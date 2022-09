Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test AirPods Pro (2022)

Nå er Apples støydemping like god som på større hodetelefoner

Apples nye AirPods Pro har fått enda bedre støydemping enn før - i tillegg til et oppgradert etui og bedre batteritid.

Apples AirPods Pro har i praksis blitt standarden for støydempende ørepropper, akkurat som Bose i mange år var det for støydempende hodetelefoner.

Nå er generasjon to her, blant annet med lovnader om dobbelt så god støydemping, bedre batteritid og bedre lyd.

(Nesten) kliss like

Utvendig har det imidlertid skjedd lite: Designet er stort sett identisk med den første generasjonen, og de etter hvert smått legendariske pinnene ned fra øret består. Det er riktignok kommet til noen flere små sorte striper med mikrofonåpninger, men det er også dét.

Apple har tydeligvis fått med seg at enkelte har klaget på passformen på AirPods Pro, for de har lagt ved ytterligere en størrelse på silikontuppene som går inn i øret - nærmere bestemt en XS-størrelse for dem med veldig små øreganger.

Kjekt å ha, men om du ikke var venn med passformen på første generasjon blir du neppe det denne gang heller. Jeg har på min side et ganske uproblematisk øredesign som ørepropper flest passer inn i, og det gjelder også her.

Som tidligere er det meget enkelt å sette opp AirPods Pro om du har en iPhone. Hold etuiet i nærheten av telefonen, så spretter det opp en dialogboks.

Ny volum-kommando

Nytt er også at du kan «sveipe» på den lille knappen nederst på hver av øreproppene for å justere volum. Det krever nok litt trening å bli vant til kommandoen, som i praksis krever at du legger den andre fingeren bakpå «stilken» for å kunne dra den andre oppover forsiden, men det er uansett kjekt å ha muligheten. Kanskje hadde litt tydeligere feedback i øret vært greit, så du er sikker på at kommandoen er oppfattet.

Ellers er kommandoene slik vi kjenner dem fra den første generasjonen, med enkelttrykk for spill/pause, to trykk for å hoppe en låt frem og tre trykk for å hoppe en låt tilbake. Holder du inne knappen bytter du som standard mellom støydemping og omgivelsesmodus, men du kan også velge å legge inn et alternativ uten verken støydemping eller omgivelseslyd om du vil det.

Du kan også velge at holde inne-kommandoen skal aktivere Siri, men hun kan du også aktivere ved bare å si «Hei Siri» mens du har proppene i øret. Litt irriterende er det kanskje at du ikke kan skreddersy de øvrige kommandoene, men vi mistenker kanskje at de aller fleste ville valgt å ha det slik det er ut av esken uansett.

Utenfra er det neppe mange som vil oppfatte at du har den nye AirPods Pro-generasjonen.

Oppgradert etui

De mest iøynefallende forandringene er kommet på selve etuiet. Det har først og fremst fått en egen liten høyttaler, slik at du enklere skal kunne finne etuiet igjen om du har forlagt det et sted. Høyttaleren spiller såpass høyt at den faktisk er til hjelp om du har forlagt etuiet, og kombinert med funksjonen som lar iPhonen vise deg hvor etuiet befinner seg med meter-presisjon blir det egentlig imponerende lett å lokalisere det.

For det andre har det kommet til støtte for Apples såkalte Magsafe-lading, i tillegg til Qi-ladingen i første generasjon, og Apple har laget en liten krok som kan brukes til å knyte fast en hempe eller løkke. Litt rart er det kanskje at det ikke følger med noen slik i esken, så du må i tilfelle lage din egen løsning. Det kunne kanskje Apple ha kostet på seg.

Første generasjon til høyre, den nye til venstre - med høyttaleråpninger.

Har du en iPhone (eller Mac) er oppsettet som sedvanlig for Apple svært beint frem. Så fort du holder AirPods Pro i nærheten av telefonen vil det dukke opp en forespørsel om å koble til, og funksjonen hvor du kan bytte enkelt mellom enheter som er koblet til iCloud-kontoen din er naturligvis fortsatt her.

Det er rett og slett veldig behagelig å kunne bytte fra telefonen til Macen eller iPaden bare ved hjelp av et lite tastetrykk, og funksjonen som prioriterer telefonsamtaler over medieinnhold fungerer fortsatt upåklagelig.

Det må imidlertid sies at dette ikke er snakk om «ekte» multipoint, så om du vil bruke AirPods Pro med andre enheter enn Apple-enheter vil du bare kunne koble til én enhet av gangen. Du får heller ikke den enkle tilkoblingen, men må koble til manuelt ved hjelp av knappen bakpå etuiet.

Denne lille hempa lar deg feste etuiet i andre ting.

Den nye støydempings-kongen

Støydempingen, da? Jo, den er blitt betydelig bedre enn den var på førstegenerasjons AirPods Pro, som jo også hele veien har vært blant de beste på markedet. Generasjon to har faktisk såpass habil støydemping at de kan måle seg med ganske mange av de større hodetelefonene på markedet.

Først og fremst er det den jevne, lavfrekvente støyen som i langt større grad enn før fjernes, men inntrykket er også at proppene er blitt hakket bedre til å fjerne andre og vanskeligere typer støy. Det gjelder både trafikk, kontorlandskap og annen hverdagsstøy, men ikke minst også på fly.

Det følger med en ekstra gummitupp sammenliknet med forrige generasjon - i størrelse XS.

Undertegnede hadde en lang flytur midt i testperioden, og lot faktisk de støydempende hodetelefonene bli igjen hjemme til fordel for AirPods Pro - rett og slett fordi de er blitt såpass gode at det ikke virket verdt å bruke plass og vekt på Sony, Bose eller Sennheiser.

I stedet tok jeg med noen ekstra par ørepropper for sammenlikningens skyld. Sonys WF-1000XM4 er ikke langt bak Apple, men noen små knepp synes vi det er til fordel AirPods Pro. Et lite knepp eller to er det også ned til et annet par vi har omtalt i pene ordelag, nemlig OnePlus Buds Pro - men de koster halvparten av Apple-proppene og yter uansett særdeles godt til prisen.

Stort sett kliss like: Generasjon to til venstre.

Vi skulle gjerne ønsket at vi kunne ha med Boses nye versjon av QuietComfort Earbuds på turen, men de rakk dessverre ikke å komme inn til test i tide. Av det vi har lest andre steder har imidlertid også de gjort et solid hopp hva gjelder støydemping, så det blir spennende å sammenlikne når vi får dem inn litt senere denne måneden. Bose hevder jo å ha verdens beste støyreduksjon.

Inntil videre er vi imidlertid ikke i tvil: Dette er den heftigste støydempingen du får i trådløse ørepropper. Apple er også bedre enn de fleste til å filtrere vekk vind når du er utendørs med støydempingen på, men alt klarer de ikke å filtrere bort, så om det blåser godt vil du merke det som susing i ørene.

God omgivelsesmodus, men...

Omgivelsesmodusen er et område hvor Apple tidligere har hatt et forsprang på de fleste av konkurrentene, med en langt mer naturlig gjengivelse enn hva andre har fått til. Det gjelder også her. Apple påpeker imidlertid at øreproppene skal være i stand til å filtrere bort høye lyder fra omgivelsene, slik at du i praksis skal kunne bevege deg gjennom en byggeplass med omgivelsesmodusen på uten at det skal bli vondt å høre på.

Det fungerer fortsatt godt, men vi tror nok ikke Apple er helt i mål med omgivelsesmodusen. Den har en tendens til å dra opp enkelte suselyder litt mer enn det som strengt tatt er nødvendig, med en litt kunstig og innpåsliten lyd som resultat.

Det er fortsatt bedre enn hva mange av de andre får til, men der Sony eksempelvis klarer å gjengi lyden fra kapteinen på flyet gjennom omgivelsesmodusen uten at den slitsomme flyduren slipper til, klarer ikke Apple helt det samme. Og Apples ambisjon om at dette skal kunne fungere som konsertørepropper stiller vi oss foreløpig litt tvilende til.

Som vanlig enkelt å koble til, og denne gang blir du

Nøytral og balansert, men litt kjedelig lyd

Lyden er også god, men etter undertegnedes mening litt i overkant nøytral og uengasjerende - akkurat som i den første generasjonen. Den litt påtrengende diskanten er imidlertid litt bedre avrundet her, og resultatet er sånn sett bedre enn før, men jeg vil tro flere vil være enig med meg i at dette er litt kjedelig og blodfattig, spesielt hva gjelder bass. Det er veloppløst, pent og pyntelig, men langt fra noen fest - og Apple har ikke bygget inn noen equalizer som lar deg justere lyden selv.

Romlyden (spatial audio) er også fornyet, denne gang med en egen øremåling som gjøres med telefonens kamera. Den skal etter sigende gjøre proppene bedre i stand til å tilpasse romlyden til akkurat dine ører. Forskjellen er i alle fall ikke veldig åpenbar.

Batteritiden er også forbedret fra forrige generasjon, fra 4,5 til seks timer på en lading. Det er en kjærkommen forbedring, for batteritiden begynte å bli et område hvor Apple lå etter konkurrentene.

Seks timer er fortsatt bare i mellomsjiktet, men en tredels økning vil nok merkes godt om du går fra første til andre generasjon. I tillegg får du ytterligere fire ladinger i etuiet, som gir 30 timer totalt. Det er relativt solid, og proppene lader kjapt når du først plasserer dem i etuiet, så det går raskt å skaffe seg en ekstra time eller to.

Samtalekvaliteten er akkurat som tidligere blant den ypperste i klassen. Apple har funnet et godt kompromiss mellom å la algoritmene tone ned bakgrunnen og å gjengi stemmen din skarpt og godt, og det er vanligvis rimelig problemfritt å gjøre seg forstått med disse i ørene. Også her spiller imidlertid vind inn, så om det blåser mye får også Apple-proppene utfordringer.

Konklusjon

Apple har brukt et par år på å følge opp sine AirPods Pro, men de virker å ha brukt tiden godt. Utvendig er de omtrent identiske, men støydempingen er jekket opp til nivåer vi aldri før har sett (hørt) i trådløse ørepropper, og Apple er ikke langt unna å konkurrere ut mange av konkurrentenes større hodetelefoner akkurat på den fronten

Proppene er ellers lette å operere, og Apples sedvanlige programvaremagi ligger som et kjekt lag på toppen om du har flere Apple-produkter å bruke dem med. Passformen er god, batteritiden bedre enn før og lyden «god nok» - selv om vi gjerne skulle sett at Apple hadde jekket opp bass- og morofaktoren et par hak - eller i alle fall lagt inn en equalizer-mulighet til å gjøre det.

Om lyden er det viktigste ville vi nok sett på andre modeller, men Apple har gjort det veldig vanskelig å komme unna om støydemping er faktor nummer én. Hansken er kastet, Bose og Sony - nå må dere svare.

PS: Har du første generasjon og vurderer en oppgradering? Støydempingen og forbedret batteritid er etter vår mening de to mest attraktive egenskapene ved generasjon to, og de du må vurdere om du er misfornøyd med i dag.

8.5 Meget bra Apple Airpods Pro (2nd Generation) Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Du får ikke bedre støydemping i et par ørepropper. Men du får bedre lyd Fordeler + Den beste støydempingen i noen propper så langt

+ Meget god omgivelsesmodus

+ Veldig lette å betjene; ny volumkontroll er kjekt

+ Smart etui med høyttaler og gjenfinningsfunksjon

+ Nøytral, balansert lyd

+ Seks timers batteri er greit

+ God samtalekvalitet

+ Gode til å bytte kilde om du har flere iCloud-innloggede enheter Ting å tenke på — Litt kjedelig lyd uten mulighet for justering

— Andre har enda bedre batteritid

— Noen av de beste funksjonene er kun tilgjengelige på iOS

— Høy pris

