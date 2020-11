AMD er tilbake på topp

Ryzen 5000-serien leverer varene.

Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen 5 Nov 2020 16:00

For en reise det har vært. AMD – som jo hadde en virkelig god periode rundt årtusenskiftet – ble med årene akterutseilt fra konkurrenten Intel, som i årevis dominerte og nærmest dikterte prosessormarkedet.

Så, for litt over tre og et halvt år siden slapp AMD sine første Ryzen-prosessorer . Med mange nok kjerner og lav nok pris til å true Intel. Men ikke på alle områder. Spesielt var det lite å skryte av når det gjaldt spillytelse ved lavere oppløsninger, der prosessorens klokkefrekvens og instruksjoner per klokkesyklus teller mer enn antall kjerner.

Siden den gangen har vi fått både andre og tredje generasjon Ryzen, og selv om Intel har klemt inn flere kjerner og senket prisene for å holde konkurrenten bak seg, har AMD blitt et stadig mer attraktivt valg – også for gameren.

Nå skriver vi fjerde generasjon Ryzen, som AMD avslørte i begynnelsen av oktober . Dette er kjent som 5000-serien, og har en forbedret arkitektur kjent som Zen 3. Det kan være litt forvirrende at Zen 3 er fjerde generasjon og har modellbetegnelser på 5000-tallet, men slik er det altså.

I denne testen har vi tatt for oss to av de fire nye prosessorene:

Tolvkjernede Ryzen 9 5900X

Åttekjernede Ryzen 7 5800X

null Kjerner/tråder Frekvens/turbo Cache TDP Pris AMD Ryzen 9 5950X 16/32 3,4/4,9 GHz 72 MB 105 W 9300,- AMD Ryzen 9 5900X 12/24 3,7/4,8 GHz 70 MB 105 W 6300,- AMD Ryzen 7 5800X 8/16 3,8/4,7 GHz 36 MB 105 W 5200,- AMD Ryzen 5 5600X 6/12 3,7/4,6 GHz 35 MB 65 W 3500,- Intel Core i9-10900K 10/20 3,7/5,3 GHz 20 MB 125 W 6200,-

Ved første mulighet har vi også planer om å utvide testen med disse prosessorenes store- og lillebror i form av henholdsvis Ryzen 9 5950X og Ryzen 5 5600X.

Spesielt ser sistnevnte ut som et godt alternativ for den som vil ha en prosessor for spillmaskinen sin. For jo, med Zen 3-arkitekturen under varmesprederen mener nemlig AMD at prosessorene er så gode at de kan vippe Intel fra den gjeve spilltronen.

Intels Comet Lake-flaggskip: Core i9-10900K. Vegar Jansen / Tek.no

Men for å gjøre dette, trenger vi nødvendigvis å sammenligne med Intels konkurrerende prosessorlinje, som i skrivende stund er 10. generasjon Core-prosessorer med kodenavnet «Comet Lake». Der er det den tikjernede Core i9-10900K som er toppmodellen.

Da Intels PR-apparat har vært ganske så fraværende fra vår flik av verden de siste årene, er det ingen enkel oppgave å få tak i prosessorer fra den kanten. Men vi har heldigvis fått låne et eksemplar, som vi også har dyttet den inn i tabellen over.

Vi får komme nærmere tilbake til Intel Core i9-10900K ved en annen anledning.

Nye rutiner

Vi har også benyttet anledningen til å pusse litt på testrutinene for prosessorer. Her har vi byttet til nyere spill og fått på plass et nyere grafikkort.

Fordelen med dette er at vi har fått kjøre samtlige prosessorer i denne testen på nytt – med oppdaterte hovedkort og BIOS-er, samme versjon av Windows og samme grafikkdrivere.

Ulempen er at det tar tid å teste såpass mange prosessorer, og det hjelper heller ikke at alt må gjøres fra hjemmekontoret. Vi har derfor ikke med alle eldre prosessormodeller.

Men vi har tatt med samtlige generasjoner Ryzen, ettersom det er interessant å se på hvordan disse prosessorene har utviklet seg på så få år. Sammenligningsgrunnlaget kan derfor oppleves som litt «AMD-tungt».

Vi skal se om det lar seg gjøre å få med mer Intel i fremtidige prosessortester, dersom dette skulle være et savn.

Litt om det tekniske

Før vi ser på resultatene, la oss ta en kikk på hva AMD har gjort med de nye prosessorene. Selve mikroarkitekturen er som nevnt forbedret, selv om CPU-en i seg selv er bygd opp akkurat som forrige generasjon, altså 3000-serien .

De to øverste «chiplet»-ene kalles CCD-er og er lagd med 7 nanometers prosess, mens I/O-brikken under er bygd på 12 nanometer. AMD

I praksis snakker vi da om en SoC – eller «System On a Chip». Prosessoren består altså av to eller tre forskjellige brikker, eller «chiplets», som de heter på fagspråket. Én av brikkene er en såkalt IOD (I/O Die), og i tillegg kommer en eller to brikker kjent som CCD (Core Chiplet Die).

CCD-en er en modul med åtte prosessorkjerner og tilhørende cache (bufferminne), og det er denne som er ny på Zen 3-prosessorene. Tidligere var CCD-en bygd opp av fire kjerner pluss seksten megabyte cache ganger to, noe som kunne lage en del ekstra forsinkelser ved visse typer belastninger.

Nå er dette blitt til åtte kjerner som alle har direkte tilgang til hverandre og 32 MB cache, og dette er altså den store designnyheten. CCD-en er fremdeles lagd i 7 nanometers størrelse, og I/O-brikken på 12 nanometer er den samme som sitter i 3000-serien.

En kjekk «tegn og forklar»-video fra AMD om akkurat dette kan for øvrig sees på YouTube.

Krever nyere brikkesett

De nye Ryzen 5000-prosessorene bruker den samme AM4-sokkelen som foregående generasjoner, men de vil ikke fungere med eldre hovedkort.

Rent umiddelbart trenger du et hovedkort med et brikkesett i AMD 500-serien, altså X570, B550, eller A520. Det eldste her er X570, som ble sluppet samtidig med Ryzen 3000-serien i fjor sommer.

AMD åpner også for at hovedkortprodusentene skal kunne lage BIOS-oppdateringer for brikkesettene i 400-serien, det vil si X470 og B450. Dette vil på sin side i større grad være opp til produsentene, og da kan vi forvente at støtte for 5000-serien begynner å komme på plass i løpet av januar 2021.

Kjøpte du et X470-hovedkort sammen med en prosessor i 2000-serien for et par år siden, kan det altså være at du kan bytte den rett ut mot en av nykommerne i denne testen etter nyttår. Men dette må du først sjekke med produsenten av hovedkortet ditt.

La oss teste

Med det tekniske ute av veien, la oss kikke på ytelsen. Her er det bare å beklage at dette kommer til å ta litt plass nedover siden, men det er mye data å dele her.

I grafene har vi brukt faner i så stor grad som mulig, så her er det bare å klikke og kikke.

For litt informasjon om programmene vi har brukt, eller andre detaljer om oppsettet, ta en kikk på neste side av testen.

Vi kan begynne rett på med rene syntetiske prosessortester i form av Cinebench R20 og GeekBench 5. Disse kan begge settes til å måle ytelsen med alle kjerner og prosesstråder i sving, eller kun én kjerne og prosesstråd.

I denne disiplinen har det tradisjonelt vært Intel som har vært lengst framme i enkeltkjernet ytelse. Dette begynte å endre seg i sommer, da Ryzen XT kom på banen.

Vegar Jansen / Tek.no

Men det er nå, med 5000-serien, at Intel for alvor blir parkert på dette punktet. Og folkens: Se den enorme forskjellen fra førstegenerasjons Ryzen, som altså kom i mars måned 2017.

For flerkjernet ytelse er det i større grad antall kjerner som teller, og derfor ser vi også at AMDs andre 12-kjerner i dette selskapet, altså Ryzen 9 3900XT, hevder seg godt. Det samme for Intels flaggskip, den 10-kjernede Core i9-10900K.

Ryzen 7 5800X gjør på sin side en veldig god figur til å «bare» ha åtte kjerner – den er ikke langt unna konkurrenten fra Intel.

For begge Ryzen-prosessorer brukte vi programmet AIDA64 til å sjekke strømforbruket, og dette lå da på 140 watt ved maksimal last. Dette er også grensen for hva AM4-sokkelen klarer å levere, så det kom ikke som noen overraskelse.

Tilsvarende for Intel Core i9-10900K er rundt 200 watt.

For Blender og Handbrake, der antall kjerner ikke betyr alt, ser vi også at Core i9-10900K må gi tapt for AMDs nye prosessorer. Men under rendering med V-Ray holder det altså ikke med 5800Xs åtte kjerner for å havne på pallen.

3DMark brukes som regel til å måle grafikk- og spillytelse, men Time Spy-testene kjører også hardt på prosessoren, og spytter ut egne tall for dette.

Her drister Intels toppmodell seg til å være først i Time Spy, mens Extreme-målingen legger mer vekt på antall kjerner – og da kommer AMD foran.

Over til vanlige 3DMark-målinger. Med unntak av Fire Strike – som kjører Full HD-oppløsning – er det jevn kniving i toppen.

For Port Royal er resultatet såpass jevnt at det er mer tilfeldigheter enn noe annet som bestemmer rekkefølgen.

De fleste kikker nok mest på rene FPS (antall bilder i sekundet) når det gjelder spillytelse, men det hender at datamaskinen må «tenke» også. I stedet for sjakk eller noe annet trivielt har vi kjørt målingen som er bakt inn i Civilization VI.

Her blir det kjørt et visst antall runder, og målingene viser hvor lang tid AI-en (den «kunstige intelligensen») i gjennomsnitt bruker på kalkulasjoner per runde. Spillet har en lett og en tyngre måling.

Forskjellen mellom de lettere målingene er triviell, men av den tyngre delen ser vi at strategientusiaster bør velge sin prosessor med omhu. Og igjen har de nye Ryzen-prosessorene et klart overtak.

Vi kommer straks til vanlig spillytelse, men to av spillene – Forza Horizon 4 og Shadow of the Tomb Raider – kan også hente ut noen andre interessante data. Over ser vi den interne renderingshastigheten for prosessorene ved forskjellige oppløsninger.

Litt forandring i rekkefølge er det, men helt i toppen er det ganske statisk.

I testene har vi brukt et grafikkort fra Nvidia: GeForce RTX 2080 Ti.

For det første: I 4K-oppløsning er det i de aller fleste tilfeller grafikkortet som er flaskehalsen, og forskjeller på et par-tre FPS er såpass små at det kan være tilfeldigheter.

Men samtidig, er det helt tilfeldig at tre Intel-toppmodeller ligger øverst i Forza Horizon 4 – om enn med én FPS?

Uansett, Forza Horizon 4 er en av to spillmålinger der Intel Core i9-10900K får stikke av med topplasseringen under testing med Full HD-oppløsning. Ellers er det AMD helt øverst, men det er langt fra å være noen utklassing – vi snakker om noen få FPS.

Unntaket er Battle- og Siege-testen i Troy, der vi med førstnevnte kan regne ut at Ryzen 9 5900X yter ti prosent bedre enn Core i9-10900K. Men vil noen kunne merke det? Neppe.

Sånn sett er det egentlig mer artig å se på den enorme forskjellen mellom AMDs nye 5000-serie og de gamle toppmodellene i 1000- og 2000-serien.

AMD har åpenbart jobbet mot et mål, og i grafene over ser vi hvordan spillytelsen stadig har blitt bedre med nye generasjoner.

Med Ryzen 5000 har de endelig tatt igjen erkerivalen.

Overklokking

En ting som kjennetegner AMD Ryzen-prosessorene, er at de er ganske gode på å overklokke seg selv – i hvert fall så lenge de har god nok kjøling. Toppmodellene i 5000-serien kommer heller ikke med kjøler inkludert – det er bedre å spandere på seg en skikkelig kjøleløsning og bare la ting gå på auto.

Men det er mulig å overklokke manuelt også, og sånn sett er 5000-serien bedre enn sine forgjengere. Det beste vi har fått til med en Ryzen-prosessor tidligere var 4,45 GHz over alle kjerner med Ryzen 9 3900XT .

Med både Ryzen 9 5900X og Ryzen 7 5800X kunne vi notere 4,75 GHz over alle kjerner – dette med 1,35 volt inn i prosessorene. Høyere hastigheter enn dette ga oss et varmeproblem, så vi kunne muligens økt med enda litt dersom vi hadde hatt en enda råere kjøleløsning.

Likevel ville vi nok ikke overklokket noen av disse prosessorene for vanlig bruk – det er ganske enkelt ikke så mange prosents ytelsesøkning å hente.

Oppsummering og konklusjon

AMD Ryzen 5000 – her representert ved den tolvkjernede Ryzen 9 5900X og den åttekjernede Ryzen 7 5800X – er de beste Ryzen-prosessorene vi har vært borti.

Akkurat det burde heller ikke være noen overraskelse.

Men der AMDs nye prosessorer virkelig skiller seg fra tidligere Ryzen-nykommere, er ved at de ikke lenger dilter etter Intel i spillytelse.

Vegar Jansen / Tek.no

Vi skal ikke påstå at AMD har gått forbi Intel på spillfronten – det er ifølge våre målinger ganske så jevnt. Jo, i syntetiske målinger og Full HD-oppløsning er AMD gjerne et lite hakk foran, men det er på ingen måte kritisk. Og mange spiller da tross alt med høyere oppløsninger.

Det er derfor like greit å si at AMD har tatt igjen Intel med 5000-serien. Nå kan selv ikke innbitte gamere sette spillytelse på lista over grunner til å velge Intel fremfor AMD.

Vi kan til og med komme med noen gode grunner til å gå den andre veien: Ryzen-prosessorene vi har testet har jevnt over minst like god flerkjernet ytelse, og sammenlignet kjerne mot kjerne med Intel Core i9-10900K bruker de både mindre strøm og er hakket rimeligere.

I skrivende stund ligger Ryzen 9 5900X på samme prisnivå som Intel Core i9-10900K – disse koster litt over seks tusen kroner. Trenger du ikke tolv kjerner? Da er Ryzen 7 5800X en drøy tusenlapp rimeligere.

Da undertegnede testet Ryzen 7 1800X for over tre og et halvt år siden, ble testen avsluttet med: «Det skal bli interessant å se Intels svar på dette djerve inntoget i et marked de har dominert i så lang tid.»

Da hadde de også noe å svare med . Spørsmålet nå er: Har Intel noe lurt på lager denne gangen?

Vi kommer plutselig tilbake med test av både Ryzen 9 5950X og Ryzen 5 5600X. Vi er spesielt spent på sistnevnte, som kan vise seg å være en godbit for både gamere og folk flest.

