Test B&O BeoPlay EQ

Fantastisk lyd, men dårlige å ringe med

B&O leverer et stykke på veien med BeoPlay EQ.

Øreproppene i ladeetuiet som også kan lades trådløst.

Noen produkter har det med å starte dyrt, og så pusle seg relativt raskt nedover i verdi. Hodetelefoner og øreplugger er på denne lista, og B&Os BeoPlay EQ er blant dem som virkelig starter høyt i pris. Men så er også merket ett som har levert noen av de best lydende hodetelefonene vi har hørt gjennom årene. Så kanskje er det verdt å betale mellom 3600 og 4000 kroner for et virkelig heftig sett øreplugger?

Svaret på det er i grunnen litt todelt. For lyden er som vanlig skikkelig bra, mens kvalitetsinntrykket ellers slår litt sprekker. Det er spesielt lydkvalitet under samtale og programvaren til disse øreproppene det svikter litt under, mens den fysiske byggekvaliteten virker prima. At de er velbygget er i grunnen det minst overraskende – gitt at de kommer fra en dansk kvalitetsleverandør med lange tradisjoner, og prisen altså reflekterer akkurat det.

7.5 Bra Bang & Olufsen BeoPlay EQ annonse 3 626,- Sjekk nå 3 626,- Sjekk nå 4 299,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " BeoPlay EQ gir god lyd, men koster mye og er ikke gode i samtale. " Fordeler Krysse av Særdeles god lyd

Krysse av Pen design

Krysse av God passform, tross størrelse

Krysse av Ålreit batteritid Ting å tenke på Bytt Temmelig dårlige i samtale

Bytt En del rare bugs

Bytt Svært tidkrevende oppdateringer

Bytt Fysisk store plugger

Det er relativt store ørepropper dette, men de er tynne inn mot øregangene så de burde passe mange, selv om de risikerer å stikke noe ut av knollen.

Klassisk B&O-design

Proppene bor i et sølvfarget aluminiumsetui med gummiering under, så de kan ligge noenlunde rolig på for eksempel bordet i en buss eller en båt – eller andre plasser der omgivelsene beveger seg. Etuiet er smalt og avlangt, og minner designmessig litt om en del av B&Os andre produkter, så som den runde, men minimalistisk utformede Beosound A1-høyttaleren.

Oppi er et par propper som er ganske voksne på utvendig størrelse, men heldigvis er selve tuten som skal inn i øregangen smal og kompakt. Jeg har svært små øreganger, så mange propper passer ikke i mine ører, men BeoPlay EQ passer greit nok – kanskje til og med greit nok pluss. Det er veldig sjelden jeg i det hele tatt må justere på dem etter å ha satt dem inn, og veldig langt unna at jeg må gå og trykke dem inn igjen til stadighet, slik jeg må med utstyr som ikke passer. Men det finnes tross alt propper med enda ørlige grann bedre passform.

Størrelsesmessig er de sammenlignbare med, men litt større enn, Sonys WF1000 XM4. Som vanlig i slike ladeetui er det USB-C eller trådløs lading som gjelder for å fylle på, og et lys indikerer ladestatusen for etuiet – rødt, gult eller grønt, avhengig av om det er fler oppladinger igjen.

Designen på aluminiumsetuiet de BeoPlay EQ kommer i er det noe kjent over. Flere av B&O sine produkter har design som likner.

Lette å få full av voks

Et lite irritasjonsmoment som jeg gikk meg på umiddelbart var at proppene har fastmontert filt ytterst i «tuten» – og den tuten stikker veldig langt inn i selve øret gjennom plast-tippene. Dermed lever den alltid faretruende nært ørevoks, og plutselig var min høyre propp stappet av det etter å ha gått seg på et berg av stoffet, litt som en lydens Titanic.

Smartere designede propper har vokssperrer i gummitippene, som hindrer voksen i å komme helt inn til tuten, eller så har de utskiftbare eller rengjørbare skumgummistopper ytterst i tuten. Det gjorde nok neppe noen stor skade på proppen, men jeg måtte pirke ut filten med binders, dra den av der den tilsynelatende satt fast, og forsøksvis sette på plass igjen etter at den var noenlunde ren igjen. Det ser ikke riktig ut som om filtmaterialet er meningen å fjernes, og det er ugunstig at et sett ørepropper til over 3500 ikke er sikret bedre mot farene de kan møte på langt inne i folks ører.

Det sagt fungerte de helt fint igjen etter en liten «rens».

Til venstre er Sonys WF1000XM4 og til høyre B&O BeoPlay EQ.

Utmerket musikklyd

Det som kjennetegner lyden fra BeoPlay EQ er en «krisp» og klar diskant og et voldsomt stereoperspektiv. De har noen bassressurser også, og det de lager av bass er mer enn godkjent. Men det er ikke bassen som dominerer i lydbildet. Her er det forholdsvis balansert, men med litt ekstra fokus i toppen som gjelder. Sånn sett ligner de en del på Sennheisers Momentum True Wireless 2 i lydfokus.

Til tross for at disse har kun en enkelt driver – i likhet med ørepropper flest – ligner de mye på de fullstørrelses hodetelefonene fra B&O i lyd. Den luftige lyden med en bred «scene» til instrumentene, eller lydeffekter som svirrer rundt hodet på en, er ikke bare sjelden i vanlige store over-øre-hodetelefoner, men spesielt uvanlig i øreplugger.

Og selv om fokuset er mest i toppen mest i toppen med disse øreproppene er det en del mer ressurser i bunn enn i de nevnte Sennheiser-proppene. Det låter ikke like anstrengt som det fort kan gjøre der ved høye lyttevolum eller bassintense låter. Lyden fra disse er nærmere det jeg forbinder med ørepropper som har to drivere, med separat «høyttaler» for bassen.

EQ er noen av de best vektede øreproppene jeg har vært borti. Om noe låter litt overdrevet eller fremhevet, så er det diskanten – men det gjør ikke så mye siden den er krisp nok til å få frem fine detaljer i lyden. De er også nokså engasjerende og dynamiske å lytte til, forutsatt at låten er den rette. Med lite «ekstra» lagt til i bunn drar ikke disse opp gassen for spor med kjedelig eller dårlig produksjon, men de som har litt rytmer og dynamikk er en fornøyelse å lytte til.

Appen som hører til BeoPlay-proppene kunne vært bedre teknisk, men den er lett å finne frem i.

Litt knotete app og touch

Appen er oversiktlig designet, men bruker litt tid på å koble til proppene når den hentes frem. Både propper og app har også tidvis vært litt buggete i min bruk. Fra å gi ulyder og susing under samtale, til at kun den ene proppen ville spille av musikk fra telefonen. Det løser seg alltid ved å sette proppene tilbake i etuiet igjen og ta dem ut.

Det irriterer for øvrig også at de store berøringsfeltene hverken kan endres funksjon på eller skrus av. Jeg har flaks om jeg ikke endrer volum eller låt når jeg tar på meg disse proppene. Av andre ting vi merker oss er svært tidkrevende programvareoppdateringer, og en app som helst ikke vil bort fra skjermen mens de pågår. Dermed blir både telefonen og proppene «opptatt» når de skal oppdateres – i det som fort kan ta 15–20 minutter.

En snodighet med støydempingen her er at den noen ganger slipper gjennom lyder med en litt «metallisk» attåtklang, slik at jeg et par ganger har lurt på om jeg har hatt en egen telefon på høyttaler en plass – mens det bare har vært mennesker rundt meg i butikken som har pratet. Støydempingen er i og for seg blant de mer effektive jeg har hørt ved siden av at de av og til slipper gjennom disse litt skarpere lydene på en måte som nesten får det til å høres som om transparens står på.

Men transparens høres nokså annerledes ut på disse proppene, og slipper gjennom svært mye mer lyd. Transparensfunksjonen er for øvrig helt ok, men med litt forsinkelse på så det ikke blir den «umiddelbare» omgivelseslyden som for eksempel AirPods Pro kan gi.

Ladeetuiet til BeoPlay EQ til venstre, og til Sony WF1000XM4 til høyre.

Middels minus til samtaler

I samtaler slipper proppene i praksis gjennom absolutt alt av lyd rundt seg. De skal ha seks mikrofoner for å gi mest mulig presis overføring av stemme, men i praksis er dette blant de dårligere samtaleproppene vi har testet i det siste. De gjør jobben helt ok i stille omgivelser, men så fort det kommer støy rundt blir det slitsomt å føre en samtale.

Vi har også her opplevd bugs med proppene der bråk og sus har vært helt dominerende i samtalen. Linjen har tilsynelatende vært ok, siden vi har koblet tilbake til telefonene og snakket normalt utenom proppene. Akkurat hva det skyldes er uklart – men de synes ofte å gi litt forskjellig samtalelyd – fra helt grei til temmelig dårlig. Men i normal drift, uten bugs, så er lyden i hvert fall god nok til en kontorbasert samtale, selv om du hverken bør gå ut i vind eller trafikk for å ta telefonen med disse.

EQ-proppene er fysisk store, og lener seg på baksiden av øret. I mine veldig smale øreganger omgitt av store ører sitter de godt - men dette varierer nok en del fra person til person.

Dyr godlyd med nykker

Inntrykket vi står igjen med er blandet. Disse øreproppene koster kjempemye, og de spiller omtrent som de koster – det er skikkelig bra lyd i dem. De er også velbygget, ser pene ut og kan spille lenge i hver omgang. 6,5 timer sier B&O at batteriet skal holde i, og de har holdt ut svært lenge i min bruk. Ladeetuiet har to ekstra oppladinger, så til sammen snakker vi om rundt 20 timers batteritid.

Men proppene er fysisk ganske store og til denne prisen hadde jeg forventet litt mer «fremsyn» på hygienefronten. Hvorfor kan ørevoks så enkelt trenge rett inn på selve «tuten» når dette er tenkt på i andre og vanligvis billigere produkter? At de fremstår som litt ustabile og buggete handler nok aller mest om en oppdatering som de før eller siden vil få – men det gjør det likevel dels frustrerende å bruke proppene akkurat nå.

Og selv på sitt beste er de ikke all verdens i telefonsamtaler, med en knapt tilstedeværende støydemping i samtalen. Støydempingen ellers har også sine særegenheter.

Skulle vi gått etter lydkvalitet alene og ikke tenkt på pris ble det en stor tommel opp til BeoPlay EQ, men du får to sett Sennheiser Momentum True Wireless 2 for samme pris. Og da har du et mer helstøpt og «ferdig» produkt. Til 3500 til 4200 kroner som disse koster er forventningene at de skal være både ferdige, solide og ha det lille ekstra. Men lyden – den er der, og den er som du forventer fra B&O.

7.5 Bra Bang & Olufsen BeoPlay EQ annonse 3 626,- Sjekk nå 3 626,- Sjekk nå 4 299,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " BeoPlay EQ gir god lyd, men koster mye og er ikke gode i samtale. " Fordeler Krysse av Særdeles god lyd

Krysse av Pen design

Krysse av God passform, tross størrelse

Krysse av Ålreit batteritid Ting å tenke på Bytt Temmelig dårlige i samtale

Bytt En del rare bugs

Bytt Svært tidkrevende oppdateringer

Bytt Fysisk store plugger

Enkelt og greit for iPhone-brukere Apple AirPods Pro fra 2295 :- Apples AirPods Pro-propper er et forholdsvis enkelt og trygt valg for iPhone-brukere, siden de er tungt integrert med epletelefonene. De er langt mer "livsstilsorienterte" i lyden, men er tett integrert i Apple-økosystemet og kan hoppe mellom en Mac, en iPad og en iPhone uten problemer. De har et kompakt ladeetui og en utforming som begynnes å bli svært så velkjent - på godt og vondt. Den utstikkende "tuten" kan være irriterende, men så er selve proppen inni øret litt mindre enn mange konkurrenter. Enkelt og greit å sette opp og lette å like. Og selv om det er et "dyrt Apple-produkt" fortsatt 1000-1500 kroner billigere enn B&O BeoPlay EQ. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Mye billigere og litt bedre Sennheiser Momentum True Wireless 2 fra 1790 :- Til under halve prisen av B&O BeoPlay EQ får du disse øreproppene. De er fokusert på omtrent de samme områdene av lyden som EQ-proppene er, og gjør det meste av den like godt - selv om bunnen ikke har like mye tungde som i proppene fra B&O. Vi snakker om relative bagateller. Størrelsesmessig er de mer kompakte, selv om heller ikke disse er små, og selve ladeetuiet er større. De er bedre, om ikke fantastiske i samtaler, og det er færre bugs å støte på. Men først og fremst snakker vi altså om en svært lik lydkvalitet for betraktelig færre kroner. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Godlyd som sitter Sony WF-1000XM4 fra 2199 :- Sonys siste toppmodeller på proppefronten kommer utelukkende med skumtupper. Årsaken er at de festes på en litt uvanlig måte - her dytter du proppen mot øregangen, og så venter du litt. De skal ikke trykkes inn i knollen til de har blokket ut øregangene dine. Tvert om skal skummet bare få fylle den ledige plassen. Det sammen med de smale rørene for lyden gjør at de passer ganske godt i ganske mange ører deriblant også mine trange og vanskelige ører. Vi har fått noen tilbakemeldinger fra folk som ikke får dem til å passe - så universelt blir sjelden perfekt, men her synes sjansen bedre. Og en solid lydkvalitet med doble drivere og et svært kompakt lite ladeetui hører med. Prisen er heller ikke uanstendig, selv om de ikke er blant de billigste du kan få tak i. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt