Test DJI Avata

DJI Avata er ekstremt gøy å fly

Actionkamera-dronen GoPro skulle ønske de lagde.

Kamera Kristoffer Møllevik

Kristoffer Møllevik

Er det en fugl? Er det et fly? Er den for filming? Eller bare for flyging? Et verktøy, eller en leke? En snarvei til fete shots og nye likes? Eller en ekstra dyr måte å ødelegge frontruten på naboens Tesla?

Det er i alle fall en FPV-drone, og navnet er DJI Avata. Vi gjetter navnet har mindre med blå Pocahontas å gjøre, og mer med det at du «trer inn» i dronen ved hjelp av briller, slik at du ser det den ser. Som om den er din avatar i himmelen.

Product DJI Avata DJI Mini 2 DJI Mini 3 DJI Mavic Air 2 DJI Mavic 3 annonse Pris 15590 4790 8589 8889 16490 Pris ved publisering 15 590,- 4 790,- 8 589,- 8 889,- 19 990,- Vekt, gram 410 249 249 570 895 Oppgitt maks flytid 18 31 34 34 46 Fart, fremover (normal|sport) 8|14 m/s 10|16 m/s 10|16 m/s 12|19 m/s 15|19 m/s Kollisjonssensor Under Under Foran, bak, under Foran, bak, under Foran, bak, sider, under Sammenleggbar Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Bildebrikke 1/1.7" 1/2,3" 1/1,3" 1/2" 4/3 (224,9 mm²) Synsvinkel 155º 83º 82,1º 84º 84º Gimbal 1 akse 3 akser 3 akser 3 akser 3 akser Maks bitrate 150 100 150 120 200 Høyeste fps 4K 60 30 60 60 120 Høyeste fps 2,7K 120 60 60 60 - Høyeste fps full HD 120 60 120 240 200 Åpne fullskjerm Mer +

Hva er en FPV-drone?

FPV-drone kan være et litt forvirrende begrep.

Teknisk sett betyr det jo at du styrer dronen fra et førstepersonsperspektiv (first person view). Hvis du har spilt litt dataspill vet du hva det betyr: Du ser det karakteren din ser og styrer «innenfra», til forskjell fra tredjeperson der du ser og styrer karakteren utenfra. Men dette kan vi jo gjøre med «vanlige» droner også. Alle kameradronene til DJI gir oss jo et sanntidsbilde fra dronens kamera som vi bruker for å fly dronen.

I praksis er det ikke perspektivet som skiller en FPV drone fra en «vanlig» kameradrone, men brillene. Kamera Kristoffer Møllevik

Så i praksis er det ikke perspektivet som skiller en FPV drone fra en «vanlig» kameradrone, men brillene.

I stedet for å se bildet fra dronen på en skjerm på kontrolleren, ser vi bildet inne i et par videobriller. De minner litt om slanke VR-briller, men med bildeoverføring rett fra dronen. Dette gir et stort bilde som dekker mye av synsfeltet vårt. I praksis et mye større bilde enn vi får med en skjerm på kontrolleren. Dette gjør det enklere å fly dronen gjennom åpninger, nært bakken eller mellom trange passasjer. Dette, kombinert med en ofte litt mer «flytende» flystil, der kameraet ikke alltid er helt i vater, men følger dronens bevegelser mer, får video fra FPV-droner et eget særpreg. Det føles litt mer som om vi ser gjennom blikket til en fugl som flyr, eller et menneske i sånn vingedrakt.

Hvem kan fly droner? De nye dronereglene krever at du registrerer deg som dronepilot hos Luftfartstilsynet på flydrone.no. Dersom du skal fly droner som veier mer enn 250 gram må du også ta nettkurset på flydrone.no og bestå eksamen etterpå. Kurset og eksamen er gratis, men registreringen koster 220 kroner. Det er 16 års grense for å registrere seg. Når man skal fly FPV-drone må man ha en observatør ved siden av seg som har øyekontakt med dronen. Du kan lese mer her. Mer +

Actionkamera-drone

Dette er ikke DJI’s første FPV-drone. Den første var DJI FPV, som kom på markedet i fjor. Begge har fire propeller, et kamera og kan fly. Men der stopper nesten likhetene.

DJI Avata er mye treigere enn FPV. I S-modus er toppfarten «bare» 50 km/t, mot forgjengerens 97 km/t. Og det betyr også at den tåler mindre vind. Men den er mye lettere, nesten halve vekten av FPV faktisk. Og den har betydelig større bildebrikke, mer bevegelig gimbal og tar opp video med høyere bitrate. Bildebrikken er fortsatt i mobilkamera-kategorien, men 50 prosent større enn forgjengerens, og lik de brikkene DJI har brukt i små kameradroner som DJI Spark og Mini 2.

Forrige Neste Kristoffer Møllevik De kraftige propellburene gjør at den tåler et lite krasj eller tre, men det gjør den også litt keitete å pakke i sekken Kristoffer Møllevik Uten batteriet ser det ut som en slags flyvende Mad Max Beach Buggy Kristoffer Møllevik Dronen har kun optiske sensorer på undersiden. De hjelper den å lande, og med å holde en viss minimumshøyde over bakken når vi flyr Åpne fullskjerm

Den forholdsvis lave vekten, og noen solide propellbur med faste, doble propellarmer, gjør dette til en drone som tåler en støyt. Bokstavelig talt. Vi har ikke krasj-testet den for å finne bristepunktet, men ved flere anledninger dunket inn i både vegger og trær, uten at det skjedde noe verre enn at dronen spratt litt motsatt vei før den fortsatte sin ferd uten varig mén

I løpet av testen ble vi gradvis mer vågale i flyvningen takket være den gode beskyttelsen, og prøvde oss på manøvre vi ikke har turt å gjøre med tidligere modeller vi har testet. Å fly gjennom bildekket i lekestativet til ungene blir plutselig ikke like skummelt, når konsekvensen er «godt forsøk, prøv på nytt» og ikke «verksted på ubestemt tid».

Og dette gjør at DJI Avata ganske enkelt er ...

Gøy å fly!

Dronen er overraskende enkel å fly. Kontrolleren vi fikk i vår pakke er en «DJI Motion Controller», og kan på en måte beskrives som en Wii-kontroller med pistolgrep. Du klemmer inn avtrekkeren for å gi gass, og tilter kontrolleren den veien du vil at dronen skal dra. Tilt mot høyre, og den svinger til høyre, tilt den bak, og den svinger opp. Det er ingen merkbar forsinkelse i systemet så lenge dekningen er god, og det tar ikke lang tid før vi føler vi har god kontroll. I alle fall i normalmodus.

Forrige Neste Kristoffer Møllevik Vi styrer dronen ved å tilte, ikke vri, kontrolleren. Tenk Wii-kontroller i Mario Kart-ratt, ikke skrutrekker. Kristoffer Møllevik Den store knappen er en slags nødstopp, som stopper dronen kjapt hvis behovet skulle dukke opp. For eksempel hvis frontruta på naboens Tesla plutselig og uforutsett praktisk talt manifisterer seg selv midt i flyve-banen din. Åpne fullskjerm

Det morsomste er å fly nært bakken, og på siden av eller under ting som grener, steiner og lignende. Da gir den store synsvinkelen en fin følelse av flyt og fart, og det gir et dynamisk bilde der det skjer mye. Og når dronen tåler en støyt her og der, får vi raskt opp selvtilliten som trengs for å prøve litt kule bilder.

Godt bilde, men trives best i åpne landskap

Brillene gir oss gode muligheter til å justere både posisjonen og “brillestyrken” på de to linsene ser inn gjennom. Men vi kan ikke justere eller bytte ut neseputen, så der er det litt mer opp til tilfeldighetene hvor godt den passer over nesegrevet. Undertegnede synes den kommer for langt frem på nesen og klemmer litt mer enn jeg liker, om enn ikke mer enn jeg tåler. Men hvis du av erfaring vet at du kan ha passformproblemer med for eksempel skibriller og dykkermasker, kan det være du får det her også.

Forrige Neste Kristoffer Møllevik De ser litt ut som en rekvisitt fra Minority Report, men så lenge bildet er bra og oppdateringsfrekvesen er kjapp, er det vel greit Kristoffer Møllevik Okularene kan flyttes sidelengs, og styrken kan justeres for akkurat ditt syn (så lenge du ikke er veldig langsynt) Kristoffer Møllevik For å være lystette ligger skumramma rundt brillene tett inntil ansiktet. Det ble litt klamt selv på en kjølig, nordnorsk høstdag, og det blir nok ikke bedre på en varm sommerdag. Åpne fullskjerm

Men bildet i brillene er godt. I midten, i alle fall. For optikken i brillene er ikke skarp helt ut i kantene, og etter hvert som dekningen mellom brillene og dronen blir dårligere, prioriterer systemet bildekvaliteten i midten av bildet, og bruker mer av den tilgjengelige båndbredden på å gi et bedre bilde der. Så lenge vi er i åpent landskap er det ingen merkbar forsinkelse, og dronen responderer kjapt på bevegelsene i håndkontrolleren, og bildet følger omtrent umiddelbart.

Men hvis vi flyr inn mellom trærne i en lett løvskog, eller får en bergnabb mellom oss og dronen, merkes det kjapt. Datamengden som dronen klarer å overføre til brillene blir merkbart dårligere fra mellom 30 og 100 meter, alt etter hvor tett terrenget er. Og da kan vi også få små eller store «framedrops», der bildet henger seg opp i for mange brøkdeler av et sekund til at vi er komfortable med å fly nært bakken eller mellom trær. Og da forsvinner jo litt av styrken med nettopp en slik drone.

Nede til høyre ser vi at bitraten er gått ned til 4 Mbps, fra 50 på det beste. Det meste av datastrømmen går til midten av bildet, slik at bildet blir best mulig der. Merk at dette er bare det vi ser i brillene og påvirker ikke det dronen tar opp. Kamera Skjermbilde fra brillenes POV

Men i åpne landskap, som på fjellet, på crossbanen eller en åpen stisykkelpark, fungerer det helt utmerket.

Lad-orama, bare ett batteri og ingen veske

Med både fænsi briller og bevegelseskontroller skjønner vi jo at prisen blir litt høyere enn «normalt». Men for rundt 16.000 kroner er det enkelte ting vi hadde håpet på å få med. Et ekstra batteri, for eksempel? Bruken blir veldig begrenset av å ha bare ett batteri, når maks flytid er 18 minutter under ideelle forhold, og dette inkluderer sikkerhetsmarginen dronen holder på for å kunne fly tilbake til start.

Og når batteriene skal lades, må både dronen, kontrolleren og brillene lades med USB-C-kabel. Moderne og fint. Og det følger noen kabler med. Men ingen lader for å koble til veggen, eller multilader som kan lade flere dronebatterier og kontrolleren samtidig. Noe vi er vant med på mange andre av DJI sine droner. Det høres kanskje ut som pirk, men hvis du skal ta denne med på reise, kan du fort bli til at du makser støpsel-kapasiteten på hotellrommet ditt når du skal lade både drone, briller, kontroller, mobiltelefon, og kanskje et actionkamera samtidig på slutten av dagen. Vi har gjort den lade-stol-leken nok til å vite at det er noe herk.

Altså, har du sett vesken DJI sender ut med Mavic 3? Ikke bare er den praktisk som bæreveske for dronen og alt utstyret, den kan bli til ryggsekk også! Kamera DJI

Og sist, og bare kanskje minst: Vi får heller ikke med noen bæreveske eller praktisk boks. Igjen, dette er vi blitt vant til at DJI sender med mange av de andre dronene sine. Og med tre enheter, pluss kabler, lader og ekstra propeller, hadde det vært sabla greit.

Kan vi jobbe rundt alle klagepunktene? Ja, selvsagt. Vi kan kjøpe en multilader og enkel kameraveske for ikke så fryktelig mange hundrelapper på Clasern. Og DJI selger jo ekstra batterier og batterilader utenom. Men til en pris på nesten 16.000 kroner, synes vi egentlig at vi burde slippe, og at i alle fall noe av det burde vært inkludert.

Brukbar bildekvalitet

Bildekvaliteten er viktig når vi skal avgjøre om Avata er et verktøy, eller en leke. Skal vi se på den som en kameradrone, for å ta kule bilder og filmer fra et førstepersonsperspektiv? Eller en FPV-drone, som også kan ta opp video av flyturene?

Vi har ikke testet forgjengeren, DJI FPV, men bare ut fra spesifikasjonene er det enkelt å se at forgjengeren nok aldri var ment som en skikkelig videodrone. Den var laget for å fly. Men sammenlignet med forgjengeren, har Avata har betydelig større bildebrikke og mer datakraft tilgjengelig for en større datastrøm (altså opptak høyere bitrate.) Den er, som tidligere nevnt, på papiret fint sammenlignbar med DJIs minste droneserien, som DJI Spark, Mini og Mavic Air.

Videotest av dronen DJI Avata

Vi har testet dronen i flere videomodus, og sammenlignet den med to andre vi hadde for hånden: DJI Mini 2 og DJI Mavic 3. De er i hver sin ende av bildekvalitets-spekteret, der Mini 2 har en bildebrikke som er sammenlignbar med flere smarttelefoner, mens Mavic 3 kan sammenlignes med de kompakte systemkamerasystemene fra Panasonic og Olympus. Det høres kanskje ut som en urettferdig sammenligning, men Mavic 3 er faktisk sammenlignbar på pris.

Når vi sammenligner videoklippene, er det ikke så overraskende at Mavic 3 leverer bedre kvalitet. Men det er overraskende å se at også Mini 2 gjør det. Til tross for at Avata kan gjøre opptak med høyere bitrate, er bildekvaliteten til Mini 2 markant bedre. Videoen fra Avata er ganske enkelt mer «grøtete». Det kan være et resultat av mer støy, som gjør det vanskelig for komprimeringen. Det kan være dårligere optikk. Det kan være at Mini 2 gjør en bedre jobb med digital oppskarping. Sannsynligvis er det en kombinasjon, resultatet er i alle fall et tydelig mer utydelig bilde fra Avata. Og da er det verdt å merke seg at DJI lanserte Mini 3 tidligere i år, som har betydelig bedre kamera enn Mini 2 igjen.

I 4K er bildet fra Avata (til venstre) er tydelig mer utydelig enn Mini 2 og Mavic 3 Kamera Skjermbilde

Men med mindre du skal lage en video der du klipper mellom Avata og en av de bedre dronene, vil jo ikke den dårligere videokvaliteten synes i kontrast mot den bedre. Hvordan oppleves videokvaliteten i isolasjon? «Litt sånn mobiltelefonkvalitet», er kanskje det praktisk formulerte svaret vi vil gi der. I godt lys er videoen fin, om enn med litt hardhendt digital oppskarping for å kompensere for de kameratekniske begrensningene. Men når det er overskyet dukker det opp mer bildestøy, og særlig i skyggene får vi mye videogrøt som følge av at kompressoren får for lite bitrate å gå på.

Men når det er sagt, er det kult å merke seg at Avata støtter video med ganske høy bildefrekvens (fps), som gir gode muligheter for bruk av sakte film. I både full HD og 2,7K-oppløsning (en fin mellomting mellom HD og 4K), kan vi filme i 120 FPS, som i praksis gir oss muligheten til å kjøre videoen ned til 4–5 ganger sakte film. Det kan gi en del kule shots, hvis du kan leve med at komprimeringen er litt hard.

Konklusjon

Så! Hva er DJI Avata? Verktøy? Eller leke? Begge, og ingen, tenker vi. Først og fremst er det et steg på veien til noe som kan bli veldig bra. Men vi er ikke helt der enda.

Vi synes den er for dyr for å være en leke. Den kommer riktignok i litt ulike pakker, men den som vi har testet, med de nyeste FPV-brillene, koster nesten 16.000 kroner for. En litt rimeligere variant, med litt dårligere FPV-briller, koster over 12.000 kroner. Om akkurat du synes det er for dyrt for en leke, kommer nok litt an på hvor sterk interesse du har for FPV-droner og hvor tykk lommebok du har. Og for all del, mange av oss svir av mer enn 12–16.000 kroner på terrengsykler og skiutstyr. Men både den dyre toppturpakken og terrengsykkelen kan brukes i mer enn drøyt 15 minutter før den må lades, de tåler nedbør og kan brukes etter sola har gått ned. Det kan ikke DJI Avata.

Avata med Mini 2 ved siden og Mavic 3 bak Kamera Kristoffer Møllevik

Men i den riktige situasjonen, og for den riktige brukeren, kan den faktisk være et verktøy. Bildekvaliteten har mye å gå på, men i dagens oppmerksomhetsøkonomi åpner DJI Avata for nye vinkler og manøvre for å fange folks oppmerksomhet. Og da er bildekvaliteten, enn så lenge, litt underordnet. Såfremt budsjettet og behovet er stort nok. Hvis du for eksempel jobber som innholdsprodusent for sosiale medier til et alpin- og/eller stisykkelanlegg, eller en motorkrossklubb eller noe slikt. Dessuten, når man kjøper den til profesjonell bruk, kan man jo trekke fra momsen og skrive resten av på skatten, og da er prisen ikke så fryktelig høy lengre.

Kristoffer Møllevik

Men for hvermannsen gir den lite mening. Da er prisen for høy sett mot begrensningene. Det hadde det gitt mer mening hvis vi kunne kjøpt et FPV-kitt og koblet bevegelseskontroller, FPV-briller og propellbur på allerede eksisterende kameradroner som de i seriene Mavic Air og Mavic Mini. Men da hadde jo ikke DJI fått solgt en ekstra drone, og det er jo kanskje en del av regnestykket som ligger på deres skrivebord.

Men vi har trua på oppfølgeren, for DJI Avata er spennende steg i riktig retning. Når Avata 2 kommer med bedre kameraoppsett, og bæreveske og reservebatteri inkludert i prisen, skal vi stå klare! Om den kommer, er en helt annen sak ...

6.5 Helt greit DJI Avata Lagre Sammenlign Sammenlign annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå sitat Kostbar, morsom og kanskje nyttig for noen. Fordeler + Enkel og morsom å fly

+ FPV-briller med godt bilde og justerbar for brillestyrke

+ Kan ta video med 100 fps i HD og 2,7K

+ God digital bildestabilisering Ting å tenke på — Dyr! Leverer ikke nok verdi for pengene

— Middelmådig videokvalitet sammenlignet med andre kameradroner

— Leveres med bare ett batteri

— Forholdsvis kort rekkevidde hvis landskapet ikke er helt åpent

— Kommer ikke med oppbevarings- eller bæreveske

— Brillene kan være litt klamme og har ikke justerbar passform

