Test Philips Hue Gradient Lightstrip

Philips’ nye lysstripe kan endelig vise flere farger

En lysstripe kan friske opp ellers kjedelige hyller med noen spenstige farger.

Philips Hue har i løpet av det siste tiåret blitt for smartlys det Apple er for mobiler. Eller Sonos for multiromshøyttalere. Eller Dyson for håndholdte støvsugere.

De er velkjente, de lager solide produkter, de kjemper ofte om førsteplassen i kategorien sin og de koster nesten alltid mer enn konkurrentene. Sistnevnte er selvfølgelig et kritisk punkt når vi vurderer produktene deres opp mot andre, men det er en kjensgjerning at veldig mange også velger dem «fordi de bare funker», ikke fordi de nødvendigvis er aller best.

Og at det bare funker er kanskje ekstra viktig for smarthjemdingser, hvor vi erfaringsmessig har opplevd mye rusk. Enheter som mister nettilkobling, ikke vil oppdateres eller som ikke vil «prate» med systemene som de skal.

Med dette som utgangspunkt åpner vi spent opp det nyeste testproduktet Philips har sendt til oss – nemlig en smart LED-lysstripe.

7 Bra Philips Hue Gradient (2m) annonse 1 360,- Sjekk nå 1 360,- Sjekk nå 1 383,- Sjekk nå Sammenlign sitat " En fin og god lysstripe, men vi hadde forventet mer " Fordeler Krysse av Kan lyse i flere forskjellige farger

Krysse av Gummideksel over lysene sprer lyset bedre

Krysse av Kan kuttes til riktig lengde

Krysse av Enkel montering

Krysse av Veldig enkelt å sette opp i Hue-appen

Krysse av Bred smarthjemstøtte Ting å tenke på Bytt Kostbar

Bytt Kan fortsatt se de individuelle LED-diodene

Bytt Kan bare lyse i tre forskjellige farger

Bytt Krever Philips Hue-hub

Én stripe, flere farger

Navnet på den er Philips Hue Gradient Lightstrip, og det er Gradient-delen som markerer den store nyvinningen her.

Denne serien startet Philips med i fjor, og felles for alle Gradient-produktene er at de kan vise flere farger samtidig. Mens selskapets andre produkter og lysstriper bare viser én farge, kan du med Gradient-lysstripen sette tre forskjellige farger til å gli sømløst over i hverandre.

Dette er ikke en nyvinning i seg selv. Flere andre produsenter kan by på det samme, som denne lyslisten fra Twinkly, men dette er altså Philips’ første LED-lysstripe som kan dette.

Med i pakken følger det en to meter lang lysstripe, en strømplugg, en strømadapter og en kabel for å koble delene sammen. Man kan også kjøpe utvidelsespakker og bygge ut til maksimalt ti meter.

Dette forventer vi av Philips

Men, hva er en god lysstripe? La oss ramse opp det vi forventer:

At den er enkel å feste og plassere At det er god diffusjon, eller spredning, av lyset At fargene og lysstyrken er jevn over hele lysstripen At lengden kan tilpasses At den er enkel å styre At den kan «prate» med andre systemer

Klarer en lysstripe alt dette ligger den godt an i vår bok, og Philips Hue Gradient treffer på de fleste punktene her.

1: Er den enkel å plassere? Ja.

Slik ser endestykket ut, som du enten kan dekke til med en liten plasthette, eller bygge videre på med utvidelsespakker.

Det tar ikke mange sekunder fra lysstripen er ute av esken til vi kan feste den der vi ønsker. Hele stripen har en 3M-dobbeltsidig tape på undersiden slik at du kan lime dem fast i underlaget. Det testet vi ikke i praksis, men vi vet av erfaring at dette sitter godt nok til å festes og henge under tak i lang tid uten problemer.

«So far so good».

2: Sprer den lyset godt? Nja.

Det er uhyre vanskelig å ta bilde av en lysstripe for å vise hvordan det ser ut i virkeligheten, så har vi justert ned eksponeringen for å tydeliggjøre hvordan de individuelle LED-diodene vises.

Så kommer det til et potensielt veldig viktig punkt om lysstripen kommer til å være synlig:

Nemlig diffusjon – eller spredning – av lyset dens.

Det er gjerne her man ser de største forskjellene fra billige og dyre lysstriper. For alle lysstriper består faktisk ikke av en stripe av lys, men heller små, individuelle LED-dioder plassert bortover en stripe.

Billige lysstriper har ikke noe som dekker dem, og du ser hvert individuelle LED-lys veldig tydelig. Dyrere LED-striper har gummibelegg som dekker alle lysene, slik at det fremstår som en mer uniform og jevn «flyt» av lys. Det var dette gummibelegget på Philips’ utendørs lysstripe som fikk oss til å virkelig elske produktet, for det er nesten umulig å skille de individuelle lysene fra hverandre.

Med Gradient Light Strip er lysdiffusjonen ganske god. Ikke helt på nivå med utendørsvarianten som trolig har betydelig tykkere gummi, men bedre enn deres vanlige lysstripe og definitivt bedre enn mange billigvarianter. Vi synes likevel ikke det er godt nok til at du vil ha stripen liggende framme godt synlig. Da er faktisk utendørslysstripen bedre, selv innendørs.

Merk at det også selges separate lister laget nettopp for lysdiffusjon av LED-striper, slik som denne hos Elektroimportøren, men det er både dyrt og gjør installasjon litt ekstra klønete.

3: Er fargene jevne? Ja.

Så lenge du skjuler lysstripen på en hylle, eller bak en liten list, fremstår lyset som jevnt og pent. Det er trolig det de fleste vil gjøre i praksis.

Nå som lysstripen er hengt opp og vi har konstatert at gummien gjør en adekvat jobb med å spre lyset til de individuelle LED-lysene, kan vi bekrefte at lyset generelt er svært jevnt og fint. Det er ingen ekstra mørke eller lyse områder, og bare helt mot endene falmer lyset litt, rett og slett fordi det er et par centimeter fra den ytterste LED-dioden ut til kanten. Dette er bra.

4: Kan vi justere lengden? Ja.

Hver 20. centimeter på lysstripen er det et lite symbol for å vise at det er trygt å kutte der.

LED-striper flest kommer naturligvis i gitte lengder, og i Philips Gradient Lightstrips’ tilfelle selges den som tometerspakke, hvor du kan utvide med én- eller to meterspakker helt til totallengden når inntil ti meter. Du betaler omtrent 1400 kroner for de første to meterne, og deretter cirka 700 kroner for de neste.

For å justere lengden nedover derimot, må du frem med saksen. Her gjelder det bare å klippe mellom LED-diodene slik at du ikke klipper rett inn i elektronikken. Det er markert opp på lysstripen hvor du kan kutte. Deretter er det bare å flytte endestykket i plast fra den opprinnelige enden, over til den nyklipte delen. Vips, så har du en kortere lysstripe.

5: Er den enkel å styre? Tja, men mest ja.

Oppsettet er lekende lett. Det er bare å koble i strømmen, så dukker den umiddelbart opp i appen.

For å styre lysstripen må du først koble den til Philips Hue-systemet ditt. Dette krever en Philips Hue Hub, som du må ha satt opp tidligere. Med dette på plass er det uhyre enkelt å koble opp den nye lysstripen til systemet. Og bare for å dediker enda en setning til dette; Det er så enormt mye enklere å pare opp et nytt lys i Philips Hue-systemet enn i mange andre konkurrerende systemer. Du trenger ikke skru lyset av og på x antall ganger, ikke holde inne noen knapp eller holde noe inntil noe annet. Bare ha lyset på, og appen finner det. Elegant og brukervennlig, spør du oss.

I appen kan du deretter sette hva lyset skal identifiseres som og hvilket rom det skal være i. For eksempel «lysstripe» og «kontoret». Deretter kan du sette opp hvordan lyset skal oppføre seg når du skrur det på, og så hvilke farger du vil at det skal lyse i.

På fargehjulet kan du velge tre forskjellige farger.

Ettersom Gradient Lightstrip kan lyse i forskjellige farger, får du tre ulike «ankere» du kan flytte rundt i fargekartet på skjermen. På denne måten kan du justere tre ulike soner på lysstripen, som glir sømløst over i hverandre.

Merk at selv om du forlenger LED-stripen med flere utvidelser, vil det fortsatt bare være mulig å ha tre forskjellige farger på stripen.

Dette overrasket oss faktisk litt, da vi trodde man i hvert fall ville få ett anker til per utvidelse, men det er altså ikke tilfelle.

Appen er ellers lekende lett å bruke, og det er ikke noe problem å styre lyset gjennom denne. Det følger imidlertid ikke noen fjernkontroll med i esken, noe mange andre lysstriper kommer med. Philips selger dette separat, men du kan selvfølgelig styre den med ting som stemmen via en taleassistent eller mobilen, men er du glad i en fysisk bryter må du altså frem med lommeboka på nytt.

Åpne fullskjerm Uten lysstripe Med lysstripe

6. Kan den prate med andre systemer? Ja.

Philips Hue har vært med i «gamet» så lenge at det har blitt en åpenbar kandidat for alle smarthjemsystemer å snakke med. «Alt» er støttet her – enten det er smarthjemassistenter som Google og Alexa, eller Apples Homekit-system. Samsung Smartthings, Home Assistant og Homey? Jada, det er på plass også.

Dette gjør også at mangelen på en fysisk bryter i pakken ikke er så graverende, ettersom sjansen er stor for at du har noe annet i hjemmet som kan styre lysstripen allerede. Enten det er en bevegelsessensor eller en smart bryter, eller at du rett og slett setter opp lysstripen til å bare aktiveres på visse tider, under visse forhold.

Konklusjon

Philips Hue Gradient Lightstrip er en oppgradering fra selskapets «vanlige» lysstriper, og det er to viktige ting som skiller dem: Bedre lysspredning/diffusjon takket være gummibelegget som dekker alle lysene, samt muligheten til å vise flere farger på én stripe.

Likevel er ingen av forbedringene så gode som vi faktisk hadde håpet. Vi synes fortsatt Philips’ utendørslysstripe gjør en bedre jobb med å dekke til hver enkelt LED-diode slik at den faktisk fremstår som en lysstripe og ikke bare en remse med flere små lys.

Vi synes også det er rart at vi «bare» kan velge tre forskjellige farger på stripen, selv når man forlenger den med flere utvidelsespakker. Tre ulike farger på to meter høres jo greit ut, men bare tre farger fordelt på opptil ti meter? Det blir litt snaut synes vi.

Resten av produktet har vi imidlertid ingenting å utsette på. Byggekvaliteten er som vanlig knallgod, oppsettet er ekstremt enkelt. Appen er innholdsrik og støtten for andre smarthjemsystemer er dessuten omfattende.

Og prisen? Som vanlig litt for høy.

Alt i alt er dette en god lysstripe, men ikke så bra som vi hadde håpet.

7 Bra Philips Hue Gradient (2m) annonse 1 360,- Sjekk nå 1 360,- Sjekk nå 1 383,- Sjekk nå Sammenlign sitat " En fin og god lysstripe, men vi hadde forventet mer " Fordeler Krysse av Kan lyse i flere forskjellige farger

Krysse av Gummideksel over lysene sprer lyset bedre

Krysse av Kan kuttes til riktig lengde

Krysse av Enkel montering

Krysse av Veldig enkelt å sette opp i Hue-appen

Krysse av Bred smarthjemstøtte Ting å tenke på Bytt Kostbar

Bytt Kan fortsatt se de individuelle LED-diodene

Bytt Kan bare lyse i tre forskjellige farger

Bytt Krever Philips Hue-hub