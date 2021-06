Mobil og datamaskin for under 5.000 kroner

Motorola G100 er en veldig unik pakkeløsning – men er pakken bra?

Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 20 Juni 2021 06:00

Motorola er et selskap med lang historie for å lage mobiltelefoner som gir mye for pengene , selv om det de siste årene har vært både fulltreffere og skivebom på Moto-fronten. Den hittil siste Moto-telefonen vi hadde til test var den futuristiske klapptelefonen Moto Razr 5G, men i dag tar en langt mer tradisjonell telefon over stafettpinnen.

Hils på Moto G100 – en veldig tradisjonell telefon i en veldig utradisjonell pakke.

Hvorfor vi legger så mye vekt på dette med pakken? Vel, ikke bare er den omtrent fire ganger større enn vanlige mobilpakker – den inneholder også langt mer. Mer bestemt inneholder den det Motorola kaller en «Ready For Adjustable Dock», som via USB Type-C og HDMI skal la deg forvandle G100 fra en mobiltelefon til en slags stasjonær datamaskin på et blunk.

Motorola Moto G100 Pris 4932 NOK Skjerm 6,7 tommer, 2520 x 1080 piksler, IPS LCD, 90 Hz, HDR10, 21:9-format Hovedkamera 64 megapiksler, f/1.7 + 16 megapiksler, f/2.2 (ultrawide) + 2 megapiksler, f/2.4 (dybde) + TOF-kamera Frontkamera 16 megapiksler, f/2.2 + 8 megapiksler, f/2.4 (ultrawide) Lagring 128 GB + minnekortplass Batteri 5.000 mAh, 20W lading Maskinvare Qualcomm Snapdragon 870 5G, åtte kjerner, 1 x Kryo 585 @ 3.2 GHz + 3 x Kryo 585 @ 2.42 GHz + 4 x Kryo 585 @ 1.80 GHz, Adreno 650 GPU, 8/12 GB minne Operativsystem Android 11 Størrelse / Vekt 15,84 x 7,4 x 0,97 cm / 207 gram Teknologi 5G, vannavstøtende

Og nei, du trenger ikke kjøpe dette som ekstrautstyr. Faktisk kan du så langt vi ser per i dag ikke kjøpe G100 i det hele tatt her til lands om du ikke også vil ha en dock. Docken følger med, enten du vil eller ei.

Vi kommer tilbake til selve docken, dog. Først bør vi jo diskutere om G100 ter seg godt som telefon.

8.5 Meget bra Motorola Moto G100 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Moto G100 gir mye for pengene, både med og uten dock. Men docken gjør totalpakka veldig unik. Fordeler Artig totalpakke for pengene, responsiv desktopmodus

Kult og unikt design

Generelt gode bilder

Lynrask i bruk

Kjekke programvareløsninger

Hodetelefoninngang Ting å tenke på Fingeravtrykksleseren sitter litt løst og føles billig

Kun gjort i ripeutsatt plast

Ubrukelig og misledende makrofunksjon

Ikke så god på nattfoto

Kraftig "forskjønning" av selfier selv med funksjonen avskrudd

Veldig god og kjapp i bruk

Fingeravtrykksleseren er kjapp som bare dét – men den sitter litt løst. Torstein Norum Bugge, Tek.no

La oss få det unna med én gang: Motorola har laget nok en telefon med fantastisk brukeropplevelse. Dette er ikke noe nytt fra denne fronten, men det er alltid trivelig å ta en Moto i bruk når det fungerer skikkelig. De fleste mobiltelefoner med maskinvare av en viss kvalitet kan i dag levere akseptabel hastighet i daglig bruk, men kan fort lugge i enkelte sammenhenger.

Det har vært nok av lynraske telefoner med tregheter i opptegningen av hjemskjermen etter appveksling eller uforklarlig trege fingeravtrykkslesere, for å nevne noe.

Slikt er ikke å spore i Moto G100.

Alt fra å låse opp telefonen til å veksle mellom apper går unna som bare det, og vi merket omtrent ikke et eneste hikk under hele testperioden. Programvareoptimaliseringen virker det som om Motorola har stålkontroll på.

En liten lysring blir synlig rundt kameraet du bruker i fronten, slik at du vet hvilket objektiv du skal titte inn i under knipsing. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Som vanlig er det omtrent helt ren Android vi finner her, i denne omgang Android 11. Det er kjent og kjært, og svært enkelt å navigere i. Samtidig har Motorola som de pleier lagt med en egen Moto-app, der du får tilgang til en rekke ulike «gestures» og annet småtteri som kan gjøre mobilhverdagen enklere. Eksempler er at du kan slå på hurtigknipsing av skjermbilder med tre fingre, eller snu telefonen for å skru av ringelyden.

Før var mange av funksjonene vi fant i denne appen unike til Motorola, men de siste årene har stadig flere av dem blitt bakt inn i Android selv eller blitt såpass alminnelige at de nå finnes overalt. Det er likevel langt mer oversiktlig presentert slik Moto gjør det, for her vet du hvor du skal gå for å finne «alt».

I mange andre telefoner må du grave deg dypt ned i innstillingsmenyene før du finner disse valgene, og da gjerne i mange ulike undermenyer. Så det er fortsatt litt kjekt å ha alt såpass oversiktlig presentert.

Foruten denne appen er det omtrent kun kamera-appen Motorola har laget utenfor Googles økosystem, og denne har blitt pusset på siden sist undertegnede så den. Den er også svært responsiv og oversiktlig, og vi liker veldig godt at Motorola legger en liten lysring rundt frontkameraet som til enhver tid er aktivert. Siden det er to frontkamera er det jo ikke alltid godt å vite hvilket av de to objektivene man skal stirre inn i.

Den opplevde ytelsen matches av nokså høy syntetisk ytelse, og vi tviler på at du vil bli skuffet over Moto G100 i tyngre øvelser som spill og videoredigering:

Snapdragon 870-brikken på innsiden er på ingen måte noen sinke, og selv om den ikke er den aller raffeste brikken Qualcomm leverer i dag kniver den godt med toppmodellene på ytelsesfronten.

Brikken er også langt kraftigere enn det eksempelvis OnePlus Nord er utstyrt med, uten at det gjør Nord noe dårligere av den grunn. Som tidligere nevnt: det er mange trege mobiler med himla kjappe prosessorer der ute. Og Nord er en lynrask telefon med en helt middels kjapp prosessor. Så ta tallene over med en klype salt; det er den opplevde ytelsen som til syvende og sist betyr noe.

Og her leverer både Nord og G100.

Laget i plast, men tar seg godt ut

Baksiden kan lyve på seg å være av glass, men er definitivt laget i en form for (nokså pen og ripebestandig) plast. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det har vært en økende trend i 2020 og 2021 at mobiltelefonprodusenter lager mobiltelefoner gjort i plast igjen. Etter at nesten alle produsenter gikk over til glass og metall i omtrent alle priskategorier en stund, har plast-trenden sakte men sikkert kommet tilbake. Så også for Moto G100.

Både rammen og baksiden virker å være gjort i hardplast, men begge to lyver nokså overbevisende på seg å være gjort i langt mer eksklusive materialer. Baksiden har et design som minner mye om Apples nyeste iPhoner, med en matt bakside som går over i et blankt og avrundet og samtidig opphevet materiale rundt kamerahumpen.

Den matte baksiden er motstandsdyktig mot både fingeravtrykk og riper, men vi tviler litt på at den vil holde seg like pen over tid. Plast har som kjent en tendens til å ripes opp av nøkkelknipper og annen lommerusk.

På samme måte er vi noe bekymret for at rammen vil «skalle» av over tid, slik vi har sett skje med andre slike blanke plastmaterialer. Men dette er mer spekulasjon enn ren kritikk.

Det er uansett verdt å merke seg at det definitivt er ulemper med plast.

Samtidig er det jo også et par fordeler. Plast er mer behagelig å holde i, skifter ikke temperatur like raskt og knuser ikke. Og bruker du Moto G100 sitt medfølgende plastdeksel så ripes jo heller ikke plasten opp.

Skjermen er i 21:9-format, og på 6,7 tommer. Teknologien er IPS LCD. Torstein Norum Bugge, Tek.no

I tillegg til plasten gjør også den avrundede formen på baksiden telefonen mer behagelig å holde, selv om den særdeles høye formfaktoren (21:9) på telefonen gjør den til en tohåndstelefon – i alle fall for de småhendte av oss.

Skjermen er for øvrig på 6,7 tommer, og av IPS LCD-typen. Oppfriskningsraten på 90 Hz er et fint tillegg, om enn ikke direkte imponerende i 2021 der mange mobiler selv i mellomklassen har 120 Hz og i noen tilfeller OLED.

Hodetelefoninngang er på plass. Torstein Norum Bugge, Tek.no

La det være klart: det er ingen dårlig skjerm. Den er bare ikke like imponerende som noen av de andre skjermene vi har sett. Spesielt ikke hva angår kontrast og lysstyrke – men det er mer et symptom på hvor utrolig bra OLED er heller enn et symptom på at LCD-en i G100 er dårlig.

På lydfronten kan vi melde om at samtalekvaliteten er helt ålreit, mens den nedadfyrende høyttaleren ikke er så veldig mye å skryte av til musikklytting. Men så er det altså hodetelefoninngang her, så du kan veldig enkelt få bedre ekstern lyd – både i proppe- og høyttalerform.

Er docken noe tess, da?

Slik ser valgene ut når du kobler telefonen opp mot en skjerm. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Så var det altså dette med docken Motorola har laget for G100. Det er strengt tatt ikke en dock bare for G100, men dette er én av få telefoner som støtter den. På mange måter minner løsningen oss om Samsungs Dex-løsning, eller lignende løsninger fra andre produsenter. Idéen er nokså enkel: plugg inn mobilen til en ekstern skjerm, og få et grensesnitt som minner mer om en stasjonær datamaskin.

Motorola har laget sin egen vri på dette, og ved opplugging får du fire valg:

Mobile desktop – Gir deg en «desktop»-opplevelse, lik det du får med Windows eller macOS. Her kan du kjøre alle appene du vanligvis har på telefonen, men som om appene var på en datamaskin og ikke en telefon

TV – Henviser deg direkte til apper som YouTube og Netflix, med tilpassede grensesnitt og fullskjerm

Game – Henviser deg direkte til spill som PUBG og Fortnite, i fullskjerm og med støtte for kontrollere

Video Chat – Henviser deg direkte til chattetjenester som Skype, Google Meet og Teams.

Alle fire fungerer som de skal, og er intuitivt lagt opp. Skjønt, det er neppe mulig å garantere at alle spill og tjenester vil plukkes opp og fungere i de forhåndslagde grensesnittene.

Vi har en nagende følelse av at det er en svært begrenset gruppe kjøpere som faktisk vil bruke disse løsningene daglig. Det er for alle formål å regne en stasjonær opplevelse, noe som harmonerer dårlig med mobiliteten en mobiltelefon kan by på.

For den «stasjonære» opplevelsen kreves det også at du har et blåtanntastatur og -mus, i alle fall om du har tenkt til å være noenlunde effektiv. Docken kan av en eller annen uforståelig grunn ikke vinkles slik at telefon kan brukes som styreflate i horisontal posisjon, og i vertikal posisjon er den nesten ubrukelig mot en horisontal, ekstern skjerm.

Plasten på baksiden er ikke spesielt samarbeidsvillig når du prøver å bruke telefonen som styreflate mot et bord. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Du kan riktig nok ta telefonen ut av docken og legge den på bordet, men da bare glir den rundt takket være den glatte plasten. Det beste alternativet her hadde vært å la oss rotere holderen 90 grader og vinkle den nedover, men det går altså ikke. Kanskje i generasjon to?

En annen ting med docken er at HDMI-kabelen ikke er utbyttbar. Den er heller ikke spesielt lang. Dette kan være utfordrende med ulike oppsett, og det var et svare strev å sette opp docken på en fornuftig måte med undertegnedes kontor. Vi tenker at kablene godt kunne vært dobbelt så lange, for all den tid dette er en stasjonær løsning kan man jo bruke noen minutter på å gjemme bort kabler. Men lengre kabler får du aldri, når designet ikke er modulært.

Uansett er jo hele docking-opplevelsen mest for en bonus å regne, i og med at det følger med telefonen som standard. Og programvareopplevelsen er overraskende responsiv og rask. Både oppkobling og bruk var totalt smertefritt, så om du faktisk ønsker en «alt-i-ett»-løsning kan det fungere tålelig greit.

Kamera – Hønsegården er under kontroll, men det skal plukkes likevel

Kameragrensesnittet er pent og oppfrisket. Torstein Norum Bugge, Tek.no

På kamerafronten er det ofte «make or break» i mellomklassen. Noen telefoner har helt elendige kamera, og andre gir oss overraskende gode resultater. Moto G100 legger seg omtrent i midten. Selve hovedkameraet er bra, og gir bilder med fin dynamikk, grei skarphet og lite støy. Nattfotofunksjonen er ikke mye å skryte av, dog, og vi har definitivt sett bedre i denne klassen.

G100 har også en tendens til å «knuse» mørke områder, og har utvilsomt en preferanse for å løfte frem detaljer i lyse områder heller enn i de dunklere delene av bildet.

En annen tendens er at det er ganske mye digital sminke på frontkameraet, uansett om du skrur av dette eller ikke i innstillingene. Uansett hva du gjør blir du Barbie-aktig, og det er ikke noe vi uten videre setter pris på.

Sminker jeg meg ikke i virkeligheten har jeg ikke nødvendigvis noe behov for å gjøre det på Instagram heller.

I alle fall ikke under tvang.

En liten bemerkning her er at vi er noe usikre på om det er digital sminke eller lav oppløsning som har mest av skylda for forskjønningen. G100 har et 16 megapikslers frontkamera, som nedskaleres til 4 megapiksler med quad pixel-teknologi for å gi bedre lysstyrke. Det er uansett ikke så farlig om det er sminke eller oppløsning – resultatet er det samme.

På den lystigere siden igjen bør det nevnes at det er vidvinkelkamera både foran og bak, og at de leverer bra resultater. I alle fall så lenge du har tålelig med lys tilgjengelig.

Videokvaliteten er også overraskende god, både stabiliserings- og skarphetsmessig. Dette er et punkt der G100 skiller seg ut fra mange andre mellomklassemodeller og modeller til betydelig flere tusenlapper – video blir faktisk relativt bra her.

Det er også to ekstra kamera på baksiden, men disse gir bare ekstra informasjon til de to andre kameraene og er således ikke «ekte» kamera. Dette var litt forvirrende, ettersom det i kameraappen oppgis at du kan ta makrobilder. Antagelsen var derfor først at ett av kameraene var et dedikert makrokamera.

Men nei. Og ja, makrobildene er ubrukelig også her – akkurat som i omtrent alle andre mobiler med makrofunksjon.

Konklusjon – En god telefon, både med og uten dock

Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Så, hva synes vi sånn totalt sett om Moto G100? Jo, at det er en super mobil på veldig mange måter – spesielt når vi tar i betraktning at prisen er under 5.000 kroner for både telefon og dock. Dette er faktisk en meget overraskende pris, spesielt gitt resten av spesifikasjonene og prosessoren.

Selv uten docken ville dette vært en mer enn akseptabel pris for hva du får her. Ytelsen er en god del hakk over det eksempelvis OnePlus Nord leverer (i alle fall i målt ytelse), og er sannsynligvis det største enkeltpunktet vi ønsker å trekke frem her.

Foruten dette leverer Motorola bra på de aller fleste områder, om enn ikke perfekt på noen. Det er en lang rekke kompromiss, og de fleste er godt utarbeidede og velavveide. Ingen områder er oversett, og ingen er prioritert så sterkt at det går utover resten av opplevelsen. Skjønt, vi hadde ikke sagt nei til OLED-skjerm – men det er også å pirke veldig på en ellers veldig trivelig totalpakke.

Docken er på mange måter som en dessert å regne. Du trenger den ikke – men gudameg er det jo artig å skeie ut litt innimellom med noe litt utenom det vanlige. Og her har Motorola definitivt oppnådd det de ønsket.

8.5 Meget bra Motorola Moto G100 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Moto G100 gir mye for pengene, både med og uten dock. Men docken gjør totalpakka veldig unik. Fordeler Artig totalpakke for pengene, responsiv desktopmodus

Kult og unikt design

Generelt gode bilder

Lynrask i bruk

Kjekke programvareløsninger

Hodetelefoninngang Ting å tenke på Fingeravtrykksleseren sitter litt løst og føles billig

Kun gjort i ripeutsatt plast

Ubrukelig og misledende makrofunksjon

Ikke så god på nattfoto

Kraftig "forskjønning" av selfier selv med funksjonen avskrudd

Gode alternativer til Motorola Moto G100