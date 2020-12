Solide treningspropper fra Bose

Kanskje spesielt for deg som ikke liker å få øreproppene helt inn i øregangen.

Bose Sport Earbuds er lillebroren til QuietComfort Earbuds - uten støydemping, men med betydelig mer diskré utforming og lavere pris. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 12 Des 2020 06:00

Vi var sånn måtelig begeistret for Boses QuietComfort Earbuds . Støydempingen var i toppklassen til ørepropper å være, men selve proppene var veldig store og lyden litt i overkant skarp for testerens ører. Nå er turen kommet til selskapets Sport Earbuds, som i praksis er ganske like QC Earbuds, bare uten støydemping og i et litt mindre format.

Prismessig sparer du 900 kroner på å droppe støydempingen - Sport Earbuds koster 1.990 kroner (2.090 kroner ved lansering), mot 2.890 kroner for QC Earbuds. Om det er verdt det, eller om du bør velge noe helt annet, skal vi finne ut.

Sport Earbuds er i praksis oppfølgeren til Soundsport Free, og sammenliknet med dem har i alle fall Bose gjort en viss krympejobb. Soundsport Free var nemlig blant de største øreproppene vi har prøvd, og selv om også Sport Earbuds er større enn mange andre, har det altså skjedd ting siden 2018. Bose benytter seg fortsatt av myke vinger for å holde proppene på plass i øret, og disse fungerer fortsatt meget godt.

Sport Earbuds sitter svært godt fast, selv under ganske intens fysisk aktivitet. Vi tok dem eksempelvis med på løpetur, og selv etter en time satt de godt på plass. Det er også svært vanskelig å få dem til å løsne ved å riste på hodet.

8 Meget bra Bose Sport Earbuds annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Fordeler Velbalansert og veloppløst lyd med massevis av bass

Myke ørevinger holder dem godt på plass

IPX4-sertifisering, tåler regn og svette

God autopause-funksjon

Kurant batteritid

God samtalekvalitet Ting å tenke på Ingen Aptx-støtte

Total batteritid er ikke veldig imponerende

Ingen trådløs lading

Ikke akkurat de mest diskré proppene

Svært begrensede konfigurasjonsmuligheter

Vannresistent, men ikke like mye som de andre

Bose Sport Earbuds er vannresistente, så de bør fint tåle svette og litt regn, men vi må bemerke at IPX4 er en svakere vannsikring enn for eksempel Jabra har på både Elite 75t (IP55) og Elite Active 75t (IP57) og Jaybird har på Vista (IPX7).

Som med QC Earbuds er det imidlertid slik at vinger og gummiputer sitter fast i hverandre, så du kan ikke bruke én størrelse av den ene og en annen størrelse på den andre. Det er synd, men det følger i alle fall med tre ulike. Undertegnede fant standardstørrelsen til å fungere best, men det følger også med både en større og en mindre variant.

Komforten er stort sett veldig god, men vingene kan noen ganger gnage litt om du lytter i flere timer av gangen.

Sport Earbuds er betydelig mindre enn QC Earbuds, men fortsatt et godt stykke unna å være de mest diskré proppene der ute. Heldigvis finnes de også i svart, i tillegg til den grå og eplefargede varianten vi testet. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bose fortsetter også sin trend med å lage ørepropper som ikke går inn i øregangen, men hvor gummien lager en slags trakt som vender inn mot øret uten å gå inn. De føles dermed mindre påtrengende for dem som ikke liker kanalplugger, men ikke like åpne som for eksempel Apples Airpods eller liknende. Bose-løsningen gir faktisk også en god del demping av omgivelsene, tross at den altså ikke går helt inn i øregangen.

Etuiet ser også ut som en litt krympet versjon av QC Earbuds-etuiet, og er først og fremst betydelig lavere og dermed mer lommevennlig. Dette er fortsatt et ganske stort etui relativt sett, men utformingen gjør at dette går an å dytte ned i langt flere lommer enn etuiet til storebroren kan. Litt spesielt er også at du må trykke på en knapp for å åpne det, men det gjør også at det blir langt vanskeligere at etuiet spretter opp i veska eller andre steder.

Vi liker også de fem diodene i front, som forteller om hvor mye batteri som er igjen i etuiet. Ganske praktisk er det også at paringsknappen sitter inne i etuiet fremfor på proppene selv, synes vi. Du parer dem ved å ha proppene i etuiet og holde inne knappen, som er enklere enn å fikle seg frem til riktig kommando mens proppene sitter i øret. I motsetning til QC Earbuds har imidlertid ikke Sport Earbuds mulighet for trådløs lading av etuiet, som jo er et lite minus.

Bose-etuiet er ikke blant de minste der ute. Her sammen med (fra venstre) Jabra Elite 75t Sennheiser Momentum TW 2 og Apple AirPods Pro. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Flott lyd

Lyden var noe undertegnede ikke var så begeistret for på QC Earbuds, mens kollega Finn Jarle Kvalheim var mer vennlig innstilt. Diskanten var rett og slett for skarp for meg, som ofte gjorde dem ubehagelige å lytte til, selv om det ellers var ganske mye å like.

Sport Earbuds virker å være skrudd litt mindre lyst og skarpt, som gjør at de i mindre ører låter bedre enn storebroren med støydemping. Dette er fortsatt skarpt og veloppløst, helt opp mot grensen for hva som er behagelig, men uten den der sjenerende tendensen til å vippe over grensen titt og ofte. Det skjer på S-lyder her og, men i veldig mye mindre grad enn på QC Earbuds.

Sport Earbuds er betydelig mindre enn QC Earbuds. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bassen er stram og ganske dyp, og Bose klarer å lage ganske mye av den selv om proppene altså ikke lager noen forsegling mot øret. Sport Earbuds låter rett og slett både velbalansert og ganske luftig, selv om opplevelsen ikke blir like direkte som på propper med full forsegling.

Mellomtonen er nok også ørlite slankere enn vi liker, og Bose-appen har heller ikke noen form for equalizer som kan hjelpe. Totalt sett vil vi nok fortsatt foretrekke både Sennheiser Momentum TW 2 og Sony WF-1000XM3 over dette lydmessig, men Bosene er bare marginalt bak og helt i toppsjiktet blant de mer treningsfokuserte produktene.

Som for QC Earbuds er det imidlertid slik også her at du ikke får Aptx-støtte, kun AAC og den mer grunnleggende SBC. Det kan i teorien bety noe svakere lydkvalitet fra ikke-iPhone-telefoner, men samtidig er det også slik at Android nå støtter AAC, så i praksis er det ikke sikkert det betyr så veldig mye.

Synk-knappen sitter inne i etuiet. En litt uvanlig løsning, men også en som fungerer godt. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Få kommandoer

Bose-appen er ellers ganske funksjonsfattig, men det har også sammenheng med at mulighetene for å tilpasse fjernkontroll-kommandoene på proppene er veldig magre. I utgangspunktet er de satt opp slik at dobbelttapp på høyre ørepropp pauser musikken, mens å holde fingeren inne starter taleassistenten på telefonen din. Det var lenge det hele, men i en oppdatering som ble sluppet like før vi publiserte testen fikk man også mulighet til å justere volum ved å sveipe opp og ned på den høyre proppen.

I tillegg kan du velge å sette opp en «snarvei» i appen for dobbelttapping på den venstre proppen, men her kan du kun velge blant to ting: Å få batterinivået på proppene opplest eller å gå til neste spor. Vi skulle ønsket Bose ga oss muligheten til å kontrollere dette litt mer detaljert, og gjerne også med en mulighet for å justere volum uten å ta opp telefonen. Se på nevnte Sennheiser Momentum TW 2, for eksempel - de har de samme enkle touchpanelene på hver av proppene, men klarer likevel å gi oss et fullt sett av kommandoer - og attpåtil velge selv hvordan det skal fungere.

Det er svært begrenset hva du kan gjøre i Bose-appen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Batteritiden er oppgitt til fem timer på en lading og ytterligere to fulladinger i etuet, og virker å stemme greit med våre erfaringer. Fem timer er helt greit (om enn ikke veldig imponerende) i dagens landskap, men vi skulle gjerne sett at det var litt mer å hente i etuiet.

Om samtalekvaliteten kan vi omtrent repetere ordrett det vi skrev om QC Earbuds, for opplevelsen er nøyaktig den samme. Bosene slipper gjennom en del omgivelseslyd i miksen motparten får servert, men proppene klarer likevel å fokusere relativt godt på stemmen vår, og vi klarer dermed å gjøre oss forstått selv i ganske støyete omgivelser. Innendørs og i rolige forhold er de også meget gode.

Synkroniseringen av lyd og bilde i video fungerer også som på true wireless-propper flest. Det betyr at streamingapper som Netflix, Youtube og liknende fungerer fint, mens det oppstår en viss forsinkelse i apper som Instagram og i spill.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Vi liker Bose Sport Earbuds - lyden er ikke like skarp som på storebror QC Earbuds, proppene er mindre og skiller seg mindre ut i ørene og etuiet er ikke minst mindre og mer lommevennlig, selv om de naturligvis ikke har aktiv støydemping. Proppene sitter også svært godt fast i ørene, selv under intens aktivitet.

Konkurransen i klassen for ørepropper rundt 2.000 kroner er likevel enorm. Vi tenker kanskje først og fremst på Jabras Elite 75t, som har samme IP-sertifisering som Bosene og sitter omtrent like godt på plass selv uten vinger. Med en nylig oppdatering fikk de også en grunnleggende form for aktiv støydemping, og om du trenger enda mer vannresistens kan du velge Active-modellen til et par hundrelapper mer.

Jaybird Vista er også et godt og treningsrettet alternativ som sitter godt og som kan skrus til ganske fin lyd. Her er vanlig pris 1.490 kroner, men vi så dem i Black Week til under tusenlappen. Det sagt, så har Bosene et ess i ermet for mange, og det er at de ikke må presses helt inn i øregangen. Det vet vi at mange ser etter, og de får definitivt et godt alternativ i Bose Sport Earbuds.

