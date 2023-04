Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Motorola Moto G53

Noen ganger er budsjett bare kjipt

Vi elsker gode kompromiss - Moto G53 er ikke et slikt.

Moto G53 ser temmelig fin ut, men i praksis er den en litt slitsom telefon - som bare blir verre når apper og oppdateringer får gjort sitt. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 25. april 2023, 19:15 Lagre Lagre artikkel

Billige telefoner varierer mye i kvalitet. Men Motorola har vært gode på kompromissene, og som regel gitt deg mye for pengene. Så her kommer det kanskje en ekte budsjettslugger.

Prisen starter på rundt 2800 kroner, som er rimelig for en telefon for tiden. Og desigmessig ser den heller ikke «billig» ut. Den føles som en helt vanlig telefon - og det er en god ting, når prisen er under en tredel av der de rimeligste flaggskipene starter.

Men her er det kanskje spart litt for mye.

4 Svakt fjerne Sammenlign Motorola Moto G53

+ Stor skjerm

+ Grei ansiktsgjenkjenning

+ God batteritid

+ Vannavstøtende design

+ Greit med lagringsplass (128 GB)

+ Hodetelefonkontakt og minnekortplass Ting å tenke på — Blass skjerm

— Svært treg i bruk

— Dårlige kamera uansett lysforhold

— Fingerleser leser ofte feil

— Lader ikke fort

— Ikke særlig fremtidssikker (4GB RAM, treg prosessor)

Skjermen her er ikke den beste - den fremstår blass og med dårlig innsynsvinkel. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dårlig skjerm

Mogo G53 har en 6,5-tommers skjerm. Den har den uvanlig lave oppløsningen 1600 x 720 piksler. Det er i seg selv ingen krise. Det er ikke påfallende synlige piksler her. Først og fremst er dette en blass skjerm med dårlig innsynsvinkel. Da hjelper det ikke så innmari mye at den er 120 hertz.

Det er sjelden besparelsene blir så synlige som her.

Ellers er design og byggekvalitet nokså ålreit. Bakside og kanter er i plast, mens forsiden er i glass - det er egenskaper du finner i dobbelt så dyre telefoner også. Samme med den sidemonterte fingeravtrykkleseren.

Fingerleseren bommer ofte, men heldigvis fungerer ansiktsgjenkjenningen godt. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Slitsom fingerleser, god ansiktsgjenkjenning

Fingertrykkleseren er imidlertid ikke særlig god. Den leser ofte feil, og nekter ofte adgang til telefonen hvis jeg ikke bruker koden i stedet. Det til tross for at jeg har lært den fingrene mine å kjenne fra flere ulike vinkler.

Ansiktsgjenkjenningen fungerer greit fra de fleste vinkler, og ned til halvbra innebelysning. Pussig nok er selve innlæringen av ansiktslåsen litt kranglete, og påstår tidvis at bildet er for uklart selv i helt super belysning. Men innlæring gjør du tross alt bare én gang.

Moto G53 har en fotogen bakside. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Går så utrolig sakte

Bruksmessig er likevel der denne telefonen kommer til kort. Den har svært svak maskinvare inni seg, og det merkes. Snapdragon 480+ er for en strikkmotor å regne, og det blir ikke stort bedre av at den bare har fire gigabyte RAM å hjelpe seg med. Vi snakker lite om rene spesifikasjoner i disse dager, men på dette prisnivået er det viktig.

For du merker at dette blir for svakt i alle sammenhenger. I testperioden har jeg unngått min sedvanlige «pausebruk» av telefonen, der jeg åpner den og sveiper rundt. Jeg har i stedet trykket på den bare når jeg har trengt det. For opplevelsen er frustrerende.

Problemet med denne telefonen er at responsen altfor ofte uteblir. Og trykker du på noe nytt? Da kan du banne på at det rekker å lande en annen knapp under fingeren din innen den treffer skjermen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Trykker feil hele tiden

Det som stadig vekk skjer med Moto G53 er at jeg trykker på en knapp eller en funksjon i menyen eller appen. Men så skjer ingenting. Jeg trykker på nytt for å forsikre meg om at jeg faktisk har trykket - men først da forandrer skjermen seg, og i vanvare trykker jeg på noe annet.

Jeg tilbringer for mye av min tid med denne telefonen med å rette opp i feiltrykk som strengt tatt ikke er min, men telefonens, feil.

Og om du tenker «det kan jeg sikkert leve med» bør du være klar over at både system- og appoppdateringer gjør alle telefoner gradvis tregere. Flere funksjoner kommer til, krav til økt sikkerhet legger sin tyngde på og nye apper krever mer. Moto G53 er for treg også i dag, og vil bare bli verre.

Kameraet tar ikke spesielt gode bilder. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dårlige kamera

Som kamera er Moto G53 også ganske svak. Det er en bitteliten 50-megapikslers kamerabrikke som er hovedkamera her, i tillegg et makrokamera på 2 megapiksler. Førstnevnte er ikke særlig bra, og sistnevnte er mest der for å være et ekstra øye på baksiden.

Hovedkameraet vil selv i godt lys tidvis lage et «rutenett» i for eksempel himmelen på bilder. Det gir ikke gode HDR-foto i motlys - i stedet blir motivet kraftig undereksponert, mot overeksponeringen rundt. Og selv om telefonen tilsynelatende gjør seg ferdig med fotograferingen fort, bærer mange av dem preg av lange lukkertider og bevegelsesuskarphet.

Selfiekameraet er faktisk det som tar finest bilder av alle på denne telefonen, men også her bærer det tidvis preg av at detaljer har blitt borte og glattet over.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Grei batteritid og til å ringe med

Stort batteri og medfølgende lader er positivt. Men laderen er ikke rask, og det er ikke støtte for trådløs lading - det ville vært uvanlig i denne prisklassen.

Når du først har ladet batteriet varer det opp i et par dager - antakeligvis litt hjulpet av «bruksvegringen» som oppstår når ikke alt går i ønsket tempo. Men like fullt; telefonen holder ut til den samtalen du venter på, også om du ikke får ladet.

Tillegg vi ikke ser ofte, så som minnekortplass og hodetelefonkontakt er på plass. I denne prisklassen er det definitivt kjekt å ha. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lydkvalitet i samtaler er ok, og telefonen støtter de vanlige ringestandardene i Norge. Til meldingstasting melder imidlertid treghetene seg igjen, så hvis jeg var tekstbasert hadde jeg tenkt meg om to ganger før kjøp.

Under ser du ytelsestestene som viser en del av forklaringen på hvorfor alt går så sakte:

Moto G53 fungerer - men til en pris som er forholdsvis høy med tanke på at den kostnadsskrapa innmaten. Du får bedre til samme pris, og du får veldig mye bedre om du går opp få hundrelapper. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Konklusjon: Velg noe annet om du kan

Dette er blant de få Motorolaene jeg har testet som har bent frem skuffet.

Skjermen er for svak, ytelsen på grensen til katastrofal og kameraet er faktisk ikke noe tess selv i dagslys.

Selv om det er langt mellom dem kan du få bedre telefoner i omtrent samme prisklasse. Og legger du på få hundrelapper kan du kjøpe noe som vil vare lenge.

Verden går fremover, og kravene blir høyere. Skulle du klare å leve med denne telefonen det nærmeste året, blir mobilkostnaden uansett irriterende høy hvis den må byttes «før tida».

Her er tre gode alternativ:

OnePlus Nord Ce2 Lite : koster det samme, yter langt bedre. Obs! Nord Ce3 Lite er lansert og testes straks, men koster rundt tusen kroner mer.

: koster det samme, yter langt bedre. Obs! Nord Ce3 Lite er lansert og testes straks, men koster rundt tusen kroner mer. Nothing Phone 1 : Fra 3800 kroner får du her den billigste telefonen som «føles dyr». Trådløs lading, utmerket kamera, spenstig design og upåklagelig brukeropplevelse. Men du må ha lader utenom.

: Fra 3800 kroner får du her den billigste telefonen som «føles dyr». Trådløs lading, utmerket kamera, spenstig design og upåklagelig brukeropplevelse. Men du må ha lader utenom. Google Pixel 6a: I underkant av 4000 kroner får du også Googles billigste Pixel. Den er et supert kamera, og byr på helt ok brukeropplevelse, men det er litt irriterende at den ikke har ansiktsgjenkjenning.

