Test B&W Pi7 S2

Her har ikke B&W overanstrengt seg

Forbausende lite er nytt, men Pi7 S2 er fortsatt blant de beste.

B&W er tilbake med en bittelitt oppdatert utgave av noen svært påkostede ørepropper. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 4. juni 2023, 12:30 Lagre Lagre artikkel

Ørepropper til nærmere 4.000 kroner er ren dekadens, men heldigvis har Bowers & Wilkins noen smarte funksjoner som veier opp for sløseriet. Ved siden av å love fabelaktig lyd og støydemping.

Dette er andre generasjon av øreproppene fra B&W, som er omtrent alene om sitt spesielle konsept: det følger med en vanlig minijack-kabel med USB-C i enden. Etuiet kan flytte lyden trådløst til proppene fra kabelen, og dermed fungerer de med stereoanlegget ditt eller med underholdningen ombord på fly også.

Vi vet ærlig talt ikke om flere ørepropper med akkurat den funksjonen, men internett har lært oss at det er klokt å ta forbehold.

Kortversjonen av testen; de koster masse, men leverer på lydkvalitet. Passformen for disse digre øreproppene er bare «grei nok», mens støydempingen er ok. Mye er som før i B&W Pi7-land.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign B&W Pi7 S2 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 3498 hos HiFi Klubben Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat B&W Pi7 S2 gir fortsatt fantastisk lyd, men konkurransen har blitt sterkere. Fordeler + Voldsomt bassfundament

+ Stort stereoperspektiv - høres ut som åpne hodetelefoner

+ Meget gode til å ha telefonsamtaler

+ Bra støydemping

+ Litt lenger batteritid enn før

+ Trådløs lading av etui

+ Kan brukes kablet Ting å tenke på — Dårlig app

— Størrelsen er utfordrende for passformen

— Batteritiden er fortsatt bare grei nok

— Vanskelig å erstatte ustandard lydkabel

— Meget dyre

— Få forbedringer vs. forrige generasjon

Ser ut som før

Designmessig er siste generasjon PI7 omtrent identisk med forrige. Det er et kompakt, kileformet ladeetui i plast. Det har en stor knapp utenpå, og et lokk som er litt fiklete og aller helst har lyst til å gå igjen hele tiden.

En bitteliten knapp på innsiden av lokket aktiverer bluetooth-tilkoblingen, mens den store på utsiden veksler mellom vanlig BT-modus og sendermodus for etuiet, hvis du skal koble det til med lydkabel.

På innsiden skjuler det seg to av de større øreproppene som er i salg i dag. De også likner voldsomt på forrige generasjon.

I største laget

De er store i ørene disse proppene, og dermed ikke for alle. Meg passer de bare akkurat, så du bør se om du får prøvd dem før du eventuelt kjøper. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

De enorme øreproppene har grei passform med tanke på sin størrelse. De ser større ut enn de føles, men forstå likevel rett: hvis du ofte har problemer med øreplugger bør du tenke deg to ganger om før du kjøper Pi7 S2 - eller iallfall prøve før du kjøper.

Selv om de har god passform til å være store er de fortsatt store, og egentlig litt for store for meg. Det betyr at jeg må trykke og vri for å få dem på plass flere ganger før de virkelig setter seg og forsegler.

Ikke mist kabelen. Minijack-kabel med USB-C i andre enden er ikke spesielt enkelt å få tak i. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Svært god trådløs lyd

Rent spesifikasjonsmessig er proppene stort sett som tidligere. Det er den samme toveis driveren med 9,2 millimeter til mellomtone og bass i dem. Dermed blir bassen kjellertung. Du får også et flott stereoperspektiv, og en luftig og fin diskant som ikke er skingrende eller bortgjemt.

Her høres det mer eller mindre ut som noen har krympet lyden fra et større og relativt nøytralt sett hodetelefoner. Du får ordentlig bass her, men kun når det faktisk er bass i musikken. Den litt overdrevne bassen mange ørepropper legger på er ikke her i utgangspunktet.

Appen er meeeeeh

Appen bød på tilkoblingsproblemer både under oppsett og under bruk, og tilførte ikke innmari mye mer enn man uansett kan betjene rett fra ørepluggene. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Å si at B&W lager fabelaktig programvare er som å skryte av badetemperaturen på Svalbard. Min første tids bruk av PI7 S2 var uten appen som hører til, og det ga litt oppsettkrøll - for dette er en av de appene som krever at proppene ikke er tilkoblet fra før for at du skal få lov til å bruke den.

Dette er også en av appene som bent frem krever at du logger inn og har konto hos B&W før du kan bruke øreproppene.

Appen byr ellers på mulighet til å velge om proppene skal støydempe eller ikke, inkludert en automodus som gir adaptiv støydemping. Inni appen kan du også velge hvilken av flere tilkoblede enheter proppene skal brukes med, og du kan oppdatere programvaren. En passthrough-modus er og tilgjengelig.

Foruten en opplæringsløsning er det ikke mye annet her. Ingen test eller tilpasning mot øregang og forsegling. Ingen equalizer. Ingen passtrough-modus. Fra flere av konkurrentene ser vi stadig flere og bedre verktøykasser. Ofte også uten at de må lage flere ulike apper for å få det til, og for mange uten obligatorisk innlogging.

Topp standard for overføring

De er pene og velbyggede disse proppene, men så forventer vi det også med denne prislappen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lydoverføringen er stadig vekk Qualcomms AptX-standard med støtte for HD-lyd og 24-bits oppløsning.

Men i år skal bluetooth-antennene være omarbeidet for å gi en enda bedre tilkobling - noe som er viktig ved de høyeste bitratene, der dårlig kontakt mellom propper og lydkilde kan føre til hakking, som enkelte tester rapporterte om i forrige generasjon.

I praksis er det ingen opplevd forskjell på PI7 S2 og forgjengerne. Men de leverer på alt de lover - og er altså fortsatt blant de aller beste øreproppene du kan velge, hvis du får plass til dem i ørene dine.

Velfungerende med kabel

Å kunne koble etuiet til PC-en eller flylyden er svært praktisk, siden det gir mindre bluetooth-kål og støtter alle enhetene du ikke normalt ville koblet trådløst til.

Et trykk på den store knappen utenpå etuiet og det går i videresendingsmodus. Lett som en plett, og det fungerer bra. Men ta vare på kabelen som går fra USB-C til minijack. Den er nok et godt stykke fra standard og ikke så lett å erstatte hvis den blir borte.

Fra øverst til venstre i to omganger: OnePlus Buds Pro 2, B&W Pi7 S2, Sony WF-1000XM4, OnePlus Nord Buds 2, Pixel Buds Pro og Nothing Ear (2). Alle i denne haugen har rimelig god lyd og støydemping - og den billigste fra OnePlus koster under 800 kroner. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

God støydemping til lyd og samtale

Støydempingen er ganske ålreit både til lydavspilling og under samtale. Bråket fra trafikk eller åpne soltak eller hva det måtte være forsvinner nokså effektivt i S2-varianten som i originalen - likevel uten at noen voldsom endring er å merke.

Til samtaler tåler de svært mye støy rundt seg uten at det blir vanskelig å oppfatte hva du sier i andre enden.

Der forrige generasjon hadde bare fire timer avspilling med støydemping på, er batteritiden forlenget til fem timer denne gang. Det er bedre enn det var, men fortsatt ikke innmari imponerende. Det henger kanskje sammen med de store elementene som skal drives.

Fantastiske, men dyre

Det er ikke så veldig mye å klage på her, men konkurrentene er enda bedre nå enn de var for et år siden - og prisen på Pi7 S2 er stadig vekk høy, mens funksjoner og godlyd er å få vesentlig billigere. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hvis du har B&W PI7 fra før er det ingen grunn til å oppgradere til S2-modellen. Det måtte i tilfelle være dersom du er misfornøyd med bluetooth-tilkoblingen på de du har.

Dermed blir PI7 S2 først og fremst en liten oppgradering som førstegangskjøpere av Bowers & Wilkins-propper kan ta med seg.

Samtidig blir konkurransen om vellydende propper bare sterkere og sterkere, og siden forrige modell har det kommet til flere vesentlig billigere ørepropper som spiller langt bedre enn hva som var vanlig i de lavere prisklassene.

For eksempel OnePlus Buds Pro 2, som har to drivere til lyden, og dermed også kan kombinere en vanvittig bass med duganes diskant. Det til så vidt under 2.000 kroner, sammenliknet med Pi7 S2 som ligger opp mot det dobbelte.

Hvis du vil koble proppene til på flyet eller høre på plater gjennom dem kan likevel PI7 S2 være et godt valg, og som sist - det er vanskelig å peke direkte på propper som låter mer som om noen krympet et stort sett high end-hodetelefoner enn disse her. Men prisen er høy, og med fysisk store propper er heller ikke passformen for alle.

4. juni 2023, 12:30