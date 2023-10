Acase CS-160

Jørgen Elton Nilsen Publisert 10. juni 2010 Lagre

Introduksjon

Vi har ikke rent sjeldent brukt skildringer i retningen "smått er godt" når det har vært snakk om små og søte komponenter, maskiner eller diverse dill-dall. I dag vil vi bruke dette rundt et kabinett. Vi har allerede sett på et par små kabinetter den siste tiden, men ingenting kan måle seg med det vi i dag skal møte.

Acase CS-160 er et virkelig lite kabinett, og da mener jeg virkelig lite. Bare se på bildet over, og sammenlign de små USB-kontaktene med resten av produktet. Om du er blant de som liker å se det hele for deg ved hjelp av tall, er de fysiske målene 22 x 6,8 x 24,5 cm. Lengden er med andre ord mindre enn ett A4-ark, og tykkelsen er på nivå med en større musepeker.

CS-160 er et mini-ITX-basert kabinett, og det meste som er overflødig er enten fjernet, flyttet ut av kabinettet eller komprimert til minste fysiske format. Den medfølgende strømforsyningen er i all hovedsak ekstern, den optiske enheten du velger må være av den ekstra tynne typen, og lagringsmediet bør ikke være mer enn 7 mm høyt. Kabinettet leveres med føtter for både liggende og stående bruk, og retter seg i all hovedsak mot klientlignende maskiner og stue-PC-er. Vi tar en nærmere kikk!

Takk til Maxpoint som sendte produktet til test.

Spesifikasjoner

Dimensjoner: 220 x 68 x 245 mm

Materiale: Stål

Farge: Sort

Modellnummer: CS-160

Utvidelsesplasser 5,25": Slim-type

Utvidelsesplasser 3,5": 0

Utvidelsesplasser 2,5": 1

Vifter, inkludert: 1 x 50 mm

Vifter, ikke inkludert: Ikke plass til flere

Ekspansjonsporter: 0

Hovedkortstøtte: Mini-ITX

Ekstra funksjonalitet: 2 x USB 2.0, 1 x hodesett, 1 x mic

Strømforsyningsplass: 72 W inkludert

Et funksjonspanel er alltid kjekt, kanskje spesielt på slike små kabinetter. I front har Acase klemt på plass to USB-konakter samt et par lydtilkoblinger. På motstående side finner vi både oppstart- og omstartsknapper, samt et lite indikatorlys for harddiskaktiviteten.

Kabinettet leveres med én vifte. Denne er 5 cm bred, sitter i bakkant, montert for å trekke luften ut. Kabinettet er forøvrig perforert på alle kanter, så luften har nok av veier inn i kabinettet. Støvfiltre er ikke på plass noe sted, så en liten rengjøring i kabinettet blir nok nødvendig med jevne mellomrom.

CS-160 blir levert med to store plastføtter, montert på undersiden. Den ene enden kan løsnes, og vrenges rundt kabinettet slik at du også kan ha det stående horisontalt. Strømforsyningen er i all hovedsak en ekstern sak, med bare et lite spenningsfilter og én tilkobling på innsiden av kabinettet. Vi skal snakke mer om denne på neste side.

Utvendig design

Kabinettet er konstruert av 0,8 mm tykt stål, et helt vanlig konstruksjonsvalg for de fleste kabinetter. Dette er stivet opp på en rekke måter, og kabinettet fremstår som temmelig solid. Fronten er riktig nok konstruert av plast, noe som også er helt normalt. Den optiske enheten vil sprette ut fra et eget rom, som av en eller annen grunn er merket med en stor "DVD"-logo.

Baksiden er enkel og bespart for ytterligere funksjoner, i likhet med resten av produktet. Merk at ingen ekspansjonsporter er tilgjengelig, men et hull for Kensington-lås er på plass. Nede i høyre hjørne kan dere se strømtilkoblingene, rett under den lille viften.

Dette er et lite kabinett, så de termiske egenskapene vil rett og slett ikke være optimale. Dette er riktig nok noe som er helt normalt for slike kabinetter, men det er godt å se at Acase har fått på plass store mengder med luftehull på oversiden.

Topplokket bød på en rekke lufthull, det gjør også begge sidekantene, i likhet med undersiden av kabinettet. Noen av disse vil riktig nok bli dekket til av kabinettets store føtter, avhengig av om du plasserer kabinettet horisontalt eller vertikalt.

Montering

Monteringsprosessen i slike kabinetter er og forblir litt knotete, men vi kan betrygge deg med at det går relativt raskt og smertefritt unna. Fjern topplokket, og skru ut holderen for lagringsmediet og den optiske enheten.

Avstandsstykker for mini-ITX-hovedkort er permanent montert i kabinettet, så hovedkortet sklir rett inn. Vårt hovedkort kommer med en passiv kjøleløsning, som forøvrig passer, men vær ekstra varsom med høyden.

På innsiden sitter det en liten bit av strømforsyningen, men det meste av jobben her skjer i den eksterne adapteren. Én kabel kobles til her, som videre splitter seg til en 24-pins hovedkortkontakt, én periferisk 4-pins-, én SATA- og en floppykontakt. Kontaktsortimentet er med andre ord helt perfekt i forhold til hva du har plass til i kabinettet.

Sluttresultatet er verken pent eller ryddig. Det hele er temmelig kompakt, og kablene har i de fleste tilfeller bare hatt én mulig plassering. Ekstra korte datakabler til både lagringsmediet og den optiske enheten er å anbefale.

Lagringsmedier og optisk enhet

Når det gjelder lagringsmediet, må du passe litt på hva du velger. Det er plass til 2,5"-produkter, men det er ikke alt. Hvis du også skal montere en optisk enhet i kabinettet, kan ikke lagringsmediet være høyere enn 7 mm. Hvis du ikke trenger et optisk enhet, er det null problem i å bruke 9,5 mm-produkter.

Termisk egenskaper

Termiske egenskaper

Testoppsett Hovedkort: Zotac Ion F-series

Zotac Ion F-series Prosessor: Intel Atom N330 (Kjøler: Passiv)

Intel Atom N330 (Kjøler: Passiv) RAM: Corsair CM2x512-8500

Corsair CM2x512-8500 Skjermkort: Integrert Nvidia Geforce Cuda

Integrert Nvidia Geforce Cuda Harddisk: Western Digital Black 640 GB

Western Digital Black 640 GB Strømforsyning: Medfølgende Mer +

Først av alt må vi få påpeke at termiske egenskaper overhode ikke er det som sitter i førersetet når det kommer til kabinetter som dette. Vi forventer at vårt passivt kjølte oppsett skal bli varmt, og det eneste vi faktisk ønsker oss er at det hele går stabilt. Om temperaturen ender på 85 °C så er ikke dette bra, men så lenge maskinen fortsatt fungerer er det helt greit.

Om temperaturer "Idle" representerer temperaturene etter at systemet stod urørt i 30 minutter. "Load" for prosessor representerer temperaturen etter 30 minutter med Prime95, torture test. Denne kjøres i totalt fire instanser, for maksimal varmeutvikling på prosessoren. Temperatur utenfor kabinettet var ~22°C Mer +

Som vi ser er ikke prosessoren en kjølig sak, men vi har tross alt et stabilt system som jobber glatt og fint uten problem. 83 °C ved maskimal belastning er en god del, men på vårt oppsett er ikke dette et praktisk problem. Samtidig må vi få poengtere at vi benytter et oppsett som uten problem kan jobbe med HD-formater, kjølt passivt.

Under tester av de ITX-baserte kabinettene har vi normalt med harddisktemperaturen, men ikke i dag. Grunnen er ganske enkelt at testoppsettet vårt inneholder en 3,5"-harddisk, noe det ikke er plass til i kabinettet. Den umiddelbare tanken vår var at vi skulle speile harddisken over på en SSD. Det vi derimot innså, var at en SSD ikke genererer noen former for betydelig varme. Lufttemperaturen i et kabinett som dette er hva som bestemmer SSD-ens driftstemperatur. Vi valgte derfor å benytte vår vanlige 3,5"-harddisk, men den ble plassert utenfor kabinettet.

Støy

Med et totalt passivt kjølt system, foruten den 50 mm brede viften som sitter i kabinettet, er det ikke mye støy dette kabinettet slipper ut. Slike små vifter er riktig nok ikke kjent for å være direkte stillegående, men vi opplever ikke dette som et problem.

Konklusjon

Acase CS-160 er på alle måter et lite kabinett, selv om du riktig nok kan få tak i mindre modeller. Uansett, til å være et mini-ITX-basert produkt er vi helt fornøyd med hva vi i dag har sett.

Først av alt må vi ta for oss prisen. Det er dette som er den essensielle faktoren i dette tilfellet. Produktet er ikke tilgjengelig i norske nettbutikker enda, men det kommer. Maxpoint, som står for organiseringen av dette produktet, sier at den veiledende prisen i Norge er 398 kroner. Sett opp en gratis prisvarsling så blir du varslet når nettbutikkene fyller hyllene.

Dette betyr at for 400 kroner får du det vi vil mene er et så absolutt brukbart ITX-basert kabinett, som ikke tar opp stort større plass i stua enn en Nintendo Wii. De termiske egenskapene er riktig nok alt annet en gode, men det er flere sider ved akkurat den saken.

Til testingen har vi benyttet et hovedkort med et integrert Geforce-grafikkort og en Atom 330-prosessor, der alt er passivt kjølt. Dette er et system som meget enkelt vil la deg rendre HD-materiale og lignende oppgaver som en stue-PC vil gjøre. Om temperaturen på maskinen da er de 83 °C vi målte, eller kjølige 45 °C, er for mange ubetydelig. Så lenge maskinen fungerer over lang tid, noe den i dette tilfellet trolig vil gjøre, er alt fryd og gammen.

I sammen slengen vil vi anbefale at du benytter en SSD i en slik maskin. Disse er ikke bare raske, men generer også minimalt med varme. Når du først skal bruke et kabinett som er så lite som dette, burde du la en annen maskin ta seg av lagringsjobben. En ekstern strømforsyning på 72 W følger med, noe som også burde holde en god stund. Vårt system trakk normalt mellom 45 og 50 W, med en maksimal effekt på 58 W.

Så, er du den personen som ønsker en lite dominerende maskin i stua som lager lite lyd og vil gjøre en god jobb, så kan vi trygt anbefale deg dette kabinettet. Temperaturene er ikke de beste, men det hele fungerer godt til en såpass fin pris.

+ Fin pris

+ Lite og nett

+ Gjør jobben godt nok

+ Stillegående





- Ikke de beste termiske egenskapene

