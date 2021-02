Norske Futurehome byr på mange gode løsninger

27 Feb 2021 19:21

Vi begynner å bli godt vant på smarthjemsfronten. Kåken har på noen få år blitt fylt opp med mer eller mindre dugelige sensorer, kameraer, høyttalere, lyspærer og røykvarslere.

Men der 2010-tallet i stor grad handlet om å få dingsene på nett, skal vi på 2020-tallet få alle disse enhetene til å gjøre noe smart sammen. Og da trenger vi selvsagt enda mer utstyr.

Over de siste årene har vi da også fått testet flere hjemmesentraler eller smarthuber. Vi har testet Athom Homey og Samsung SmartThings , lekt oss med smarte lyspærer og annet fra Philips Hue og Ikea, samt snakket med både Googles Assistent og Apples Siri .

Jo, det begynner virkelig å bli litt å velge i. Og vi har knapt begynt på tiåret, så her er det bare å henge seg på.

Vårt testobjekt denne gangen heter Futurehome, og dette er nok en smarthub i samme gate som Homey og SmartThings. Produktet skiller seg likevel ut på visse områder, blant annet ved at det utvikles her i Norge.

Futurehome har også vært med på leken en stund. For omtrent fire år siden testet vi en av selskapets startpakker, om enn uten å bli helt overbevist. Men siden den gang har det også skjedd en god del.

For det første har maskinvaren blitt ny. Den første Futurehome-huben vi testet hadde støtte for trådløsteknologiene Z-Wave og EnOcean, mens den nyere versjonen har Z-Wave og Zigbee – som vi må si er langt mer utbredt.

For det andre kom Futurehome også med en helt ny app i fjor, kalt Futurehome X. Denne har blant annet et oppdatert grensesnitt med lett gjenkjennelige grafiske elementer og søte animasjoner, og er så vidt vi har forstått påkrevd for den nye huben.

Bedre støtte med ny hub

Å komme i gang med Futurehome er relativt enkelt – alt man egentlig trenger er en smarthub og tilhørende app. Vi hadde så avgjort gått for den nyere huben, som også har støtte for Zigbee-protokollen.

Denne koster i skrivende stund rundt to tusen kroner, og det er ellers ingen løpende avgifter. Men så er det grenser for hvor nyttig smarthuben er alene – den vil ikke ha noe for seg med mindre du har noen kompatible produkter i tillegg.

Futurehome ser derfor gjerne at du handler inn mer enn en hub. De stiller også villig opp med pakkeløsninger og en veileder som kan gjøre det enklere å komme i gang dersom du ikke har tid eller kunnskap til å velge dingser selv.

Andre igjen vil kanskje heller gjerne plukke akkurat det de har lyst på, men det er selvsagt grenser for hva som vil fungere med systemet. Et godt utgangspunkt er Futurehomes liste over støttede produkter .

Brorparten av enhetene på overnevnte liste er sensorer, knapper og smartlys eller andre dingser for styring av belysning. I tillegg kommer produkter som termostater, røykvarslere og dørlåser.

Merk for øvrig at Futurehome ikke har noen rene Bluetooth- eller Wi-Fi-dingser på lista, men det finnes noen «apper» i Futurehome-appen som kan legge til ekstra funksjonalitet.

Dette lar systemet blant annet hente data fra Netatmos værstasjon og kommunisere med visse enheter fra Sonos, Bose og Sensibo, samt Wi-Fi-ovner fra Mill. Selv «pulsmåleren» fra Tibber kan bidra med strømforbruksdata. Dessuten kan vi knytte huben til Philips Hue Bridge , slik at man slipper å legge til en og en lyspære.

Likevel har Philips god støtte hos Futurehome, så det meste derfra kan også legges til manuelt. Det samme gjelder for lyspærer fra Ikea og enheter fra blant annet Elko, Fibaro, Heatit og Namron. Selv visse sensorer fra SmartThings kan brukes.

Men Wi-Fi og andre radioteknologier glimrer altså med sitt fravær. Det betyr at det vil være en god del dingser som ikke uten videre vil kommunisere med Futurehome. Undertegnede savner umiddelbart støtte for hjemmets allerede installerte Nest Protect , men det skal legges til at Futurehome har sin egen avanserte røykvarsler.

Boligens Wi-Fi-baserte smartplugger , lyspærer og overvåkningskameraer vil heller ikke gjøre noen nytte i Futurehome-systemet. For plugger og pærer finnes det riktignok flere Z-Wave og Zigbee-alternativer, men det er jo kjedelig om dette betyr at man må måtte bytte ut eksisterende utstyr.

Det er heldigvis mulig å bruke Futurehome i tandem med andre smartsystemer, selv om det ikke nødvendigvis er like elegant. Et eksempel er å i større grad satse på stemmestyring da Futurehome kan pares med Google Home, som både byr på relativt rimelig maskinvare og en bred støtte for forskjellige dingser med Wi-Fi.

Men i motsetning til Google Home og visse andre smarthuber fungerer Futurehome også dersom internett er nede. Selve appen fungerer riktignok ikke uten nett, så vi kan for eksempel ikke bruke den til å slå av eller på lys. Men samtidig vil mye av den ferdig oppsatte automatikken virke. Altså kan du fremdeles belage deg på at knapper og sensorer blant annet vil få lyset til å tenne eller slukke.

Et nokså kjent skue

Fysisk sett er det ikke så mye å si om huben. Den er på størrelse med en litt kraftig røykvarsler og har ett skruefeste slik at den enkelt kan henges på veggen. I esken følger det med nettverkskabel og strømforsyning.

Da den ikke har Wi-Fi, må den kobles til den trådløse ruteren din eller et annet nettverkspunkt med kabel. Dette i motsetning til huber som Homey og SmartThings , som alternativt kan kobles til via det trådløse nettverket.

For videre oppsett av huben er du avhengig av en smartmobil eller nettbrett. Både Apple og Android er støttet. Prosessen er godt forklart i appen, og etter noen minutter for å bli kjent med grensesnittet er du klar for å legge til rom og eventuelt etasjer, samt dine første smartenheter.

Å legge til en ny dings vil variere litt etter hva vi snakker om, men stort sett går det ut på å sette den nye enheten i paringsmodus og trykke «legg til ny enhet» i appen. Verre er det ikke.

Så må man bare passe på å gi denne enheten et greiere navn enn Futurehome har for vane å foreslå selv, og velge rommet den skal høre til i.

Rom gjør det både langt mer oversiktlig å styre med enhetene, og kreves dessuten for at systemet automatisk skal kunne sette opp enkle «automasjoner» mellom slikt som bevegelsessensorer og lys.

Automasjoner er en slags regler for hvordan systemet reagerer og oppfører seg uten at du styrer enhetene manuelt. Ved siden av det som settes opp automatisk, kan flere og litt mer komplekse automasjoner legges til av brukeren, som at sensorer ett sted kan slå av eller på enheter i andre rom.

I tillegg kan systemet selvfølgelig også konfigureres til å gjøre ting på bestemte tidspunkter – eller eksempelvis hver solnedgang.

Vi kommer nærmere inn på hvordan automasjoner settes opp litt senere i artikkelen.

De fire moduser

Foruten automasjoner og manuell styring er Futurehome tungt basert på såkalte «moduser». Systemet har fire moduser: hjemme, borte, natt og ferie. Drar du aldri på ferie, sier du? Det hjelper dessverre ikke, alle disse modusene får du okke som. Vi ser ikke noe galt i det egentlig, da vi vil tro dette oppsettet vil passe de aller fleste.

Modusene er som standard satt opp slik at for eksempel bevegelsessensorer ikke plager deg når du er hjemme, men varsler deg om de trigges i borte- eller feriemodus.

Det er enkelt å bestemmme hvilke deler av systemet som slår om takten ved et modusbytte.

Videre kan for eksempel sensorene tenne lysene for deg og holde varmen i hjemmemodus, men senke temperaturen og lysstyrken i nattmodus.

Poenget er uansett at du selv kan bestemme hva som skal skje og styres i de forskjellige modusene.

Vi ble litt overrasket over at ikke Futurehome bruker noen form for geolokalisering til å automatisk bytte modus fra hjemme til borte, men dette skal visstnok på plass etter hvert.

Ved siden av moduser har Futurehome støtte for noe de kaller «snarveier». Dette fungerer omtrent som «scener» hos visse konkurrenter, der slikt som lys, strømplugger og temperatur med et lite knappetrykk kan settes til forhåndsdefinerte nivåer. Plutselig feststemning i hele kåken, eller TV-stemning bare i kjellerstua? Ikke noe problem.

Appen i bruk

Futurehome X-appen har fire distinkte faner. Den første er en start- eller hjem-fane som gir et helhetlig overblikk og gjør det mulig å gjøre ting kjapt. Fane to gir en oversikt over rom og mulighet til å gå inn på de enkelte enhetene i disse rommene. Det er disse to første fanene du i hovedsak vil bruke når systemet er ferdig satt opp.

Appens fire hovedfaner.

Fane tre er en logg over de fleste hendelser. Kjekt når systemet ikke oppfører seg som du har planlagt, og du ikke aner hvorfor.

Den fjerde fanen er et sammensurium av ting du må innom når systemet skal settes opp, konfigureres og feilrettes. En mye brukt underside er «enheter» som kan være enkel nok for relativt ferske brukere og komplisert nok for mer teknisk begavede.

For de som virkelig liker – eller føler at de må – fikle med slike systemer, har Futurehome også tilgjengeliggjort utviklerverktøy som gjør det mulig å surre til det meste. Men dette er kun anbefalt for de mest avanserte brukerne.

For det meste anvendelige automasjoner

Litt «programmering» vil likevel de fleste gjøre når de setter opp automasjoner . Denne programmeringsprosessen er nokså fint lagt opp, der du uansett bare får opp en liste over de smarte enhetene som vil kunne påvirke hverandre.

Det hele er logisk og relativt selvforklarende, spesielt når du har gått gjennom det noen ganger. Her er det bare å prøve og feile, for automasjoner kan senere slettes eller rettes opp. Heldigvis.

For vi vil ikke beskrive prosessen med automasjoner som feilfri, selv om problemet også kan ligge i sensorer eller enheter. Uansett la vi ved flere anledninger inn en automasjon uten at den ville virke. Så ble det litt grubling og sletting og gjentagelse av prosessen til ting satt som det skulle.

Uheldigvis er det heller ingen magiske måter å kjøre eller teste en automasjon på, du må pent vente til den slår inn, noe som kan ta litt tid. For triggere som går på temperaturer må du for eksempel gjerne vente på en faktisk forandring i temperaturen før systemet reagerer.

Forståelig, men unødvendig blandingsspråk.

Vi har også opplevd at en automasjon absolutt ikke ville slå inn uansett. Dette gjalt dog vår Mill-ovn som jo har Wi-Fi-styring via en ekstra «app» – hvor tydeligvis ikke alt er helt på stell.

Likevel er vi totalt sett mer fornøyd nå enn vi var med gamle Futurehome Classic.

Appen har også andre feil litt hist og pist. Et eksempel er at eventuelle termometre du har utendørs kalkuleres inn i gjennomsnittstemperaturen på startskjermen. Ifølge Futurehome står dette på «skal fikses»-lista.

I tillegg lar vi oss irritere noe over hvordan appen blander norsk og engelsk terminologi. Vi merker det spesielt når vi styrer med automasjoner og etter at vi knyttet Futurehome til Google Home for stemmestyring – der vi etterpå satt med en rekke nye rom med engelske navn. Jo, vi fikk flyttet enhetene manuelt og slettet de ekstra rommene, men det er ikke det smidigste vi har vært borti.

Vi kan også nevne en «bug» som gjør det umulig å straks slå av eller på alle lys i enkelte rom via appen – i stedet må det gjøres for ett og ett lys. Dette er en triviell feil som burde være enkel å fikse.

Konklusjon

Futurehome har med ny hub og ny app kommet et stykke lenger på vei mot ferden til det ultimate smarthjemmet. Å få på plass Zigbee i tillegg til Z-Wave har vært et trekk som har gjort systemet langt mer attraktivt for den som ønsker et større utvalg av smarte enheter i kåken.

Samtidig mangler vi stadig generell støtte for enheter med Wi-Fi og Bluetooth. Ifølge Futurehome selv er dette mindre standardisert, noe som gjør at det er vanskeligere å sikre kompatibilitet med slike enheter.

Og akkurat dette kunne fort blitt et gedigent ankepunkt med hele løsningen, dersom Futurehome ikke hadde vært smarte nok til å lage «apper» i appen som likevel gjør det mulig for systemet å fungere med flere populære Wi-Fi-baserte enheter. Som eksempler kan vi nevne Netatmo værstasjon, Wi-Fi-ovner fra Mill og Tibber Pulse.

Listen over apper som gjør systemet kompatibel med visse Wi-Fi-dingser er fremdeles litt kort, og som vi har vært inne på fungerer heller ikke alt ett hundre prosent. Men ifølge Futurehome selv utvider de «konstant med nye funksjoner og støtte for flere produkter». Selskapets utviklingslogg viser også at de er i godt driv.

Med kompatible enheter fungerer Futurehome ellers stort sett bra. Den nye appen er visuelt tiltalende og stort sett oversiktlig, men på visse områder kunne den trengt en språkvask. Eller i det minste bestemt seg for hvilket språk den skal prøve seg på.

Systemet med moduser fungerer fint, men vi ser fram til Futurehome får på plass et geolokaliseringssystem for å enklere gå fra hjemme- til bortemodus.

Appen gjør også det å lage egne automasjoner til en ganske enkel og helt overkommelig øvelse, også for nybegynneren. Men å få alle automasjonene til å fungere som de skal – eller noen ganger i det hele tatt – kan av og til være en prøvelse. Vi savner om ikke annet en enkel måte å teste automasjonene på.

Ellers har appen en og annen småfeil som må fikses. Slik er det riktignok gjerne med apper flest, men etter omtrent ett års utvikling hadde vi jo helst sett at den virket enda litt bedre.

Totalt sett har vi likevel et positivt inntrykk av Futurehome. Systemet fungerer upåklagelig når automasjoner først er kommet på plass, og støtten er der for mange populære enheter. Men mangelen på Wi-Fi og Bluetooth gjør at den egner seg spesielt for den som ikke har for mange smarte enheter fra før og kan være litt kresen i valget.

Skulle du eksempelvis allerede sitte på en bunke Wi-Fi-lyspærer eller andre enheter du ikke har lyst til å bytte ut, er det greit å vite at du har noen alternativer – og det i vidt forskjellige prisklasser.

Av løsninger vi har testet må vi først få nevne Samsung SmartThings , hvis hub også koster under halvparten av Futurehome. Med Wi-Fi på plass har den en langt bredere dingsestøtte – men samtidig snakker vi om mange enheter som heller ikke selges i Norge.

For det hjelper lite at den har Wi-Fi når ikke store hjemlige aktører som Mill og Tibber står på lista. I hvert fall er de ikke der ennå.

I den dyrere enden av skalaen har vi Athom Homey , som ligger en god tusenlapp over Futurehome-huben i pris. Homey støtter nesten alt av frekvenser og enheter, men vi kan ikke si at appen er like striglet som hos Futurehome.

