeter.

Ønsker du å skifte fra portrettvisning til landskap er det ingen sak. Den kan snus veldig enkelt med en liten justering. Bare sørg for å trykke ned den blå knappen bak som «låser» fast telefonen din til festet.

Låsemekanismen er kompatibel med løsningene deres for biler, motorsykler og løping, men disse har vi derimot ikke testet.

Quad lock er en enkel og stødig løsning som tilbyr det meste du måtte trenge for en mobilholder. Det eneste reelle minuset er at det også koster en del mer enn andre holdere og er utilgjengelig fra norske butikker.

9 Imponerende Quad Lock Out Front Mount Pro annonse Sjekk prisen Et utrolig godt, enkelt og trygt system. Fordeler Holder svært godt fast i styret, eller stammen.

Enkelt feste for telefonen og enkelt å ta den av.

Kan snu telefonen i landskapsmodus uten problem.

Subtil innretning Ting å tenke på Litt klønete montering.

De dyreste festene er dyre.

SP Connect Universal Bike Bundle II

Sp Connect sin superenkle løsning.

Det er veldig små marginer mellom førsteplassen og andreplassen i denne testen. Faktisk så små at vi nesten er på bagatellnivå, men likevel er det spesielt én ting som gjør at det ikke er dette systemet som går seirende ut på topp og det er muligheten til å justere mellom portrett- og landskapsvisning.

Dette kan kanskje høres ut som en unødvendig funksjon, men noen ganger er det faktisk mer praktisk å ha telefonen liggende horisontalt. Da kan det være greit å kunne svitsje enkelt mellom vertikal og horisontal visning.

Det kan du ikke med varianten SP Connect sendte til test. Da må du frem med unbrakonøkkelen og justere hele festet før du kan låse telefonen i ønsket vinkel. Utover denne lettere irriterende løsningen så er denne mobilholderen helt på linje på topplasseringen.

Monteringen av SP Connect-festet er superenkelt. Man skulle kanskje tro at å stripse fast en holder er litt i det veikeste laget, men nei. Det er så enkelt og funksjonelt at vi måtte gå litt i oss selv.

SP Connect sitt feste har tålt alt vi har utsatt det for. Det har aldri rikket på seg og telefonen har vært trygt plassert. Du kan selv velge om du ønsker å montere det på styret eller stammen, men dette må altså justeres riktig før du drar avgårde. Med mindre du vil stoppe halvveis for å kløne med unbrakonøkler.

Horisontal montering fra stangen med vanndeksel over.

Innsiden av SP Connect sin låsemekanisme. Tannhjulene gjør at du kan justere hvordan telefonen skal stå i forhold til styre eller stang akkurat som du vil.

SP Connect sin Universal adapter til venstre og dekselet til en iPhone 12 til høyre.

Lik Quad Lock har SP Connect et festesystem hvor du legger telefonen oppå og vrir den fast. Universalholderen har en 3M-tape som du fester til enten deksel eller baksiden av telefonen. Det finnes flere dekseltyper og tilhørende regntrekk for noen av de vanligste telefonmodellene som kan kjøpes i tillegg, men utvalget er mindre enn hos Quad Lock.

Dette er et utmerket system for de aller fleste, og tilbyr som testvinneren et låsesystem som også går til bil, motorsykkel og løping. Siden vi kun har testet til sykkel kan vi derimot ikke si noe om hvor god funksjon de har for annet enn sykkel.

SP Connect-festet hører til et nokså omfattende utvalg av fester, deksler og annet tilbehør, slik at du kan tilpasse det etter eget behov. Samtidig har det prisen til en «billigholder» og funksjon bare millimetre unna de dyreste variantene vi har prøvd.

9 Imponerende SP Connect Smarttelefon BUNDLE II Universal holder annonse Sjekk prisen Det enkle er ofte det beste, som i dette tilfellet. Fordeler Enkel å montere.

Holder seg på plass uavhengig terreng.

Klisterfestet til mobil sitter godt fast.

God pakkeløsning til en bra pris.

Kan brukes både horisontalt og vertikalt.

Subtil innretning. Ting å tenke på Man må bruke en unbrakonøkkel (kommer med) for å justere mellom landskap/portrett.

Celly Ghostbike

Celly Ghostbike har gummistropper over hjørnene.

Celly Ghostbike har en ganske enkel monteringsløsning med to klyper som går over styret, eller stammen, og en skrue med klemme på, omtrent som på sykkelseter og sykkelhjul. Ettersom systemet er i plast og akkurat denne typen festemekanisme kan legge voldsomt press på omgivelsene sine er det alltid en viss fare for at noe knekker - som vi så hos ett av de andre testproduktene. Denne overlevde imidlertid strabasene.

På telefonen fester du en magnetlapp med 3M-tape som fester seg til magneten på holderen på sykkelen. I tillegg har den gummistropper som dras over hjørnene på telefonen for å holde den fast. Selv om mobilen sitter på holderen med bare magnetfestet når sykkelen står stille er det ikke sterkt nok til å holde den fast når sykkelen er i fart - du slipper altså ikke unna å ha gummistroppene over skjermkantene når du ferdes med Celly Ghostbike.

Celly Ghostbike er nokså klumpete på styret.

Celly Ghostbike vridd horisontalt.

Mobilholderen holder utvilsomt telefonen godt fast, og den beveger seg ikke nevneverdig under fart og på ujevnt underlag. Derimot er det fryktelig irriterende å miste muligheten til å se hele skjermen underveis. Stort sett er det ikke noe problem at gummistroppene holder over hjørnene, men det er visse ting som klokkeslett, Strava sin tidtager og batterimengde som kan være greit å se underveis.

Selve festet er også ganske klossete og tar en del plass. Fester du den på stammen er den derimot mindre i veien. Alt i alt en helt grei mobilholder, men prismessig nærmer den seg SP Connect og den sammenligningen kommer den ikke godt ut av.

6.5 Helt greit Celly Ghostbike annonse Sjekk prisen Enkel å montere og enkel å bruke. Fordeler Enkel montering.

Magnetfestet til mobil sitter godt fast.

Holder seg stort sett stabil på ujevnt terreng. Ting å tenke på Gummistroppene kan være i veien for å utføre oppgaver mens i bevegelse.

Klumpete og stor.

Låsemekanismen er mindre tillitsvekkende.

Hama mobilholder for sykkel

Finn Jarle Kvalheim/ Tek.no

Hama sitt system ligner Gear sitt ved at de både har gummistropper i hjørnene og klammer på siden av telefonen. Men Hama får et snevert forsprang i låsemekanismen til styret ved at den skrus ned med en vanlig strammeskru, uten den litt risikable klemmen som fikk løsningen fra Gear til å knekke.

Flaten du fester telefonen til har en gummipute, som helt sikkert beskytter telefonen mot noe slag, men hvis funksjon stort sett er å holde telefonen litt bedre fast.

Nederst på flaten telefonen festes på er en knapp du trykker på for å åpne klammene. Når du har sykkelen på flaten klemmer du bare inn igjen klammene for å feste telefonen, før du drar over gummistroppene.

I likhet med flere av de andre mobilholderne dekkes hjørnene av skjermen av stroppene som holder telefonen fast. Men selv om vi kan se forbi at hjørnene dekkes, holdt de store klammene på å sende syklisten i grøftekanten i ren frustrasjon. Klammene skrår langt innover skjermen og er rett og slett i veien.

Finn Jarle Kvalheim/ Tek.no

Hamas rare fold støtter opp telefonen, men må tas ned når den faktisk er i bruk.

Vilde M. Horvei/ Tek.no

Det er enkelt nok å vri telefonen til en horisontal retning ved å løsne en vingmutter ved kulehodet bak festet. Det holder også godt fast i bevegelse hvis du skrur den stramt. Men der klemmen forstyrrer en del langs sidene i portrettmodus, blir de enda mer i veien for topp og bunn av telefonen i landskapsmodus.

Hama har også en merkelig fold du kan ta ut og sette telefonen på. Denne kan derimot ikke være tatt ned når du skal bruke mobilholderen, fordi gummistroppene ikke går over telefonen verken over eller under da. Med andre ord er dette en såpass meningsløs funksjon at undertegnede fortsatt klør seg i hodet av at den eksisterer.

Prismessig er systemet lik andreplassen, men det når ikke helt opp rent kvalitetsmessig.

Finn Jarle Kvalheim/ Tek.no

5.5 Middelmådig Hama mobilholder for sykkel annonse Sjekk prisen Fordeler Enkel å montere.

Telefonen sitter godt fast.

Kan anvendes både vertikalt og horisontalt. Ting å tenke på Både festespenner og gummistroppene dekker sentrale deler av skjermen.

Ganske klumpete konstruksjon.

Kan bevege seg noe hvis ikke kulehodet er strammet særdeles godt.

Gear Mobile Holder Bike Mount

Finn Jarle Kvalheim/ Tek.no

Gear-festet er nok en mobilholder med både gummistropper og klammer. Festemekanismen er en skrue med strammehendel som bøyes ned for å låse fast til styret. Dette er en mekanisme som fort kan få plasten den er laget av til å knekke hvis den strammes for hardt og det ikke er nok skum eller myk gummi mot sykkelstyret som kan ta av for trykket. Vi opplevde denne som nokså dårlig polstret, og andre gang den skulle festes på styret brakk festet av. Vi rakk likevel å teste den på tur før den tok turen til de evige jaktmarker.

På Gear-systemet er det ingen knapp for å få ut klammene, de trekker du bare ut selv og presser igjen for å feste den til telefonen. Den sitter heller ikke fast i resten av holderen, så du kan gjøre dette før du monterer den på resten.

Finn Jarle Kvalheim/ Tek.no

Klammene til Gear er bedre enn mobilholderen fra Hama ved at de har beskyttende gummi langs klammene som former seg med telefonen. Med andre ord er ikke klammene like i veien som hos Hama.

Utover dette er de to systemene til Gear og Hama like. Du skrur den horisontalt og fester den godt. Det fungerer helt greit. Men begge disse systemene er klumpete og tar mye plass og oppleves lite subtile.

5 Middelmådig Gear Mobile Holder Bike Mount annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Ganske omstendelig telefonmontering. Fordeler Telefon henger godt fast.

Kan vendes både horisontalt og vertikalt. Ting å tenke på Dårlig gummigrep i festene til styret, festemekanismen kan knekke.

Både festespenner og gummistroppene dekker sentrale deler av skjermen.

Klumpete og stor konstruksjon.

Gear Universal Bikeholder

Finn Jarle Kvalheim/ Tek.no

Det er veldig enkelt å montere holderen fra Gear. Den har en gummistropp som festes rundt styret og mobilen festes i gummirammen.

Fordi den stort sett er laget av gummi - foruten bøylen til styret, som til gjengjeld er dekket av gummi - er den også mindre stabil. Telefonen sitter fast, men den forflytter seg mer på styret når ujevnt terreng melder sin ankomst.

Den er forsåvidt enkel å flytte i horisontal retning ved å bare vri den rundt, men da kommer den farlig nær styret og kan fort slå seg.

Finn Jarle Kvalheim/ Tek.no

Gummirammen er også særdeles i veien for en iPhone hvis skjermen går i dvale, fordi du må dra opp fra nederste del av skjermen. Dette gjelder derimot ikke alle telefoner. Det er uansett noe man må være bevisst før man velger hvilket som helst av disse systemene hvor gummi eller klammer ligger over hjørner og sider.

Det er et enkelt system, med rimelige løsninger, men det er det.

5 Middelmådig Gear Universal Bikeholder annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Greit nok på jevnt terreng. Fordeler Enkel montering.

Holder telefonen fast. Ting å tenke på Ved horisontal montering kan telefonen slå i styret.

Beveger seg for mye i ujevnt terreng.

Gummistroppene kan være i veien for å utføre oppgaver mens i bevegelse.

Linocell Bike Phone Mount

Finn Jarle Kvalheim/ Tek.no

Dette systemet er superenkelt å montere. En gummistropp dras over styret og gjennom selve holderen, før den festes fast i foretrukket festehull.

Den har derimot samme problemstilling som andre systemer med gummirammer, hvor gummistroppene dekker over vesentlige områder på telefonen. I de tilfellene hvor tilgang til nederste del av telefonen er en forutsetning for å få låst opp skjermen, blir denne vanskelig å bruke fordi den blir liggende under nederste gummifold.

Finn Jarle Kvalheim/ Tek.no

Det er ikke mulig å snu telefonen horisontalt, og det anbefales heller ikke å feste den på stammen siden den er vinklet for å bli festet på styret.

Tross sin enkelhet og det faktum at den absolutt holder telefonen fast, så har den en naturlig tendens til å leke geleklump og snurre rundt styret uansett hvor godt du har festet den.

Den beveget seg allerede mye både på grussti og hullete asfalt, men når brosteinene meldte sin ankomst så den ut som mobilholderens svar på en turnartist fra Cirque du Soleil. En telefon hvor GPS-en vises frem på andre siden av styret er ikke særlig nyttig.