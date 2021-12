Denne skal holde rumpa varm på tur

Men trenger du egentlig et sitteunderlag med batteri?

I kuldeperioder er varme helt essensielt for å ha det komfortabelt på tur. Og det finnes etter hvert en del plagg og dingser som har fått installert varmekabler som drives med et batteri.

Fra før har vi allerede testet ulike klesplagg som har denne løsningen; hansker, gensere, luer og skosåler.

Men det er også andre sjangere som etter hvert har fått den sammen løsningen om bord. En av disse er et sitteunderlag fra Heat Experience – som koster deg i underkant av 500 kroner på nett.

Vi har nå hatt med oss et par av disse på tur for å se om det faktisk er vits å erstatte det vanlige sitteunderlaget ditt.

Heat Experience Sitteunderlag med varme annonse 590,- Sjekk nå 459,- Sjekk nå Sammenlign sitat " En meget komfortabel måte å sitte ute om vinteren " Fordeler Krysse av Gir deg et høyt komfortnivå

Krysse av Robust

Krysse av Sammenrullbart

Krysse av Vanlig USB-tilkoblinger gjør det enklere å koble til strømkilder og lade opp

Krysse av Knappen gjør det enkelt å se hvilket effekttrinn du er på

Krysse av Vanntett

Krysse av Kan fint brukes også uten strøm Ting å tenke på Bytt Kostbart

Bytt Veier mer enn tradisjonelle sitteunderlag

Bytt Kunne gjerne vært enda litt større

Sitteunderlaget kan enkelt rulles sammen

Sammenrullbar

Ofte forbinder man et sitteunderlag med en nokså stiv plate som gir en befriende avstand til en kald benk. Men sitteunderlaget fra Heat Experience er meget fleksibelt, slik at du kan rulle den nokså kompakt sammen når du skal ha det ned i sekken. Platen er likevel isolert, og er trukket i et stoff som holder vann på avstand. Så du slipper å bli våt selv om den varmer opp snøen du sitter på.

Sitteunderlaget er ikke helt firkantet, og du har et «tilbygg» på den ene kortsiden hvor du plasserer batteriet som skal drive varmekablene. Rommet lukkes med en vanlig glidelås som gjør at batteriet ikke faller lett ut. Noe vi opplevde med for eksempel de første hanskene fra selskapet, der tilsvarende mekanisme var en borrelås som ikke holdt helt mål.

Med denne knappen slår du av og på sitteunderlaget, og fargen på lyset sier noe om hvor mye effekt du bruker.

Når du skal slå på varmen, eller justere hvor mye effekt du vil bruke, har det samme tilbygget også justeringsknappen, som er lik den vi har sett på tidligere produkter fra selskapet. Du må holde knappen inne en stund før produktet slås på, før du kan justere varmen med enkelttrykk. Rødt er det høyeste effekttrinnet, mens hvitt er en mellomting og blått indikerer det laveste trinnet.

Batteribanken som følger med har to utganger og kan enkelt lades opp.

En bedre batteriløsning

En av tingene vi ikke likte med de forrige produktene vi testet fra Heat Experience, var at hanskene og genseren hadde proprietære løsninger for hvordan du koblet til batteriet og ladet det. Sålene på sin side hadde en langt mer gangbar løsning hvor du brukte tradisjonelle Micro-USB-plugger for å gi batteriene nytt liv.

Det er sjelden noe positivt at et produkt har en egen type lader, og ikke en standardkabel du for eksempel bruker til å lade mobilen din med.

Derfor er det gledelig å se at Heat Experience har gjort en ny vri på dette sitteunderlaget. Nå bruker du nemlig bare en vanlig USB eller Micro-USB for å lade opp batteripakken – som i bunn og grunn er en vanlig strømbank på 3600 mAh. Og denne har to vanlige USB-utganger, så du kan lade mobilen din samtidig som du holder bakdelen varm på tur.

Du kan lade mobilen samtidig som du har på varmen i sitteunderlaget. Men det kutter kraftig i tiden du har tvilrådighet.

Ulempen med å bruke batteriet som nødlader for andre ting, er naturligvis at du kutter ned tiden du har tilgjengelig med varme. For uten å lade telefonen vil du normalt klare å hale ut om lag 4,5 timer med bruk før batteriet trenger å fylles opp.

Men vi liker at du kan ha muligheten, og ikke minst at du kan lade opp produktet med en hvilken som helst Micro-USB-kabel. Det skal dog nevnes at vi aller helst ville sett at Heat Experience benyttet seg av USB-C her, fremfor Micro-USB, men det er i hvert fall bedre enn den tidligere proprietære løsningen.

Sitteunderlaget kunne gjerne vært større. Her ser du en vanlig iPhone 12 på underlaget.

Slik funker den

Med batteriet ombord veier sitteunderlaget betydelig mer enn vanlige typer. Vekten vår viser at vekten går opp fra rundt 120 gram til rett under 250 gram med batteriet. Likevel må vi si at dette ikke er avskrekkende tungt, selv om det er en god del mer enn hva man får med et klassisk underlag i skum.

Men dette er ikke et sitteunderlag for deg som vil spare vekt og kanskje skal ut på en tur over flere dager. Da ender du nok opp med å drasse på unødvendige, tomme batterier. Da vil andre alternativer være langt bedre.

Skal du imidlertid på en dagstur med familien eller venner, hvor en god porsjon av turen innebærer å sitte i naturen rundt et bål, vil ikke den ekstra vekten være et hinder.

Sitteunderlaget kommer i forskjellige farger.

En av tingene vi merker ganske raskt er at sitteunderlaget med fordel kunne vært større. Nå skal ikke jeg dra noen slutninger om folks sitteapparater, men for undertegnede er Heat Experiences sitteunderlag bare så vidt stort nok. Men så skal det sies at jeg er er av typen som kaster godt med skygge for solen. Likevel ville litt mer størrelse vært å foretrekke når du for eksempel skal sitte rett på snøen, hvor du gjerne vil ha litt «oppbrett» på sidene.

Men at varmeelementet gir en mer komfortabel opplevelse enn et tradisjonell sitteunderlag er det lite tvil om. Spesielt med en gradestokk som kryper godt under null, er dette litt det samme som å ha på varme i setene i bilen når du nettopp har satt deg inn på kalde skinnseter.

Så det er helt klart at dette sitteunderlaget er på sitt aller mest komfortable når du har batteriet tilkoblet og varmekablene på. Men det er heller ikke ubrukelig om du skulle gå tom for strøm. Det er helt greit isolert slik at du fortsatt har en ok opplevelse.

Sitteunderlaget er langt fra det letteste når du har batteriet om bord.

Konklusjon

Varme dingser er sjelden spesielt billige. Det er heller ikke dette sitteunderlaget om du har tenkt å kjøpe et eksemplar til hver av familiemedlemmene som skal på tur. 459 kroner er ganske mye for et sitteunderlag.

Men skal du først investere i et sitteunderlag med innebygd varme så synes vi produktet innfrir på de viktigste punktene.

Sitteunderlaget er robust og velbygd, og fungerer fint uten varmen påskrudd også. Med varmen på får du en meget positiv opplevelse når du skal sette deg ned over en lengre periode med kuldegradene bitende rundt deg. Det er rett og slett med på å gi en meget komfortabel tid rundt bålet før man spaserer videre.

Sitteunderlaget er vanntett, og er enkelt å rulle sammen nokså kompakt slik at det ikke opptar spesielt mye plass i ryggsekken. Det veier dog en del mer enn tradisjonelle sitteunderlag, men likevel er ikke 250 gram for hele pakken så avskrekkende om du skal ut på kortere turer.

