Vi utfordrer konseptet «å dra på telttur med hjul»

Noen valgte sykkeltelt. Andre overkompenserte. Veldig.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

– Hva med en telttur, foreslo den friluftsinteresserte delen av Tek-redaksjonen. Mottagelsen var lunken, helt til det ble foreslått å utfordre hele konseptet «telttur på hjul».

For det trengte jo ikke være snakk om kun helt vanlige telt, når det fantes alternativer som inkluderte kjøleskap, gassgrill og madrasser.

Resultatet ble altså én syklist, to bilister, ett takfeste og en henger med telt, som kun aller nødigst bør falle inn under kategorien «telt». Men koste vi oss? Helt klart. Så her kommer en noe uhøytidelig test av noe av det morsomste teltturer på hjul har å by på.

Forrige Neste Vegar Jansen, Tek.no Opus Camper er slått ut. Vegar Jansen, Tek.no Opus Camper, med takteltet i bakgrunnen. Vegar Jansen, Tek.no Åpne fullskjerm

Sykkel eller bil, tak eller henger?

For den sykkelglade i gruppen var det naturlig å hente inn et telt som faktisk er ment å kunne henge på sykkelstyret, samt ikke veide for mye.

For redaksjonsmedlemmene med stor entusiasme for ting som er «litt ekstra», falt valget på kombi-camperen til Arctic Truck, som trekkes med henger, samt medfølgende lånt pickup-truck. I tillegg fikk vi låne et taktelt som kan festes på en vanlig personbil, i vårt tilfelle en Mini.

Ferden tok oss til Granholmen Camping i Sandefjord, hvor de tre særdeles ulike «teltene» ble uhøytidelig testet av redaksjonen, og nøye gransket av nysgjerrige besøkende blant alle furutrærne på den idylliske plassen.

Enkleste løsning: Nemo Dragonfly Bikepack 2 personer

Forrige Neste Vegar Jansen, Tek.no Nemo Dragonfly Bikepack, med sykkel henslengt utenfor. Vegar Jansen, Tek.no Rimelig enkel å montere. Vegar Jansen, Tek.no En ekstremt praktisk liten lomme i taket. Får plass til briller, bøker og andre små nødvendigheter. Åpne fullskjerm

La oss starte i det små. Mens noen mener større er bedre, er det for andre en egen kunst å pakke så lite og lett som mulig. Enten du sykler for egen maskin, med batteri eller sitter på en motorsykkel, er problemstillingen (noenlunde) den samme: du har begrenset med plass, og vekten av oppakkingen har noe å si.

For denne teltturen falt derfor valget på Nemos Dragonfly, som er spesielt tiltenkt «bikepacking», altså, sykkeltur med utstyret festet på sykkelen. Foruten å være svært lett (1,6 kg), er også innpakkingen designet på en måte som gjør at teltet passer perfekt på styret.

Det er selvsagt ikke slik at du må ha telt som er laget spesielt til formålet, men det hjelper om de har en form som passer til denne typen oppakking. Syklisten i redaksjonen sverger for eksempel vanligvis til MSRs «Hubba»-telt av den samme grunn - det er avlangt innpakket og passer stort sett på de fleste styrer (bortsett fra hvis du har et smalt bukkestyre).

Nemo Dragonfly Bikepack øverst, MSR Hubba nederst. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Både MSR og Nemos Dragonfly er dessuten omtrent like enkle å sette opp. Det tar deg maks noen få minutter. Stengene er i praksis en lang stang (bortsett fra en tverrstang øverst på Dragonfly), hvor hver del festes i hverandre og i innerteltet med bøyler. Teltduken legges over og festes i hjørner og med barduner og teltplugger. Enkelt.

Dragonfly har to fortelt av helt grei størrelse på begge sider av teltet, rundt 70 cm. på det bredeste. Her er plass til både sekk og sko, men det er en fordel å være et mer organisert hode enn vår syklist.

Innerteltet er stort nok til at du enkelt klarer å sitte oppreist - hele 1,4 meter kan den skilte med på det høyeste. Men skal det ligge to personer i tomannsteltet bør dere være skikkelig glade i hverandre, for det blir tett og intimt med 114 cm i bredden. Men hvis alternativet er en sykkel som ikke lar seg sykle opp en helvetesbakke i Jotunheimen, uten å få muskelkramper og knekt rygg, så ofrer vi lett den ekstra plassen.

Nemos Dragonfly er derimot ikke tilgjengelig i noen norske butikker per nå, og vi har derfor lagt ved lenke til MSR Hubba som alternativ.

+ God høyde på innerteltet

+ Enkelt å montere

+ Veier kun 1,6 kg totalt

+ Har to fortelt - ett på hver side

+ Bra lomme i taket Ting å tenke på — Smalt innertelt, blir trangt for 2 personer

— Smale fortelt

Litt mer avansert: Arctic Truck ARB Experance RTT

Forrige Neste Vegar Jansen, Tek.no Takteltet er satt opp. Vegar Jansen, Tek.no Vegar Jansen, Tek.no Festet på taket Åpne fullskjerm

En Mini Cooper kan ikke akkurat kalles den helt store campingbilen – eller for den saks skyld en typisk familiebil. Det har likevel ikke stoppet undertegnede (Vegar) i å bruke bilen på ymse campingturer, men da med et helt vanlig telt klemt inn det lille bagasjerommet.

Problemet er at etter et visst antall tilbakelagte år og kilometer er det slik at bakken ikke oppleves like myk som før. Derfor har tanken på mer luksus meldt seg. Men var dette noe som faktisk kunne la seg løse for en liten bil uten hengerfeste? «Absolutt», var svaret fra Arctic Truck, som mente at Minien fint skulle kunne takle et taktelt. Bilen er nemlig godkjent for 75 kilo taklast Krysse av Bytt taklastVi må skille mellom statisk og dynamisk vektkapasitet. Dynamisk gjelder under kjøring, mens statisk gjelder når bilen står parkert. Statisk kapasitet er ofte minst tre ganger større enn enn dynamisk kapasitet. Derfor er det som oftest helt greit for et par personer å bruke et taktelt selv om bilen «kun» kan ha 75 kg på taket under kjøring..

Dette er altså en teltboks, ikke skiboks. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Ett døgn senere var undertegnedes 2007-modell utstyrt med det takmonterte teltet ARB Esperance RTT, som skiltet med en matchvekt på 56 kg, samt et «fotavtrykk» omtrent på størrelse med selve biltaket.

Selve teltet er altså pakket inn i en takboks. For å sette det opp, åpner du «skallet», feller ut enden, og monterer stengene som holder inngang og vinduer åpne. Man må også felle ut og tilpasse høyden på stigen, som i tillegg fungerer som en ekstra støtte. Les gjerne bruksanvisningen, da erfaring tilsier at fingrene kan komme i klem her.

Utover dette er både montering og demontering ekstremt lettvint, og unnagjort på få minutter.

To personer er det plass til, i hvert fall. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Teltet skal i teorien romme to store og en liten kropp, og er utstyrt med en fire centimeter tykk (og avtakbar) madrass. Den gjør en grei jobb, selv om teltliggeren i dette tilfellet er gammel nok til å kunne ønske seg et ekstra underlag om man først har plass i bilen.

Systemet fremstår solid og stødig, og det var forbausende lite betenkelig å tilbringe natten på toppen av en bil. Faktisk var det litt hyggelig å våkne med en anelse utsikt.

Utsikt mot kollega Vildes ringe bolig. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

På hver side har teltet nemlig vindusluker, samt en glugge i taket som kan åpnes for den som liker å kikke på stjernene – men da må man i så fall først ta av ytterduken.

Det er også betryggende å vite at man ikke uten videre kan regne bort heller – selv om vi strengt tatt ikke er helt sikre på opplevelsen i skikkelig ruskevær.

En LED-stripe i teltet er jo kjekt. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Av andre bekvemmeligheter må vi nevne at teltet er greit utstyrt med innvendige oppbevaringslommer, samt LED-striper både innen- og utendørs. Disse henter strøm via USB fra en nødlader eller lignende.

Å kjøre med ekstra vekt på taket gjør åpenbart noe med bilens balanse, men i en bil med lavt tyngdepunkt opplevdes det helt uproblematisk. Løsningen var også aerodynamisk nok til at vi ikke brukte noe særlig mer drivstoff enn ellers.

Praktisk og fristende løsning til tross, den vil nok ikke passe for alle. Både størrelsen, prislappen på 37.000 kroner og den ganske høye vekten gjør at dette er utstyr som passer seg bedre på en fast «camper» enn for deg som en sjelden gang skal på telttur – med mindre du da både har garasje med god plass og en sterk bedre halvdel til å hjelpe deg med å løfte herligheten på plass. Alternativt en vinsj.

Likevel må vi legge til at det er en rekke forskjellige taktelt på markedet, også i form av rimeligere eller lettere utgaver enn akkurat ARB Esperance. Det er derfor ikke umulig at noe slikt kan bli aktuelt ved en senere anledning.

+ Kommer fiks ferdig med madrass

+ Jevnt underlag uansett

+ Ingen umiddelbar fare for oversvømmelse

+ Integrert LED-lys (men husk nødlader) Ting å tenke på — Størrelse, vekt og pris

— Stige (ikke egnet for hardcore festivalcamping)

— Stenger i spenn til vinduer/inngang er litt skummelt

— Krever bil som tåler litt vekt på taket (både dynamisk og statisk)

Luksusløsningen: Arctic Truck Opus Camper

Forrige Neste Vegar Jansen, Tek.no Hengeren med telt, før montering. Vegar Jansen, Tek.no Montering er i gang. Vegar Jansen, Tek.no Åpne fullskjerm

Hvis man helst vil ha teltet som er mest «over the top», hva velger man da?

Et sted å begynne er Arctic Trucks Opus Camper, et telt fastmontert i en henger. Helst i kombinasjon med det undertegnede (Ole) bestemt mener er en drømmebil i form av en kraftig ombygd pickup. Dette er alt annet enn et rimelig alternativ, skal sies. Enheten har en startpris på rett over 350.000 kroner. Og da snakker vi om hengerteltet, ikke bilen.

Man skal legge godviljen til for å kalle dette for «bare» et telt. Man trenger en bil av litt størrelse for å kunne trekke hengeren med seg. Men, når man tidligere har prøvd både campingvogner, som er alt annet enn godt egnet for noe annet enn asfalt som underlag, eller en bobil for å reise litt rundt, er det noe befriende kompakt og velfungerende med denne camperen.

For selv om den er ganske tung å trekke med seg, er det likevel noe fascinerende over hvor stor og praktisk camperen blir bare ved å trykke på noen få knapper. Spesielt når utgangspunktet ikke er stort mer enn en vanlig henger i størrelse.

«Teltet» pakkes ut av toppen av hengeren, ved å løsne noen klemmer og vippe de to halvdelene forover og bakover. Begge delene er overraskende lette, og har dessuten demperpumper på sidene som hjelper deg å holde imot når de bikker over begge veier.

Den delen som legges fremover festes enkelt ned en klemme, mens den bakre delen sikres i to stag som festes på undersiden. Disse stagene finner du gjemt i «støttefangeren» Det hele er unnagjort på bare et par minutter, om du tar med tiden det tar å sveive ned støttebeinene på hengeren.

Dernest skal resten blåses opp. Det gjelder bare å huske å stenge ventilene der du slapp ut luften etter forrige tur. Med ventilene lukket tar det et par minutter før teltet er oppe og står. Da er det bare å feste de ulike strikkene rundt «skjørtekanten» på teltet før du er klar for å innta farkosten.

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Det er også noe montering inne i teltet. Vask- og gasskjøkkenmodulene må på plass, en ekstra benkeplate og hylle, samt sofaputer. På hver side av teltet har du senger, som er store nok til å huse et par personer hver. Rommet i midten har en takhøyde hvor undertegnende på 190 centimeter så vidt rekker opp til lukene i taket. God nok høyde, med andre ord.

Skulle nøden trenge på har du i tillegg en portabel «potte» som kan være kjekk å ha ved siden av inngangen, og du har også mulighet til å dra opp et lerret som kan brukes med en portabel projektor. Det er også flere 12- og 220-volts uttak rundt om i teltet.

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Utenfor selve vognen finner du tre tanker, hvorav to brukes for å gi tilgang på fersk vann inne i teltet, og en til å samle opp resterende gråvann. Bak tankene finner du et oppbevaringsrom med gassflasker, og mulighet for å ha en kjølebag som driftes via et 12 volts uttak.

Et rom på siden av hengeren rommer et 100 amperetimer stort batteri, med nok kapasitet til flere opp- og nedpakkinger. Ved siden av dette har du også tilkobling for landstrøm om du for eksempel er på en tradisjonell campingplass. Det eneste du eventuelt vil savne for å være helt «off grid» er solceller, men dette kan du kjøpe i form av et portabelt 200 watts anlegg utenom.

På motsatt side, altså der du også finner inngangsdøren til teltet, har du mulighet for å hente ut gass eller strøm. På vår variant har du også et uttrekkbart gasskjøkken hvor du totalt har tre bluss du kan kokkelere på.

Men, hvordan var det å sove i teltet?

Madrassene virket harde i starten, men er av typen som former seg når du får ligget en stund på den. Om det var sjøluften som hjalp til kan sikkert diskuteres, men det var til slutt ringeklokken som satte en effektiv stopper for videre søvn. Så en kort konklusjon blir at opplevelsen var god.

Og det må sies om hele hengeren også. Her er det tenkt på det aller meste, og du har et velfungerende alternativ til en campingvogn i samme størrelse, men som er langt mer kompakt om du skal trekke den med deg mye.

Forrige Neste Vegar Jansen, Tek.no Vegar Jansen, Tek.no På selve hengerkassen er det montert ulike praktiske løsninger. Vegar Jansen, Tek.no Åpne fullskjerm

+ Enkel å montere opp

+ Blåser opp telte selv

+ Har både gass- og vanntilgang

+ God plass til fire

+ God takhøyde

+ Kompakt å trekke med seg

+ Tåler vind godt

+ God løsning med materialer som gir en sval opplevelse

+ Dimbart LED-lys

+ Lerret til projektor Ting å tenke på — Kostbar

— Kan bli litt i tyngste laget å trekke for noen biler

— Doen er litt rart plassert?

27. mai 2023, 06:00

