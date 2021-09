Buddy gjør mye rett med denne elsykkelen

Har tatt tak i tingene vi mislikte i fjor.

Med lavt innsteg, masse krefter i motoren og enkel overgang til piggdekk ved behov er Buddy D1 utmerket tilpasset helårssykling - både i og utenfor bymiljø.

De siste tre årene har vi testet en rekke elsykler. En av produsentene som har vært med på flere av disse er norske Buddy Bike. Den første modellen vi testet var C4-modellen, som stakk av med seieren i 2019 da vi testet sykler rundt 20.000 kroner.

Året etter hadde C4 blitt skiftet ut med C5. Og selv om denne modellen hadde mye bra ved seg, rakk den ikke helt opp til det gode selskap da fjorårets samletest tok for seg hybrider mellom 25.000 og 42.000 kroner.

Nå har vi atter en gang tatt en kikk på en elsykkel fra norske Buddy Bike. Denne gangen er det D1 som har vært i ilden. En modell som koster noe mer enn C-serien, men som likevel er relativt hyggelig priset med sine 29.900 kroner – i alle fall sammenlignet med flere andre hybridmodeller vi har sett på i 2021.

9 Imponerende Buddy Bike D1 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Fordeler Krysse av Trekkvillig motor

Krysse av Matcher tråkkinnsats godt

Krysse av Piggdekk festes med glidelås

Krysse av Gode kraftige bremser

Krysse av Oversiktlig og lettfattelig skjerm for styring

Krysse av Forbedret girsystem

Krysse av Stort batteri

Krysse av Kjørelys og baklys med autofunksjon

Krysse av Gode håndtak på endene av styret Ting å tenke på Bytt Kortere maksimal rekkevidde enn mange konkurrenter

Bytt Toppmotorer fra Yamaha og Shimano matcher tråkk enda bedre

Bytt Ingen synlig girindikator

En viktig endring; ny motor og bedre kontroll på denne

Noe av det vi trakk C5 mest for var Dapu-motoren, og ikke minst styringen av denne. Her reagerte den tregt, og var dårlig til å justere kreftene ettersom hvor hardt du tråkket.

På D1 er denne byttet ut med et system fra Bafang, hvor motoren er en trekkvillig Bafang 420 som kan yte opp mot 80 Nm. Nå skal det sies at Dapu-motoren også var av det trekkvillige slaget. Likevel oppleves løsningen fra Bafang en del bedre.

Vi hadde med oss Giant Explore E+ 2 for å sammenlikne. Giant-sykkelen har påkostet motor fra Yamaha, men mindre batteri. Samtidig gjør smart motorstyring at den kan assistere deg en god del lenger enn Buddy-sykkelen kan.

Vi har testet denne sykkelen en ukes tid, fordelt over én til flere turer hver dag og med flere førere. Og det er åpenbart at valget om å skifte til Bafang bærer frukter. Sammenlignet med tidligere løsning er denne flere skritt i riktig retning.

Det er viktig at du føler at du har kontrollen over sykkelen uansett om du sykler sakte eller fort.

Spesielt er det sensorene som gjør at du føler deg mer «med» når du sykler på D1. Og det er samtidig fullt mulig å tråkke i et rolig tempo hvor motoren legger seg på samme nivå som deg. Så den ligner med andre ord mer på opplevelsen du får med andre produsenter som Bosch, Shimano eller Yamaha, selv om den mangler den siste lille finslipen før den matcher de aller beste. Men likevel er den langt bedre enn hvordan det var med Dapu-alternativet.

Buddy Bike D1 Giant Explore E+ 2 STA (2021) annonse Pris - - Motor Bafang M420 Yamaha SyncDrive Sport Moment 80 Nm 80 Nm Batteristørrelse 672 Wh 500 Wh Rekkevidde inntil 140 km 170 km Bremser Tektro Shimano BR-MT200, 180 mm Hjul 28", reTyre One 28" Girsystem SRAM GX10, 10 gir Shimano Alivio M3100, 9 gir Lys Automatiske kjørelys, enkelt-LED foran Automatiske kjørelys, enkelt-LED foran Dempegaffel SR Suntour NEX e25 SR Suntour NEX e25 Mobiltilkobling Bytt Ja, for utveksling av meldinger og helsedata

Vi kan også legge til at girsystemet har fått seg en oppdatering. C5 hadde Shimano Alivio med 9 gir, mens D1 har et SDRAM GX-system med 10 gir. Det gir en litt bedre og mer riktig utveksling såfremt du tenkte å holde deg innenfor de 25 kilometer i timen hvor motoren bidrar med trekkraft.

Du har også fortsatt et stort batteri på 672 wattimer, så rekkevidden vil være på høyde med det aller meste. Vi fikk aldri testet dette skikkelig under perioden vi hadde den til test, men sammenlignet med testvinneren fra Giant, var den noe mer strømsulten om vi måler i prosenten gjenstående batteri.

Motor og girsystem er byttet i bedre komponenter siden sist.

ReTyre gjør det enkelt å «skifte dekk»

Også D1 har dekk fra ReTyre, som gjør det enkelt å skifte fra et type dekk til et annet takket være glidelåssystemet på siden av dekket. Noe også C5 hadde, men ikke med fullt så god mekanisme som det årets utgave av dekkene har.

Nå låses nemlig dekkene nesten helt inntil hverandre slik at du ikke føler at dekkene har et «ekstra» lag med dekk utenpå det andre.

Det fine med denne løsningen er altså at du på få minutter kan «sko» om sykkelen din til ulike underlag. Dekkene som følger med originalt passer best på asfalt og noe grus, men skal du for eksempel sykle på vinteren også, vil du enkelt kunne legge på piggdekk utenpå disse.

ReTyre-dekkene med de blå sidene kan bli til piggdekk ved hjelp av en enkel glidelås og «sokker».

Fortsatt god byggekvalitet

Som vi tidligere har vært inne på, var motoren og dens oppførsel vår største ankepunkt mot C5-modellen da den ble testet i fjor. For ellers var det faktisk en god sykkel vi hadde med å gjøre hva angikk byggekvalitet.

Og her har D1 arvet mye av det samme. Den har riktignok en litt annerledes ramme, med et enda dypere innsteg, hvilket gjør den enda enklere å komme av og på sykkelen. Hendig om du for eksempel har vært innom barnehagen og plukket med deg yngstemann på vei hjem fra jobb, hvor du slipper å skritte over rammen for å komme i gang.

Men selv om innsteget er lavt, så har Buddy Bike likevel laget en ramme som er stiv og gir lite vridninger når du sykler. Så du får god kontakt med underlaget, noe som alltid er en fordel.

Syklene ble testet av flere i redaksjonen - for det meste uten nevneverdige klager.

Ser vi på styret har Bafang tatt over for Dapu med en skjermløsning vi ha sett på flere andre elsykler med tilsvarende system. Altså en ganske stor skjerm som er god å lese av selv i direkte sollys. Og som inneholder den informasjonen du ønsker. Men den er ikke like avansert som den du finner på Giant sitt alternativ.

Utover dette er styret ganske likt det du fikk på C5. Altså har du blant annet et par skikkelig gode holker som gir god og behagelig støtte for håndbaken. Dette, kombinert med en godt polstret sal med demping i salstangen, samt en helt kurant demper foran, gjør at du får god komfort med denne modellen også.

Samtidig så har den gode bremser som får stoppet deg effektivt om situasjonen skulle kreve det. Så alt i alt er dette en sykkel som har god byggekvalitet, spesielt til prisen du betaler. Og den står ikke tilbake for noen av de dyrere hybrid-modellene vi har testet hittil i år.

Bafang-skjermen har vi sett før. Den er oversiktlig, lyssterk og lett å bruke. På baksiden sitter det en USB-port for lading av mobil eller tilkobling av annet krimskrams. En liten ulempe er at den stikker ganske langt opp - normalt kan du vri den rundt styret hvis du må snu sykkelen, men på vårt testeksemplar stoppet den i en forhåndsmontert kurvholder. Det er ikke så lett å sette D1 opp ned.

Konklusjon

Buddy Bike sine sykler har vært med på en aldri så liten berg–og-dal-bane de siste årene hva gjelder testresultater. Fra å vinne vår samletest i 2019 med sin C4 til å havne midt på treet med C5 i fjor. Nå er de imidlertid tilbake med denne D1-modellen, og den er slettes ikke noe dårlig valg om du vil ha en god pendlersykkel til under 30 000 kroner.

Enkelt og greit - byggekvalitet, komplett tilbehørspakke og motor og gir gjør alle et solid og godt inntrykk på Buddy Bike D1.

For med Bafang-systemet på plass så får du en bedre sykkelopplevelse enn hva som var tilfellet med C5. Motoren følger nå langt mer presist med på hva du foretar deg, slik at du får passe med krefter, være seg om du tråkker for full maskin eller tar det rolig. Og selv om dette systemet fortsatt trenger en siste finslip om du vil ha det like sømløst som med Giant sin testvinner, er det heller ikke til å stikke under en stol at Buddy Bike D1 sparer deg for fem tusen kroner.

Og Buddy Bike står ikke mye tilbake for Giant sin sykkel annet enn motorløsningen. Byggekvaliteten er det lite å utsette på, og det lave innsteget vil være praktisk for mange. Samtidig så er den komfortabel å sykle på, og du har en relativt «rak i ryggen»-positur når du ferdes rundt.

Alt i alt er Buddy Bike D1 en god allround-hybrid som til prisen både er et godt kjøp og en sykkel vi trygt kan anbefale deg.

9 Imponerende Buddy Bike D1 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Fordeler Krysse av Trekkvillig motor

Krysse av Matcher tråkkinnsats godt

Krysse av Piggdekk festes med glidelås

Krysse av Gode kraftige bremser

Krysse av Oversiktlig og lettfattelig skjerm for styring

Krysse av Forbedret girsystem

Krysse av Stort batteri

Krysse av Kjørelys og baklys med autofunksjon

Krysse av Gode håndtak på endene av styret Ting å tenke på Bytt Kortere maksimal rekkevidde enn mange konkurrenter

Bytt Toppmotorer fra Yamaha og Shimano matcher tråkk enda bedre

Bytt Ingen synlig girindikator